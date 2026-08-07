Психиатър: Отглеждат се деца психопати

Имаше група деца, която нападаше хора по моловете. Именно там се изграждат едни психопати. Психопатът не се ражда такъв, той се отглежда. Най-критичен е периодът на възрастта между 12 и 16 г. Тогава психологически настъпват основни промени във функционирането на психиката им. Това заяви в интервю за "Телеграфно подкастът" психиатърът д-р Веселин Герев.
На въпроса как си обяснява агресията у тийнейджърите от Пловдив, обвинени в убийството на 37-годишния Георги Кузев, той отговори, че най-вероятно те са били свидетели на домашно насилие-вербално или физическо.
Жестокост
В тази възраст за тях настъпва криза на авторитетите и те се влияят лесно от маргинали, а не от добрите примери. "Лесно се подмамват. Вероятно тарторът е казал "Да убием този" и останалите са казали "Да". Трябва да знаете, че всичко започва от вкъщи. Ако бащата е един физически или вербален насилник, то детето е готово да стане насилник, защото татко му дава примера, че така се решават проблемите", допълни психиатърът.
Той описа и друга особеност при тези деца-задължително заснемат всяко свое действие и го качват в мрежите, за да търсят одобрение и нови последователи. "Те имат агресивно, асоциално поведение, всичките си прояви ги документират. Всеки иска да е против правилата, нещо като мини хипарско движение, бунт на личността и всеки иска да принадлежи на тая група-на готините, агресивните, които раздават правосъдие и прекрачват закона", допълни д-р Герев.
Униформа
Във всеки от нас се крие по един психопат. Въпросът е дали ще бъде събуден, коментира още д-р Герев. Това става от натрупано напрежение, гняв и ярост, които спират способността на човек да анализира ситуацията и го тласкат към импулсивни, агресивни реакции.
На въпрос има ли психопати в полицията и армията, психиатърът беше категоричен – има навсякъде. Армията и полицията привличат хора, търсещи адреналин, но и им дават достъп до законно оръжие. Затова с тях трябва да работят психолози още в ранен етап, когато агресията им е само вербална.
Комплекси
Колкото по-малък е мозъкът, толкова по-голяма е колата, заяви още психиатърът по повод войната по пътищата. Според него колкото по-мощно е едно возило, толкова по-голям психопат стои зад волана. "Напомпани с мускули, лишени от мисъл. За тях е въпрос на залог кой да вдигне повече", допълни той.
Изводът на Герев е мрачен. Психопатът, казва той, не се самоконтролира - единственото, което го спира, е прилагането на закона в пълния му обем. Наказанието работи, защото психиката се командва чрез страх, а човек губи страха си, когато има "гръб" или финансова възможност да се откупи. В този контекст психиатърът цитира разговор със съдия, според когото истински честен процес има само когато и двете страни са бедни.
Фентанилът и зомбитата
Д-р Герев коментира и въздействието на фентанила върху психиката. Той е десетки пъти по-силен от хероина. От опита си като лекар обяснява, че веществото потиска центъра на дишането в мозъчния ствол и при по-големи количества може да доведе до моментална смърт. Точно потискането на центровете в ствола според него обяснява защо зависимите изглеждат като "зомбита" - с наведени глави и забавени движения.
Психиатърът предупреждава, че опиоидната зависимост се създава бързо, и отправя спорно твърдение, че дилъри обработвали канабис с нискокачествени опиати, за да правят потребителите зависими без тяхно знание. Той допуска, че в състояние на абстиненция и без пари зависим човек може да извърши обир или убийство, включително срещу дилъра. Дали изчезването на едно вещество от пазара ще доведе до вълна от престъпления, Герев не се наема да прогнозира с точност. По думите му такива случаи се случват, но често остават неразгадани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Особено от есента на 2009 година , психопата от Банкя !!!
Той постави началото на диващините и простащините в България !!!
Коментиран от #25
23:00 07.08.2026
2 Чалга поколението от 90-те
Коментиран от #21, #72
23:01 07.08.2026
3 ОбразУвателната система
23:02 07.08.2026
4 мда
Коментиран от #73
23:03 07.08.2026
5 жик так
Всеки ден подкрепят един наркоман тук в тоя сайт .
