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Тайните на тракийския храм край Старосел

Тайните на тракийския храм край Старосел

21 Юни, 2026 11:51 952 4

  • старосел-
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  • история-
  • българия

Внушителният комплекс на бесите крие неразгадани мистерии за ритуалите на древните владетели и жреци

Тайните на тракийския храм край Старосел - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В сърцето на Средна гора, край село Старосел, се издига един от най-впечатляващите паметници на тракийската цивилизация. Построен преди повече от 2500 години, монументалният храм продължава да впечатлява както с мащабите си, така и с многобройните загадки около предназначението си.

Комплексът е изграден от племето на бесите, смятано за едно от най-влиятелните сред траките, от което произлизали владетели и върховни жреци. В подножието на могилата се намира каменен саркофаг, за който се предполага, че е бил последният дом на неизвестен тракийски цар, пише Нова телевизия.

Според Татяна Илиева, която е отговорник по културната дейност към община Хисаря храмът е опасан от внушителна крепида (кръгла каменна стена, изградена от хиляди блокове с тегло около 250 килограма всеки). Общото тегло на използвания камък достига близо 1500 тона. Макар комплексът да е проучван повече от две десетилетия, археолози смятат, че част от тайните му все още остават скрити. Съществуват предположения, че под могилата има неизследвани структури.

Най-впечатляващата част от комплекса е вътрешният храм. Посетителите преминават през дълъг коридор и няколко помещения, за да достигнат до кръглата зала - най-свещеното място в съоръжението. Според една от разпространените теории именно тук са се извършвали ритуали, свързани с обожествяването на тракийските владетели.

Изследователи предполагат, че храмът е бил възприеман като своеобразен преход между света на живите и света на боговете. Според тази хипотеза покойните царе преминавали символично от човешкия към божествения живот и се превръщали в антроподемони или “хора-богове”.

Около 350 г. пр. Хр. светилището е било умишлено затрупано и скрито от погледите на хората. В продължение на повече от две хилядолетия то остава погребано под земята, докато археологическите проучвания не го връщат отново към живота.

Днес храмът край Старосел е сред най-значимите свидетелства за величието на тракийската цивилизация.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 5 Отговор
    Там ходим с вдовицата да се напиваме. И после сех.

    12:05 21.06.2026

  • 2 Голям

    7 0 Отговор
    Когато посетих този район бях изумен от величесвени градежи.
    Този храм е като пирамидите и огромен.
    В гората стоят руйни от величествени сгради...
    Това трябва да се знае

    Коментиран от #3

    12:12 21.06.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Голям":

    А забелязахте ли приликата на градежите с тези в Плиска...? Защото екскурзоводката към комплекса много се ядоса когато и го посочих.

    Коментиран от #4

    12:23 21.06.2026

  • 4 Пустиня(к)

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ма верно ли сте одили да дзепате ония камъци, наместо да се намаате у избата? Много им е пивко виното, ако и да не е гъмза.

    12:26 21.06.2026