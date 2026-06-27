България на световната библиотечна сцена (СНИМКИ)

Представители на българската библиотечна, академична и културна общност взеха участие в едно от най-значимите световни събития в областта на библиотечно-информационните науки – годишната конференция на Американската библиотечна асоциация (ALA), която се провежда в Чикаго, САЩ и е посветена на 150-годишнината от създаването на асоциацията.
Българското участие бе представено от доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, и доц. д-р Елена Савова от Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ. Присъствието им на този престижен международен форум е важен знак за активното включване на България в глобалния професионален диалог за бъдещето на библиотеките, достъпа до знание, дигитализацията, опазването на културното наследство и ролята на библиотеките като демократични, образователни и обществени пространства.
Годишната конференция на Американската библиотечна асоциация е най-голямото библиотечно събитие в света и събира хиляди библиотекари, изследователи, преподаватели, издатели, автори, представители на културни институции и лидери в областта на знанието от различни държави. Юбилейното издание през 2026 г. има особено символично значение, тъй като отбелязва 150 години от основаването на Американската библиотечна асоциация – организация с изключително влияние върху развитието на библиотечното дело, свободата на четене, информационната грамотност и защитата на обществения достъп до знание.
В рамките на участието си българските представители проведоха срещи и професионални разговори с водещи фигури от американската и международната библиотечна общност. Сред тях бяха Сам Хелмик, президент на Американската библиотечна асоциация за 2025-2026 г.; Клара Чу, директор на Мортенсън център за международни библиотечни програми към Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, както и Барбара Форд, бивш президент на ALA (1997-1998 г.) и една от най-уважаваните личности в международното библиотечно сътрудничество, дългогодишен лидер и емблематична фигура за развитието на глобалните професионални мрежи, която по време на официалното откриване беше удостоена със званието „Почетен член на ALA“ – едно от високите признания на Асоциацията за изключителен принос към библиотечното дело.
Особено значима бе възможността за представяне на българските академични и библиотечни традиции пред партньори от Съединените щати и от международната професионална общност. УниБИТ, като специализиран български университет в областта на библиотекознанието, информационните технологии и културното наследство затвърди своята активна роля в изграждането на мостове между българската и световната библиотечно-информационна наука.
В рамките на посещението българската делегация проведе среща в Генералното консулство на Република България в Чикаго, на която бяха обсъдени конкретни инициативи за по-ефективно разпространение на качествени български книги и издания в САЩ, както и възможности за партньорство в областта на реставрацията, дигитализацията и опазването на книжовното и литературното наследство на българската емиграция в Америка. Разговорите поставиха важен акцент върху съхраняването на българската културна памет зад граница и върху популяризирането на българската литература и духовност сред сънародниците ни и американската публика.
В рамките на срещата г-н Светослав Станков, генерален консул на Република България в Чикаго, връчи благодарствен плакет на доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, в знак на признателност за приноса към съхраняването, популяризирането и развитието на българското книжовно и културно наследство.
Българското участие в юбилейната конференция на ALA е силен знак за високото равнище на професионализъм, международна видимост и експертен потенциал на българските библиотечни и академични институции. То показва, че България има своето достойно място в световния разговор за бъдещето на библиотеките – като пространства на свобода, знание, културна приемственост, дигитални иновации и човешко общуване.
Участието на УниБИТ и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в 150-годишнината на Американската библиотечна асоциация е признание за значението на българската библиотечна традиция в международен контекст. То открива нови възможности за партньорства, научен обмен, съвместни инициативи и по-видимо присъствие на България в глобалната библиотечно-информационна общност.
България на световната библиотечна сцена (СНИМКИ)
27 Юни, 2026 12:10 763 12
Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и УниБИТ участваха в юбилейната 150-а конференция на Американската библиотечна асоциация в Чикаго
Представители на българската библиотечна, академична и културна общност взеха участие в едно от най-значимите световни събития в областта на библиотечно-информационните науки – годишната конференция на Американската библиотечна асоциация (ALA), която се провежда в Чикаго, САЩ и е посветена на 150-годишнината от създаването на асоциацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кво ни занимавате
се чудите с кви безмислици да си запълните менюто за деня
12:13 27.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пак избиваме комплекси
13:16 27.06.2026
6 Студопор
13:31 27.06.2026
7 До Студопор
13:39 27.06.2026
8 Проф.Юлиян Кирилов
Имам издадена книга. ,,Вселени,,стихове,разкази и фейлетони.
Има глава,,Американски разкази и фейлетони,,отпечатани в българския в-к ,,Булгария сега,,който излиза в Чикаго с голямо
он-лаин посещение.
Разбира се,че това събитие в Чикаго,е голяма чест за България и трябва да се отдели в българския печат.
13:45 27.06.2026
9 Проф.Юлиян Кирилов
13:47 27.06.2026
10 Проф.Юлиян Кирилов
Имам издадена книга. ,,Вселени,,стихове,разкази и фейлетони.
Има глава,,Американски разкази и фейлетони,,отпечатани в българския в-к ,,Булгария сега,,който излиза в Чикаго с голямо
он-лаин посещение.
Разбира се,че това събитие в Чикаго,е голяма чест за България и трябва да се отрази в българския печат.
13:55 27.06.2026
11 Проф.Юлиян Кирилов
14:02 27.06.2026
12 Проф.Юлиян Кирилов
Да има и спонсори,които в момента липсват.
14:07 27.06.2026