Георги Господинов гостува на мащабен литературен фестивал в Цюрих, после потегля към Полша

Писателят Георги Господинов ще гостува на Literatur Festival Zürich - голям международен литературен фестивал, който се провежда от години в Цюрих.

Тази година организаторите канят по един писател във всяка фестивална вечер от 6 до 12 юли на разговор на открита сцена в Старата ботаническа градина.

„Темата на моят разговор, който е свързан с книгата „Градинарят и смъртта“ е „Какво прави загубата с нас?“, сподели пред БТА Господинов, чиято среща с посетителите на фестивала ще се състои на осми юли от 20:30 ч.

„Творбите на Господинов са известни с тяхната поетична сила, оригинална форма и философска дълбочина. Писателят разглежда темите за времето, паметта и крехкостта на човешкото съществуване – често от своята лична гледна точка. Романът „Градинарят и смъртта“ съчетава автобиографични спомени с литературно изследване на сбогуването, скръбта и преходността“, пишат организаторите на уебсайта на фестивала.

След участието си в фестивала в Literatur Festival Zürich писателят ще присъства на фестивала Mountains of Literature във Вроцлав, Полша.