Украйна ще построи завод за боеприпаси в Литва

Завод за производство на боеприпаси, отговарящи на стандартите на НАТО, ще построи Украйна в Литва, съобщиха от Министерството на икономиката и иновациите на Балтийската република.
„В петък министерството подписа голямо инвестиционно споразумение с Днепърския енергиен механичен завод, според което в района на Приенай ще бъде построен цех за сглобяване на боеприпаси, които ще отговарят на стандартите на Северноатлантическия алианс, а производството на техните метални компоненти ще бъде създадено в индустриалния парк Алитус“, се казва в изявлението.
Размерът на планираните инвестиции не е уточнен. Не се уточнява и спецификацията на боеприпасите. Както отбелязва отделът, строителството е планирано да започне през есента на 2026 г., производството - в края на 2027 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #6
15:48 13.08.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #9
15:50 13.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 обективен
Коментиран от #7
15:54 13.08.2026
5 гост
15:54 13.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Морко
15:58 13.08.2026
9 Нито едно от двете
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Тези, които я създават.
16:00 13.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Крокодила Гена
До коментар #7 от "Соломон":Нали знаеш че с твоите писания и от теб става чудесна мишена!
Коментиран от #12
16:00 13.08.2026
12 Соломон
До коментар #11 от "Крокодила Гена":Крокодила Гена. Тази песничка позната ли това. А дрон летает, над Масквою.
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