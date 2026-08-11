Латвия откри тунел под границата с Беларус на фона на засилен миграционен натиск

Латвийските власти са открили тунел под границата с Беларус на фона на увеличаващите се опити за незаконно преминаване, съобщи Ройтерс. Правителството в Рига обяви, че ще засили охраната на източната граница и ще предприеме действия срещу организирани престъпни мрежи, които според властите подпомагат мигранти да достигат до Европейския съюз, предава News.bg.

Латвия има 173-километрова граница с Беларус. Само миналия месец латвийски военнослужещи са използвали сълзотворен газ и са произвели предупредителен изстрел, за да спрат група мигранти, опитващи се да преминат границата.

Вътрешният министър Янис Домбрава заяви, че защитата на източната граница ще бъде засилена чрез по-тясно сътрудничество между Граничната охрана, Държавната полиция, Националните въоръжени сили и службите за сигурност. Предвижда се и по-интензивно използване на дронове за ранно откриване и задържане на незаконни мигранти.

Според латвийските власти зад част от миграционния натиск стоят организирани престъпни мрежи, които подпомагат хората да преминат от Беларус в Латвия, а след това да продължат към други държави от Шенгенското пространство.

„Те мигрират там, където е по-лесно да влязат в ЕС. Затова ние не трябва да бъдем най-лесното място“, заяви премиерът Андрис Кулбергс.

Той обяви и операция с кодовото име „Върколак“, насочена срещу мрежите, които транспортират мигранти от граничната зона към вътрешността на Латвия и към други европейски държави. В рамките на операцията властите ще проверяват и за места в страната, използвани като логистични пунктове за временно укриване и подпомагане на мигранти.

„Ако всичко върви по план, сме уверени, че ще нанесем достатъчно сериозен удар по тази система“, каза Кулбергс, като заяви, че организаторите на каналите за незаконна миграция ще бъдат преследвани.

Още през юли латвийският премиер определи ситуацията по границата с Беларус като „хибридна заплаха“. Тогава Рига удвои броя на служителите, разположени по източната граница.

Латвия планира да засили координацията със съседните Естония, Литва и Полша, както и с други европейски държави, за да ограничи миграционния поток.

Латвия, Литва и Полша от години обвиняват беларуските власти, че улесняват придвижването на мигранти към външната граница на ЕС като средство за политически натиск. Минск отхвърля тези обвинения.

Новите мерки идват на фона на засилената тревога в Европа относно незаконната миграция. През последните седмици десетки хиляди мигранти преминаха от Мароко в испанския анклав Сеута, макар че по-голямата част от тях впоследствие са напуснали територията.