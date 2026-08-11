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Мила Роберт пусна "празноглава песен против мислене" (ВИДЕО)

Мила Роберт пусна "празноглава песен против мислене" (ВИДЕО)

11 Август, 2026 13:58 1 231 15

  • мила роберт-
  • певица-
  • нова песен

Певицата призовава феновете си просто да танцуват с новата си песен

Мила Роберт пусна "празноглава песен против мислене" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мила Роберт представи новата си песен Kreizi, която има една-единствена препоръка към слушателите: да спрат да мислят и да започнат да танцуват.

„В кариерата на всяка една поп дива идва момент, в който просто се чувства секси, играе мек кючек и подстрекава хората около нея да правят същото. Не е по-дълбоко от това. Думите, които тя пее, не значат особено много, но препоръката е проста – танцувайте Kreizi и се чувствайте, защото всичко е изплискало легена така или иначе“, пише певицата към описанието на песента в Инстаграм профила си.

По думите ѝ това е „празноглава закачлива песен, от която всеки човек има нужда“: „Песен „против мислене“, която донякъде се превръща и в огледало на реалността в интернет и музикалната индустрия“.

„Рядко нещо има особен смисъл, отвсякъде ти излизат танцуващи хора, всичко изглежда изключително забавно, но реално всеки се бори за внимание и се надява да е готин“, допълва Мила Роберт.

Видеото е режисирано от Жоро Пеев и в него се включват близо 50 фенове на Мила Роберт. Снимките се превръщат в истински нощен купон, който продължава до сутринта, въпреки че „кучи юлски студ“ изненадва всички по време на снимките, разказват от екипа.

Как точно се е появила песента, самата Мила Роберт не може да си спомни. Има обаче своя теория – тя по-скоро твърди, че е изпратена от извънземните. „Когато решат да дойдат на Земята, ще ги посрещнем танцувайки Kreizi“, добавя тя.

Колоритната певица в момента е на турне, което продължава с изяви в София, Варна, Пловдив и Стара Загора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Преходник

    27 3 Отговор
    36 години празноглавието се издигаше в култ с всички средства, "медии", форуми.... 36 години стигат, стигат - времето е наше, наше!

    14:02 11.08.2026

  • 2 Там

    11 1 Отговор
    Имам голям шлем, и - й двете са празноглави.....
    Но - талантливи.....

    14:07 11.08.2026

  • 3 Бай Хой

    14 1 Отговор
    Празноглави фенове...

    14:17 11.08.2026

  • 4 яяяя

    13 1 Отговор
    Милке, не разбра ли, че ти певица не си и никога няма да бъдеш? Ако не си излекуваш много болните амбиции те чака още по-голямо падение.

    14:18 11.08.2026

  • 5 тотална трагедия

    14 4 Отговор
    с оня дето пее за баници могат да направят група "бездарие"

    14:18 11.08.2026

  • 6 азис мазис галена малена

    8 0 Отговор
    че тя музиката не беше ли за танцуване а не за мислене??? инъче празноглави песни у нас колкото щеш даже и по телевизията ги дават поне на няколко канала…

    14:30 11.08.2026

  • 7 г-н Роберт

    6 0 Отговор
    Скоро ще изненадам с още една глава. И тя празна ще е

    14:33 11.08.2026

  • 8 Хахахаха

    6 1 Отговор
    Тази песен ще е вървежна в България! Отговаря на българския манталитет! Има доста от тези за които се пее.

    14:38 11.08.2026

  • 9 ......па

    9 0 Отговор
    То за жълтите сайтове всяка откачалка е колоритна.Не ни занимавайте с празноглавката поругала българското знаме на гей парад.

    14:55 11.08.2026

  • 10 Фют

    2 0 Отговор
    Мила, как се танцува този ритъм?
    По-талантлив творец на музиката можеше да намериш като за kreizi.

    15:00 11.08.2026

  • 11 Асан Насилев

    4 0 Отговор
    Това ще е химнът на ПП-ЛГБТ

    15:18 11.08.2026

  • 12 бушприт

    4 0 Отговор
    Вече всичко в България минава, като"празноглава песен против мисленеТО".Затова сме на това дередже,без фередже.

    15:28 11.08.2026

  • 13 мила роберт

    1 0 Отговор
    Спрете да мислите и ме слушайте само мене какво ви пея аз.

    16:01 11.08.2026

  • 14 Иначе

    1 0 Отговор
    Как сте???

    16:44 11.08.2026

  • 15 Екстра

    0 0 Отговор
    А дали ще ми вземе много скъпо за да я изпее на на живо на годишнината на дЗълвата, че искам да я поздравя 😀

    18:42 11.08.2026