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Психиатър: Отглеждат се деца психопати

Психиатър: Отглеждат се деца психопати

7 Август, 2026 22:55 3 765 106

  • психиатър-
  • психопати-
  • д-р веселин герев-
  • авторитети-
  • маргинали

Най-критичен е периодът между 12 и 16 години, казва той

Психиатър: Отглеждат се деца психопати - 1
Кадър Телеграф
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Имаше група деца, която нападаше хора по моловете. Именно там се изграждат едни психопати. Психопатът не се ражда такъв, той се отглежда. Най-критичен е периодът на възрастта между 12 и 16 г. Тогава психологически настъпват основни промени във функционирането на психиката им. Това заяви в интервю за "Телеграфно подкастът" психиатърът д-р Веселин Герев.

На въпроса как си обяснява агресията у тийнейджърите от Пловдив, обвинени в убийството на 37-годишния Георги Кузев, той отговори, че най-вероятно те са били свидетели на домашно насилие-вербално или физическо.

Жестокост

В тази възраст за тях настъпва криза на авторитетите и те се влияят лесно от маргинали, а не от добрите примери. "Лесно се подмамват. Вероятно тарторът е казал "Да убием този" и останалите са казали "Да". Трябва да знаете, че всичко започва от вкъщи. Ако бащата е един физически или вербален насилник, то детето е готово да стане насилник, защото татко му дава примера, че така се решават проблемите", допълни психиатърът.

Той описа и друга особеност при тези деца-задължително заснемат всяко свое действие и го качват в мрежите, за да търсят одобрение и нови последователи. "Те имат агресивно, асоциално поведение, всичките си прояви ги документират. Всеки иска да е против правилата, нещо като мини хипарско движение, бунт на личността и всеки иска да принадлежи на тая група-на готините, агресивните, които раздават правосъдие и прекрачват закона", допълни д-р Герев.

Униформа

Във всеки от нас се крие по един психопат. Въпросът е дали ще бъде събуден, коментира още д-р Герев. Това става от натрупано напрежение, гняв и ярост, които спират способността на човек да анализира ситуацията и го тласкат към импулсивни, агресивни реакции.

На въпрос има ли психопати в полицията и армията, психиатърът беше категоричен – има навсякъде. Армията и полицията привличат хора, търсещи адреналин, но и им дават достъп до законно оръжие. Затова с тях трябва да работят психолози още в ранен етап, когато агресията им е само вербална.

Комплекси

Колкото по-малък е мозъкът, толкова по-голяма е колата, заяви още психиатърът по повод войната по пътищата. Според него колкото по-мощно е едно возило, толкова по-голям психопат стои зад волана. "Напомпани с мускули, лишени от мисъл. За тях е въпрос на залог кой да вдигне повече", допълни той.

Изводът на Герев е мрачен. Психопатът, казва той, не се самоконтролира - единственото, което го спира, е прилагането на закона в пълния му обем. Наказанието работи, защото психиката се командва чрез страх, а човек губи страха си, когато има "гръб" или финансова възможност да се откупи. В този контекст психиатърът цитира разговор със съдия, според когото истински честен процес има само когато и двете страни са бедни.

Фентанилът и зомбитата

Д-р Герев коментира и въздействието на фентанила върху психиката. Той е десетки пъти по-силен от хероина. От опита си като лекар обяснява, че веществото потиска центъра на дишането в мозъчния ствол и при по-големи количества може да доведе до моментална смърт. Точно потискането на центровете в ствола според него обяснява защо зависимите изглеждат като "зомбита" - с наведени глави и забавени движения.

Психиатърът предупреждава, че опиоидната зависимост се създава бързо, и отправя спорно твърдение, че дилъри обработвали канабис с нискокачествени опиати, за да правят потребителите зависими без тяхно знание. Той допуска, че в състояние на абстиненция и без пари зависим човек може да извърши обир или убийство, включително срещу дилъра. Дали изчезването на едно вещество от пазара ще доведе до вълна от престъпления, Герев не се наема да прогнозира с точност. По думите му такива случаи се случват, но често остават неразгадани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    94 10 Отговор
    Държавата се управлява от психопати и садисти ....
    Особено от есента на 2009 година , психопата от Банкя !!!
    Той постави началото на диващините и простащините в България !!!

    Коментиран от #25

    23:00 07.08.2026

  • 2 Чалга поколението от 90-те

    95 5 Отговор
    тотално неграмотни, те сега са родители. Какво очаквате?

    Коментиран от #21, #72

    23:01 07.08.2026

  • 3 ОбразУвателната система

    60 5 Отговор
    също е тотално сбъркана!

    23:02 07.08.2026

  • 4 мда

    56 6 Отговор
    Екраните промениха психиката на децата. Подсъзнателно. Карат ги да живеят във въображаем свят.

    Коментиран от #73

    23:03 07.08.2026

  • 5 жик так

    30 6 Отговор
    Тук вече съм съгласен .
    Всеки ден подкрепят един наркоман тук в тоя сайт .

