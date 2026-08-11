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Арестуваха училищна директорка в Пловдив заради обществена поръчка

Арестуваха училищна директорка в Пловдив заради обществена поръчка

11 Август, 2026 13:54 1 644 29

  • арестувана-
  • директорка-
  • училище-
  • пловдив

Според държавното обвинение разследването е за нарушения на Закона за обществените поръчки при сключването на четири договора с частни фирми през 2025 г. Общата стойност на контрактите надхвърля 330 000 лева

Арестуваха училищна директорка в Пловдив заради обществена поръчка - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Пловдив е образувала досъдебно производство за длъжностно престъпление срещу директорката на СУ „Найден Геров“ във връзка с предполагаеми нарушения при възлагането на обществени поръчки за ремонтни дейности в училището, съобщи БНР.

Според държавното обвинение разследването е за нарушения на Закона за обществените поръчки при сключването на четири договора с частни фирми през 2025 г. Общата стойност на контрактите надхвърля 330 000 лева.

По случая работят служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив. На 10 август са извършени претърсвания в кабинета на директорката и в дома ѝ, откъдето са иззети документи и други доказателства, свързани с разследването.

Днес предстои на директорката да бъде повдигнато обвинение по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс за длъжностно престъпление. Наблюдаващият прокурор Тодор Павлов е определил мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 10 000 евро.

От прокуратурата съобщиха още, че тя е била задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Разследването по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая не е дала 80% от плячката

    21 7 Отговор
    на Рундю, Копринката и Шиши.

    Коментиран от #6, #10, #11

    13:56 11.08.2026

  • 2 Дали

    22 2 Отговор
    Не сеечукала с учениците?

    13:56 11.08.2026

  • 3 УДРИ УДРИ УДРИ

    21 10 Отговор
    ПО ВСИЧКИ КОРУМПИРАНИ. И НАЙ ВЕЧЕ ПО ТЕЗИ КОИТО ИМ ПОЗВОЛИХА ТОВА. ТУУУЛУПА И ШИША.

    13:57 11.08.2026

  • 4 Сила

    18 10 Отговор
    После децата били виновни , че са полуидиотчета ...
    Вижте си кочината бе ....

    13:58 11.08.2026

  • 5 Двадесет

    17 2 Отговор
    Двадесет години ще станат догодина - само на схеми ни учат и корупция. Срам ме е, че сме в отбора на корумпираните наречен съюз за по-официално. 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше.

    13:59 11.08.2026

  • 6 МИ НАЛИ НА ТЕБЕ

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "Тая не е дала 80% от плячката":

    ТИ ДАДЕ ДРУГИТЕ 20%. РАДЕВ РАДЕВ И САМО ТОЙ ВИЕ У УСТЪТА. ДОРИ НЕЩО ХУБАВО ДА ПРАВИ

    14:00 11.08.2026

  • 7 Добре

    6 4 Отговор
    Но и другите окръжни прокуратури да се задействат в тая посока

    14:02 11.08.2026

  • 8 Гарантирано от ГЕРБ

    20 12 Отговор
    Арестуваха назначена от ГЕРБ училищна директорка в Пловдив,
    заради Герберска обществена поръчка, т.е. Крадлива поръчка!

    Коментиран от #12

    14:02 11.08.2026

  • 9 122333

    21 0 Отговор
    Има още много такива за проверка и затвор, но всичко е навързано като свински черва.
    Всеки директор да има само 2 мандата и да идва следващ с доказани качества

    14:03 11.08.2026

  • 10 Да се чете:

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "Тая не е дала 80% от плячката":

    Тая не е дала 80% от плячката на Крадеца Престъпник
    от Групировката ГЕРБ Боко Мутрата!

    14:05 11.08.2026

  • 11 Колко си жалък!

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тая не е дала 80% от плячката":

    Но и показваш неЗкото ниво на противниците на генерал Румен Радев, с НАЙ-ВИСОКО одобрение от хората от 35 години насам. Дори онова ку-ло-вище от зайчарника не се домогна до него, дори с обществени пари за глупаци.
    Злобата ти само засилва одобрението за Радев! Давай така!
    А кой е този копринков? И защо двамата шиш-ляци не му видяха сметката, след като цялата съдебна система е ВСЕ ОЩЕ тяхна??? Или ви трябва някакъв враг???? Отговори за Копринков! Длъжен си.
    Ако мислиш да псуваш, или обещаваш като боко да опряаявш с 200, НЕ СИ оригинален, а автентичен.

    14:12 11.08.2026

  • 12 добре дошли

    16 6 Отговор

    До коментар #8 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Нека я проверят и когато беше директор в училище Вапцаров Асеновград, зам. директор Ангел Кънчев Асеновград, стар кадър на ГЕРБ, иначе беше много слаб ученик, когато я изпитваха мълчеше като риба.

