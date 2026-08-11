Пловдивчани на протест в защита на Панаира: "Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!"

Протест пред Пловдивския панаир ще иска оставката на финансовия министър Гълъб Донев. Причината е, че утре изтича крайният срок за встъпване на Министерството на финансите по делото, касаещо акциите на държавата в панаира, посочи news.bg.
Организатор е "Пловдив на гражданите". Причината за недоволството е, че според инициаторите министърът на финансите Гълъб Донев очевидно не е разбрал, че трябва да контактува с Министерство на икономиката и да бъде привлечен като страна в процеса пред ВКС и с встъпването си, в качеството си на нова страна в процеса да потвърди всички извършени дотук правни действия по делото от Министерството на икономиката.
"Няма да позволим поредната подигравка с пловдивските/българските граждани и източването на обществения ресурс със стотици милиони евро, чрез унищожаването и разграбването на един от символите на българската икономика - Международен панаир Пловдив!", заявяват от " Пловдив на гражданите".
От там обявяват още, че ако встъпването не се осъществи днес, утре ще искат оставката на министъра на финансите Гълъб Донев, като същият ще стане клиент на прокуратурата за безстопанственост, а срещу Министерството на финансите ще бъде заведен иск за непозволено увреждане по ЗОДОВ за стотици милиони евро, с които е увреден публичният ресурс и интерес на българските граждани.
Протестът е под надслов "Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Панаири
Коментиран от #17
14:06 11.08.2026
2 забелязано
14:07 11.08.2026
3 И кво ?.
14:08 11.08.2026
4 Свинаря чичо Гергов на Рундю Крадев
14:12 11.08.2026
5 Моше Боташ Крадев
14:13 11.08.2026
6 Питане
Е НЕМА ДА СТАНЕ !!!
Другарите на времето празни мандри в люта схватка с врага са превземали... Сега Партията им се отплаща !!!
14:13 11.08.2026
7 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #24
14:17 11.08.2026
8 А бе
14:18 11.08.2026
9 пенсионер
14:20 11.08.2026
10 Електра
14:20 11.08.2026
11 Всичко ще си дойде..!
14:21 11.08.2026
12 Срам
Коментиран от #19
14:23 11.08.2026
13 байлар
14:25 11.08.2026
14 Специалист
14:26 11.08.2026
15 Факт
14:26 11.08.2026
16 бай Иван
14:27 11.08.2026
17 Бай Иван
До коментар #1 от "Панаири":И банани , банани!
14:29 11.08.2026
18 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
14:29 11.08.2026
19 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ
До коментар #12 от "Срам":По-точно е МИТИНГ - мирно статично събиране, защото манифестация = мирно масово шествие.
14:31 11.08.2026
20 Писарите подкрепят кърлежите..!
14:32 11.08.2026
21 Тик-Ток
14:33 11.08.2026
22 Пламен
14:37 11.08.2026
23 Нямаааа
14:39 11.08.2026
24 Освен Свинаря, Рундьо, генерал Деси
До коментар #7 от "СВО 1 629 дни РЕЗИЛ":и Гълъба ли е на фотото, че много малко и не се вижда добре?
Да живей добрата олигархия, ура!
Коментиран от #26, #41
14:40 11.08.2026
25 Не ме гледай умно
14:42 11.08.2026
26 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ
До коментар #24 от "Освен Свинаря, Рундьо, генерал Деси":Не, няма го. Там са само тези, които вземат решенията.
14:46 11.08.2026
27 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
14:55 11.08.2026
28 Пловдивския панаир
14:59 11.08.2026
29 Само че
14:59 11.08.2026
30 Дааа.....
15:01 11.08.2026
31 Сатана Z
15:01 11.08.2026
32 ЛАКМУС ЗА РАДЕВ
15:02 11.08.2026
33 Бегайте бре
15:03 11.08.2026
34 Стига панаири бре
15:05 11.08.2026
35 ха, ха, ха...
Панаири, панаири, мои детски най-красиви светове...
Мои панаири с толкова измислени слънца
Пак вървя и диря своите хиляди изгубени лица...
Ах да можех, ала вече циркът своя скъсан шатър е прибрал
И в една дъждовна вечер оня толкоз смешен клоун е умрял
На шега е уж задигнал моя детски смях и моя весел глас
Няма как да го настигна, няма как да си ги взема вече аз... (Лили Иванова - Панаири)
15:09 11.08.2026
36 Дясна ръка на Гергов
15:10 11.08.2026
37 АРХИТЕКТ
Коментиран от #38
15:12 11.08.2026
38 Юрист
До коментар #37 от "АРХИТЕКТ":Името на проекта е НЕИНСКИ
15:16 11.08.2026
39 глоги
15:25 11.08.2026
40 От Варна
16:06 11.08.2026
41 От Варна
До коментар #24 от "Освен Свинаря, Рундьо, генерал Деси":Шефката на БОК, бивша стрелкиня, с гадже
16:12 11.08.2026
42 полодиал гилап
18:06 11.08.2026