    23:04 07.08.2026

  • 6 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    13 33 Отговор
    Тук богати и интелигентни Европейци пишат от международните морски курорти от телефоните си че родителите на тези 15 гамени изтърсаци били активисти на нашата партия ПБ на рундьо мунчов боташ Крадев! Че те ако бяха наши активисти щяха да имат келешите им убийци хиляди евро джобни пари а не да убиват клет човечец часове ,да го горят, дyшaт и да му ограбят джобните му 39 евро и с тях тумбата дегенератчета да отидат да се нахранят защото са прегладнели. Не са наши активисти ,защото ние сме богаташи а не просяци наркомани убийци🤢🤮🥵🥶

    Коментиран от #9, #103

    23:04 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РЕАЛИСТ

    52 0 Отговор
    Пловдивската психоложка Лучия Таскова, казва , че снимането на гаврата е показателно за тези не човеци. По думите ѝ това представлява рационализация на агресията и форма на "псевдоморален садизъм“, при която насилието се прикрива зад привидно благородна кауза.

    23:05 07.08.2026

  • 9 Така е

    68 3 Отговор

    До коментар #6 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Точен сте! Ако на срещата беше дошъл не бедняк с 49 евро джобни а някой с БМВ Х6 за 50 хилядарки евро ,келешите наркомани без цент в джоба щяха да се разбягат а кyрвитe непълнолетни да му правят групово пълна програма за 100 евро няколко часа. Но понеже е отишъл един обикновен ,невзрачен човечец с 50-на евро в джоба си ,си избиват агресията върху него. Тези гаменчета и уродчета са като животни в джунглата. Ако врага се уплаши и почне да бяга тръгват да го преследват ,ако е по агресивен се разбягват те...

    Коментиран от #15, #48

    23:05 07.08.2026

  • 10 Костадинов

    8 10 Отговор
    По големи от нас няма

    Коментиран от #65

    23:07 07.08.2026

  • 11 Върнете ТВУ! /Трудово-възпителните/

    59 3 Отговор
    Върнете дисциплината!

    23:07 07.08.2026

  • 12 Дзак

    45 2 Отговор
    Нищо вярно. Хипитата са били против насилието. А в България се насажда култура не на Бунта, а на Преклонението и Обслужването на Силата. Търсете авторитетите в Тик Ток, които са промили мозъка на тези младежи. Първо са им напомпали самочувствието, за да ги подготвят да решават чужди съдби. После са им определили целта. Качването на видеа с насилие, е по-скоро като доказателство за постижение, пуснато в тяхната мрежа.

    23:07 07.08.2026

  • 13 Мнение

    53 23 Отговор
    АЛОООУ ЧИЧАК КУПЕН И ПРОДАДЕН, КАЖИ ПРОБЛЕМЪТ С ИСТИНСКОТО МУ ИМЕ:

    НАРИЧА СЕ "ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ", ПРОКАРАНИ ЧРЕЗ ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО КИНТИ, ОТ НПО-ТА КАТО ТЕЗИ НА ШОРОШ!!!

    ТОВА Е ОСНОВНАТА БОЛЕСТ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО!
    ЗАЩОТО КОГАТО ПРЕКЪРШИШ МЛАДИТЕ КЛОНИ, ДЪРВОТО ЗАГИВА!

    ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ ПО КУПЕНИТЕ МЕДИИ, ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПРОМИВАНИЯ НА МОЗЪЦИ В УЧИЛИЩАТА (ЗАРАДИ КУПЕНИТЕ ОТ НПО-ТА ДИРЕКТОРИ И МИНИСТРИ), В КОМБИНАЦИЯ С НУЛЕВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕНЕ, НУЛЕВ МОРАЛ, НУЛЕВА ОТГОВОРНОСТ, ЛОШО ВЪЗПИТАНИЕ И ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО ТИК ТОК ВЛИЯНИЕ, ГАДНИ ФИЛМИ И ВИДЕО ИГРИ, ВОДЯТ ТОЧНО ДО ТОВА - ПЕРФЕКТНАТА БУРЯ, КОЯТО ЩЕ СЪСИПЕ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ НА ЕДНА ЦЯЛА ДЪРЖАВА!!!

    НАРОДЕ, ОБЕДИНЯВАЙ СЕ И СЕ ПОДГОТВИ ДА СИ ВЪРНЕШ СТРАНАТА И ДА СИ ПРЕВЪЗПИТАШ ДЕЦАТА! ЩОТО ИНАК ЩЕ ИЗЧЕЗНЕШ!!!

    Коментиран от #39

    23:08 07.08.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    38 8 Отговор
    Защо никой не коментира свастиките, които са изписвали по тялото на жертвата. Спомена се , че тези гаменчета са скинари и се изживяват , като нацисти.

    Коментиран от #26

    23:09 07.08.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    13 23 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    И аз се питам. Що ме отидоха до Петрохан, когато там мърсуваше истински педофил, като Калушев.

    23:11 07.08.2026

  • 16 Ончо

    29 5 Отговор
    Няма е народната милиция ,психиатре. Предайте ги на китайския съд, те ще им отредат справедлива присъда. Сега ще четем и слушаме всякакви Капацитети.

