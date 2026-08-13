Украйна ще построи завод за боеприпаси в Литва

Завод за производство на боеприпаси, отговарящи на стандартите на НАТО, ще построи Украйна в Литва, съобщиха от Министерството на икономиката и иновациите на Балтийската република.

„В петък министерството подписа голямо инвестиционно споразумение с Днепърския енергиен механичен завод, според което в района на Приенай ще бъде построен цех за сглобяване на боеприпаси, които ще отговарят на стандартите на Северноатлантическия алианс, а производството на техните метални компоненти ще бъде създадено в индустриалния парк Алитус“, се казва в изявлението.

Размерът на планираните инвестиции не е уточнен. Не се уточнява и спецификацията на боеприпасите. Както отбелязва отделът, строителството е планирано да започне през есента на 2026 г., производството - в края на 2027 г.