НАП и КЗП извършиха рекорден брой проверки във връзка с еврото

Рекорден брой проверки извършиха Национална агенция за приходите (НАП) и Комисия за защита на потребителите (КЗП) през последната година във връзка със спазването на разпоредбите в Закона за въвеждането на еврото в Република България (ЗВЕРБ), обявиха двете институции на съвместна пресконференция днес.
Извършени са 37 955 проверки, при които са съставени 2755 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 1598 наказателни постановления на обща стойност 3 261 657 евро.
„Проверени са търговци във всички основни икономически сектори – магазини за хранителни и нехранителни стоки, бензиностанции, паркинги, автомивки, заведения за хранене, борси и тържища и др.“, съобщи Христо Марков – заместник изпълнителен директор на НАП.
Освен за необосновано повишение на цените, при всяка от проверките фискалните инспектори на НАП са проследявали и дали в издадения фискален бон е посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото.
„Инспекторите на КЗП са следили за правилното и коректно обозначаване на цените, превалутирането и закръгляването при изчисляването на сумите от едната в другата валута, както и за нелоялни търговски практики.“, посочи на свой ред Александър Колячев – председател на КЗП.
Колячев подчерта, че анализът на резултатите от осъществените през изминалата година проверки сочи, че е необходим постоянен контрол, който да бъде не само санкционен, но и превантивен. Той потвърди, че проверките на КЗП за необосновано повишаване на цените продължават с приоритет върху стоките от първа необходимост и насочени към потребителите от уязвими групи. Христо Марков заяви, че при необходимост НАП ще оказва помощ.
Рекордният брой проверки на НАП и КЗП е свидетелство за огромните усилия на институциите, ангажирани с контрола по спазването на законодателството и осигуряване на плавен преход към единната европейска валута.
Зоя Габровска – заместник изпълнителен директор на НАП, съобщи, че в резултат от контролните действия на НАП в рамките на Лятната контролна кампания са поставени под наблюдение 55 търговски обекта. От тях 40 са в Бургаска област, останалите 15 – във Варненска област. Ако се установят съществени нарушения, ще се премине към друг тип контролни действия – проверки за установяване на факти и обстоятелства, ревизии и др.
Двете институции призовават за гражданска активност, като сигналите за необосновано повишаване на цените следва да се подават към КЗП, а за нарушения на данъчно-осигурителното законодателство – към НАП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Напове
21:55 13.08.2026
22:07 13.08.2026
2 Еврото идва
22:08 13.08.2026
3 тез пък
22:09 13.08.2026
4 Въпрос
Коментиран от #7
22:09 13.08.2026
5 Магазинера
22:09 13.08.2026
6 А ползата за хората?
22:10 13.08.2026
7 Магазинера
До коментар #4 от "Въпрос":Не е нужно, там корупцията е нула... но пък един преглед в спешен кабинет вчера ми струва 110 евро
22:11 13.08.2026
8 Помак
Коментиран от #15
22:11 13.08.2026
9 🦦⛱️🦫
Коментиран от #13
22:16 13.08.2026
10 Град Тръмбеш
22:17 13.08.2026
11 Извършили
22:18 13.08.2026
12 Трол
22:22 13.08.2026
13 Магазинера
До коментар #9 от "🦦⛱️🦫":Нито един от няма да издържи. Всички са бош лаф.... от личен опит 4 вече заминаха... сега ще си взема и съдебните разноски... познайте кой ги плаща
22:23 13.08.2026
14 Васил
22:27 13.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чобан
22:28 13.08.2026
17 гошо
22:49 13.08.2026
18 Педро волгин
22:56 13.08.2026
19 Гражданин на България
23:09 13.08.2026
20 нап е опг
00:21 14.08.2026