23:04 07.08.2026
6 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
Коментиран от #9, #103
23:04 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РЕАЛИСТ
23:05 07.08.2026
9 Така е
До коментар #6 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Точен сте! Ако на срещата беше дошъл не бедняк с 49 евро джобни а някой с БМВ Х6 за 50 хилядарки евро ,келешите наркомани без цент в джоба щяха да се разбягат а кyрвитe непълнолетни да му правят групово пълна програма за 100 евро няколко часа. Но понеже е отишъл един обикновен ,невзрачен човечец с 50-на евро в джоба си ,си избиват агресията върху него. Тези гаменчета и уродчета са като животни в джунглата. Ако врага се уплаши и почне да бяга тръгват да го преследват ,ако е по агресивен се разбягват те...
Коментиран от #15, #48
23:05 07.08.2026
10 Костадинов
Коментиран от #65
23:07 07.08.2026
11 Върнете ТВУ! /Трудово-възпителните/
23:07 07.08.2026
12 Дзак
23:07 07.08.2026
13 Мнение
НАРИЧА СЕ "ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ", ПРОКАРАНИ ЧРЕЗ ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО КИНТИ, ОТ НПО-ТА КАТО ТЕЗИ НА ШОРОШ!!!
ТОВА Е ОСНОВНАТА БОЛЕСТ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО!
ЗАЩОТО КОГАТО ПРЕКЪРШИШ МЛАДИТЕ КЛОНИ, ДЪРВОТО ЗАГИВА!
ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ ПО КУПЕНИТЕ МЕДИИ, ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПРОМИВАНИЯ НА МОЗЪЦИ В УЧИЛИЩАТА (ЗАРАДИ КУПЕНИТЕ ОТ НПО-ТА ДИРЕКТОРИ И МИНИСТРИ), В КОМБИНАЦИЯ С НУЛЕВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕНЕ, НУЛЕВ МОРАЛ, НУЛЕВА ОТГОВОРНОСТ, ЛОШО ВЪЗПИТАНИЕ И ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО ТИК ТОК ВЛИЯНИЕ, ГАДНИ ФИЛМИ И ВИДЕО ИГРИ, ВОДЯТ ТОЧНО ДО ТОВА - ПЕРФЕКТНАТА БУРЯ, КОЯТО ЩЕ СЪСИПЕ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ НА ЕДНА ЦЯЛА ДЪРЖАВА!!!
НАРОДЕ, ОБЕДИНЯВАЙ СЕ И СЕ ПОДГОТВИ ДА СИ ВЪРНЕШ СТРАНАТА И ДА СИ ПРЕВЪЗПИТАШ ДЕЦАТА! ЩОТО ИНАК ЩЕ ИЗЧЕЗНЕШ!!!
Коментиран от #39
23:08 07.08.2026
14 РЕАЛИСТ
Коментиран от #26
23:09 07.08.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Така е":И аз се питам. Що ме отидоха до Петрохан, когато там мърсуваше истински педофил, като Калушев.
23:11 07.08.2026
16 Ончо
23:11 07.08.2026
17 Стенли
Имаме предварително планирано в социалните мрежи убийство по особенно жесток начин извършено посред бял ден в Пловдив. Жертвата е предварително подмамена на среща на мястото на извършеното жестоко убийство от момиче ??!’
За такова нещо се дава доживотен затвор без право на замяна! Какво следва за изключително жестоките убийци, макар и непълнолетни?!? Най вероятно и наркоманчета, някои от които със сигурност спортуват!
Внимание: някои от тях учили в елитни училища и били от добри семейства ?!!
Моля някой да ми дефинира след подобно предумишлено убийство, извършено по толкова добре планиран и жесток начин какво точно означава.”Някои от тях все пак са от елитни училища и добри семейства.”
Институциите един път завинаги със суровата, но справедлива ръка на закона трябва да сложат край на това нещо, което вече се превръща в истинска криминална пандемия на територията на цяла България….
Повтарям за такова нещо се дава до животен затвор без право на замяна!!!!
23:13 07.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ?????
Ние що не бяхме такива?
Аз съм израснал на същото тва Джендем тепе(Младежкия хълм в Пловдив) и помня детството си.
