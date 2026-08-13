Украинското зърно за износ всъщност остава в Полша

Полските фермери смятат, че евтиното украинско зърно, предназначено за транзит, всъщност остава на техния пазар, съобщава европейското издание Politico.

„Документите се изпращат до Литва, Чехия или Словакия, но зърното остава в Полша“, цитира изданието Густав Йенджек, ръководител на Люблинската земеделска камара.

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Полша преговаря с Украйна за оказване на помощ при транзита на зърно през полска територия. Говорителят на Министерството на външните работи Мачей Вевиур заяви, че дискусиите ще се съсредоточат изключително върху „безпрепятственото транспортиране на украинско зърно до трети страни“, но властите на страната продължават да сътрудничат с Киев, улеснявайки транзита.

Решението на ЕС от 2022 г. за премахване на митата и квотите върху вноса на селскостопански продукти от Украйна причини значителни щети на източноевропейските страни. Поради различните производствени стандарти и размери на земеделските земи, по-евтината украинска продукция измества продуктите на европейските фермери от традиционните им пазари. През есента на 2023 г. източноевропейските страни бяха принудени да наложат забрана върху вноса на селскостопански продукти от Украйна, след като Европейската комисия отказа да удължи ембаргото върху четири зърнени и маслодайни култури – пшеница, царевица, рапица и слънчоглед – за България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, което изтече на 15 септември.