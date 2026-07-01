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Войната за буквите: Как на 1 юли 1921 г. „земеделският“ правопис разцепи българската интелигенция

Войната за буквите: Как на 1 юли 1921 г. „земеделският“ правопис разцепи българската интелигенция

1 Юли, 2026 17:01, обновена 1 Юли, 2026 17:06 827 5

  • реформа-
  • правопис-
  • александър теодоров-балан

По предложение на акад. Александър Теодоров-Балан правителството на Александър Стамболийски премахва еровете и ятовата гласна, отваряйки дълбока политическа и културна бездна

Войната за буквите: Как на 1 юли 1921 г. „земеделският“ правопис разцепи българската интелигенция - 1
Александър Теодоров - Балан, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 1 юли 1921 г. в България официално е въведена радикална правописна реформа, останала в историята като „Омарчевски правопис“. Промените са прокарани от тогавашния министър на народното просвещение Стоян Омарчевски в правителството на БЗНС, но в основата на проекта стои комисия с участието на бележития български езиковед и първи ректор на Софийския университет – проф. Александър Теодоров-Балан, заедно с проф. Беньо Цонев. Реформата цели да опрости писането и да улесни ограмотяването на широките народни маси, но вместо това предизвиква безпрецедентен културен и политически скандал.

Какво се променя в езика?

Основната идея на Балан и Омарчевски е да приближат писмения език до живия народен говор. Реформата налага следните ключови промени:

  • Премахване на еровете в края на думите: Буквите „ъ“ и „ь“ спират да се пишат накрая на думи като „столъ“ или „царь“.
  • Изхвърляне на ятовата гласна (ѣ): Двойното „е“ (е-двойно) бива окончателно заменено с „е“ или „я“ според изговора.
  • Ново отбелязване на мекост: Мекостта на съгласните пред буквата „о“ започва да се бележи с „й“ (например „Еньо“ става „Енйо“).
  • Премахване на голямата носовка (ѫ): Буквата, символизираща старобългарския носов звук, отпада от употреба.

Политически сблъсък и бойкот от интелигенцията

Въпросът с азбуката бързо придобива силен политически оттенък. За земеделското правителство старите букви са символ на „буржоазно отчуждение на интелигенцията от масите“. За по-голямата част от българските учени, писатели и издатели обаче, реформата е проява на „непросветен радикализъм“.

Големи лингвисти като Любомир Милетич и Стоян Романски се обявяват остро против промените. Писатели и вестникари масово бойкотират новите правила, което принуждава правителството през 1922 г. административно да забрани издаването на вестници по стария правопис. Премахването на буквата „ѣ“ се приема болезнено и от македонските българи, тъй като тя обединява източните и западните говори в страната.

Кратък живот и историческо наследство

Омарчевският правопис остава в сила едва две години. След Деветоюнския преврат през 1923 г. и падането на правителството на Стамболийски, новият кабинет на проф. Александър Цанков отменя реформата и възстановява традиционния Иванчевски правопис с леки корекции.

Въпреки краткия си живот, реформата от 1 юли 1921 г. се превръща в директен предвестник на съвременната българска ортография. Повечето от идеите на Александър Теодоров-Балан за отпадане на краесловните ерове и ятовата гласна биват окончателно и необратимо приети при следващата голяма правописна реформа през 1945 г.

Източник: История на българския правопис и архиви на Държавна агенция „Архиви“ / БНР


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сегашната

    9 0 Отговор
    "интелигенция" е буквално неграмотна !

    17:09 01.07.2026

  • 2 Дзак

    4 0 Отговор
    Излиза, че една гласна е обединявала България и Македония!

    17:38 01.07.2026

  • 3 кой разбрал, разбрал...

    3 0 Отговор
    Това от една срана решава някои проблеми, но от друга страна създава нови. Ятовата граница не само в България, а и в съседни държави където има българско население, не е изчезнала и съществува до днес, но невъзможността да се изрази писмено не е постижение, а огромна загуба. В ония времена политиката на коминтерна е била постепенно да бъде зличена бългаската нация, да бъде обявена за изчезнала (както траките) и да бъде заменена с македонска. Просто българите са нарочени за изчезване и трябва да се идентифицират като македонци. Така постепенно да изчезнат българите като нация и държава, а да останат само македонците, за които гърците предявяват сериозни претенции, че са с гръцки произход. По същата причина и официалния бъларски език, който и днес ползваме, се базира на източния, а не на западния български диалект. Още в началото на обсъждането Петко Славейков и други интелектуалци-депутати са изразявали мнение, че някога това ще е проблем за българите. Днес ние сме преки свидетели с проблемите между РСМ и България.

    17:44 01.07.2026

  • 4 6135

    0 0 Отговор
    2 и 3 го казаха!
    Този акт е едно предателство към българския език и народ. Буквите, които са обединявали българите, са унищожени.
    Това показва, че и тогава е имало доста "елити", които са служели на чужди интереси.

    17:55 01.07.2026

  • 5 Механик

    0 0 Отговор
    Днес ми дотрябва тебешир. Отидох в една книжарница-склад и въпреки, че очаквах да ми се изсмеят като поискам такова антично нещо се оказа че все още има. Купих една кутия.
    Малко по-късно, като извадих един тебешир, останах зачуден и огорчен. На тебешира с големи вдлъбнати букви (БЪЛГАРСКИ БУКВИ) бе написано "ДЪ БЕСТ". Оказа се, че всички тебешири, вкл. и трите цветни са надписани така.
    А кажете ми, тоя дето е дал тая идея за надписа не е ли за много бой и пращане на спа в Белене?

    17:59 01.07.2026