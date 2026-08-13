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НАП и КЗП извършиха рекорден брой проверки във връзка с еврото

НАП и КЗП извършиха рекорден брой проверки във връзка с еврото

13 Август, 2026 22:04 716 20

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Извършени са 37 955 проверки, при които са съставени 2755 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 1598 наказателни постановления на обща стойност 3 261 657 евро

НАП и КЗП извършиха рекорден брой проверки във връзка с еврото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рекорден брой проверки извършиха Национална агенция за приходите (НАП) и Комисия за защита на потребителите (КЗП) през последната година във връзка със спазването на разпоредбите в Закона за въвеждането на еврото в Република България (ЗВЕРБ), обявиха двете институции на съвместна пресконференция днес.

Извършени са 37 955 проверки, при които са съставени 2755 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 1598 наказателни постановления на обща стойност 3 261 657 евро.

„Проверени са търговци във всички основни икономически сектори – магазини за хранителни и нехранителни стоки, бензиностанции, паркинги, автомивки, заведения за хранене, борси и тържища и др.“, съобщи Христо Марков – заместник изпълнителен директор на НАП.

Освен за необосновано повишение на цените, при всяка от проверките фискалните инспектори на НАП са проследявали и дали в издадения фискален бон е посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото.

„Инспекторите на КЗП са следили за правилното и коректно обозначаване на цените, превалутирането и закръгляването при изчисляването на сумите от едната в другата валута, както и за нелоялни търговски практики.“, посочи на свой ред Александър Колячев – председател на КЗП.

Колячев подчерта, че анализът на резултатите от осъществените през изминалата година проверки сочи, че е необходим постоянен контрол, който да бъде не само санкционен, но и превантивен. Той потвърди, че проверките на КЗП за необосновано повишаване на цените продължават с приоритет върху стоките от първа необходимост и насочени към потребителите от уязвими групи. Христо Марков заяви, че при необходимост НАП ще оказва помощ.

Рекордният брой проверки на НАП и КЗП е свидетелство за огромните усилия на институциите, ангажирани с контрола по спазването на законодателството и осигуряване на плавен преход към единната европейска валута.

Зоя Габровска – заместник изпълнителен директор на НАП, съобщи, че в резултат от контролните действия на НАП в рамките на Лятната контролна кампания са поставени под наблюдение 55 търговски обекта. От тях 40 са в Бургаска област, останалите 15 – във Варненска област. Ако се установят съществени нарушения, ще се премине към друг тип контролни действия – проверки за установяване на факти и обстоятелства, ревизии и др.

Двете институции призовават за гражданска активност, като сигналите за необосновано повишаване на цените следва да се подават към КЗП, а за нарушения на данъчно-осигурителното законодателство – към НАП.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Напове

    12 4 Отговор
    4 десетилетия ни нахъсват един друг да се клеветим и топим, за 37 гoдини: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.
    21:55 13.08.2026

    22:07 13.08.2026

  • 2 Еврото идва

    17 1 Отговор
    Вече сме бедните роднини в клуба на богатите.

    22:08 13.08.2026

  • 3 тез пък

    18 1 Отговор
    Сега може да проверят и заплатите дали са 1 към 1, като цените.

    22:09 13.08.2026

  • 4 Въпрос

    14 0 Отговор
    Има ли проверена болница?

    Коментиран от #7

    22:09 13.08.2026

  • 5 Магазинера

    15 2 Отговор
    Евала. И се хвалят колко безсмислена хамалогия са сътворили. Цените са в небесата неконтролируемо, но пък "икономически обосновани. Нито една, повтарям НИТО ЕДНА от проверките им няма смисул. НИТО един акт няма да свърши с глоба или нещо друго. Но пък за сметка на това скедете какви премии ще си раздадт сега...

    22:09 13.08.2026

  • 6 А ползата за хората?

    16 0 Отговор
    НУЛА...Всички цени са двойни. А получените от НАП и КЗП заплати - милиони...

    22:10 13.08.2026

  • 7 Магазинера

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    Не е нужно, там корупцията е нула... но пък един преглед в спешен кабинет вчера ми струва 110 евро

    22:11 13.08.2026

  • 8 Помак

    8 1 Отговор
    О.котио ..о. г-жо от НАП ..но го ма и страх от вас ..ште са подчинявам господарке

    Коментиран от #15

    22:11 13.08.2026

  • 9 🦦⛱️🦫

    9 1 Отговор
    Хиперинфлацията стопи милиарди спестявания по банките, а тези калинки в болшинството гербаджии съставили актове за 1 милион ойро.

    Коментиран от #13

    22:16 13.08.2026

  • 10 Град Тръмбеш

    6 0 Отговор
    Ще ги призная ако ми проверят касата за наличност в дюкяна ...!

    22:17 13.08.2026

  • 11 Извършили

    5 0 Отговор
    на Пич Дюкянън умрелия бyй

    22:18 13.08.2026

  • 12 Трол

    4 0 Отговор
    И?кво сега

    22:22 13.08.2026

  • 13 Магазинера

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "🦦⛱️🦫":

    Нито един от няма да издържи. Всички са бош лаф.... от личен опит 4 вече заминаха... сега ще си взема и съдебните разноски... познайте кой ги плаща

    22:23 13.08.2026

  • 14 Васил

    4 0 Отговор
    НАП и КЗК са едни просто наблюдатели никаква работа не вършат гонят кокошкарите а тези реално които дължат големи суми не ги закачат.

    22:27 13.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чобан

    5 0 Отговор
    Никога държавните органи не са били в час със случващото се реално. Те просто живеят в техния си измислен свят, а това е така защото такива са правилата, наложени им от закони, правилници, инструкции, наредби и хиляди други. Жалкото е че смешно всичко това. Как ще излезеш и ще кажеш че всичко е наред, като всички виждаме че цените са х 2 че и нагоре. No conection просто.

    22:28 13.08.2026

  • 17 гошо

    1 1 Отговор
    Може и 1 000 0000 000 да са проверките, какво реално е постигнато за хората - какъв е реалния резултат а не кухите бройки.

    22:49 13.08.2026

  • 18 Педро волгин

    0 0 Отговор
    Аз избрах еврото!

    22:56 13.08.2026

  • 19 Гражданин на България

    2 0 Отговор
    И защо още не са в затвора проверяващите !?. Имат даже и доказателства и то лично подписани от тях ?!……..

    23:09 13.08.2026

  • 20 нап е опг

    0 0 Отговор
    защо цените са двойни бе баклуци долни щом това не виждате какви проверки правите неможачи???

    00:21 14.08.2026

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