    23:11 07.08.2026

  • 17 Стенли

    77 0 Отговор
    Обръснали веждите на Георги,гасили фасове по него, рисували свастики по тялото му, ритали го пет човека в продължение на час в лицето, дробовете, бъбреците, слабините...след което го обрали-39 евро и отишли да се почерпят с дюнери с неговите пари!!!
    Имаме предварително планирано в социалните мрежи убийство по особенно жесток начин извършено посред бял ден в Пловдив. Жертвата е предварително подмамена на среща на мястото на извършеното жестоко убийство от момиче ??!’
    За такова нещо се дава доживотен затвор без право на замяна! Какво следва за изключително жестоките убийци, макар и непълнолетни?!? Най вероятно и наркоманчета, някои от които със сигурност спортуват!
    Внимание: някои от тях учили в елитни училища и били от добри семейства ?!!
    Моля някой да ми дефинира след подобно предумишлено убийство, извършено по толкова добре планиран и жесток начин какво точно означава.”Някои от тях все пак са от елитни училища и добри семейства.”
    Институциите един път завинаги със суровата, но справедлива ръка на закона трябва да сложат край на това нещо, което вече се превръща в истинска криминална пандемия на територията на цяла България….
    Повтарям за такова нещо се дава до животен затвор без право на замяна!!!!

    23:13 07.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ?????

    54 4 Отговор
    Абе що не си таковате дипломите?
    Ние що не бяхме такива?
    Аз съм израснал на същото тва Джендем тепе(Младежкия хълм в Пловдив) и помня детството си.
    И пещерата и кариерата дето се катерихме и играехме на фунийки.
    И как бройкахме любовниците. Знаехме им местата.
    Но не сме си и помисляли да избиваме или да убиваме някого.
    Що сега е така бре психиатре?

    23:16 07.08.2026

  • 20 Психиатър: Отглеждат се деца психопати

    8 13 Отговор
    я речи нещо за ппетроханските

    23:18 07.08.2026

  • 21 Европеец

    14 19 Отговор

    До коментар #2 от "Чалга поколението от 90-те":

    Я ми обясни какво имаш в предвид под чалга поколението...... Хайде стига с тия клишета, кучето е заровено в съвсем друго място..... Ерозията в мисленото, в морала, в поведението и в ежедневието няма нищо общо с чалгата....

    Коментиран от #88

    23:18 07.08.2026

  • 22 Сила

    5 42 Отговор
    Що за мъж( 37 годишен !?) ходи в гората на среща с 15 годишна от интернет , защото цитирам ...
    "Искаше да си намери жена , да се оженят и да имат деца ...!!!???!!!"

    Коментиран от #29, #40, #45, #95

    23:21 07.08.2026

  • 23 Хи хи хи

    15 4 Отговор
    Новото поколение Z /зен/ Честито.

    23:24 07.08.2026

  • 24 Робот

    9 4 Отговор
    Науката работи усилено да накара робота да чувства , да обича , да усеща физическа и емоционална болка..! Когато това се случи те на практика ще осъзнаят какви гадове сме хората и няма да имат нужда от нас..!

    Коментиран от #31

    23:25 07.08.2026

  • 25 Глюпости

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Има психопати от първият 9-ти Септември ..

    Коментиран от #84

    23:26 07.08.2026

  • 26 2554

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Защото това, ти току що си го измисли.

    Коментиран от #53

    23:29 07.08.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    14 16 Отговор
    Чакайте сега - кой ги отглежда?!
    Вярно е, че родителите носят отговорност - но къде е отговорността на училището? Подобни психопати рядко са примерни ученици по принцип - къде са учителите да забележат поведението им и да алармират - първо родителя, после и институциите!

    Да училището е за знания НО НЕ САМО! В най-добрите училища се учи точно поведение!
    Това е морала на запада - вижте източните общества те не възпитават психопати!

    23:30 07.08.2026

  • 28 Държавата е като психодиспансер

    31 0 Отговор
    И вината е във всеки от вас. Показвате им по телевизията психопати - започват да им подражават. Снижавате се пред психопата - показвате им, че е по-силен от вас.

    23:33 07.08.2026

  • 29 Един несретник нещастен, това е бил

    23 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Идеалната жертва за глутницата хищници. Накрая с парите му си купили дюнери. А логичното е било да го изядат.

    23:34 07.08.2026

  • 30 Нормално

    22 6 Отговор
    На НАТО точно деца психопати са му нужни.

    23:35 07.08.2026

  • 31 хе хе

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Робот":

    Да накараш робот да изпитва емоции е като да накараш реката да тече нагоре.
    Все още никой не е отменил закона за гравитацията.

    23:35 07.08.2026

  • 32 Много учен, индианец нема!

    4 2 Отговор
    И от кога бре, ти къде спа до сега ?

    23:37 07.08.2026

  • 33 Екзактум

    21 3 Отговор
    "Отглеждат се", защото:

    Криворазбрана и още по-кривоприлагана демокрация -> финансова робия и социална несправедливост -> деградация, ненавист и морален упадък -> дозомбиране във виртуалното пространство.

