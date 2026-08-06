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Министър Шишков: 50 млн. евро са платени от нашия джоб за застрахователни фирми, това е схема

Министър Шишков: 50 млн. евро са платени от нашия джоб за застрахователни фирми, това е схема

6 Август, 2026 22:30 4 318 43

  • иван шишков-
  • магистрали-
  • строеж-
  • боташ

Ние не сме изградили нашите магистрали и страдат всички граждани, които искат да преминат от Румъния през България към Гърция или Турция. Може да има всякакви фирми

Министър Шишков: 50 млн. евро са платени от нашия джоб за застрахователни фирми, това е схема - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опозицията отправя нови тежки обвинения към правителството на Радев. Според критиците кабинетът е замразил договора с "Боташ" и подготвя мащабна схема за отдаване на близо 800 километра магистрални проекти на концесия на турски фирми.

Регионалният министър Иван Шишков категорично отхвърля подобни твърдения. "Като че ли опозицията започна да прекалява с измислиците и всички тези обвинения, които прави. С години назад нашата пътна инфраструктура страдаше, защото - първо нямаше проектиране, а второ - нямаше и строителство. Когато ние излязохме и казахме, още преди изборите, че ние имаме да построим още 800 км магистрали, които не са започнали да се строят, казахме много ясно, че за тях няма пари, но ние ще ги проектираме и ще ги дадем на концесия", каза Шишков в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че дотук те спазват точно това, което са казали.

"Не сме излъгали никого, казали сме съвсем ясно как ще се случи - това, което се случва в цяла Европа, ще започне да се случва и в България. Когато имаме прозрачен начин няма да имаме съмнение кой е откраднал асфалта, дали той е достатъчно качествен, дали магистралите са ни добри. Най-логичното е бъдещите концесионери да построят качествено тези обекти, защото ще се наложи да ги експлоатират за известен период от време. Има два вида концесии, но в момента това не е темата. Знаете, че при магистрала "Черно море" е започната процедурата за мост", допълни министърът.

"Магистрала "Черно море", за да има своя смисъл, трябва да започне от границата с Румъния, да свързва градовете Бургас и Варна - това, което се прави в момента, и разбира се, да стигне до Малко Търново. Миналата седмица бях на посещение на КПП "Малко Търново", за да се убедя възможностите на самия пункт, защото тази магистрала ще свършва в този пункт и трябва да направим подобрение в пункта. Това е смисълът. Когато казваме, че трябва да има свързаност от граница до граница и когато това не само, че не построено, но и не е проектирано, то значи, че трябва да го проектираме и да го направим", поясни гостът. Шишков е категоричен, че правителството върви по "набелязаните стъпки".

"Концесионерите ще се изберат прозрачно - този, който има интерес като концесионер и предлага най-добрите условия, ще заповяда. Ние ще направим подробни планове, ще отчуждим терените и след това ще предложим на отчуждените терени да бъдат изградени магистралите. И когато го направим, ние ще трябва да получим най-добрите предложения и спрямо най-доброто предложение да сключим договор. Няма предварителни договорки, ясно е. Държавите около нас започват да бъдат най-нетърпеливи", подчерта регионалният министър.

"Ние не сме изградили нашите магистрали и страдат всички граждани, които искат да преминат от Румъния през България към Гърция или Турция. Може да има всякакви фирми. За "Боташ" това, което се прави в момента, е елементарна лъжа, която се пуска в пространството. Ако има такова споразумение, то в него щеше да има срокове. Нито някой ме е питал за срокове, нито някой ме е уведомявал, че има такива записани срокове. В момента опозицията се мъчи от всяко нещо да изкривява истината, към всяко добро да слага клишета и да се опитва да напада нас, управляващите. Това дали е достойно или не - всеки ще трябва да си направи преценка", добави Иван Шишков.

"В момента свързват договора с "Боташ" с интереса на Турция за тази магистрала. Това означава, че след като страните около нас имат интерес да се построят тези трасета, означава, че ние много сме изостанали в развитието на инфраструктурата си. Питам опозицията, която в различни форми управляваше държавата - вие къде бяхте в тези години назад? Това са 15 години лъжи, измами, кражби в пътния сектор и никаква инфраструктура. Сроковете, които ние сме си поставили, са до края на следващата година да направим така, че да имаме проектите, подробните устройствени планове, да сме в процедура на отчуждаване или да сме ги отчуждили", коментира още той.

