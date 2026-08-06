Министър Шишков: 50 млн. евро са платени от нашия джоб за застрахователни фирми, това е схема

Опозицията отправя нови тежки обвинения към правителството на Радев. Според критиците кабинетът е замразил договора с "Боташ" и подготвя мащабна схема за отдаване на близо 800 километра магистрални проекти на концесия на турски фирми.

Регионалният министър Иван Шишков категорично отхвърля подобни твърдения. "Като че ли опозицията започна да прекалява с измислиците и всички тези обвинения, които прави. С години назад нашата пътна инфраструктура страдаше, защото - първо нямаше проектиране, а второ - нямаше и строителство. Когато ние излязохме и казахме, още преди изборите, че ние имаме да построим още 800 км магистрали, които не са започнали да се строят, казахме много ясно, че за тях няма пари, но ние ще ги проектираме и ще ги дадем на концесия", каза Шишков в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че дотук те спазват точно това, което са казали.

"Не сме излъгали никого, казали сме съвсем ясно как ще се случи - това, което се случва в цяла Европа, ще започне да се случва и в България. Когато имаме прозрачен начин няма да имаме съмнение кой е откраднал асфалта, дали той е достатъчно качествен, дали магистралите са ни добри. Най-логичното е бъдещите концесионери да построят качествено тези обекти, защото ще се наложи да ги експлоатират за известен период от време. Има два вида концесии, но в момента това не е темата. Знаете, че при магистрала "Черно море" е започната процедурата за мост", допълни министърът.

"Магистрала "Черно море", за да има своя смисъл, трябва да започне от границата с Румъния, да свързва градовете Бургас и Варна - това, което се прави в момента, и разбира се, да стигне до Малко Търново. Миналата седмица бях на посещение на КПП "Малко Търново", за да се убедя възможностите на самия пункт, защото тази магистрала ще свършва в този пункт и трябва да направим подобрение в пункта. Това е смисълът. Когато казваме, че трябва да има свързаност от граница до граница и когато това не само, че не построено, но и не е проектирано, то значи, че трябва да го проектираме и да го направим", поясни гостът. Шишков е категоричен, че правителството върви по "набелязаните стъпки".

"Концесионерите ще се изберат прозрачно - този, който има интерес като концесионер и предлага най-добрите условия, ще заповяда. Ние ще направим подробни планове, ще отчуждим терените и след това ще предложим на отчуждените терени да бъдат изградени магистралите. И когато го направим, ние ще трябва да получим най-добрите предложения и спрямо най-доброто предложение да сключим договор. Няма предварителни договорки, ясно е. Държавите около нас започват да бъдат най-нетърпеливи", подчерта регионалният министър.

"Ние не сме изградили нашите магистрали и страдат всички граждани, които искат да преминат от Румъния през България към Гърция или Турция. Може да има всякакви фирми. За "Боташ" това, което се прави в момента, е елементарна лъжа, която се пуска в пространството. Ако има такова споразумение, то в него щеше да има срокове. Нито някой ме е питал за срокове, нито някой ме е уведомявал, че има такива записани срокове. В момента опозицията се мъчи от всяко нещо да изкривява истината, към всяко добро да слага клишета и да се опитва да напада нас, управляващите. Това дали е достойно или не - всеки ще трябва да си направи преценка", добави Иван Шишков.

"В момента свързват договора с "Боташ" с интереса на Турция за тази магистрала. Това означава, че след като страните около нас имат интерес да се построят тези трасета, означава, че ние много сме изостанали в развитието на инфраструктурата си. Питам опозицията, която в различни форми управляваше държавата - вие къде бяхте в тези години назад? Това са 15 години лъжи, измами, кражби в пътния сектор и никаква инфраструктура. Сроковете, които ние сме си поставили, са до края на следващата година да направим така, че да имаме проектите, подробните устройствени планове, да сме в процедура на отчуждаване или да сме ги отчуждили", коментира още той.

Шишков добави, че в момента трябва да се направи проект, който да стигне до Маказа.

