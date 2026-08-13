НАП и КЗП извършиха рекорден брой проверки във връзка с еврото

Рекорден брой проверки извършиха Национална агенция за приходите (НАП) и Комисия за защита на потребителите (КЗП) през последната година във връзка със спазването на разпоредбите в Закона за въвеждането на еврото в Република България (ЗВЕРБ), обявиха двете институции на съвместна пресконференция днес.

Извършени са 37 955 проверки, при които са съставени 2755 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 1598 наказателни постановления на обща стойност 3 261 657 евро.

„Проверени са търговци във всички основни икономически сектори – магазини за хранителни и нехранителни стоки, бензиностанции, паркинги, автомивки, заведения за хранене, борси и тържища и др.“, съобщи Христо Марков – заместник изпълнителен директор на НАП.

Освен за необосновано повишение на цените, при всяка от проверките фискалните инспектори на НАП са проследявали и дали в издадения фискален бон е посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото.

„Инспекторите на КЗП са следили за правилното и коректно обозначаване на цените, превалутирането и закръгляването при изчисляването на сумите от едната в другата валута, както и за нелоялни търговски практики.“, посочи на свой ред Александър Колячев – председател на КЗП.

Колячев подчерта, че анализът на резултатите от осъществените през изминалата година проверки сочи, че е необходим постоянен контрол, който да бъде не само санкционен, но и превантивен. Той потвърди, че проверките на КЗП за необосновано повишаване на цените продължават с приоритет върху стоките от първа необходимост и насочени към потребителите от уязвими групи. Христо Марков заяви, че при необходимост НАП ще оказва помощ.

Рекордният брой проверки на НАП и КЗП е свидетелство за огромните усилия на институциите, ангажирани с контрола по спазването на законодателството и осигуряване на плавен преход към единната европейска валута.

Зоя Габровска – заместник изпълнителен директор на НАП, съобщи, че в резултат от контролните действия на НАП в рамките на Лятната контролна кампания са поставени под наблюдение 55 търговски обекта. От тях 40 са в Бургаска област, останалите 15 – във Варненска област. Ако се установят съществени нарушения, ще се премине към друг тип контролни действия – проверки за установяване на факти и обстоятелства, ревизии и др.

Двете институции призовават за гражданска активност, като сигналите за необосновано повишаване на цените следва да се подават към КЗП, а за нарушения на данъчно-осигурителното законодателство – към НАП.