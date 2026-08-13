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Украинското зърно за износ всъщност остава в Полша
  Тема: Украйна

Украинското зърно за износ всъщност остава в Полша

13 Август, 2026 22:05 1 065 8

  • зърно-
  • украйна-
  • полша-
  • транзит

Това е мнението на полски фермери

Украинското зърно за износ всъщност остава в Полша - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полските фермери смятат, че евтиното украинско зърно, предназначено за транзит, всъщност остава на техния пазар, съобщава европейското издание Politico.

„Документите се изпращат до Литва, Чехия или Словакия, но зърното остава в Полша“, цитира изданието Густав Йенджек, ръководител на Люблинската земеделска камара.

Още новини от Украйна

Полша преговаря с Украйна за оказване на помощ при транзита на зърно през полска територия. Говорителят на Министерството на външните работи Мачей Вевиур заяви, че дискусиите ще се съсредоточат изключително върху „безпрепятственото транспортиране на украинско зърно до трети страни“, но властите на страната продължават да сътрудничат с Киев, улеснявайки транзита.

Решението на ЕС от 2022 г. за премахване на митата и квотите върху вноса на селскостопански продукти от Украйна причини значителни щети на източноевропейските страни. Поради различните производствени стандарти и размери на земеделските земи, по-евтината украинска продукция измества продуктите на европейските фермери от традиционните им пазари. През есента на 2023 г. източноевропейските страни бяха принудени да наложат забрана върху вноса на селскостопански продукти от Украйна, след като Европейската комисия отказа да удължи ембаргото върху четири зърнени и маслодайни култури – пшеница, царевица, рапица и слънчоглед – за България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, което изтече на 15 септември.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментиращ

    8 0 Отговор
    Ние 4 десетилетия ни забраняват да изнасяме наши неща, за 37 гoдини: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.
    21:55 13.08.2026

    22:06 13.08.2026

  • 2 ....

    5 2 Отговор
    Интересно, как държава, която от години е във война, успява да произведе по-евтино зърно от свръх субсидираните европейски зърнари?!

    Коментиран от #6

    22:16 13.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Ние нашето си го изнасяне за Европа и арабите ,с ядем ядрено от укрия ,кога ще теглим пак борчове за укрите

    Коментиран от #5

    22:24 13.08.2026

  • 4 мдааааа

    0 2 Отговор
    А руzzкото остава на дъното ..

    23:05 13.08.2026

  • 5 Брачетке ,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Най - добре ще е да питаш румбата ..

    23:07 13.08.2026

  • 6 Смърф

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "....":

    Яж от това жито ,и като пикаеш ще светиш.

    Коментиран от #7

    23:22 13.08.2026

  • 7 Смърфиета ,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Смърф":

    Я разясни , моля .

    Коментиран от #8

    00:05 14.08.2026

  • 8 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смърфиета ,":

    Ти кой набор си? Не си ли наясно, че изядохме всичката радиоактивна храна от Украйна. И изпихме всичкото радиоактивно мляко. Че и още си ги хапваме.

    00:16 14.08.2026