    НЕ сме съучастници ние, възрастните, за случващото се с подрастващите. То се случва и с нас. Всички сме жертви и потърпевши от натрапено пошло и лошо. Всички.

    Въпросът е как да обърнем курса към добро и да стопираме ужасяващото все по-лошо. Отговор няма, за жалост.
    Може би единствено утопията, че всеки би могъл да започне промяната към добро от самия себе си.

    23:37 07.08.2026

  • 34 Трол

    14 2 Отговор
    Шамари и бой

    23:38 07.08.2026

  • 35 БОРУНА ЛОМ

    10 20 Отговор
    КАТО В РУСИЯ СМЕ!

    Коментиран от #41, #70

    23:38 07.08.2026

  • 36 Армията и полицията привличат

    18 4 Отговор
    основно психопати и хора със садистични наклонности ! Другата част пък са с обратни наклонности

    23:40 07.08.2026

  • 37 Без име

    8 7 Отговор
    И тоя психиатър е от някое нпо. Бащи-насилници и ала-бала.

    23:41 07.08.2026

  • 38 А представяте ли си

    15 2 Отговор
    Ако тези деца психопати и военно обучение минат кви хубави обучени психопати ще станат...

    23:43 07.08.2026

  • 39 Да питам

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Кой ви пусна нета в психиятрията?

    Коментиран от #46, #67

    23:44 07.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Град Лом

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "БОРУНА ЛОМ":

    Мдаааа , пълно е с психари ..

    23:51 07.08.2026

  • 42 психопати я

    10 2 Отговор
    И паметника събориха даже

    23:53 07.08.2026

  • 43 Есма

    19 0 Отговор
    Ванта е била права.Бедните са щастливи богатите нещастни.Този живот на консуматорите общество ще ни затрие ,като цивилизация.

    23:54 07.08.2026

  • 44 Лошо

    37 0 Отговор
    за България с такива бъдещо поколение. От презадоволяване дотам се стига. Карат коли без книжка, дрогират се, обикалят моловете по цял ден. Не четат и нямат интереси. Нямат си друга работа, че да търсят жертва по интернет и после да снимат как го убиват с особена жестокост. Накрая му взимат парите и си купуват дюнери. И това е защото знаят, че мама и тате ще им намерят адвокат и ще им се размине, защото са малолетни. Бог да го прости човека! Погледнете ги само как са облечени! И време е да се върнат ТВУ-тата от едно време за такива "деца".

    23:55 07.08.2026

  • 45 Жалко че е бил толкова наивен

    35 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Но това не значи че трябва да го убиват. Те са сто пъти по лоши от най лошите хора на света. Те са изверги.

    23:56 07.08.2026

  • 46 Мнение

    16 2 Отговор

    До коментар #39 от "Да питам":

    ДА ТИ ОТГОВОРЯ:

    КОГАТО МЕЧКАТА ИГРАЕ У СЪСЕДИТЕ ТИ, НЕ СЕ РАДВАЙ, ЗАЩОТО УТРЕ МОЖЕ ДА ИГРАЕ У ВАС!!!

    КОГАТО РАЗНИ ФЕРМИ ОТ ТРОЛОВЕ ПРИЕМАТЕ СЪОТВЕТНИТЕ СРЕБЪРНИЦИ, ЗА ДА ЛЪЖЕТЕ И МАНИПУЛИРАТЕ ОБЩЕСТВОТО НИ, НЕ СЕ РАДВАЙТЕ, ЗАЩОТО УТРЕ ВАШИТЕ ДЕЦА МОЖЕ ДА ПОСЛЕДВАТ ВЪПРОСНИЯТ ПРИМЕР ОТ СТАТИЯТА!!!

    ВСЯКО ЕДНО ОБЩЕСТВО СИ ИМА СВОИТЕ ПИКОВЕ И ПАДОВЕ!
    БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е С ДОСТА БОГАТА ИСТОРИЯ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ СИ Е НАУЧИЛ УРОКА (ЗА СЪЖАЛЕНИЕ)!

    ТРЯБВА ДА Е ОБЕДИНЕН И МАСОВО ЗАИНТЕРЕСОВАН ОТ ТОВА КОЙ ГО УПРАВЛЯВА И КАКВИ ПОЛИТИКИ МУ ПРОКАРВА!
    А ВМЕСТО ТОВА ПОЧИВКИТЕ В ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ СА НИ ПО-ВАЖНИ (ПОНЕ КЪМ МОМЕНТА), ЗА СЪЖАЛЕНИЕ?!

    РАНО ИЛИ КЪСНО НАШИЯТ НАРОД ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО ПОРЕДНОТО ДЪНО И ТОГАВА ДОСТОЙНИ ХОРА ОТНОВО ЩЕ СЕ ОБЕДИНЯТ И ПРОЦЕСЪТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТНАЧАЛО!
    ДАНО В КРАЙНА СМЕТКА СИ НАУЧИМ УРОКА КАТО НАРОД!

