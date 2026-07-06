Джордж Клуни ще получи почетен Златен лъв за цялостен принос на филмовия фестивал във Венеция

Международният кинофестивал във Венеция ще отличи Джордж Клуни със „Златен лъв“ за цялостно творчество през 2026 г. Актьорът, режисьор и продуцент ще бъде почетен за кариера, която обхваща няколко десетилетия и включва работа в различни жанрове, както пред камерата, така и зад нея.

Клуни е сред малкото фигури в Холивуд, номинирани за „Оскар“ в шест различни категории: най-добър филм, режисура, главна мъжка роля, поддържаща мъжка роля, оригинален сценарий и адаптиран сценарий. Той има две награди „Оскар“: за поддържаща мъжка роля в „Сириана“ от 2005 г. и като продуцент на „Арго“, отличен за най-добър филм през 2012 г.

Венецианското биенале, което организира фестивала, определи Джордж Клуни като артист, съчетаващ класическа звездна харизма, професионализъм и съвременна чувствителност. В официалното си съобщение институцията подчертава работата му във военни филми като „Трима крале“ и „Сириана“, трилъри като „Майкъл Клейтън“, комедии като „Бандата на Оушън“ и „О, братко, къде си?“, научна фантастика като „Гравитация“ и „Соларис“, както и драматични комедии като „Потомците“, „Високо в небето“ и „Джей Кели“.

Според Биеналето Клуни е успял да запази разпознаваем творчески почерк в роли, които изискват различен регистър: ироничен, меланхоличен, сдържан, чаровен и в същото време способен на драматична дълбочина.

Отличието ще отбележи и режисьорската му работа. Джордж Клуни има девет филма зад камерата, сред които „Самопризнанията на един опасен ум“, „Лека нощ и късмет“, „Мартенските иди“ и „Субурбикон“. Венецианското биенале ги описва като „изискани, амбициозни и извън правилата и конвенциите на холивудското кино“.

Организаторите посочват още, че публичният образ на Клуни и част от режисьорските му проекти отразяват дългогодишната му ангажираност със социални и хуманитарни каузи, което го прави една от значимите фигури в съвременния шоубизнес.

Джордж Клуни коментира отличието с характерната си самоирония. „Имал съм толкова много необикновени моменти във Венеция. Този фестивал без съмнение е любимият ми и да получа „Златен лъв“ е огромна чест“, заяви той. „Вероятно това означава и че съм остарял, но го приемам“, добави актьорът.

Връзката на звездата с Венеция е дълга. През годините той е минавал по червения килим на фестивала с филми като „Извън контрол“ от 1998 г., „Лека нощ и късмет“ от 2005 г., „Вълци“ от 2024 г. и „Джей Кели“ през миналата година.

Директорът на фестивала Алберто Барбера определи Джордж Клуни като „завършен и харизматичен артист“, който е превърнал силното си призвание в една от най-ярките кариери в съвременното кино. Барбера припомни, че пътят му започва без преки пътища, с малки роли в телевизионни сериали и нискобюджетни продукции, преди големия пробив със сериала „Спешно отделение“.

По думите на Барбера Клуни притежава рядкото умение да прави персонажите си едновременно достоверни, привлекателни, достъпни и човешки. Той подчерта, че харизмата на актьора не се основава само на външния му образ, а на убедителността, с която присъства на екрана.

През 2025 г. Джордж Клуни получи и номинация за награда „Тони“ за дебюта си на Бродуей в сценичната адаптация на „Лека нощ и късмет“, където изпълни ролята на журналиста Едуард Р. Мъроу. Спектакълът влезе в историята на Бродуей като първото театрално представление на живо, излъчено едновременно по CNN за публика по целия свят.

83-ото издание на Международния кинофестивал във Венеция ще се проведе от 2 до 12 септември 2026 г. Официалната селекция на фестивала ще бъде обявена на 23 юли.