И пещерата и кариерата дето се катерихме и играехме на фунийки.
И как бройкахме любовниците. Знаехме им местата.
Но не сме си и помисляли да избиваме или да убиваме някого.
Що сега е така бре психиатре?
23:16 07.08.2026
20 Психиатър: Отглеждат се деца психопати
23:18 07.08.2026
21 Европеец
До коментар #2 от "Чалга поколението от 90-те":Я ми обясни какво имаш в предвид под чалга поколението...... Хайде стига с тия клишета, кучето е заровено в съвсем друго място..... Ерозията в мисленото, в морала, в поведението и в ежедневието няма нищо общо с чалгата....
Коментиран от #88
23:18 07.08.2026
22 Сила
"Искаше да си намери жена , да се оженят и да имат деца ...!!!???!!!"
Коментиран от #29, #40, #45, #95
23:21 07.08.2026
23 Хи хи хи
23:24 07.08.2026
24 Робот
Коментиран от #31
23:25 07.08.2026
25 Глюпости
До коментар #1 от "Сила":Има психопати от първият 9-ти Септември ..
Коментиран от #84
23:26 07.08.2026
26 2554
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Защото това, ти току що си го измисли.
Коментиран от #53
23:29 07.08.2026
27 ДрайвингПлежър
Вярно е, че родителите носят отговорност - но къде е отговорността на училището? Подобни психопати рядко са примерни ученици по принцип - къде са учителите да забележат поведението им и да алармират - първо родителя, после и институциите!
Да училището е за знания НО НЕ САМО! В най-добрите училища се учи точно поведение!
Това е морала на запада - вижте източните общества те не възпитават психопати!
23:30 07.08.2026
28 Държавата е като психодиспансер
23:33 07.08.2026
29 Един несретник нещастен, това е бил
До коментар #22 от "Сила":Идеалната жертва за глутницата хищници. Накрая с парите му си купили дюнери. А логичното е било да го изядат.
23:34 07.08.2026
30 Нормално
23:35 07.08.2026
31 хе хе
До коментар #24 от "Робот":Да накараш робот да изпитва емоции е като да накараш реката да тече нагоре.
Все още никой не е отменил закона за гравитацията.
23:35 07.08.2026
32 Много учен, индианец нема!
23:37 07.08.2026
33 Екзактум
Криворазбрана и още по-кривоприлагана демокрация -> финансова робия и социална несправедливост -> деградация, ненавист и морален упадък -> дозомбиране във виртуалното пространство.
НЕ сме съучастници ние, възрастните, за случващото се с подрастващите. То се случва и с нас. Всички сме жертви и потърпевши от натрапено пошло и лошо. Всички.
Въпросът е как да обърнем курса към добро и да стопираме ужасяващото все по-лошо. Отговор няма, за жалост.
Може би единствено утопията, че всеки би могъл да започне промяната към добро от самия себе си.
23:37 07.08.2026
34 Трол
23:38 07.08.2026
35 БОРУНА ЛОМ
Коментиран от #41, #70
23:38 07.08.2026
36 Армията и полицията привличат
23:40 07.08.2026
37 Без име
23:41 07.08.2026
38 А представяте ли си
23:43 07.08.2026
39 Да питам
До коментар #13 от "Мнение":Кой ви пусна нета в психиятрията?
Коментиран от #46, #67
23:44 07.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Град Лом
До коментар #35 от "БОРУНА ЛОМ":Мдаааа , пълно е с психари ..
23:51 07.08.2026
42 психопати я
23:53 07.08.2026
43 Есма
23:54 07.08.2026
44 Лошо
23:55 07.08.2026
45 Жалко че е бил толкова наивен
До коментар #22 от "Сила":Но това не значи че трябва да го убиват. Те са сто пъти по лоши от най лошите хора на света. Те са изверги.
23:56 07.08.2026
46 Мнение
До коментар #39 от "Да питам":ДА ТИ ОТГОВОРЯ:
КОГАТО МЕЧКАТА ИГРАЕ У СЪСЕДИТЕ ТИ, НЕ СЕ РАДВАЙ, ЗАЩОТО УТРЕ МОЖЕ ДА ИГРАЕ У ВАС!!!