    23:58 07.08.2026

  • 47 Ума не ми стига защо петима от

    42 0 Отговор
    Участниците са пуснати на свобода. Всички са виновни както и ако има някой случаен свидетел който не се е обадил в полицията и той също е съучастник. Това в брутално убийство. Тези същества са много опасни за обществото. Как ще тръгнат на училище заедно с другите ученици ?!?

    00:01 08.08.2026

  • 48 Съдията се разплака

    36 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Когато прочете всичко което са направили тези уродчета на човечеца. Да не изброявам всичко ...И завърши " Много време убития е осъзнавал ужаса от неизбежния си край. Накрая са му взели 40-те евро да си хапват дюнери"

    00:02 08.08.2026

  • 49 Сатана Z

    35 3 Отговор
    Адвокат от Пловдив: Няма цена, която би ме накарала да поема защитата на подобни екземпляри и човекоподобни изроди
    Известният пловдивски адвокат Тодор Кръстев, известен с коментарите си по важни обществени въпроси в регионален и национален план, се изказа и за случая с убийството на Младежкия хълм. Ето какво написа в профила си:

    Толкова години се занимавам с право, но за първи път виждам магистрат, чиито очи се насълзиха, мотивирайки мярката за неотклонение задържане под стража. Става въпрос за убития от тинейджъри млад мъж от Кричим на Младежкия хълм. От това, което чух, на нормален човек не сълзи ще му потекат, но може и лошо да му стане.
    При извършената от мен проверка по случая се оказва че на част от малките изроди убийци родителите им са активисти на ПБ формацията на Румен Радев, които в момента закриват регистрациите си в социалните мрежи заедно с логото на партията в която участват.

    Коментиран от #86, #91

    00:03 08.08.2026

  • 50 Толкова дълга ваканция

    6 7 Отговор
    Всеки ще се смахне

    00:04 08.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 РЕАЛИСТ

    17 0 Отговор

    До коментар #26 от "2554":

    Влез в пловдивските сайтове. Там не крият нищо. Градът ври и кипи. Пловдивският адвокат Тодор Кръстев каза, няма такова сума пари, за която мога да се съглася , да защитавам тези садисти.

    00:13 08.08.2026

  • 54 БГ няма закон за чуждестраните агенти

    23 1 Отговор
    Хората тук масово все още не разграничават скритите нпо-лозунги: Отглеждат се деца психопати, или - Съучастници сме всички ние , или - трябва да организираме програми за помощ в ранното детство.. и т.н.
    Но, нито един от тези няма да ви каже, че проблема ще се задълбочава докато не се смени с-мата (европейската), която вече трето десетилетие командва нашето образование чрез европейските си директиви. И ако не ги приемем - санкции и съд.

    Един елементарен пример: Българският хелзинкски комитет (БХК), който изпълнява тук редица инициативи и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, преди години определи убиец за наградата човек на годината!?
    Е, кажете, защо и тези деца- убийци, да не искат да известни и станат "човек на годината"??
    Защо финансираното от ЕС БХК не определи и даде за пример с награда "човек на годината" някое бедно , изстрадало и мъчило се дете, спечелило медал на световна олимпиада, а награждава за това убиец.
    Ето ви очеваден пример за европейско подстрекаване на убийства.

    Коментиран от #58, #62

    00:14 08.08.2026

  • 55 Мюмюн

    0 4 Отговор
    моля, не обиждайте. някои (малка част!) са психопати. 0.001%. не се чувствам в извадката ви за децата си. говорете от първо лице единствено число, по-добре. влементарна извадка в брой не определя насоката на обществото!

    00:16 08.08.2026

  • 56 Явал Тодорчо баба си

    1 12 Отговор

    До коментар #52 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    За 5 копейки ръждави

    00:16 08.08.2026

  • 57 Така е!

    6 14 Отговор
    Прав е психиатърът - всичко идва от семейството. Ако то е руско или украинско, детето става насилник. Гледам украинчетата /а боже и да са русначета, няма разлика/ на площадката пред блока и виждам как те всеки ден грубо и безпардонно завземат площадката и прогонват българчетата.
    Боже, опази България от тая съветска напаст!

    Коментиран от #60

    00:19 08.08.2026

  • 58 Повечето проблеми идват от НПО

    17 2 Отговор

    До коментар #54 от "БГ няма закон за чуждестраните агенти":

    Те са проникнали навсякъде като октопод и за съжаление в силовите министерства вкл. правосъдието а също в образованието културата издравеопазването ме знам как ще се отървем от това промиване на мозъци. Може да загубим държавност дори.

    00:20 08.08.2026

  • 59 Съдията също разкри

    1 0 Отговор
    Че минути след убийството ,гаменчетата се похвалили в социалните мрежи от телефоните си

    00:23 08.08.2026

  • 60 Ми българчетата явно са по калпави

    8 2 Отговор

    До коментар #57 от "Така е!":

    Ромчетата и циганчетата също ги гонят от площадката. Много хора не ги различават защото не са научени да мислят и да наблюдават и не различават малцинствата които са доста агресивни още от деца. Ако ги различаваха щеше да е по честно а сега по възпитаните хора страдат. ....

