Мила Роберт пусна "празноглава песен против мислене" (ВИДЕО)

Мила Роберт представи новата си песен Kreizi, която има една-единствена препоръка към слушателите: да спрат да мислят и да започнат да танцуват.
„В кариерата на всяка една поп дива идва момент, в който просто се чувства секси, играе мек кючек и подстрекава хората около нея да правят същото. Не е по-дълбоко от това. Думите, които тя пее, не значат особено много, но препоръката е проста – танцувайте Kreizi и се чувствайте, защото всичко е изплискало легена така или иначе“, пише певицата към описанието на песента в Инстаграм профила си.
По думите ѝ това е „празноглава закачлива песен, от която всеки човек има нужда“: „Песен „против мислене“, която донякъде се превръща и в огледало на реалността в интернет и музикалната индустрия“.
„Рядко нещо има особен смисъл, отвсякъде ти излизат танцуващи хора, всичко изглежда изключително забавно, но реално всеки се бори за внимание и се надява да е готин“, допълва Мила Роберт.
Видеото е режисирано от Жоро Пеев и в него се включват близо 50 фенове на Мила Роберт. Снимките се превръщат в истински нощен купон, който продължава до сутринта, въпреки че „кучи юлски студ“ изненадва всички по време на снимките, разказват от екипа.
Как точно се е появила песента, самата Мила Роберт не може да си спомни. Има обаче своя теория – тя по-скоро твърди, че е изпратена от извънземните. „Когато решат да дойдат на Земята, ще ги посрещнем танцувайки Kreizi“, добавя тя.
Колоритната певица в момента е на турне, което продължава с изяви в София, Варна, Пловдив и Стара Загора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Преходник
14:02 11.08.2026
2 Там
Но - талантливи.....
14:07 11.08.2026
3 Бай Хой
14:17 11.08.2026
4 яяяя
14:18 11.08.2026
5 тотална трагедия
14:18 11.08.2026
6 азис мазис галена малена
14:30 11.08.2026
7 г-н Роберт
14:33 11.08.2026
8 Хахахаха
14:38 11.08.2026
9 ......па
14:55 11.08.2026
10 Фют
По-талантлив творец на музиката можеше да намериш като за kreizi.
15:00 11.08.2026
11 Асан Насилев
15:18 11.08.2026
12 бушприт
15:28 11.08.2026
13 мила роберт
16:01 11.08.2026
14 Иначе
16:44 11.08.2026
15 Екстра
18:42 11.08.2026