Шишков добави, че в момента трябва да се направи проект, който да стигне до Маказа.

"Сега може би ще започнат да коментират как гръцката страна иска да ѝ подарим този коридор, защото е важен. Колко много неща са в тази държава - изключително важни коридори, изключително важни европейски коридори за тези велики евроатлантици, които се тупаха в гърдите, говориха какво ли не. Но не направиха най-елементарното. С това, че ги няма магистралите и я няма тази свързаност, ние не ползваме възможностите от това, че сме в Шенген, и започваме да се мъчим", категоричен бе той. По думите на министъра всяка магистрала ще има различен интерес да бъде построена на концесия.

"Концесиите имат два варианта - единият вариант е, че концесионерът го строи, ползва самото съоръжение и то се плаща. Другият вариант на концесията е, ако трафикът не е достатъчно голям в първите години, има доплащане на държавата в определен вариант. Ние досега плащахме илюзията. Ние платихме "Хемус". Само от момента на сключването на договорите, без да е имало възможност да бъдат строени - "Хемус" и "пътят на позора" - магистралата до Видин, ние всичките чрез държавното дружество "Автомагистрали" сме платили 50 млн. евро. Илюзията за това, че строим. Заради това, че са плащани големи аванси, че са сключвани големи договори, без да има основание да бъдат сключвани, защото не е имало разрешение за строеж и не е имало възможност да бъде извършвано строителство. Заради това, че строителните фирми не са си изпълнили ангажиментите като срокове там, където е трябвало да го направят, ние всички до този момент сме платили 50 млн. евро", разкри той.

"50 млн. евро струва само в тази част безхаберието на магистралите. По-добре е да ги има, който ги ползва, да ги плаща, а да не да плаща целият български народ и да ги плащаме в определени джобове на хора, които не са направили нищо за това - нито са изградили магистралите, нито са направили каквото и да било. В момента те променят поведението си изключително много - забравихме за анексите за авансите, беше направен опит да бъдат индексирани авансите, щеше да ни струва 1,2 млрд. лева тогава. Вече не говорим на тази тема. Изчистваме проблема с това, че ще трябва да се строи на други цени. Строителните фирми също са правили застраховки, те са взели едни аванси, но за част от тях са дали пари за застраховки", поясни Иван Шишков.

Оказва се, че развалянето на договорите означава губене на аванси и губене на дадените пари.

"В един момент ще се окаже, че ние не само, че няма да имаме магистрала, а ще загубим и парите. И сега задаваме въпроса - те на нас ли са любими фирми или ние сме длъжни да пазим интереса на България. Ние трябва да пазим интереса на България, а той е ясен. Ние сме дошли с ясен ангажимент - да достроим това, което беше завещано, не да обичаме или да мразим. А колкото повече ровим в завещаното, то излизат все повече и повече неща, които се оказва, че ние българските граждани сме плащали. И най-вероятно става въпрос за много загубени пари, защото до момента реалното строителство е поскъпнало многократно", категоричен бе той. Попитан кога ще е готова АМ "Хемус": "Идеята е за 2 години и половина, максимум 3, "Хемус" трябва да бъде завършена до Велико Търново. Аз като регионален министър съм възложил на правна кантора да направи пълен анализ на ситуацията. Трябва да спасим инфраструктурните обекти, защото това не е само "Хемус" - пътят от Монтана до Видин е в същото положение".

"Ако едно строителство го спреш в един момент, както е спирано многократно, то хем започва да става по-скъпо, хем започва да има проблем с неговото качество. На 24 август ще имаме решение накъде вървим, водили сме вече разговори със строителния бранш. Ще кажем какво сме договорили, какво е по-доброто. Но нещата започват да се променят в полза на държавата", заключи той.