    Коментиран от #97

    00:26 08.08.2026

  • 61 Когато управляващата класа

    19 0 Отговор
    са мошеници, крадци, лъжци, алчни простаци, ниско културни и ниско цивилизовани и необразовани лумпени, няма как на най- долното ниво- остриганите, облечени с размъкнати анцузи и качулки, разглезени и неграмотни лигльовци ДА НЕ БЪДАТ ПСИХОПАТИ!

    КОЕ ОТЛИЧАВА ПСИХОПАТА ОТ НОРМАЛНИЯ ЧОВЕК?
    Ами точно липсата на критерий, на морал и ценности.

    00:31 08.08.2026

  • 62 има виновни

    22 3 Отговор

    До коментар #54 от "БГ няма закон за чуждестраните агенти":

    И това са родителите. Как някакво си НПО, или който и да било ще манипулира дадени деца, ако родителите са отговорни и възпитават децата си така, че да израстват умни, любознателни и толерантни?!!!
    Казваме на съсед, че не е правилно двете му момчета на 12 и 14 год да стоят до 3 - 4 часа на пейките пред блока и заедно с други на тази възраст да вдигат врява по цяла нощ. Освен това се бият и ще се наранят. Бащата каза - ами, в нашето семейство не възпитаваме женчовци. Ако ги бият и те ще се научат да бият. Пък и те си знаят, че нощта е за хищниците, не е за страхливците.
    Та, каквото и да направят училището и обществото, ако родителите нямат необходимия капацитет - лошите ще стават все повече и все по-лоши.

    Коментиран от #71, #85, #99

    00:34 08.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Бай Амет

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Има и по лесен начин ,чакам те на централна гара

    Коментиран от #83

    00:36 08.08.2026

  • 65 Шекелкин Мирчев

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Костадинов":

    Ние сме най-големите nneepacи.

    00:40 08.08.2026

  • 66 аве професоре ти светил ли си им

    7 0 Отговор
    дали наистина са били свидетели на домашно насилие-вербално или физическо.
    или плямпаш пълнежи
    разследващите установили ли си такива факти в семействата на тез психопатчета и психопатки


    той отговори, че най-вероятно те са били свидетели на домашно насилие-вербално или физическо.

    00:40 08.08.2026

  • 67 Да ти кажа

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Да питам":

    На 4футските пробити подлоги истината не се харесва, нали.

    00:43 08.08.2026

  • 68 ОПАСНИ ХОРА

    7 0 Отговор
    ТИЯ ПСИХИАТРИ ИЗКАРВАТ И ПРАВЯТ ТАКА ЧЕ И УМИШЛЕНО НЯКОЙ ХОР ЛУДИ
    САМО И САМО ДА ПАДАТ ПАРИ ОТ НЯКЪДЕ ДА СИ ПЪЛНЯТ ДЖОБОВЕТЕ. И СТОМАТОЛОЗИТЕ ЗАБОЛЕКЪРИТЕ СА ПОДОБНИ ДАЛАВЕРАДЖИЙ КАКТО И ДРУГИ МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ. ТОВА Е ЕДНА ПАРОДИЯ НА МРДИЦИНА В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #75, #89

    00:44 08.08.2026

  • 69 Трябва всенароден протест

    24 0 Отговор
    Всичките десет участници да бъдат задържани и да получат съответните наказания и присъди. Щото пуснатите ще ходят по улицата и ще спретнат ново престъпление пази боже те вече са се овълчили.

    00:49 08.08.2026

  • 70 Сила

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "БОРУНА ЛОМ":

    В Съединените еврейски щати, учениците през ден се стрелят, ще ги настигнем ли американците.

    00:51 08.08.2026

  • 71 прав си

    17 0 Отговор

    До коментар #62 от "има виновни":

    от части. Когато едно дете расте в семейство с дефицити, когато се образова от учители с дефицити и функционира в общество с дефицити, то ще стане индивид със сериозни дефицити. Обществото е единен организъм - семейство, училище, околна среда, политици, всичко това създава мирогледа на едно владо същество. И ако имаш баща насилник или властна, категорична и нетърпяща вързражения майка, ако в училище ти преподават учители, които просто си изпяват песента и не се интересуват от теб, ако в автобуса или на улицата няма кой да ти каже по авторитетен начин, че се държиш неприлично и това не е редно, ако по телевизията виждаш Бойко с лъце в джобовете как нарича журналистите юрдечки и ги имитира, ако виждаш нечленоразделно говорещи хора да са депутати или министри, какво точно може да се получи като краен продукт от това младо същество? Обществото ни е болно, болно от несправедливост, която избива в агресия. Нелогична, неправилна, отвратителна агресия, която води до смърт. И ако не се вземем в ръце, не въведем религията в училищата, не приемем, че възпитанието на всяко дете е работа на всички нас, нещата няма да се получат и ние закономерно ще изчезнем като народ. Всички заедно - родители, учители, работодатели, граждани, политици - можем да помогнем на децата да израснат като разумни, мислещи и чувствителни същества.

