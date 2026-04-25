25 април 1719 г.: Излиза романът "Робинзон Крузо" - една от най-важните книги в историята на литературата

Днес се навършват точно 307 години от първото издание на „Животът и необикновените приключения на Робинзон Крузо“ - една от най-важните книги в историята. Книгата става хит веднага. До края на 1719 г. тя претърпява цели четири издания.

По онова време много читатели вярвали, че това е истинска автобиография, тъй като името на Даниел Дефо първоначално не фигурирало на корицата – книгата била представена като дневник на самия Крузо.

Смята се, че Дефо е почерпил идеи от преживяванията на шотландския моряк Александър Селкърк, който прекарал четири години на самотен остров в Тихия океан.

Романът често е определян като началото на реалистичната проза в английската литература и дава името на цял литературен жанр – робинзонада.

Даниел Дефо (ок. 1660 – 1731) е една от най-забележителните фигури на английското Просвещение, известен като „бащата на английския роман“ и пионер в модерната журналистика.

Роден в Лондон в семейството на търговец на свещи, той получава солидно образование, което включва история, математика и езици (латински, гръцки, френски и др.). Макар първоначално да е подготвян за свещеник, той избира пътя на търговията и обществените дела.

Дефо е бил търговец (често изпадащ в несъстоятелност), политически агент, журналист и дори таен шпионин.

Поради острите си политически памфлети (като „Най-лесният начин за справяне с дисидентите“) той е бил затварян и изправян на позорен стълб, но народът го аплодира, вместо да го замеря с камъни.

Дефо е бил изключително плодовит автор с над 250 (според някои източници над 500) публикации, обхващащи памфлети, сатири, есета и документална проза.

Романът „Робинзон Крузо“ (1719) остава най-значимото му произведение, написано, когато авторът е почти на 60 години. То поставя основите на реалистичния роман и изследва темите за оцеляването, човешката воля и цивилизацията.

Други важни творби на Дефо са „Мол Фландърс“ - социален роман за живота на една жена в Англия през XVIII век, „Дневник на чумавата година“ - детайлно и реалистично описание на голямата чумна епидемия в Лондон през 1665 г. „Капитан Сингълтън“ - приключенски роман за пирати и пътешествия в Африка.

Творчеството на Дефо се отличава с документална точност и детайлно описание на действителността. Той успява да придаде на фикцията вид на истински преживявания, което прави героите му изключително живи и убедителни за читателите и до днес.