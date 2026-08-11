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Пловдивчани на протест в защита на Панаира: "Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!"

Пловдивчани на протест в защита на Панаира: "Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!"

11 Август, 2026 14:03 1 661 42

  • пловдив-
  • протест-
  • панаир

Искат оставката на Гълъб Донев

Пловдивчани на протест в защита на Панаира: "Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест пред Пловдивския панаир ще иска оставката на финансовия министър Гълъб Донев. Причината е, че утре изтича крайният срок за встъпване на Министерството на финансите по делото, касаещо акциите на държавата в панаира, посочи news.bg.

Организатор е "Пловдив на гражданите". Причината за недоволството е, че според инициаторите министърът на финансите Гълъб Донев очевидно не е разбрал, че трябва да контактува с Министерство на икономиката и да бъде привлечен като страна в процеса пред ВКС и с встъпването си, в качеството си на нова страна в процеса да потвърди всички извършени дотук правни действия по делото от Министерството на икономиката.

"Няма да позволим поредната подигравка с пловдивските/българските граждани и източването на обществения ресурс със стотици милиони евро, чрез унищожаването и разграбването на един от символите на българската икономика - Международен панаир Пловдив!", заявяват от " Пловдив на гражданите".

От там обявяват още, че ако встъпването не се осъществи днес, утре ще искат оставката на министъра на финансите Гълъб Донев, като същият ще стане клиент на прокуратурата за безстопанственост, а срещу Министерството на финансите ще бъде заведен иск за непозволено увреждане по ЗОДОВ за стотици милиони евро, с които е увреден публичният ресурс и интерес на българските граждани.

Протестът е под надслов "Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Панаири

    31 11 Отговор
    36 години панаири гледам и ни обясняват как все по-добре ставаме за панаира. 36 години празноглавието се издигаше в култ с всички средства, "медии", форуми.... 36 години стигат, стигат - времето е наше, наше!

    Коментиран от #17

    14:06 11.08.2026

  • 2 забелязано

    28 3 Отговор
    И да протестират, все е тая, държавната собственост , доколкото все още я има, се отдава на концесия, в изпълнение на обещанията "да си върнем държавата"...

    14:07 11.08.2026

  • 3 И кво ?.

    42 6 Отговор
    То и българските златни находища са на българските граждани , ама получават само 1% от печалбата и отровена земя .

    14:08 11.08.2026

  • 4 Свинаря чичо Гергов на Рундю Крадев

    27 2 Отговор
    Абе, клошари опозиционни, събирайте си панаира, панаирът приключи!

    14:12 11.08.2026

  • 5 Моше Боташ Крадев

    30 2 Отговор
    Панаирът е на добрата олигархия! На моята олигархия!

    14:13 11.08.2026

  • 6 Питане

    31 1 Отговор
    Кво искате бе, майни - свиняро с неколко чувала се включи в кампанията на Рундьо, а вие искате да го изгоните от цицката ???
    Е НЕМА ДА СТАНЕ !!!
    Другарите на времето празни мандри в люта схватка с врага са превземали... Сега Партията им се отплаща !!!

    14:13 11.08.2026

  • 7 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ

    23 0 Отговор
    Гълъб Донев този път може и да е невинен.

    Коментиран от #24

    14:17 11.08.2026

  • 8 А бе

    24 1 Отговор
    На Българските граждани ще останат само тия 240-хра-т--ника преди бяха 400 но бяха и работници и се събираха на петилетка,а тия 2 дни в седмицата целогодишно - лапачи

    14:18 11.08.2026

  • 9 пенсионер

    21 0 Отговор
    Тва, пловдивчаните са много тесногръди хора - ами това е към 700 (седемстотин) декара площ, край река, един комплекс (или няколко), ще се продадат още на зелено с малко рекламка - това означава много нови пловдивчани и невероятен скок на града - директно в 22 ри век! Е, щяло да е тясно - ми нищо, ще е по-задушевно

    14:20 11.08.2026

  • 10 Електра

    24 0 Отговор
    Ааааа, откога Боташиста Гергов е лош олигарх, нали плаща за кампанията на Чорапа, като Черепа, Ветови, Бобокови, Балеви и де що олигархси са се пръкнали начело с с Големия и малкия Мраз...