Според него незаконният град във Варна е показал "падението на институциите". "Ние считаме, че в рамките на следващата година, но до края, би трябвало да има проект и да започне строителство. Проектът е този, който ще може да покаже за колко време ще бъде построена. На нас ни се иска в рамките на следващите 2 години и половина да бъде построена", обясни Иван Шишков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    29 17 Отговор
    Шишков е N1 👍

    Коментиран от #10, #28

    22:35 06.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 9 Отговор
    Ердоган ще тури бариерите и ще събира даждие

    22:37 06.08.2026

  • 3 Пенчо

    24 23 Отговор
    Втората махленска клюкарка от кабинета на Радев. Само се чуди къде да иде да плямпа глупости. И тъй като нашата журналистика е супер, навсякъде му дават трибуна.

    22:37 06.08.2026

  • 4 !!!?

    25 22 Отговор
    Няма кой да чете безкрайните мрънкания на този пишман политик...!
    Целият Гълъбарник на Мистър Кеш имитира дейност...непрекъснато говори за бъдещи проекти !!!
    Явно така ще захранват кохортата и олигархията - правиме многопластови проекти т.е Фата Моргана и парите ги няма !!!?

    22:43 06.08.2026

  • 5 Оставка

    23 19 Отговор
    Лъжливи некадърници.

    Коментиран от #23

    22:46 06.08.2026

  • 6 САНДОКАН

    7 10 Отговор
    Колко мазнини ви обяснява це ще ви е@ат , ама яко .

    22:48 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 №1 за Шиши и Боко = ОПГ

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    е този министър на Радев.

    Подаръци ще има за всички от сърце (освен за българските граждани, които им купуват подаръците).

    За новата задруга ще тропнат те хорце (заедно с Ердоган)!

    Коментиран от #41

    23:07 06.08.2026

  • 11 Луд

    20 7 Отговор
    Еми то други няма,Само схеми и далавери.Защо излъгахте народа че ще ги премахнете като не си дадохте сметка че няма как да премахнете цялата държава.

    Коментиран от #13, #21

    23:08 06.08.2026

  • 12 мнение

    14 6 Отговор
    И това, което е направено досега в голямата си част е имитация. Направени са скоростни пътища, но не магистрали.

    Коментиран от #15

    23:10 06.08.2026

  • 13 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Луд":

    11 да се смея ли да плача ли на това което си написал ти сам си се излъгал 11 що за наивник си

    23:11 06.08.2026

  • 14 Аре първо да събориш

    14 3 Отговор
    Баба Алино ако ти е любезно и после да продължаваме с другите геройства. Кво ще кажеш Шишков?

    23:12 06.08.2026

  • 15 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "мнение":

    12 а ти или този лаладжия какво построи къде е колко години този получава пари от държавата да лъже да стопира българската инфраструктура и е безнаказан Тук царува лъжата омразата грабежите с цел пълно овладяване на власт институции всичко и успяха

    23:13 06.08.2026

  • 16 Мемфис

    16 7 Отговор
    Този мрънкач е същият негодник като Радев! Защо не кажете, като Турция построи магистралата какви пътни такси ще съ бир и как ще ни дере, за да си възвърне парите? За това ни лой не говори!
    Въобще човек трябва да е без мозък, за да гласува за Румен Живков!

    Коментиран от #22

    23:15 06.08.2026

  • 17 Не , не се

    5 4 Отговор
    Оказва, че развалянето на договорите означава губене на аванси и губене на дадените пари а означава че трябва всички тези паразити да ги поканите в някой хотел примерно, и под охрана да стоят заключени докато парите не върнат. Гости на хотела един вид . Както едни други на времето 3 месеца в парк хотел Москва гости бяха ама без вода а само на уиски докато едни документи не разписаха ...

    23:19 06.08.2026

  • 18 военен продажник

    7 5 Отговор
    3 милиарда ще се платят тази година от нашия джоб за такита и макита ,това е голяма схема

    Коментиран от #20

    23:22 06.08.2026

  • 19 Стига с тези магистрали Шишков

    10 6 Отговор
    Асфалт не се яде и без тях ще минем. Пука ни за Маказа и кой кво бил засраховал. Който се пъне и не връща откраднатото просто изчезва или пада от високо и минаваме на следващият. Но първо започваме с този който им ги е раздавал. Тихо методично без много уйдурми ...

    Коментиран от #38

    23:31 06.08.2026

  • 20 Така де

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "военен продажник":

    Няма значение, че ще плащаме на Турция. Важното е Радев да ни управлява.

    Коментиран от #25

    23:45 06.08.2026

  • 21 По точно

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Луд":

    Никой не е лъгал народа. Той сам се лъже.