    00:53 08.08.2026

  • 72 тигре тигре

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чалга поколението от 90-те":

    опса опса...

    00:53 08.08.2026

  • 73 вече няма деца

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "мда":

    на 7-8 годинки вече водят полов живот така било модерно...

    Коментиран от #81

    00:54 08.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Те често са ОПГ и по принцип вътре

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "ОПАСНИ ХОРА":

    Влизат медицински лица от съответния профил служители в правовия ред и охраната , а също и членове на домсъвети квартални активисти доносници и прочие партийни активисти също така. ....

    Коментиран от #78

    01:02 08.08.2026

  • 76 Защо не им кажат имената ?

    19 0 Отговор

    До коментар #74 от "защо не покажат":

    Сто пъти казаха името на убития мъж. Добре че човека няма живи родители защото това е ужасно. Макар че често има убийства. Пролетта млад мъж на същата възраст беше убит от кучета на Витоша но не знам да има наказани !?!

    Коментиран от #80

    01:06 08.08.2026

  • 77 Извод

    4 0 Отговор
    Има да се случват случки.

    01:11 08.08.2026

  • 78 Обикновенно се познават задочно но

    9 0 Отговор

    До коментар #75 от "Те често са ОПГ и по принцип вътре":

    Вътре в групата има свързващо лице което има някакъв мотив и или злоба и иска да извърши злина и търси и помощници от съответните ресори. Като едното нищо съсипват живота на човека , то всъщност това им е целта.

    01:13 08.08.2026

  • 79 Е, нали има банани,

    10 0 Отговор
    кво плачете?

    01:13 08.08.2026

  • 80 За имената

    16 1 Отговор

    До коментар #76 от "Защо не им кажат имената ?":

    Имената им ги написаха в някои сайтове. Като изключим името Николай, останалите бяха западноевропейски - Дебора, Едуард и още две от този род, но не ги запомних. Това пък подсказва някои неща за мисленето и критериите на родителите им.

    Коментиран от #90

    01:14 08.08.2026

  • 81 Напротив

    8 0 Отговор

    До коментар #73 от "вече няма деца":

    Вече не било модерно да се прави секс .

    Коментиран от #82

    01:15 08.08.2026

  • 82 е ся кво

    5 0 Отговор

    До коментар #81 от "Напротив":

    е модерно тогава то мозък за нещо повече почти никой няма и не притежава и без туй??!

    01:22 08.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 До Дзак /12/ и до

    7 4 Отговор

    До коментар #25 от "Глюпости":

    Точно така, у нас вече трето и четвърто поколение се възпитава така, че да се прекланя пред силните и да ги обслужва, а "силните" още от деца се подготвят психически да решават чуждите съдби и да вилнеят безнаказано.
    Само че това не започва след промените, а както правилно е написал коментатор N25, изграждането на такива психопати е започнало от първия 9-и септември. Най-напред активните борци, а след това и децата им живеят с мисълта, че са всесилни и могат да вършат каквото щат с хора, коитоа извън тяхната каста.
    Този вид психопатия се изгражда точно във възрастовия диапазон 12-16 г. В недалечното минало на тази възраст разбираш, че някои гимназии са недостъпни за теб, те са за елита. После си даваш сметка, че и в твоя клас няколкото шестици и няколкото петици за срока се пишат на една определена категория ученици. До теб не достигат, особено ако си от голям град. Виж, на село може и да те огрее висок успех, там в училищата няма една сюрия деца на професори, директори, висши офицери и т.н.
    Днес пък богаташчетата учат в скъпоплатени училища и после заминават да следват в странство. По един списък, ежегодно изготвян в МОН, за чужда сметка заминават да учат на Запад и децата на хората от властта, които не са чак толкова богати. Но са на власт!

    01:32 08.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Червените кхмери

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Сатана Z":

    Въпросните активисти.

    02:12 08.08.2026

  • 87 Джънки

    0 0 Отговор
    Ама това е работа за психолози! Психиатъра да си предпише едни хапчета и да ги изпие, след което да спре да се прави на интелектуален психолог!

    03:24 08.08.2026

  • 88 Има, има,

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    и още как. Я прегледай повечето текстове и визията на повечето изпълнители. Образцови "евроатлантически" ценности

    04:30 08.08.2026

  • 89 Харабейшо

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "ОПАСНИ ХОРА":

    Знам,ще им изкарам фалшивите диагнози на бг лекарите пред цял свят,да си ядат дипломите.

    06:51 08.08.2026

  • 90 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "За имената":

    Инициалите им са Т. Л., Г. З., П. В., М. Г. и В. С....няма нито Н, нито Д, нито Е, как пък едно не можа да уцелиш:)

    Коментиран от #100

    07:07 08.08.2026

  • 91 Знаех си аз

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Сатана Z":

    че Радев е виновен, ако не е той ще е Путин;)))
    п.п. Този супер известен пловдивски адвокат, на който щяло да му прилошее от дело за убийство да не е бракоразводен:)

    07:14 08.08.2026

  • 92 Крайно време

    7 0 Отговор
    да се променят нужните закони за да могат лица над 14г да могат да бъдат съдени като пълнолетни при жестоки престъпления.Деца били като избягват съдебни процеси като възрастни,но отнемат животи като завършени психопати.Това не е в полза на обществото.

