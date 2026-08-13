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Украйна ще построи завод за боеприпаси в Литва

Украйна ще построи завод за боеприпаси в Литва

13 Август, 2026 15:47 698 16

  • боеприпаси-
  • украйна-
  • литва-
  • завод-
  • нато-
  • строителство

"Първа копка" е насрочена за есента

Украйна ще построи завод за боеприпаси в Литва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Завод за производство на боеприпаси, отговарящи на стандартите на НАТО, ще построи Украйна в Литва, съобщиха от Министерството на икономиката и иновациите на Балтийската република.

„В петък министерството подписа голямо инвестиционно споразумение с Днепърския енергиен механичен завод, според което в района на Приенай ще бъде построен цех за сглобяване на боеприпаси, които ще отговарят на стандартите на Северноатлантическия алианс, а производството на техните метални компоненти ще бъде създадено в индустриалния парк Алитус“, се казва в изявлението.

Размерът на планираните инвестиции не е уточнен. Не се уточнява и спецификацията на боеприпасите. Както отбелязва отделът, строителството е планирано да започне през есента на 2026 г., производството - в края на 2027 г.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    С български пари.

    Коментиран от #3, #6

    15:48 13.08.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    17 1 Отговор
    След такава новина почвам да се чудя аз ли съм луд или тези които я пишат?

    Коментиран от #9

    15:50 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 обективен

    12 3 Отговор
    Ако построят завода ,вече ще е мишена !!

    Коментиран от #7

    15:54 13.08.2026

  • 5 гост

    13 0 Отговор
    Стига с този барабан...дайте поне и точни координати,егати и неадекватниците...прави каквото ще правиш и мълчи.

    15:54 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Морко

    8 0 Отговор
    Приказки от шипковия храст.

    15:58 13.08.2026

  • 9 Нито едно от двете

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Тези, които я създават.

    16:00 13.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Крокодила Гена

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Нали знаеш че с твоите писания и от теб става чудесна мишена!

    Коментиран от #12

    16:00 13.08.2026

  • 12 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Крокодила Гена":

    Крокодила Гена. Тази песничка позната ли това. А дрон летает, над Масквою.

    16:07 13.08.2026

  • 13 златен кенеф

    5 0 Отговор
    Отварят работа на Петров и Баширов след Гебрев ще наминат и там да изпушат по една цигара.

    16:14 13.08.2026

  • 14 Петров и Баширов

    6 0 Отговор
    Не е проблем и там да загърмят заводите за боеприпаси.

    16:14 13.08.2026

  • 15 ВносенКореком

    4 0 Отговор
    Ние как не успяхма за 4 десетилетия да построим заводни назапад от нас, а 37 гoдини: вносна пpocтoтия, дeмoгpaфия, вносни pизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    16:47 13.08.2026

  • 16 Къде е

    2 0 Отговор
    Баби фон Лаен скоро не е заклеймявала "мъжкото достойнство" на евро лидерите в полза на Клоуна... някъде си пише речта и пресмята парата под дюшека...

    17:14 13.08.2026