Тайните на тракийския храм край Старосел

В сърцето на Средна гора, край село Старосел, се издига един от най-впечатляващите паметници на тракийската цивилизация. Построен преди повече от 2500 години, монументалният храм продължава да впечатлява както с мащабите си, така и с многобройните загадки около предназначението си.

Комплексът е изграден от племето на бесите, смятано за едно от най-влиятелните сред траките, от което произлизали владетели и върховни жреци. В подножието на могилата се намира каменен саркофаг, за който се предполага, че е бил последният дом на неизвестен тракийски цар, пише Нова телевизия.

Според Татяна Илиева, която е отговорник по културната дейност към община Хисаря храмът е опасан от внушителна крепида (кръгла каменна стена, изградена от хиляди блокове с тегло около 250 килограма всеки). Общото тегло на използвания камък достига близо 1500 тона. Макар комплексът да е проучван повече от две десетилетия, археолози смятат, че част от тайните му все още остават скрити. Съществуват предположения, че под могилата има неизследвани структури.

Най-впечатляващата част от комплекса е вътрешният храм. Посетителите преминават през дълъг коридор и няколко помещения, за да достигнат до кръглата зала - най-свещеното място в съоръжението. Според една от разпространените теории именно тук са се извършвали ритуали, свързани с обожествяването на тракийските владетели.

Изследователи предполагат, че храмът е бил възприеман като своеобразен преход между света на живите и света на боговете. Според тази хипотеза покойните царе преминавали символично от човешкия към божествения живот и се превръщали в антроподемони или “хора-богове”.

Около 350 г. пр. Хр. светилището е било умишлено затрупано и скрито от погледите на хората. В продължение на повече от две хилядолетия то остава погребано под земята, докато археологическите проучвания не го връщат отново към живота.

Днес храмът край Старосел е сред най-значимите свидетелства за величието на тракийската цивилизация.