КОГАТО РАЗНИ ФЕРМИ ОТ ТРОЛОВЕ ПРИЕМАТЕ СЪОТВЕТНИТЕ СРЕБЪРНИЦИ, ЗА ДА ЛЪЖЕТЕ И МАНИПУЛИРАТЕ ОБЩЕСТВОТО НИ, НЕ СЕ РАДВАЙТЕ, ЗАЩОТО УТРЕ ВАШИТЕ ДЕЦА МОЖЕ ДА ПОСЛЕДВАТ ВЪПРОСНИЯТ ПРИМЕР ОТ СТАТИЯТА!!!
ВСЯКО ЕДНО ОБЩЕСТВО СИ ИМА СВОИТЕ ПИКОВЕ И ПАДОВЕ!
БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е С ДОСТА БОГАТА ИСТОРИЯ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ СИ Е НАУЧИЛ УРОКА (ЗА СЪЖАЛЕНИЕ)!
ТРЯБВА ДА Е ОБЕДИНЕН И МАСОВО ЗАИНТЕРЕСОВАН ОТ ТОВА КОЙ ГО УПРАВЛЯВА И КАКВИ ПОЛИТИКИ МУ ПРОКАРВА!
А ВМЕСТО ТОВА ПОЧИВКИТЕ В ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ СА НИ ПО-ВАЖНИ (ПОНЕ КЪМ МОМЕНТА), ЗА СЪЖАЛЕНИЕ?!
РАНО ИЛИ КЪСНО НАШИЯТ НАРОД ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО ПОРЕДНОТО ДЪНО И ТОГАВА ДОСТОЙНИ ХОРА ОТНОВО ЩЕ СЕ ОБЕДИНЯТ И ПРОЦЕСЪТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТНАЧАЛО!
ДАНО В КРАЙНА СМЕТКА СИ НАУЧИМ УРОКА КАТО НАРОД!
23:58 07.08.2026
47 Ума не ми стига защо петима от
00:01 08.08.2026
48 Съдията се разплака
До коментар #9 от "Така е":Когато прочете всичко което са направили тези уродчета на човечеца. Да не изброявам всичко ...И завърши " Много време убития е осъзнавал ужаса от неизбежния си край. Накрая са му взели 40-те евро да си хапват дюнери"
00:02 08.08.2026
49 Сатана Z
Известният пловдивски адвокат Тодор Кръстев, известен с коментарите си по важни обществени въпроси в регионален и национален план, се изказа и за случая с убийството на Младежкия хълм. Ето какво написа в профила си:
Толкова години се занимавам с право, но за първи път виждам магистрат, чиито очи се насълзиха, мотивирайки мярката за неотклонение задържане под стража. Става въпрос за убития от тинейджъри млад мъж от Кричим на Младежкия хълм. От това, което чух, на нормален човек не сълзи ще му потекат, но може и лошо да му стане.
При извършената от мен проверка по случая се оказва че на част от малките изроди убийци родителите им са активисти на ПБ формацията на Румен Радев, които в момента закриват регистрациите си в социалните мрежи заедно с логото на партията в която участват.
Коментиран от #86, #91
00:03 08.08.2026
50 Толкова дълга ваканция
00:04 08.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "2554":Влез в пловдивските сайтове. Там не крият нищо. Градът ври и кипи. Пловдивският адвокат Тодор Кръстев каза, няма такова сума пари, за която мога да се съглася , да защитавам тези садисти.
00:13 08.08.2026
54 БГ няма закон за чуждестраните агенти
Но, нито един от тези няма да ви каже, че проблема ще се задълбочава докато не се смени с-мата (европейската), която вече трето десетилетие командва нашето образование чрез европейските си директиви. И ако не ги приемем - санкции и съд.
Един елементарен пример: Българският хелзинкски комитет (БХК), който изпълнява тук редица инициативи и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, преди години определи убиец за наградата човек на годината!?
Е, кажете, защо и тези деца- убийци, да не искат да известни и станат "човек на годината"??
Защо финансираното от ЕС БХК не определи и даде за пример с награда "човек на годината" някое бедно , изстрадало и мъчило се дете, спечелило медал на световна олимпиада, а награждава за това убиец.
Ето ви очеваден пример за европейско подстрекаване на убийства.