"Сега може би ще започнат да коментират как гръцката страна иска да ѝ подарим този коридор, защото е важен. Колко много неща са в тази държава - изключително важни коридори, изключително важни европейски коридори за тези велики евроатлантици, които се тупаха в гърдите, говориха какво ли не. Но не направиха най-елементарното. С това, че ги няма магистралите и я няма тази свързаност, ние не ползваме възможностите от това, че сме в Шенген, и започваме да се мъчим", категоричен бе той. По думите на министъра всяка магистрала ще има различен интерес да бъде построена на концесия.

"Концесиите имат два варианта - единият вариант е, че концесионерът го строи, ползва самото съоръжение и то се плаща. Другият вариант на концесията е, ако трафикът не е достатъчно голям в първите години, има доплащане на държавата в определен вариант. Ние досега плащахме илюзията. Ние платихме "Хемус". Само от момента на сключването на договорите, без да е имало възможност да бъдат строени - "Хемус" и "пътят на позора" - магистралата до Видин, ние всичките чрез държавното дружество "Автомагистрали" сме платили 50 млн. евро. Илюзията за това, че строим. Заради това, че са плащани големи аванси, че са сключвани големи договори, без да има основание да бъдат сключвани, защото не е имало разрешение за строеж и не е имало възможност да бъде извършвано строителство. Заради това, че строителните фирми не са си изпълнили ангажиментите като срокове там, където е трябвало да го направят, ние всички до този момент сме платили 50 млн. евро", разкри той.

"50 млн. евро струва само в тази част безхаберието на магистралите. По-добре е да ги има, който ги ползва, да ги плаща, а да не да плаща целият български народ и да ги плащаме в определени джобове на хора, които не са направили нищо за това - нито са изградили магистралите, нито са направили каквото и да било. В момента те променят поведението си изключително много - забравихме за анексите за авансите, беше направен опит да бъдат индексирани авансите, щеше да ни струва 1,2 млрд. лева тогава. Вече не говорим на тази тема. Изчистваме проблема с това, че ще трябва да се строи на други цени. Строителните фирми също са правили застраховки, те са взели едни аванси, но за част от тях са дали пари за застраховки", поясни Иван Шишков.

Оказва се, че развалянето на договорите означава губене на аванси и губене на дадените пари.

"В един момент ще се окаже, че ние не само, че няма да имаме магистрала, а ще загубим и парите. И сега задаваме въпроса - те на нас ли са любими фирми или ние сме длъжни да пазим интереса на България. Ние трябва да пазим интереса на България, а той е ясен. Ние сме дошли с ясен ангажимент - да достроим това, което беше завещано, не да обичаме или да мразим. А колкото повече ровим в завещаното, то излизат все повече и повече неща, които се оказва, че ние българските граждани сме плащали. И най-вероятно става въпрос за много загубени пари, защото до момента реалното строителство е поскъпнало многократно", категоричен бе той. Попитан кога ще е готова АМ "Хемус": "Идеята е за 2 години и половина, максимум 3, "Хемус" трябва да бъде завършена до Велико Търново. Аз като регионален министър съм възложил на правна кантора да направи пълен анализ на ситуацията. Трябва да спасим инфраструктурните обекти, защото това не е само "Хемус" - пътят от Монтана до Видин е в същото положение".

"Ако едно строителство го спреш в един момент, както е спирано многократно, то хем започва да става по-скъпо, хем започва да има проблем с неговото качество. На 24 август ще имаме решение накъде вървим, водили сме вече разговори със строителния бранш. Ще кажем какво сме договорили, какво е по-доброто. Но нещата започват да се променят в полза на държавата", заключи той.

Според него незаконният град във Варна е показал "падението на институциите". "Ние считаме, че в рамките на следващата година, но до края, би трябвало да има проект и да започне строителство. Проектът е този, който ще може да покаже за колко време ще бъде построена. На нас ни се иска в рамките на следващите 2 години и половина да бъде построена", обясни Иван Шишков.