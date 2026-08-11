Арестуваха училищна директорка в Пловдив заради обществена поръчка

Окръжната прокуратура в Пловдив е образувала досъдебно производство за длъжностно престъпление срещу директорката на СУ „Найден Геров“ във връзка с предполагаеми нарушения при възлагането на обществени поръчки за ремонтни дейности в училището, съобщи БНР.
Според държавното обвинение разследването е за нарушения на Закона за обществените поръчки при сключването на четири договора с частни фирми през 2025 г. Общата стойност на контрактите надхвърля 330 000 лева.
По случая работят служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив. На 10 август са извършени претърсвания в кабинета на директорката и в дома ѝ, откъдето са иззети документи и други доказателства, свързани с разследването.
Днес предстои на директорката да бъде повдигнато обвинение по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс за длъжностно престъпление. Наблюдаващият прокурор Тодор Павлов е определил мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 10 000 евро.
От прокуратурата съобщиха още, че тя е била задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.
Разследването по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая не е дала 80% от плячката
Коментиран от #6, #10, #11
13:56 11.08.2026
2 Дали
13:56 11.08.2026
3 УДРИ УДРИ УДРИ
13:57 11.08.2026
4 Сила
Вижте си кочината бе ....
13:58 11.08.2026
5 Двадесет
13:59 11.08.2026
6 МИ НАЛИ НА ТЕБЕ
До коментар #1 от "Тая не е дала 80% от плячката":ТИ ДАДЕ ДРУГИТЕ 20%. РАДЕВ РАДЕВ И САМО ТОЙ ВИЕ У УСТЪТА. ДОРИ НЕЩО ХУБАВО ДА ПРАВИ
14:00 11.08.2026
7 Добре
14:02 11.08.2026
8 Гарантирано от ГЕРБ
заради Герберска обществена поръчка, т.е. Крадлива поръчка!
Коментиран от #12
14:02 11.08.2026
9 122333
Всеки директор да има само 2 мандата и да идва следващ с доказани качества
14:03 11.08.2026
10 Да се чете:
До коментар #1 от "Тая не е дала 80% от плячката":Тая не е дала 80% от плячката на Крадеца Престъпник
от Групировката ГЕРБ Боко Мутрата!
14:05 11.08.2026
11 Колко си жалък!
До коментар #1 от "Тая не е дала 80% от плячката":Но и показваш неЗкото ниво на противниците на генерал Румен Радев, с НАЙ-ВИСОКО одобрение от хората от 35 години насам. Дори онова ку-ло-вище от зайчарника не се домогна до него, дори с обществени пари за глупаци.
Злобата ти само засилва одобрението за Радев! Давай така!
А кой е този копринков? И защо двамата шиш-ляци не му видяха сметката, след като цялата съдебна система е ВСЕ ОЩЕ тяхна??? Или ви трябва някакъв враг???? Отговори за Копринков! Длъжен си.
Ако мислиш да псуваш, или обещаваш като боко да опряаявш с 200, НЕ СИ оригинален, а автентичен.
14:12 11.08.2026
12 добре дошли
До коментар #8 от "Гарантирано от ГЕРБ":Нека я проверят и когато беше директор в училище Вапцаров Асеновград, зам. директор Ангел Кънчев Асеновград, стар кадър на ГЕРБ, иначе беше много слаб ученик, когато я изпитваха мълчеше като риба.
Коментиран от #14
14:15 11.08.2026
13 Всички крадци от ГРАБ
14:18 11.08.2026
14 Учител!
До коментар #12 от "добре дошли":От доста години конкурсите за директори на училища в Бургас
се печелеха от Членове на партия ГЕРБ,
защото шефката на отдел "Просвета" е от партия ГЕРБ!
Коментиран от #18
14:24 11.08.2026
15 Такива
Коментиран от #22
14:28 11.08.2026
16 Специалист
14:30 11.08.2026
17 Факт
14:53 11.08.2026
18 Факт
До коментар #14 от "Учител!":И шефката на профсъюза също
14:55 11.08.2026
19 Факт
15:00 11.08.2026
20 Ачо
15:05 11.08.2026
21 Мира
15:15 11.08.2026
22 Шопо
До коментар #15 от "Такива":Па тука у Софето ако знаеш как е - ужас!Без конкурси вридове с години по янкина линия, без образование, симнителни морални качества...
Коментиран от #26
15:20 11.08.2026
23 Хаха
330 000 са капка в морето, има обществена поръчка, договори, ремонти и сигурно все нещо е ремонтирано и отчетена дейност!
Колко евентуално да е откраднала директорката и то няма как сама да го направи, а заедно в съучастие с фирма, община, счетоводител, контролни органи - 10, 20.....50 000....
Чак пък арестувана... На бас, че ще осъди прокуратурата за незаконно задържане, независимо от изхода на делото!
Оставете тия 300 000, дайте да видим какво става с погълнатите от Автомагистрали 16 млрд., без обществени поръчки, по инхаус процедури и защо нищо не е направено с тези пари, къде са в момента....
Коментиран от #24
15:25 11.08.2026
24 Факт
До коментар #23 от "Хаха":Задържането е без прокуратурата по закона за МВР
15:36 11.08.2026
25 Петрова
Коментиран от #28
16:25 11.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 володя
17:38 11.08.2026
28 мутра поръчкар
До коментар #25 от "Петрова":ша вода жената на дзандзибар с майбаха!
18:11 11.08.2026
29 Гост
18:54 11.08.2026