    23:49 06.08.2026

  • 22 Марио Загало

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мемфис":

    Естествено е турците да сложат високи такси. Каквито и такси да поискат, нашите ще им разрешат. Няма къде да мърдат. Турците знаят как да си защитават интересите.

    Коментиран от #30

    23:56 06.08.2026

  • 23 Да знаеш

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Оставка":

    Никаква оставка. Народа обича да го лъжат.

    Коментиран от #29

    23:59 06.08.2026

  • 24 Нещастници сте ей

    7 2 Отговор
    Руснаците за колко месеца направиха моста в Крим а вие с този Дунав мост какво направихте. Осетия, Абхазия 2100 км електропреносна мрежа за 6 месеца а вие 20 км. за 3 години

    00:03 07.08.2026

  • 25 Ми да

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Така де":

    Тя България стана разграден двор. Тва Боташ, тва магистрали, тва търсене на газ от турски фирми, тва американски самолети, тва баба Алино. Няма край!

    Коментиран от #26, #27

    00:04 07.08.2026

  • 26 Ти пък

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ми да":

    Голяма работа. България е богата държава. Важното е другарят Радев да ни управлява.

    00:06 07.08.2026

  • 27 Охооо

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ми да":

    Още нищо не сте видели. Това е само за три месеца!

    Коментиран от #32

    00:08 07.08.2026

  • 28 По точно

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    Браво на Шишков! Български фирми не трябва да се допускат въобще да строят магистрали. Турските строят далеч по- качествено.

    00:14 07.08.2026

  • 29 Народа:

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Да знаеш":

    Искаме си украинската партия на ППДБ-ЛГБТ, те хич не лъжеха!

    Коментиран от #43

    00:15 07.08.2026

  • 30 Само че

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Марио Загало":

    Не си много прав. Външната министърка ще им покаже едно голо рамо и на всички ще им се вземе акъла.

    00:23 07.08.2026

  • 31 шишко

    7 0 Отговор
    има ли нещо да не е схема след като България е на последно място по всичко позитивно???

    Коментиран от #39

    00:57 07.08.2026

  • 32 рундьо

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Охооо":

    громим мафята и олигархята!

    01:30 07.08.2026

  • 33 като гледате

    3 2 Отговор
    това кахърно човече как мислите добре ли са нещата?

    Коментиран от #37

    01:44 07.08.2026

  • 34 Архитект Шишков е министър в МРРБ

    2 0 Отговор
    Министър не е титла и не може да се изписва пред името за разлика от архитект което е титла. Винаги се казва какъв министър е както в случая на Регионалното развитие и благоустройството.

    01:46 07.08.2026

  • 35 МунчоЛЕТ

    4 2 Отговор
    Мунчовите лапацала. Накрая ще са турските фирми, толкова любими на Мунчака...

    02:12 07.08.2026

  • 36 Прав е човека

    5 2 Отговор
    Много крадаха Бою и Шишо но не виждам желание да ги вкарат в затвора или някое събитие да им организират примерно като на Алексей.

    02:23 07.08.2026

  • 37 О кей

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "като гледате":

    Са нещата

    02:30 07.08.2026

  • 38 От високо

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стига с тези магистрали Шишков":

    Много лошо се пада.

    02:34 07.08.2026

  • 39 Ами то и това е схеме

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "шишко":

    Да поддържаш най- ниското ниво си е политически арт!

    03:20 07.08.2026

  • 40 Майора

    3 2 Отговор
    Ало Шшо Бакшишо , много бързо забрави че и тдаваше пари по инхаус процедурите , а дори любимците на Радев от ПП/ДБ спряха строителството взеха и не върнаха 1,5 млд от “Хемус”!

    06:48 07.08.2026

  • 41 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "№1 за Шиши и Боко = ОПГ":

    Здрасти Ефенди, кога се завърна от Анадола ⁉️⁉️🐖

    07:02 07.08.2026

  • 42 Биби

    1 1 Отговор
    След като Пембен Мразев и шайката му фатмаци съсипаха армията се заеха да унищожат и държавата ни!

    08:34 07.08.2026

  • 43 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Народа:":

    Поне вдигнаха два пъти пенсиите!

    10:03 07.08.2026

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