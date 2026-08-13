Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско

Специалисти от Военноморска база – Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж в Приморско. След извършената проверка е установено, че става въпрос за разузнавателен дрон, предаде БНТ.
Военнослужещи от Военноморските сили са реагирали и на сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец.
Заради безопасността на туристите и корабоплаването специализираните екипи на ВМС са транспортирали откритите обекти към военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност.
Действията на военнослужещите са извършени по разпореждане на началника на отбраната и след заповеди на заместник-командира на Военноморските сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 примамката беше с тротил
22:19 13.08.2026
2 Кисело мляко
22:19 13.08.2026
3 Мун Чо
22:19 13.08.2026
4 на новите ирански дронове
22:21 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дронът
22:32 13.08.2026
7 Анонимен
22:32 13.08.2026
8 Пич
И кво е разузнавал този дрон в Приморско?!
Кой лъжете вие?!
Как пак го проспахте?!
22:35 13.08.2026
9 Много ясно,
Разузнава дали сме готови за Евровизия.
Ако нощувката е под 10000€ ,и ако таратора не е поне 100 €, няма как да посрещнем събитието.
22:35 13.08.2026
10 Тато
22:41 13.08.2026
11 Путин го е
23:16 13.08.2026
12 бе направо кажете
23:21 13.08.2026
13 Тъпо соросоидче
23:38 13.08.2026