Челси започва грандиозна чистка - 11 звезди на изхода

Лятото на 2026 г. се очертава като едно от най-динамичните в историята на Челси. След като клубът вече привлече осем нови попълнения, включително опитния Джордан Хендерсън и универсалния аржентинец Валентин Барко, на „Стамфорд Бридж“ се задава истинска трансферна буря. Лондонският тим е на път да се раздели с цели 11 футболисти, като очакваните приходи от продажбите могат да надхвърлят впечатляващите 500 милиона паунда.

След разочароващото десето място през миналия сезон, ръководството на Челси не губи време и инвестира сериозно в нови играчи. Само за Морган Роджърс бяха похарчени 117 милиона паунда, а към отбора се присъединиха още Максенс Лакроа, Дани Уелбек, Кенда, Балестра и Емега. Тези трансфери са ясен сигнал, че клубът търси свежа енергия и нова идентичност. Но с толкова много нови лица, мениджърът Чаби Алонсо е изправен пред предизвикателството да балансира раздутия състав. Според източници от The Athletic, Челси е готов да се раздели с 11 свои играчи, като някои от тях вече са обект на сериозен интерес от други клубове.

След пристигането на Лакроа, Алонсо ясно заяви, че иска да разчита на максимум петима защитници. Това означава, че някои познати имена ще трябва да си търсят нови отбори. Трево Чалоба е на крачка от трансфер в Комо за 31 милиона паунда. Аксел Дисаси, който игра под наем в Уест Хем, е оценен на 25 милиона, а Беноа Бадиашил – на 30 милиона паунда. Мало Густо също не попада в дългосрочните планове на клуба, като цената му е поставена на внушителните 75 милиона паунда.

В средата на терена, името на Енцо Фернандес не слиза от трансферните слухове. Челси обаче няма намерение да го пусне лесно – за аржентинския национал се искат минимум 120 милиона паунда. Португалското крило Педро Нето също е сред потенциалните напускащи, като интересът към него е оценен на 70 милиона.

В нападение, пристигането на Дани Уелбек вероятно ще доведе до раздяла с няколко офанзивни футболисти. Лиъм Делап, който не оправда очакванията през миналия сезон, може да бъде продаден за около 30 милиона паунда. Николас Джаксън, след престой в Байерн Мюнхен, е желан от Астън Вила, а цената му е 65 милиона. Младият Марк Гиу (25 милиона), Емега (20 милиона) и Давид Датро Фофана (3 милиона) също са сред играчите с несигурно бъдеще.

Ако всички планирани сделки се осъществят, Челси може да прибере близо половин милиард паунда от продажби – сума, която би дала сериозен тласък на клуба в изпълнението на финансовите правила на Висшата лига и осигуряването на средства за нови инвестиции.