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Безводието в Дунав: Необходими са изключително много валежи, за да се попълни тази водна вълна

Безводието в Дунав: Необходими са изключително много валежи, за да се попълни тази водна вълна

16 Август, 2026 13:08 979 29

  • дунав-
  • безводие-
  • суша-
  • валежи-
  • мерки

Нашият участък на реката има друга своя специфика

Безводието в Дунав: Необходими са изключително много валежи, за да се попълни тази водна вълна - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„За съжаление, спадът на Дунав продължава, въпреки че с по-бавни темпове. Имаше по нашия участък една-две такива вълнички, така да го кажем, с по един сантиметър да се покачи нивото и след това пак надолу. За съжаление, ето и вчера пак имахме рекордно ниско ниво. При Русе беше минус 123.

Проблемът, от една страна, е, че водосборът е голям. Той е над 800 хиляди квадратни километра от Централна и Източна Европа. И при това безводие е необходимо изключително много валежи, за да се попълни тази водна вълна“.

Това коментира в „Тази неделя“ по бТВ проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.

„Не са чак интензивни, но има някакви валежи в Алпите започнаха. Очаква се в някои от следващите дни да бъдат по-силни. Тук за следващите 5 дни примерно някъде на някои места до към 75 литра на квадратен метър ще има“, коментира той и допулни, че това в никакъв случай няма да достатъчно.

„Все пак ще даде някаква глътка въздух. Като към фронт, до края на месеца също ще има там валежи. Като някъде около 21-22-ри ще видим как ще бъде ситуацията. Те ще обхванат и централните части на водосбора. Но не се очаква да бъде някакво изключително екстремно събитие. Просто ще бъдат обаче някакви валежи. Няма да е тази суша, която беше досега“, обясни специалистът.

„Има и песимистична прогноза, защото не можем да кажем точно колко и кога ще вали. Когато се прогнозира време за повече от 10 дни напред, всичко е условно. И винаги може да се промени. Прогнозите нямат тази точност и моделите, защото атмосферата е турбулентна среда, в която нещата варират в много широки граници. Затова е прогноза, защото няма как да е 100% сигурна“, коментира проф. Гачев.

„Нашият участък на реката има друга своя специфика. Ние се намираме под стените на комплексите „Железни врата 1 и 2“, което означава, че нашият ток така или иначе не е директна функция на това, което се случва отгоре. Тук вече и географията си казва думата и начинът, по който са построен и централите.

Така например румънската атомна централа е построена в един участък, в който реката се разделя на ръкави. Още след Силистра се разделя на три ръкава, от които два са по-големи. И централата не само че не е на главния ръкав, но и е встрани – тя е на канала Дунав-Черно море“, коментира експертът.

„В него обаче не може да поведе директно вода от Черно море, да се повдигне нивото, и като има шлюзове, той е на различни нива. Така че общо взето се получава там нещо като един такъв задънен ръкав, който затруднява до известна степен потока на вода, но най-вече това е самият малък обем – както на канала, който е с малка дълбочина, така и на самия ръкав като вода.

Докато при нас каналът е изведен на място, където реката е събрана. Тя е цялата вода, която минава“, посочи проф. Гачев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Сушата ще продължи още месеци.Скоро ще има режим на тока в България.

    Коментиран от #20, #24

    13:10 16.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Сушата ще продължи още месеци.Скоро ще има режим на тока в България.

    Коментиран от #6

    13:10 16.08.2026

  • 3 Чако

    6 0 Отговор
    Продължителни валежи трябват, не интензивни! И зимата да вали много сняг в планините да има какво да се топи до средата на лятото.

    13:11 16.08.2026

  • 4 Много

    7 2 Отговор
    Бързо изчезна водата не само в България, но и в Европа! Доскоро язовирите бяха препълнени, а валежите бяха в излишък, та предизвикаха наводнения. Когато водата се изпари, отива в атмосферата където отново формира облаци, и трябва пак да вали. С няма!?

