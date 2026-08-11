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Латвия откри тунел под границата с Беларус на фона на засилен миграционен натиск

Латвия откри тунел под границата с Беларус на фона на засилен миграционен натиск

11 Август, 2026 13:54 1 437 15

  • латвия-
  • тунел-
  • беларус-
  • миграционен натиск-
  • миграция-
  • граница

Рига засилва охраната на източната граница и започва операция срещу мрежи, за които властите твърдят, че превеждат мигранти към ЕС

Латвия откри тунел под границата с Беларус на фона на засилен миграционен натиск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Латвийските власти са открили тунел под границата с Беларус на фона на увеличаващите се опити за незаконно преминаване, съобщи Ройтерс. Правителството в Рига обяви, че ще засили охраната на източната граница и ще предприеме действия срещу организирани престъпни мрежи, които според властите подпомагат мигранти да достигат до Европейския съюз, предава News.bg.

Латвия има 173-километрова граница с Беларус. Само миналия месец латвийски военнослужещи са използвали сълзотворен газ и са произвели предупредителен изстрел, за да спрат група мигранти, опитващи се да преминат границата.

Вътрешният министър Янис Домбрава заяви, че защитата на източната граница ще бъде засилена чрез по-тясно сътрудничество между Граничната охрана, Държавната полиция, Националните въоръжени сили и службите за сигурност. Предвижда се и по-интензивно използване на дронове за ранно откриване и задържане на незаконни мигранти.

Според латвийските власти зад част от миграционния натиск стоят организирани престъпни мрежи, които подпомагат хората да преминат от Беларус в Латвия, а след това да продължат към други държави от Шенгенското пространство.

„Те мигрират там, където е по-лесно да влязат в ЕС. Затова ние не трябва да бъдем най-лесното място“, заяви премиерът Андрис Кулбергс.

Той обяви и операция с кодовото име „Върколак“, насочена срещу мрежите, които транспортират мигранти от граничната зона към вътрешността на Латвия и към други европейски държави. В рамките на операцията властите ще проверяват и за места в страната, използвани като логистични пунктове за временно укриване и подпомагане на мигранти.

„Ако всичко върви по план, сме уверени, че ще нанесем достатъчно сериозен удар по тази система“, каза Кулбергс, като заяви, че организаторите на каналите за незаконна миграция ще бъдат преследвани.

Още през юли латвийският премиер определи ситуацията по границата с Беларус като „хибридна заплаха“. Тогава Рига удвои броя на служителите, разположени по източната граница.

Латвия планира да засили координацията със съседните Естония, Литва и Полша, както и с други европейски държави, за да ограничи миграционния поток.

Латвия, Литва и Полша от години обвиняват беларуските власти, че улесняват придвижването на мигранти към външната граница на ЕС като средство за политически натиск. Минск отхвърля тези обвинения.

Новите мерки идват на фона на засилената тревога в Европа относно незаконната миграция. През последните седмици десетки хиляди мигранти преминаха от Мароко в испанския анклав Сеута, макар че по-голямата част от тях впоследствие са напуснали територията.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    7 3 Отговор
    Защо всички искат да идват в ЕС ?

    Коментиран от #3, #14

    13:56 11.08.2026

  • 2 Тунелирането

    10 5 Отговор
    А ние открихме, че 36 години ни мачкат с натовски ботуши ... а още не сме пели песента: 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше!

    13:56 11.08.2026

  • 3 Защото

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    Защото в ЕС има неадекватни, които имат демографски проблем и си мислят, че като платят на арабин или африканец и той после ще стане добър данъкоплатец, който ще издържа с една работа - 2ма безработни схемаджий местни, защото били малко по-бели от новите вързали се на въдицата.

    13:57 11.08.2026

  • 4 Не разбират

    4 1 Отговор
    посланията , че с лъжи нищо не се постига..! Абе журналистическа работа..! Ама после и най скъпото хапче няма да помогне..!

    13:58 11.08.2026

  • 5 Ауууу

    5 7 Отговор
    Тоя Лукашенко ли е какъв е защо бягат от него а не стоят в русофилска Беларус.Къде са русофилите където всеки ден ръсят лъжи .

    13:59 11.08.2026

  • 6 Латвия

    6 5 Отговор
    Да излезе от ЕС и проблема ще се само разреши 😂 Много ли акъл трябва да се сетят..

    14:00 11.08.2026

  • 7 защо

    5 1 Отговор
    На снимката се вижда товарно ремарке и двама шерпи, готови за теглене. Сигурно това е тунела на мигрантите??

    14:06 11.08.2026

  • 8 Елементарно , бе Уотсън !

    7 1 Отговор
    Както България не може да спре мигрантите през територията ни , така и Беларус не не може да спре племената . Пък и в Германия баба Меркел каза , че ги чака ! Да заповядали .

    Коментиран от #10

    14:12 11.08.2026

  • 9 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Кога беше официалното откриване?

    14:14 11.08.2026

  • 10 България внася хора от Азия умишлено

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Какви мигранти да спре. България е напълнена със "законно внесени" но никому не нужно чужденци от Азия само за пари предполагам и най вече за предателство от предатели. Никой честен човек не би пълнил страната си с маргинали не стига че имаме толкова много наши си маргинали.

    14:22 11.08.2026

  • 11 България внася умишлено хора от Азия у

    4 1 Отговор
    Какви мигранти да спре. България е напълнена със "законно внесени" но никому не нужни чужденци от Азия само за пари предполагам и най вече за предателство от предатели. Никой честен човек не би внасял в страната си с маргинали не стига че си имаме и без това толкова много маргинали.

    14:26 11.08.2026

  • 12 Който не е родолюбец

    4 0 Отговор
    Да мре проклет да е.

    14:27 11.08.2026

  • 13 На крива ракета

    5 1 Отговор
    Космоса им пречи на прибалтийските страни. От къде ще се вземат мигранти в Беларус. Преди всичко Беларус е Северна страна но не е демокрация и защо им на мигрантите да отиват там. Че видиш ли Беларус едва ли не да ги прехвърля в прибалтийските страни. ...

    14:33 11.08.2026

  • 14 АБЕ САМО КАМИЛАРИТЕ ИСКАТ ес!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    Нормалните отдавна бегат от там!

    15:17 11.08.2026

  • 15 На крива ракета

    2 0 Отговор
    Космоса им пречи на прибалтийските страни. От къде ще се вземат мигранти в Беларус. Преди всичко Беларус е Северна страна но не е демокрация и защо им на мигрантите да отиват там. Че видиш ли Беларус едва ли не да ги прехвърля в прибалтийските страни. ...

    17:01 11.08.2026

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