Коментиран от #58, #62
00:14 08.08.2026
55 Мюмюн
00:16 08.08.2026
56 Явал Тодорчо баба си
До коментар #52 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":За 5 копейки ръждави
00:16 08.08.2026
57 Така е!
Боже, опази България от тая съветска напаст!
Коментиран от #60
00:19 08.08.2026
58 Повечето проблеми идват от НПО
До коментар #54 от "БГ няма закон за чуждестраните агенти":Те са проникнали навсякъде като октопод и за съжаление в силовите министерства вкл. правосъдието а също в образованието културата издравеопазването ме знам как ще се отървем от това промиване на мозъци. Може да загубим държавност дори.
00:20 08.08.2026
59 Съдията също разкри
00:23 08.08.2026
60 Ми българчетата явно са по калпави
До коментар #57 от "Така е!":Ромчетата и циганчетата също ги гонят от площадката. Много хора не ги различават защото не са научени да мислят и да наблюдават и не различават малцинствата които са доста агресивни още от деца. Ако ги различаваха щеше да е по честно а сега по възпитаните хора страдат. ....
Коментиран от #97
00:26 08.08.2026
61 Когато управляващата класа
КОЕ ОТЛИЧАВА ПСИХОПАТА ОТ НОРМАЛНИЯ ЧОВЕК?
Ами точно липсата на критерий, на морал и ценности.
00:31 08.08.2026
62 има виновни
До коментар #54 от "БГ няма закон за чуждестраните агенти":И това са родителите. Как някакво си НПО, или който и да било ще манипулира дадени деца, ако родителите са отговорни и възпитават децата си така, че да израстват умни, любознателни и толерантни?!!!
Казваме на съсед, че не е правилно двете му момчета на 12 и 14 год да стоят до 3 - 4 часа на пейките пред блока и заедно с други на тази възраст да вдигат врява по цяла нощ. Освен това се бият и ще се наранят. Бащата каза - ами, в нашето семейство не възпитаваме женчовци. Ако ги бият и те ще се научат да бият. Пък и те си знаят, че нощта е за хищниците, не е за страхливците.
Та, каквото и да направят училището и обществото, ако родителите нямат необходимия капацитет - лошите ще стават все повече и все по-лоши.
Коментиран от #71, #85, #99
00:34 08.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Бай Амет
До коментар #52 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Има и по лесен начин ,чакам те на централна гара
Коментиран от #83
00:36 08.08.2026
65 Шекелкин Мирчев
До коментар #10 от "Костадинов":Ние сме най-големите nneepacи.
00:40 08.08.2026
66 аве професоре ти светил ли си им
или плямпаш пълнежи
разследващите установили ли си такива факти в семействата на тез психопатчета и психопатки
той отговори, че най-вероятно те са били свидетели на домашно насилие-вербално или физическо.
00:40 08.08.2026
67 Да ти кажа
До коментар #39 от "Да питам":На 4футските пробити подлоги истината не се харесва, нали.
00:43 08.08.2026
68 ОПАСНИ ХОРА
САМО И САМО ДА ПАДАТ ПАРИ ОТ НЯКЪДЕ ДА СИ ПЪЛНЯТ ДЖОБОВЕТЕ. И СТОМАТОЛОЗИТЕ ЗАБОЛЕКЪРИТЕ СА ПОДОБНИ ДАЛАВЕРАДЖИЙ КАКТО И ДРУГИ МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ. ТОВА Е ЕДНА ПАРОДИЯ НА МРДИЦИНА В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ.
Коментиран от #75, #89
00:44 08.08.2026
69 Трябва всенароден протест
00:49 08.08.2026
70 Сила
До коментар #35 от "БОРУНА ЛОМ":В Съединените еврейски щати, учениците през ден се стрелят, ще ги настигнем ли американците.
