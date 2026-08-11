Мила Роберт пусна "празноглава песен против мислене" (ВИДЕО)

Мила Роберт представи новата си песен Kreizi, която има една-единствена препоръка към слушателите: да спрат да мислят и да започнат да танцуват.

„В кариерата на всяка една поп дива идва момент, в който просто се чувства секси, играе мек кючек и подстрекава хората около нея да правят същото. Не е по-дълбоко от това. Думите, които тя пее, не значат особено много, но препоръката е проста – танцувайте Kreizi и се чувствайте, защото всичко е изплискало легена така или иначе“, пише певицата към описанието на песента в Инстаграм профила си.

По думите ѝ това е „празноглава закачлива песен, от която всеки човек има нужда“: „Песен „против мислене“, която донякъде се превръща и в огледало на реалността в интернет и музикалната индустрия“.

„Рядко нещо има особен смисъл, отвсякъде ти излизат танцуващи хора, всичко изглежда изключително забавно, но реално всеки се бори за внимание и се надява да е готин“, допълва Мила Роберт.

Видеото е режисирано от Жоро Пеев и в него се включват близо 50 фенове на Мила Роберт. Снимките се превръщат в истински нощен купон, който продължава до сутринта, въпреки че „кучи юлски студ“ изненадва всички по време на снимките, разказват от екипа.

Как точно се е появила песента, самата Мила Роберт не може да си спомни. Има обаче своя теория – тя по-скоро твърди, че е изпратена от извънземните. „Когато решат да дойдат на Земята, ще ги посрещнем танцувайки Kreizi“, добавя тя.

Колоритната певица в момента е на турне, което продължава с изяви в София, Варна, Пловдив и Стара Загора.