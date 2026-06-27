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България на световната библиотечна сцена (СНИМКИ)

България на световната библиотечна сцена (СНИМКИ)

27 Юни, 2026 12:10 763 12

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  • унибит

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и УниБИТ участваха в юбилейната 150-а конференция на Американската библиотечна асоциация в Чикаго

България на световната библиотечна сцена (СНИМКИ) - 1
Снимка: УниБИТ
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Представители на българската библиотечна, академична и културна общност взеха участие в едно от най-значимите световни събития в областта на библиотечно-информационните науки – годишната конференция на Американската библиотечна асоциация (ALA), която се провежда в Чикаго, САЩ и е посветена на 150-годишнината от създаването на асоциацията.
Българското участие бе представено от доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, и доц. д-р Елена Савова от Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ. Присъствието им на този престижен международен форум е важен знак за активното включване на България в глобалния професионален диалог за бъдещето на библиотеките, достъпа до знание, дигитализацията, опазването на културното наследство и ролята на библиотеките като демократични, образователни и обществени пространства.
Годишната конференция на Американската библиотечна асоциация е най-голямото библиотечно събитие в света и събира хиляди библиотекари, изследователи, преподаватели, издатели, автори, представители на културни институции и лидери в областта на знанието от различни държави. Юбилейното издание през 2026 г. има особено символично значение, тъй като отбелязва 150 години от основаването на Американската библиотечна асоциация – организация с изключително влияние върху развитието на библиотечното дело, свободата на четене, информационната грамотност и защитата на обществения достъп до знание.
В рамките на участието си българските представители проведоха срещи и професионални разговори с водещи фигури от американската и международната библиотечна общност. Сред тях бяха Сам Хелмик, президент на Американската библиотечна асоциация за 2025-2026 г.; Клара Чу, директор на Мортенсън център за международни библиотечни програми към Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, както и Барбара Форд, бивш президент на ALA (1997-1998 г.) и една от най-уважаваните личности в международното библиотечно сътрудничество, дългогодишен лидер и емблематична фигура за развитието на глобалните професионални мрежи, която по време на официалното откриване беше удостоена със званието „Почетен член на ALA“ – едно от високите признания на Асоциацията за изключителен принос към библиотечното дело.
Особено значима бе възможността за представяне на българските академични и библиотечни традиции пред партньори от Съединените щати и от международната професионална общност. УниБИТ, като специализиран български университет в областта на библиотекознанието, информационните технологии и културното наследство затвърди своята активна роля в изграждането на мостове между българската и световната библиотечно-информационна наука.
В рамките на посещението българската делегация проведе среща в Генералното консулство на Република България в Чикаго, на която бяха обсъдени конкретни инициативи за по-ефективно разпространение на качествени български книги и издания в САЩ, както и възможности за партньорство в областта на реставрацията, дигитализацията и опазването на книжовното и литературното наследство на българската емиграция в Америка. Разговорите поставиха важен акцент върху съхраняването на българската културна памет зад граница и върху популяризирането на българската литература и духовност сред сънародниците ни и американската публика.
В рамките на срещата г-н Светослав Станков, генерален консул на Република България в Чикаго, връчи благодарствен плакет на доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, в знак на признателност за приноса към съхраняването, популяризирането и развитието на българското книжовно и културно наследство.
Българското участие в юбилейната конференция на ALA е силен знак за високото равнище на професионализъм, международна видимост и експертен потенциал на българските библиотечни и академични институции. То показва, че България има своето достойно място в световния разговор за бъдещето на библиотеките – като пространства на свобода, знание, културна приемственост, дигитални иновации и човешко общуване.
Участието на УниБИТ и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в 150-годишнината на Американската библиотечна асоциация е признание за значението на българската библиотечна традиция в международен контекст. То открива нови възможности за партньорства, научен обмен, съвместни инициативи и по-видимо присъствие на България в глобалната библиотечно-информационна общност.

България на световната библиотечна сцена (СНИМКИ)
Снимка: УниБИТ

България на световната библиотечна сцена (СНИМКИ)
Снимка: УниБИТ


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кво ни занимавате

    4 2 Отговор
    с глупави пълнежи за калинки бръмбари и библиотеки

    се чудите с кви безмислици да си запълните менюто за деня

    12:13 27.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пак избиваме комплекси

    4 1 Отговор
    Като е в хамерика и какво толкова. Стига с тези комплекси. Това е нещо като Бай Ганьо в американската библиотека, голяма радост, голямо нещо.

    13:16 27.06.2026

  • 6 Студопор

    0 1 Отговор
    Голям праз! Защо ни занимавате с това кой се натяга на американците?

    13:31 27.06.2026

  • 7 До Студопор

    0 0 Отговор
    Щото капейките сте ясни.

    13:39 27.06.2026

  • 8 Проф.Юлиян Кирилов

    0 1 Отговор
    Аз,съм живял дълги години в САЩ.
    Имам издадена книга. ,,Вселени,,стихове,разкази и фейлетони.
    Има глава,,Американски разкази и фейлетони,,отпечатани в българския в-к ,,Булгария сега,,който излиза в Чикаго с голямо
    он-лаин посещение.
    Разбира се,че това събитие в Чикаго,е голяма чест за България и трябва да се отдели в българския печат.

    13:45 27.06.2026

  • 9 Проф.Юлиян Кирилов

    0 1 Отговор
    Да си пожелаем още такива събития.

    13:47 27.06.2026

  • 10 Проф.Юлиян Кирилов

    0 1 Отговор
    Аз,съм живял дълги години в САЩ.
    Имам издадена книга. ,,Вселени,,стихове,разкази и фейлетони.
    Има глава,,Американски разкази и фейлетони,,отпечатани в българския в-к ,,Булгария сега,,който излиза в Чикаго с голямо
    он-лаин посещение.
    Разбира се,че това събитие в Чикаго,е голяма чест за България и трябва да се отрази в българския печат.

    13:55 27.06.2026

  • 11 Проф.Юлиян Кирилов

    0 1 Отговор
    Българската литература,е почити непозната в САЩ.

    14:02 27.06.2026

  • 12 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Трябва да се заделят държавни средства и да се обособи,като държавна политика,популяризирането на българската литература.
    Да има и спонсори,които в момента липсват.

    14:07 27.06.2026