00:51 08.08.2026
71 прав си
До коментар #62 от "има виновни":от части. Когато едно дете расте в семейство с дефицити, когато се образова от учители с дефицити и функционира в общество с дефицити, то ще стане индивид със сериозни дефицити. Обществото е единен организъм - семейство, училище, околна среда, политици, всичко това създава мирогледа на едно владо същество. И ако имаш баща насилник или властна, категорична и нетърпяща вързражения майка, ако в училище ти преподават учители, които просто си изпяват песента и не се интересуват от теб, ако в автобуса или на улицата няма кой да ти каже по авторитетен начин, че се държиш неприлично и това не е редно, ако по телевизията виждаш Бойко с лъце в джобовете как нарича журналистите юрдечки и ги имитира, ако виждаш нечленоразделно говорещи хора да са депутати или министри, какво точно може да се получи като краен продукт от това младо същество? Обществото ни е болно, болно от несправедливост, която избива в агресия. Нелогична, неправилна, отвратителна агресия, която води до смърт. И ако не се вземем в ръце, не въведем религията в училищата, не приемем, че възпитанието на всяко дете е работа на всички нас, нещата няма да се получат и ние закономерно ще изчезнем като народ. Всички заедно - родители, учители, работодатели, граждани, политици - можем да помогнем на децата да израснат като разумни, мислещи и чувствителни същества.
00:53 08.08.2026
72 тигре тигре
До коментар #2 от "Чалга поколението от 90-те":опса опса...
00:53 08.08.2026
73 вече няма деца
До коментар #4 от "мда":на 7-8 годинки вече водят полов живот така било модерно...
Коментиран от #81
00:54 08.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Те често са ОПГ и по принцип вътре
До коментар #68 от "ОПАСНИ ХОРА":Влизат медицински лица от съответния профил служители в правовия ред и охраната , а също и членове на домсъвети квартални активисти доносници и прочие партийни активисти също така. ....
Коментиран от #78
01:02 08.08.2026
76 Защо не им кажат имената ?
До коментар #74 от "защо не покажат":Сто пъти казаха името на убития мъж. Добре че човека няма живи родители защото това е ужасно. Макар че често има убийства. Пролетта млад мъж на същата възраст беше убит от кучета на Витоша но не знам да има наказани !?!
Коментиран от #80
01:06 08.08.2026
77 Извод
01:11 08.08.2026
78 Обикновенно се познават задочно но
До коментар #75 от "Те често са ОПГ и по принцип вътре":Вътре в групата има свързващо лице което има някакъв мотив и или злоба и иска да извърши злина и търси и помощници от съответните ресори. Като едното нищо съсипват живота на човека , то всъщност това им е целта.
01:13 08.08.2026
79 Е, нали има банани,
01:13 08.08.2026
80 За имената
До коментар #76 от "Защо не им кажат имената ?":Имената им ги написаха в някои сайтове. Като изключим името Николай, останалите бяха западноевропейски - Дебора, Едуард и още две от този род, но не ги запомних. Това пък подсказва някои неща за мисленето и критериите на родителите им.
Коментиран от #90
01:14 08.08.2026
81 Напротив
До коментар #73 от "вече няма деца":Вече не било модерно да се прави секс .
Коментиран от #82
01:15 08.08.2026
82 е ся кво
До коментар #81 от "Напротив":е модерно тогава то мозък за нещо повече почти никой няма и не притежава и без туй??!
01:22 08.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 До Дзак /12/ и до
До коментар #25 от "Глюпости":Точно така, у нас вече трето и четвърто поколение се възпитава така, че да се прекланя пред силните и да ги обслужва, а "силните" още от деца се подготвят психически да решават чуждите съдби и да вилнеят безнаказано.
Само че това не започва след промените, а както правилно е написал коментатор N25, изграждането на такива психопати е започнало от първия 9-и септември. Най-напред активните борци, а след това и децата им живеят с мисълта, че са всесилни и могат да вършат каквото щат с хора, коитоа извън тяхната каста.
Този вид психопатия се изгражда точно във възрастовия диапазон 12-16 г. В недалечното минало на тази възраст разбираш, че някои гимназии са недостъпни за теб, те са за елита. После си даваш сметка, че и в твоя клас няколкото шестици и няколкото петици за срока се пишат на една определена категория ученици. До теб не достигат, особено ако си от голям град. Виж, на село може и да те огрее висок успех, там в училищата няма една сюрия деца на професори, директори, висши офицери и т.н.
Днес пък богаташчетата учат в скъпоплатени училища и после заминават да следват в странство. По един списък, ежегодно изготвян в МОН, за чужда сметка заминават да учат на Запад и децата на хората от властта, които не са чак толкова богати. Но са на власт!
