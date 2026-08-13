Ариана Гранде потвърди, че пак е във връзка с бившия си Рики Алварес (СНИМКИ)

Поп звезда Ариана Гранде публично потвърди, че отново е във връзка с танцьора Рики Алварес, с когото се срещаше между 2015 и 2016 г. Певицата публикува в Instagram серия лични снимки, на част от които двамата са прегърнати.
33-годишната Ариана Гранде сподели кадър пред огледало, на който Рики Алварес е обгърнал рамото ѝ с ръка, както и друга снимка, показваща двойката в прегръдка. Макар лицата им да не се виждат ясно, певицата е отбелязала профила на 35-годишния танцьор.
Рики Алварес също сподели в Instagram Stories снимка на изпълнителката и препубликува един от общите им кадри.
Page Six съобщи през юли, че Ариана Гранде и Рики Алварес са подновили отношенията си след раздялата на певицата с актьора Итън Слейтър. Според източник на изданието двамата не бързат с развитието на връзката заради натоварения професионален график на Гранде.
Алварес е запазил близки отношения със семейството на певицата през годините и е присъствал на няколко нейни концерта по време на турнето „Eternal Sunshine“.
Ариана Гранде и Рики Алварес се запознават през 2014 г., когато той става част от екипа ѝ като танцьор. Година по-късно той участва и в турнето ѝ „Honeymoon Tour“, а двамата започват връзка през 2015 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стас
Коментиран от #2
16:00 13.08.2026
2 Само
До коментар #1 от "Стас":да не ти е в къщата, иначе да.
16:13 13.08.2026
3 Готин Джендър
16:49 13.08.2026