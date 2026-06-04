България е почетен гост на Международния панаир на книгата „Букфест“ в Букурещ

България е почетен гост на тазгодишния международен панаир на книгата в Букурещ – Bookfest 2026, който ще се проведе от 3 до 7 юни 2026 г. в изложбения център „Ромекспо“.

„Литературата е емпатия. Литературата гради мостове и е гарант за свобода“ – с тези думи българският национален щанд откри директорът на Националния център за книгата Светлозар Желев. Официален гост на събитието беше и Н. Пр. Радко Влайков, посланик на Република България в Румъния, който подчерта колко значимо е присъствието на страната ни в подобен международен форум: „Уверен съм, че почетното участие на България ще допринесе за по-широкото присъствие на българската литература и култура в Румъния и ще насърчи нови творчески и професионални партньорства между двете страни“.

Министърът на културата на Румъния Андраш Ищван Деметер, съветникът на президента на Румъния Роксана Бутнару, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев и изпълнителният директор на Асоциацията на издателите в Румъния Михай Митрица сe докоснаха до българските книги и поздравиха страната ни. Празничното настроение беше допълнено от изпълнения на учениците от Българския теоретичен лицей „Христо Ботев“ в Букурещ, които представиха забележителен спектакъл с български народни танци. Събитието с послание „Литература отвъд граници“ събра на българския щанд представители на издателския сектор и на международни организации, творци и читатели.

В предстоящите панаирни дни българският щанд ще се превърне в дом на богата културна програма, която ще доближи посетителите до съвременните гласове на родната литература. Предстоят над 30 събития, посветени на писането, превода, книгоиздаването, историческата памет и културния диалог. Писатели, поети, илюстратори и преводачи ще се срещнат с румънските читатели и ще докажат, че България има своя неизменен глас в европейския литературен диалог.

Участието на България като почетен гост на панаира на книгата в Румъния е резултат от съвместните усилия на културни институции, издателски организации и литературни общности от България и Румъния. Асоциация „Българска книга“, която е сред основните организатори на българското присъствие, работи последователно за разширяване на международната видимост на българските автори и издатели и за създаване на нови възможности за културен обмен в региона. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България. Партньори са Министерството на външните работи на Република България, Министерството на туризма на Република България, Националният дворец на културата, Българската телеграфна агенция, Асоциация „Българска книга“, Литературна агенция „София“ и Фондация „Прочети София“.