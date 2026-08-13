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Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско

Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско

13 Август, 2026 22:16 1 240 13

  • дрон-
  • плаж-
  • приморско

Действията на военнослужещите са извършени по разпореждане на началника на отбраната

Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалисти от Военноморска база – Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж в Приморско. След извършената проверка е установено, че става въпрос за разузнавателен дрон, предаде БНТ.

Военнослужещи от Военноморските сили са реагирали и на сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец.

Заради безопасността на туристите и корабоплаването специализираните екипи на ВМС са транспортирали откритите обекти към военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Действията на военнослужещите са извършени по разпореждане на началника на отбраната и след заповеди на заместник-командира на Военноморските сили.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 примамката беше с тротил

    15 2 Отговор
    и разузнавателния може да е гърмящ

    22:19 13.08.2026

  • 2 Кисело мляко

    10 1 Отговор
    Това го гледах не е дрон ..! Беше жена с голям нос и плуваше по гръб..! Визуална грешка..!

    22:19 13.08.2026

  • 3 Мун Чо

    5 2 Отговор
    Няма страшно това е разузнавателен дрон Рийпър 🗽

    22:19 13.08.2026

  • 4 на новите ирански дронове

    13 2 Отговор
    вече пишело "на бангарангия 2027 - с любов от киркоров"

    22:21 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дронът

    12 3 Отговор
    е един, но наште специалисти го разглобили, че да има и за Варна и за Бургас... Другият път вземете и София (Тагаренко да си прай селфи), за Банкя (за Боко) и за Брюксел (за Урсула)

    22:32 13.08.2026

  • 7 Анонимен

    18 2 Отговор
    Ако дрона е руски ще има ЧЛЕН 5 ако е окраински е от демократичните и жертвите нямат значение

    22:32 13.08.2026

  • 8 Пич

    13 1 Отговор
    Бунаци!!!
    И кво е разузнавал този дрон в Приморско?!
    Кой лъжете вие?!
    Как пак го проспахте?!

    22:35 13.08.2026

  • 9 Много ясно,

    20 2 Отговор
    че е разузнавателен.
    Разузнава дали сме готови за Евровизия.
    Ако нощувката е под 10000€ ,и ако таратора не е поне 100 €, няма как да посрещнем събитието.

    22:35 13.08.2026

  • 10 Тато

    14 1 Отговор
    през лошия комунизъм имаше вишки и там с едни големи картечници пилее не префърка, ся е разградена разорана нива.....

    22:41 13.08.2026

  • 11 Путин го е

    3 0 Отговор
    Пратил лично да се обиди че , командващите обизвреждането са повече от плажуващите по южното Черноморие .!?!.!?

    23:16 13.08.2026

  • 12 бе направо кажете

    3 0 Отговор
    приятелски дрон дойде на посещение

    23:21 13.08.2026

  • 13 Тъпо соросоидче

    2 0 Отговор
    Мирчев ми каза, че е видял лично как Путин управлява дрона.

    23:38 13.08.2026

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