    14:20 11.08.2026

  • 11 Всичко ще си дойде..!

    22 0 Отговор
    "Бедните взеха да се усещат, брат – оглеждат се, събират се, говорят си. Това за богатите е опасно, защото от едно недоволство става сто, а от сто – инфекция. И инфекцията не пита за разрешение. Управляващите могат да купят всичко – медии, полиция, адвокати – ама не могат да купят мисълта, която преминава от човек на човек. Затова сега треперят – не от глад, а от страх, че истината няма лек. И както казва народът – от гладния и лудия бягал, ама когато и двамата са един и същ, тогава остава само народът да се оправи."

    14:21 11.08.2026

  • 12 Срам

    11 1 Отговор
    Няма такова словосъчетание, протест в подкрепа.Казва се манифестация!!!

    Коментиран от #19

    14:23 11.08.2026

  • 13 байлар

    6 2 Отговор
    Отдавна хищи не е на гражданите. А филмовите центрове, а заводи и фабрики и безпл.медицина? А училищата по селата? Оставиха непосещаемите читалища с библиотекар-пазач на никому не нужна книжна макулатура.

    14:25 11.08.2026

  • 14 Специалист

    12 3 Отговор
    Преди беше Панаир на иновациите.Сега на олигарсите.Закривай го.Времето му отмина.Силиконова долина няма да стане никога.

    14:26 11.08.2026

  • 15 Факт

    17 1 Отговор
    Ами , как да разбере Гълъб Донев, като е ЗКПЧ/зам. командир по политическата част/ и ми липсва компетентност. Между другото, защо се крият години от биографиите на Донев и министъра на енергетиката?

    14:26 11.08.2026

  • 16 бай Иван

    28 1 Отговор
    Чакайте ,чакайте ! Нали избрахте модела дето ще разгради олигархията? Обърнете се към Радев. нали ви обеща?

    14:27 11.08.2026

  • 17 Бай Иван

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Панаири":

    И банани , банани!

    14:29 11.08.2026

  • 18 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    23 4 Отговор
    Почетния консул на Русия в Пловдив, свинаря Гергов, е избран от московските бандити за част от опричниците, които ограбват България . Марионетката кРадев няма как да тръгне срещу господарите си.

    14:29 11.08.2026

  • 19 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Срам":

    По-точно е МИТИНГ - мирно статично събиране, защото манифестация = мирно масово шествие.

    14:31 11.08.2026

  • 20 Писарите подкрепят кърлежите..!

    15 1 Отговор
    "Пловдив показа, че народът не спи, дори когато управляващите си мислят, че всичко е под контрол. Стачката не е просто недоволство – тя е началото на нещо по-голямо. Хората излязоха, защото не им остана друго – когато лъжите свършат, остава само улицата. И докато те се снимат за фотосите, ние знаем, че истината не е в техните думи, а в нашите крачки. Това не е бунт – това е равносметка. И тя тепърва идва."

    14:32 11.08.2026

  • 21 Тик-Ток

    8 12 Отговор
    При демокрация всичко принадлежи на олигарсите ,нали затуй скачахте за демокрация

    14:33 11.08.2026

  • 22 Пламен

    15 0 Отговор
    А сега да видим как ще реагира Мунчо. :)

    14:37 11.08.2026

  • 23 Нямаааа

    7 8 Отговор
    Панаирът НЕ е на българските граждани а на НАТО и ще става космодрум

    14:39 11.08.2026

  • 24 Освен Свинаря, Рундьо, генерал Деси

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "СВО 1 629 дни РЕЗИЛ":

    и Гълъба ли е на фотото, че много малко и не се вижда добре?

    Да живей добрата олигархия, ура!

