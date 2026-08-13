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Бойко Ноев за ЕМКО: Разследващият от Габрово може да е добър, но случаят е над възможностите му

Бойко Ноев за ЕМКО: Разследващият от Габрово може да е добър, но случаят е над възможностите му

13 Август, 2026 15:52 1 612 22

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  • взрив-
  • емко

Фокусиран съм върху причините, довели до серия от саботажи, бих нарекъл терористични актове срещу всички предприятия на военната индустрия", посочи той и даде примери с предишни взривове - във ВМЗ Сопот, Петолъчката, "ЕМКО"

Бойко Ноев за ЕМКО: Разследващият от Габрово може да е добър, но случаят е над възможностите му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случилото се с падналия дрон и взрива в "ЕМКО" в Белица е важен тест за готовността на властта да защити сигурността на гражданите. Този въпрос се омаловажа, каза бившия военен министър Бойко Ноев в интервю пред БНР.

"С въпроса за взрива в "ЕМКО" се заема най-способният полицай от Габрово и си викаш – моля? Те може да са най-добрите, но това отива далеч над техните възможности - има геополитика, разузнавателни служби, има тероризъм", каза той.

Ноев коментира влизането на прокуратурата във взривения завод и версиите на собственика, като и защо вижда връзка с предишни инциденти.

"Фокусиран съм върху причините, довели до серия от саботажи, бих нарекъл терористични актове срещу всички предприятия на военната индустрия", посочи той и даде примери с предишни взривове - във ВМЗ Сопот, Петолъчката, "ЕМКО".

"Новата власт и остатъчната – съдебната, са поставени пред изпитание за националната сигурност и то в кратко време. Онзи ден падна дрон, а след това стана този взрив. От реакциите на властта, по тях можем да съдим за теста. За дрона властта реагира бързо, събраха службите и Съвет по сигурността. Само че тези, които подготвят България за тази опасност са военните - висшето ръководство на отбраната, е трябвало още преди 3 години да подредят този приоритет високо - плановете за отбрана, а не го виждаме. Виждаме, че се взимат едни пари по програмата СSAFE", коментира Ноев.

Според него България е лидер по атентати и терористични актове, установени от прокуратурата и посочи случая "Скрипал":

"За да се фокусират разследващите върху това, трябва да бъде поставена задачата от най-високо ниво. За дрона имаше бърза реакция, а за взрива, който има по-голямо значение за националната сигурност на България, изпълнителната власт замълча. Не са само частните предприятия – Сопот, 2015 два взрива, Костенец - не се разбра. Частна или държавна, тази собственост е равна пред Конституцията и това предприятие е в списъка на стратегически предприятия и държавата има отговорност да опазва. Собствениците имат отговорност от оградата навътре, а извън оградата е държавата. Ако не си изпълнява ангажиментите, тогава да махнат списъка. Но какво ли ще бъде с предприятията на "Райнметал", ами и тя е частна."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Лост

    35 2 Отговор
    Всичките ли Бойковци сте такива?

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  • 3 Нойко Боев

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    Ами що не вземеш ти да го решиш случая, м? Как ти беше името "Решаващият Случаи"?

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  • 4 в кратце

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  • 5 Александър 3

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    16:08 13.08.2026

  • 6 хитлер

    27 1 Отговор
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    16:11 13.08.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    25 1 Отговор
    И е над възможностите му защото? Палежа си е палеж - може да не открие умисъл и да не види Путин да наднича зад дувара и за това не е подходящ?! България е пълна с умствено изостанали, платени марионетки... за това сме и на това дередже!

    16:11 13.08.2026

  • 8 Дън Бай

    13 1 Отговор
    Ноев търси яко Баширов и Петров.

    16:14 13.08.2026

  • 9 Стьопа

    6 10 Отговор
    Най-обичам да взривявам в България. Като ме видят се обръщат на другата страна, а Капейчо вика "Не са те! Някой друг е.".

    16:14 13.08.2026

  • 10 АБЕ

    10 0 Отговор
    Я малко-по сериозно.
    То по цял ден и по всички медии само плюене..

    16:17 13.08.2026

  • 11 ЗЕЛЕНСКИ

    8 0 Отговор
    ТОВА СА НАШИТЕ ДА ЗЛЕПОСТАВЯТ РУСИЯ

    16:23 13.08.2026

  • 12 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    МЪРШООООО И ТИ СИ ЗАВЪРШИЛ В СССР! ДОЛЕН ЛЯВ!

    16:23 13.08.2026

  • 13 хехе

    20 0 Отговор
    Като му чета глупостите и тоя е от екипа на Тагарев.

    16:24 13.08.2026

  • 14 гнойко боев

    8 0 Отговор
    а налноподатлив и брикчия

    16:31 13.08.2026

  • 15 Деций

    9 0 Отговор
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  • 16 Добро дело

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  • 17 Тоя дришун

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    КРА$ НЫЙ $У КИН $ЫН(ЖАЛ КИЙ П$€ВДО раз в€д чик)Р€ШИЛ ЗАРАБОТАТЬ НА
    $ЛУЧАЙНЫХ ИНЦИД€НТАХ!
    ГЛУ П ЫМ €вро-атлантикам ГОЛОВУ МОРОЧИТЬ!

    16:55 13.08.2026

  • 19 Перо

    2 0 Отговор
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    17:09 13.08.2026

  • 20 Златица

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    На неговата възраст трябва да знае,че не трябва да губи достойнство,заради мимолетна слава

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  • 21 Аз съм z

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    Ред мишки изпълзяха , за да коментират . Няма нищо случайно ! Запомнете го .

    17:41 13.08.2026

  • 22 Анонимен

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    Ти като си достигнал до министър имаш претенции за нещо ли. Едва ли

    17:53 13.08.2026

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