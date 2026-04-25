25 април 1719 г.: Излиза романът "Робинзон Крузо" - една от най-важните книги в историята на литературата

Днес се навършват точно 307 години от първото издание на „Животът и необикновените приключения на Робинзон Крузо“ - една от най-важните книги в историята. Книгата става хит веднага. До края на 1719 г. тя претърпява цели четири издания.
По онова време много читатели вярвали, че това е истинска автобиография, тъй като името на Даниел Дефо първоначално не фигурирало на корицата – книгата била представена като дневник на самия Крузо.
Смята се, че Дефо е почерпил идеи от преживяванията на шотландския моряк Александър Селкърк, който прекарал четири години на самотен остров в Тихия океан.
Романът често е определян като началото на реалистичната проза в английската литература и дава името на цял литературен жанр – робинзонада.
Даниел Дефо (ок. 1660 – 1731) е една от най-забележителните фигури на английското Просвещение, известен като „бащата на английския роман“ и пионер в модерната журналистика.
Роден в Лондон в семейството на търговец на свещи, той получава солидно образование, което включва история, математика и езици (латински, гръцки, френски и др.). Макар първоначално да е подготвян за свещеник, той избира пътя на търговията и обществените дела.
Дефо е бил търговец (често изпадащ в несъстоятелност), политически агент, журналист и дори таен шпионин.
Поради острите си политически памфлети (като „Най-лесният начин за справяне с дисидентите“) той е бил затварян и изправян на позорен стълб, но народът го аплодира, вместо да го замеря с камъни.
Дефо е бил изключително плодовит автор с над 250 (според някои източници над 500) публикации, обхващащи памфлети, сатири, есета и документална проза.
Романът „Робинзон Крузо“ (1719) остава най-значимото му произведение, написано, когато авторът е почти на 60 години. То поставя основите на реалистичния роман и изследва темите за оцеляването, човешката воля и цивилизацията.
Други важни творби на Дефо са „Мол Фландърс“ - социален роман за живота на една жена в Англия през XVIII век, „Дневник на чумавата година“ - детайлно и реалистично описание на голямата чумна епидемия в Лондон през 1665 г. „Капитан Сингълтън“ - приключенски роман за пирати и пътешествия в Африка.
Творчеството на Дефо се отличава с документална точност и детайлно описание на действителността. Той успява да придаде на фикцията вид на истински преживявания, което прави героите му изключително живи и убедителни за читателите и до днес.
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Ама щом е така за изданието ,ужас.
Коментиран от #4
14:24 25.04.2026
2 Политкоректен
Коментиран от #5
14:48 25.04.2026
3 авантгард
После гледаха филми.
Сега си говорят с ИИ.
Коментиран от #7
15:01 25.04.2026
4 Румен Решетников
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Важното е, че Крайцерът Москва се присъедини към подводницата Курск, а крепостните вече нямат Интернет! 😀
15:29 25.04.2026
5 ДА БЕ?!
До коментар #2 от "Политкоректен":Романът е типичен за епохата на просвещението. Днес може да не те впечатлява, но за онези години, когато 95% от хората не са пътували по-далеч от съседното село или градче, е играл огромна роля. Що се касае до “работата в тайните служби”, в UK такава длъжност никога не е била особено престижна…нито тогава, нито днес!
15:48 25.04.2026
7 Вярно е.
До коментар #3 от "авантгард":Както е вярно също, че преди хората учеха и познаваха граматиката на българския език.
16:10 25.04.2026