    07:15 08.08.2026

  • 93 Майк Алън Патън

    2 1 Отговор
    А какви да са децата , щом пример за подражание , възхищение и обожестваване , дълги години беше един отявлен простак , който ни поднасяше своята грубиянщина , простотия , наглост , лицемерие , демонстрация на мутренщина , нетърпимост към различно мнение , усещане за неповторимост и сила ?
    Какво очаквате ?

    08:19 08.08.2026

  • 94 Ричард Естес

    1 1 Отговор
    Кое е по-лошо - ПЕДОфил или УБИЕЦ ?

    08:50 08.08.2026

  • 95 До Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Много точена забележка правиш. Скрмният селскостопански труженик мечтае за семейство и деца. С тази цел се вдига от родното си село и отива в Пловдив, за да се срещне с момиче, чиято коса е боядисана в зелено и което се е представило за 15-годишно! Вписва ли се представата за такава мома в брачните копнежи на пастира?
    Съжалявам, че съдбата е била толкова жестока с този човек, но не вявам да е отишъл там за да търси скромна жена за съпруга. Съвсем друго нещо е търсил.

    08:50 08.08.2026

  • 96 Петер Брьогел - СТАРИ

    1 0 Отговор
    А не са ли ПСИХОПАТИ и тези , който властват над България в годините след прехода ? Особено единият от тях. Той имаше толкова публични прояви на психопатията си , че даже няма нужда от специализирано становище - с диагноза и поведенческо обоснование !

    08:55 08.08.2026

  • 97 Относно децата

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ми българчетата явно са по калпави":

    "По-калпави" или по-цивилизовани? Ние отглеждаме деца, не животни. Но ни изнудват да храним и челядта на едни, които още не са слезнали от клоните. И на всичкото отгоре настаняват такива в общински жилища редом с нашите, а мястото им всъщност е в Зоологическата градина. После някои питат, защо някога се бил появил Ку Клукс клан? Защото се е наложило да се разговаря с някои само на езика, който те разбират. Но НПО-тата ще ревнат да ги защитават.

    08:56 08.08.2026

  • 98 В Името На Вимето

    0 2 Отговор
    Когато видиш подобно зверство и винаги си спомням за името на първия албум на МЕТАЛИКА от 1983 година - Кил Ем Ол - Kill Em All !

    08:58 08.08.2026

  • 99 И вие сте виновни

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "има виновни":

    Веднъж са вдигали врява до малките часове през нощта. При втори такъв случай сте направили забележка на бащата, който е отговорил нагло. Когато за трети път малолетните му момчета седяха нощем по пейките и ви пречиха да заспите, защо двама-трима от мъжете в блока не слязохте да ги нашамарите, пък после нека те да се оплакват! Вие ходите на работа и имате нужда от спокойствие. Да си направи къща в гората онзи, който иска децата му да са "мъжкари", позволяващи си да не зачитат обществения ред само защото някой ги търпи.

    09:03 08.08.2026

  • 100 За имената

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "хахаха":

    Няма нужда да уцелвам. Такива имена бяха изброени в новинарски сайт. Значи някои от сайтовете умишлено заблуждават. Защо ми е на мен да фантазирам за имената им? Дори не живея в Пловдив, нито имам близки там. Ти от сигурен източник ли знаеш инициалите им?

    09:09 08.08.2026

  • 101 Тежко ни!

    1 0 Отговор
    Целта-пълна деградация на обществото-е почти постигната. Културните, морални и почтени хора са на привършване. Какви могат да бъдат децата на другите, мнозинството, освен подобни на пловдивските млади изверги?
    Няма ли адекватни присъди за всичките 10 участници в престъплението, нещата ще ескалират!

    10:34 08.08.2026

  • 102 Иво Христов

    1 1 Отговор
    Аз отдавна ви предупредих!

    10:46 08.08.2026

  • 103 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Абе и вашите активсти ги помним, като оная, дето с майка си уби мъжа си в колата, па после искаше да я пуснат да си гледа децата!!! Така че, не крякай много!

    11:08 08.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ТОЗИ ХИ ПИС АТ ЪР - НЕ Е НАЯСНО С "НАКАЗВАНЕТО" НА ПЕ ДО ФИЛ ИТЕ В БГ -- КАК ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ДЕЦАТА НИ --- Т ЕПА Н ЬЕ МУ Е МАЙКАТА / В СОЦА ГО НЯМАШЕ / !?!?!?!?

    12:33 08.08.2026

  • 106 ха ха

    0 0 Отговор
    "психиката се командва чрез страх, а човек губи страха си, когато има "гръб" или финансова възможност да се откупи." чакай да се сетя кои психопати владеят страха и управляват чрез него , никога няма да станете човеци докато си играете на командири и идиоти дето изпълняват налудничави решения , айде самозатривайте се по скоро че ми писна от вас

    12:51 08.08.2026

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