01:32 08.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Червените кхмери
До коментар #49 от "Сатана Z":Въпросните активисти.
02:12 08.08.2026
87 Джънки
03:24 08.08.2026
88 Има, има,
До коментар #21 от "Европеец":и още как. Я прегледай повечето текстове и визията на повечето изпълнители. Образцови "евроатлантически" ценности
04:30 08.08.2026
89 Харабейшо
До коментар #68 от "ОПАСНИ ХОРА":Знам,ще им изкарам фалшивите диагнози на бг лекарите пред цял свят,да си ядат дипломите.
06:51 08.08.2026
90 хахаха
До коментар #80 от "За имената":Инициалите им са Т. Л., Г. З., П. В., М. Г. и В. С....няма нито Н, нито Д, нито Е, как пък едно не можа да уцелиш:)
Коментиран от #100
07:07 08.08.2026
91 Знаех си аз
До коментар #49 от "Сатана Z":че Радев е виновен, ако не е той ще е Путин;)))
п.п. Този супер известен пловдивски адвокат, на който щяло да му прилошее от дело за убийство да не е бракоразводен:)
07:14 08.08.2026
92 Крайно време
07:15 08.08.2026
93 Майк Алън Патън
Какво очаквате ?
08:19 08.08.2026
94 Ричард Естес
08:50 08.08.2026
95 До Сила
До коментар #22 от "Сила":Много точена забележка правиш. Скрмният селскостопански труженик мечтае за семейство и деца. С тази цел се вдига от родното си село и отива в Пловдив, за да се срещне с момиче, чиято коса е боядисана в зелено и което се е представило за 15-годишно! Вписва ли се представата за такава мома в брачните копнежи на пастира?
Съжалявам, че съдбата е била толкова жестока с този човек, но не вявам да е отишъл там за да търси скромна жена за съпруга. Съвсем друго нещо е търсил.
08:50 08.08.2026
96 Петер Брьогел - СТАРИ
08:55 08.08.2026
97 Относно децата
До коментар #60 от "Ми българчетата явно са по калпави":"По-калпави" или по-цивилизовани? Ние отглеждаме деца, не животни. Но ни изнудват да храним и челядта на едни, които още не са слезнали от клоните. И на всичкото отгоре настаняват такива в общински жилища редом с нашите, а мястото им всъщност е в Зоологическата градина. После някои питат, защо някога се бил появил Ку Клукс клан? Защото се е наложило да се разговаря с някои само на езика, който те разбират. Но НПО-тата ще ревнат да ги защитават.
08:56 08.08.2026
98 В Името На Вимето
08:58 08.08.2026
99 И вие сте виновни
До коментар #62 от "има виновни":Веднъж са вдигали врява до малките часове през нощта. При втори такъв случай сте направили забележка на бащата, който е отговорил нагло. Когато за трети път малолетните му момчета седяха нощем по пейките и ви пречиха да заспите, защо двама-трима от мъжете в блока не слязохте да ги нашамарите, пък после нека те да се оплакват! Вие ходите на работа и имате нужда от спокойствие. Да си направи къща в гората онзи, който иска децата му да са "мъжкари", позволяващи си да не зачитат обществения ред само защото някой ги търпи.
09:03 08.08.2026
100 За имената
До коментар #90 от "хахаха":Няма нужда да уцелвам. Такива имена бяха изброени в новинарски сайт. Значи някои от сайтовете умишлено заблуждават. Защо ми е на мен да фантазирам за имената им? Дори не живея в Пловдив, нито имам близки там. Ти от сигурен източник ли знаеш инициалите им?
09:09 08.08.2026
101 Тежко ни!
Няма ли адекватни присъди за всичките 10 участници в престъплението, нещата ще ескалират!
10:34 08.08.2026
102 Иво Христов
10:46 08.08.2026
103 Верно ли
До коментар #6 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Абе и вашите активсти ги помним, като оная, дето с майка си уби мъжа си в колата, па после искаше да я пуснат да си гледа децата!!! Така че, не крякай много!
11:08 08.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 ПЕНКО
12:33 08.08.2026
106 ха ха
12:51 08.08.2026