    Коментиран от #26, #41

    14:40 11.08.2026

  • 25 Не ме гледай умно

    8 1 Отговор
    Български гражданино.Който плаща, той поръчва музиката.

    14:42 11.08.2026

  • 26 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ

    13 0 Отговор

    До коментар #24 от "Освен Свинаря, Рундьо, генерал Деси":

    Не, няма го. Там са само тези, които вземат решенията.

    14:46 11.08.2026

  • 27 ДОЧУТО

    6 3 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    14:55 11.08.2026

  • 28 Пловдивския панаир

    6 9 Отговор
    е определен за вонна база на НАТО и обучителен лагер за украински херои

    14:59 11.08.2026

  • 29 Само че

    14 1 Отговор
    Въпросният олигарх е спонсор на партията на Рублен и разни птици няма да направят нищо.

    14:59 11.08.2026

  • 30 Дааа.....

    8 3 Отговор
    символ е на българската икономика - Международен панаир Пловдив! Но на социалистическата мощна икономика щото сега нямаме никаква икономика и за това е с отпаднала необходимост

    15:01 11.08.2026

  • 31 Сатана Z

    9 0 Отговор
    По същата логика българското Черноморие също е на хората,но е окупирано от “наши хора” по подобна схема.

    15:01 11.08.2026

  • 32 ЛАКМУС ЗА РАДЕВ

    11 0 Отговор
    СВИНАРЯ НАВСЯКЪДЕ СЕ ХВАЛИ ЧЕ ,БОКО И РУМБАТА СА МУ АВЕРИ. ПАНАИРА Е НАРОДЕН А НЕ НА ПАРТМУТРИТЕ. ТУК РЕТИНГА ИЛИ СКАЧА ИЛИ ИЗЧЕЗВА ЗАВИНАГИ.

    15:02 11.08.2026

  • 33 Бегайте бре

    5 7 Отговор
    Че след малко ще кацат американските самалйоти

    15:03 11.08.2026

  • 34 Стига панаири бре

    6 6 Отговор
    Време е за БангаРанга

    15:05 11.08.2026

  • 35 ха, ха, ха...

    2 3 Отговор
    Панаири
    Панаири, панаири, мои детски най-красиви светове...
    Мои панаири с толкова измислени слънца
    Пак вървя и диря своите хиляди изгубени лица...
    Ах да можех, ала вече циркът своя скъсан шатър е прибрал
    И в една дъждовна вечер оня толкоз смешен клоун е умрял
    На шега е уж задигнал моя детски смях и моя весел глас
    Няма как да го настигна, няма как да си ги взема вече аз... (Лили Иванова - Панаири)

    15:09 11.08.2026

  • 36 Дясна ръка на Гергов

    8 0 Отговор
    е Богомил Бонев, великият демомилиционер

    15:10 11.08.2026

  • 37 АРХИТЕКТ

    5 0 Отговор
    ГЕРГОВ ТАМ ЩЕ СТРОИ Ж.К." ДЕСИ".

    Коментиран от #38

    15:12 11.08.2026

  • 38 Юрист

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "АРХИТЕКТ":

    Името на проекта е НЕИНСКИ

    15:16 11.08.2026

  • 39 глоги

    4 0 Отговор
    Точно така е. Панаирът е на българските граждани,А НЕ Е НА ОЛИГАРСИТЕ!

    15:25 11.08.2026

  • 40 От Варна

    4 0 Отговор
    Да подкрепим пловдивчани! Достатъчно граби претендентът( вкл.ЦУМ)!!!. Дано се справят, защото беше публикувана една снимка на маса с интересна Весела компания?!

    16:06 11.08.2026

  • 41 От Варна

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Освен Свинаря, Рундьо, генерал Деси":

    Шефката на БОК, бивша стрелкиня, с гадже

    16:12 11.08.2026

  • 42 полодиал гилап

    1 0 Отговор
    громим мафията и олигархията!!

    18:06 11.08.2026

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