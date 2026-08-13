Бойко Ноев за ЕМКО: Разследващият от Габрово може да е добър, но случаят е над възможностите му

Случилото се с падналия дрон и взрива в "ЕМКО" в Белица е важен тест за готовността на властта да защити сигурността на гражданите. Този въпрос се омаловажа, каза бившия военен министър Бойко Ноев в интервю пред БНР.

"С въпроса за взрива в "ЕМКО" се заема най-способният полицай от Габрово и си викаш – моля? Те може да са най-добрите, но това отива далеч над техните възможности - има геополитика, разузнавателни служби, има тероризъм", каза той.

Ноев коментира влизането на прокуратурата във взривения завод и версиите на собственика, като и защо вижда връзка с предишни инциденти.

"Фокусиран съм върху причините, довели до серия от саботажи, бих нарекъл терористични актове срещу всички предприятия на военната индустрия", посочи той и даде примери с предишни взривове - във ВМЗ Сопот, Петолъчката, "ЕМКО".

"Новата власт и остатъчната – съдебната, са поставени пред изпитание за националната сигурност и то в кратко време. Онзи ден падна дрон, а след това стана този взрив. От реакциите на властта, по тях можем да съдим за теста. За дрона властта реагира бързо, събраха службите и Съвет по сигурността. Само че тези, които подготвят България за тази опасност са военните - висшето ръководство на отбраната, е трябвало още преди 3 години да подредят този приоритет високо - плановете за отбрана, а не го виждаме. Виждаме, че се взимат едни пари по програмата СSAFE", коментира Ноев.

Според него България е лидер по атентати и терористични актове, установени от прокуратурата и посочи случая "Скрипал":

"За да се фокусират разследващите върху това, трябва да бъде поставена задачата от най-високо ниво. За дрона имаше бърза реакция, а за взрива, който има по-голямо значение за националната сигурност на България, изпълнителната власт замълча. Не са само частните предприятия – Сопот, 2015 два взрива, Костенец - не се разбра. Частна или държавна, тази собственост е равна пред Конституцията и това предприятие е в списъка на стратегически предприятия и държавата има отговорност да опазва. Собствениците имат отговорност от оградата навътре, а извън оградата е държавата. Ако не си изпълнява ангажиментите, тогава да махнат списъка. Но какво ли ще бъде с предприятията на "Райнметал", ами и тя е частна."