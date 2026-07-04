Новини
Култура »
Георги Господинов гостува на мащабен литературен фестивал в Цюрих, после потегля към Полша

Георги Господинов гостува на мащабен литературен фестивал в Цюрих, после потегля към Полша

4 Юли, 2026 09:14 385 10

  • георги господинов-
  • литературен фестивал-
  • цюрих-
  • швейцария-
  • полша-
  • литература-
  • писател

Писателят ще се срещне с почитателите си, за да говори за "Градинарят и смъртта"

Георги Господинов гостува на мащабен литературен фестивал в Цюрих, после потегля към Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Писателят Георги Господинов ще гостува на Literatur Festival Zürich - голям международен литературен фестивал, който се провежда от години в Цюрих.

Тази година организаторите канят по един писател във всяка фестивална вечер от 6 до 12 юли на разговор на открита сцена в Старата ботаническа градина.

„Темата на моят разговор, който е свързан с книгата „Градинарят и смъртта“ е „Какво прави загубата с нас?“, сподели пред БТА Господинов, чиято среща с посетителите на фестивала ще се състои на осми юли от 20:30 ч.

„Творбите на Господинов са известни с тяхната поетична сила, оригинална форма и философска дълбочина. Писателят разглежда темите за времето, паметта и крехкостта на човешкото съществуване – често от своята лична гледна точка. Романът „Градинарят и смъртта“ съчетава автобиографични спомени с литературно изследване на сбогуването, скръбта и преходността“, пишат организаторите на уебсайта на фестивала.

След участието си в фестивала в Literatur Festival Zürich писателят ще присъства на фестивала Mountains of Literature във Вроцлав, Полша.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 1 Отговор
    Продажната ма$$тия е тръгнала да я хвалят...

    09:20 04.07.2026

  • 2 А50

    8 1 Отговор
    Я има , я нема 20 човека на тия форуми. Кой нормален ще ходи да слуша треторазряден писател за загуби и ала бала. Те даже не се интересуват от загубите на 404 , а всички назапад се стягат за лятната отпуска

    09:23 04.07.2026

  • 3 Софиянец

    8 1 Отговор
    Оф, бягайте с тоя бездарник!

    09:29 04.07.2026

  • 4 хехе

    7 1 Отговор
    Не съм му чел книгата, но как па един път не прочетох един коментар в които да пише нещо позитивно за тоя "велик" писател.

    09:34 04.07.2026

  • 5 А50

    3 1 Отговор
    Този изтря след появата на ИИ. Либералите го назначиха за техен писател, друг не им се връзва. Каквито писателите, такива и политиците им

    Коментиран от #9

    09:39 04.07.2026

  • 6 Механик

    2 1 Отговор
    И какво освен за градинаря е написал тоя велик писател, дето ще се среща в Праг с други такива, никому неизвестни писатели от световна велична?

    09:41 04.07.2026

  • 7 Пепи

    1 0 Отговор
    Бря!Гошо Тъ...,т.е. бълбукъра

    09:41 04.07.2026

  • 8 Мутата

    0 0 Отговор
    Безстойностен човек

    09:44 04.07.2026

  • 9 Има още много

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "А50":

    Теодор Ушев - аниматора и боратката Мария Бакалова.

    09:49 04.07.2026

  • 10 Има

    0 0 Отговор
    Има такива отрепки

    09:51 04.07.2026