    Коментиран от #14

    14:15 11.08.2026

  • 13 Всички крадци от ГРАБ

    14 2 Отговор
    минахме в ПБ!

    14:18 11.08.2026

  • 14 Учител!

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "добре дошли":

    От доста години конкурсите за директори на училища в Бургас
    се печелеха от Членове на партия ГЕРБ,
    защото шефката на отдел "Просвета" е от партия ГЕРБ!

    Коментиран от #18

    14:24 11.08.2026

  • 15 Такива

    6 4 Отговор
    директорки има по няколкостотин минимум в страната. Да, през тях няма да минат големи проекти за милиони, но разпределят, както са им казали, маса договори за различни услуги за десетки хиляди евро - храна, консумативи, охрана, разни измислени евро и държавни проекти са само малка част на прима виста. Отдаване на помещения под наем, кой да ги вземе, от тези, които организират екскурзии или дават частни уроци, тренировки - всякакви спънки или побутвания могат да направят. Назначават ги от спуснатите или одобрени отгоре измислените регионални управления за образование. Както казах - стотици елементарни, но послушно, лелки разпределят пари за хиляди правилни фирми на правилните хора. Просто още една част от модела на двете прасета. Две директорки познавам, едната я лансираха хората на тиквата с "работа, работа, работа", честно - аз по-елементарен, наивен и неадекватен възрастен човек не познавам, чак я изкараха най-добрият директор в областния град. Седмица след загубата на изборите започнаха да пишат отвсякъде за реални неща колко е некадърна.

    Коментиран от #22

    14:28 11.08.2026

  • 16 Специалист

    10 3 Отговор
    А шиши и боко кога ще арестуват.За кюлчета и самолетни билети няма арест.Ловят дребни риби.

    14:30 11.08.2026

  • 17 Факт

    4 2 Отговор
    По този закон означава , че няма доказателства

    14:53 11.08.2026

  • 18 Факт

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Учител!":

    И шефката на профсъюза също

    14:55 11.08.2026

  • 19 Факт

    10 0 Отговор
    Защо трябва училища и детски градини да сключват обществени поръчки !? Има си община за тази работа, обществени съвети! Директорите трябва да са с мандат и да се занимават само с учебна дейност!Болниците също!

    15:00 11.08.2026

  • 20 Ачо

    8 0 Отговор
    Директорите веднъж назначени са несменяеми феодали.Променете закона,въведете мандатност!Два мандата по 4 години,без право на трети мандат.Сега в момента сменете всички директори с повече от 8 години като директори!Познавам директор ветропоказател,който крадеше парите на учителите с фалшиви фактури.А като него има още хиляди.

    15:05 11.08.2026

  • 21 Мира

    4 0 Отговор
    Занасяш ягодки на Шефката и те прави директор

    15:15 11.08.2026

  • 22 Шопо

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Такива":

    Па тука у Софето ако знаеш как е - ужас!Без конкурси вридове с години по янкина линия, без образование, симнителни морални качества...

    Коментиран от #26

    15:20 11.08.2026

  • 23 Хаха

    3 0 Отговор
    Кокошкарска работа!
    330 000 са капка в морето, има обществена поръчка, договори, ремонти и сигурно все нещо е ремонтирано и отчетена дейност!
    Колко евентуално да е откраднала директорката и то няма как сама да го направи, а заедно в съучастие с фирма, община, счетоводител, контролни органи - 10, 20.....50 000....
    Чак пък арестувана... На бас, че ще осъди прокуратурата за незаконно задържане, независимо от изхода на делото!
    Оставете тия 300 000, дайте да видим какво става с погълнатите от Автомагистрали 16 млрд., без обществени поръчки, по инхаус процедури и защо нищо не е направено с тези пари, къде са в момента....

    Коментиран от #24

    15:25 11.08.2026

  • 24 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Задържането е без прокуратурата по закона за МВР

    15:36 11.08.2026

  • 25 Петрова

    4 0 Отговор
    То такива директорки и учителки - уроди , се раждат и наркоманчета като тези които убиха Георги , от Кричим !!!

    Коментиран от #28

    16:25 11.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 володя

    2 0 Отговор
    спрете им ,,обученията,, в 4-звездни хотели и спа центрове( иху-аху на масата-под масата) дето харчат обществени луди пари

    17:38 11.08.2026

  • 28 мутра поръчкар

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Петрова":

    ша вода жената на дзандзибар с майбаха!

    18:11 11.08.2026

  • 29 Гост

    0 0 Отговор
    Обществена тайна е, че директори на детски градини и училища се назначават от общинари с фирми, за да им възлагат директорите поръчки по разни програми.

    18:54 11.08.2026

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