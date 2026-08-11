Пловдивчани на протест в защита на Панаира: "Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!"

Протест пред Пловдивския панаир ще иска оставката на финансовия министър Гълъб Донев. Причината е, че утре изтича крайният срок за встъпване на Министерството на финансите по делото, касаещо акциите на държавата в панаира, посочи news.bg.

Организатор е "Пловдив на гражданите". Причината за недоволството е, че според инициаторите министърът на финансите Гълъб Донев очевидно не е разбрал, че трябва да контактува с Министерство на икономиката и да бъде привлечен като страна в процеса пред ВКС и с встъпването си, в качеството си на нова страна в процеса да потвърди всички извършени дотук правни действия по делото от Министерството на икономиката.

"Няма да позволим поредната подигравка с пловдивските/българските граждани и източването на обществения ресурс със стотици милиони евро, чрез унищожаването и разграбването на един от символите на българската икономика - Международен панаир Пловдив!", заявяват от " Пловдив на гражданите".

От там обявяват още, че ако встъпването не се осъществи днес, утре ще искат оставката на министъра на финансите Гълъб Донев, като същият ще стане клиент на прокуратурата за безстопанственост, а срещу Министерството на финансите ще бъде заведен иск за непозволено увреждане по ЗОДОВ за стотици милиони евро, с които е увреден публичният ресурс и интерес на българските граждани.

Протестът е под надслов "Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!".