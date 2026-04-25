25 април 1719 г.: Излиза романът "Робинзон Крузо" - една от най-важните книги в историята на литературата

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват точно 307 години от първото издание на „Животът и необикновените приключения на Робинзон Крузо“ - една от най-важните книги в историята. Книгата става хит веднага. До края на 1719 г. тя претърпява цели четири издания.

По онова време много читатели вярвали, че това е истинска автобиография, тъй като името на Даниел Дефо първоначално не фигурирало на корицата – книгата била представена като дневник на самия Крузо.

Смята се, че Дефо е почерпил идеи от преживяванията на шотландския моряк Александър Селкърк, който прекарал четири години на самотен остров в Тихия океан.

Романът често е определян като началото на реалистичната проза в английската литература и дава името на цял литературен жанр – робинзонада.

Даниел Дефо (ок. 1660 – 1731) е една от най-забележителните фигури на английското Просвещение, известен като „бащата на английския роман“ и пионер в модерната журналистика.

Роден в Лондон в семейството на търговец на свещи, той получава солидно образование, което включва история, математика и езици (латински, гръцки, френски и др.). Макар първоначално да е подготвян за свещеник, той избира пътя на търговията и обществените дела.

Дефо е бил търговец (често изпадащ в несъстоятелност), политически агент, журналист и дори таен шпионин.

Поради острите си политически памфлети (като „Най-лесният начин за справяне с дисидентите“) той е бил затварян и изправян на позорен стълб, но народът го аплодира, вместо да го замеря с камъни.

Дефо е бил изключително плодовит автор с над 250 (според някои източници над 500) публикации, обхващащи памфлети, сатири, есета и документална проза.

Романът „Робинзон Крузо“ (1719) остава най-значимото му произведение, написано, когато авторът е почти на 60 години. То поставя основите на реалистичния роман и изследва темите за оцеляването, човешката воля и цивилизацията.

Други важни творби на Дефо са „Мол Фландърс“ - социален роман за живота на една жена в Англия през XVIII век, „Дневник на чумавата година“ - детайлно и реалистично описание на голямата чумна епидемия в Лондон през 1665 г. „Капитан Сингълтън“ - приключенски роман за пирати и пътешествия в Африка.

Творчеството на Дефо се отличава с документална точност и детайлно описание на действителността. Той успява да придаде на фикцията вид на истински преживявания, което прави героите му изключително живи и убедителни за читателите и до днес.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 6 Отговор
    И кое и е важно то?!
    Ама щом е така за изданието ,ужас.

    Коментиран от #4

    14:24 25.04.2026

  • 2 Политкоректен

    1 6 Отговор
    Нищо особено важно няма в самата книга. Най-обикновена измишльотина. Единствената причина да бъде разпространявана е, защото Даниел Дефо работи в британските тайни служби в сферата на пропагандата. Това му е наградата, тъй да се каже

    Коментиран от #5

    14:48 25.04.2026

  • 3 авантгард

    6 2 Отговор
    Едно време хората четяха.
    После гледаха филми.
    Сега си говорят с ИИ.

    Коментиран от #7

    15:01 25.04.2026

  • 4 Румен Решетников

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Важното е, че Крайцерът Москва се присъедини към подводницата Курск, а крепостните вече нямат Интернет! 😀

    15:29 25.04.2026

  • 5 ДА БЕ?!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Политкоректен":

    Романът е типичен за епохата на просвещението. Днес може да не те впечатлява, но за онези години, когато 95% от хората не са пътували по-далеч от съседното село или градче, е играл огромна роля. Що се касае до “работата в тайните служби”, в UK такава длъжност никога не е била особено престижна…нито тогава, нито днес!

    15:48 25.04.2026

  • 6 Една от книгите, които

    2 0 Отговор
    ме накараха да се влюбя в литературата. На 11 години я бях прочел 3 пъти.

    16:05 25.04.2026

  • 7 Вярно е.

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    Както е вярно също, че преди хората учеха и познаваха граматиката на българския език.

    16:10 25.04.2026