    13:11 16.08.2026

  • 5 бушприт

    2 3 Отговор
    Необходими са изключително много валежи,трябва да вали дъжд обилно, за да се попълни тази водна недостатъчност.

    13:12 16.08.2026

  • 6 Чако

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И ще затворят бюфета и скарата на паркинга а теб ще те натирят!

    Коментиран от #11

    13:12 16.08.2026

  • 7 ЖикТак

    5 0 Отговор
    Необходимо е да отворят Жлезни врата, ни съ пръйтенче не знаете от 50-60 години всеко лято е така

    Коментиран от #17

    13:22 16.08.2026

  • 8 На мама

    4 1 Отговор
    Умнико-казвахти.... Завърши само, и магарета та завършват ТАМ...

    13:22 16.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Да отровим последната река да отсечем и последното дърво ,за да си напълним басейна в двора и ми ежте @@@ ,важно е шваби унгарци и сърби да имат вода за това и да си поквст картофите и царевицата

    13:22 16.08.2026

  • 10 Въй

    1 0 Отговор
    При Русе беше минус 123 САНТИМЕТРА. .....коментира той и допЪлни, че това в никакъв случай няма да достатъчно. И при това безводие СА необходимИ изключително много валежи, ...... но има някакви валежи,които започнаха в Алпите. .........начинът, по който са построенИ и централите.

    13:22 16.08.2026

  • 11 изход

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чако":

    Като го натирят, ще се върне на село !!!!!!

    13:24 16.08.2026

  • 12 Ехааааааа

    3 0 Отговор
    Тия по поречието на Дунава да пият повече бира и ще го напълнят !!!!!

    13:25 16.08.2026

  • 13 Екотерорист

    6 0 Отговор
    Абе тия от БАН знаят ли що 80 те години началото на Август Метеорите спираха и след седмица и влекачите на шлепове? Заради ниско ниво на ряката

    13:26 16.08.2026

  • 14 Мимч

    12 0 Отговор
    Е нашите майстори са били по умни,а именно строители ръководители,които са били руснаци, главните....

    13:27 16.08.2026

  • 15 Феникс

    6 2 Отговор
    И аз очаквам есента да сме в режим на тока! До къде я докарахме имаме петролец и атомна енергия но нямаме вода и чиста храна, без гмо и имитиращи продукти! Единственото нещо което голата мамуна не може да произвежда е водата, опитват се да пръскат някакви химикали, но само влошава положението!

    13:27 16.08.2026

  • 16 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    7 3 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН ЗА БЕЗВОДИЕТО В ЕВРОПА И ПРЕСЪХВАНЕТО НА ДУНАВА !!!!

    Коментиран от #18, #25

    13:27 16.08.2026

  • 17 Мимч

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЖикТак":

    То железни врата си е отворена с обема който постъпва в него,толкова и отстъпва...Важно е от извори и притоци какво количество постъпва...

    13:29 16.08.2026

  • 18 Урсулите от ФЕСА

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    Ще наложим хилядния пакет на тоя Путин белким завали в европата мой верен приятелю НАДРУСАНЯК НАРКОМАН !

    Коментиран от #19

    13:30 16.08.2026

  • 19 Най голямата Марсула съм

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Урсулите от ФЕСА":

    И ще направя още по мръсни номера на Путин , ама ще се усетят във европа много по силно и лошо !!!! Да живеят санкциите и будалите които ни избират !

    13:33 16.08.2026

  • 20 аааа

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    България е свръхпроизводител на ток и без АЕЦ Козлодуй. През повечето време сме принудени да го изнасяме на загуба. АЕЦ е важен по други причини, а не че ще останем без ток.

    13:36 16.08.2026

  • 21 Хаха

    4 0 Отговор
    Дунава ще се напълни,когато завалят дъждове и отворят шлюзовете по горното течение.

    13:42 16.08.2026

  • 22 Водата

    3 4 Отговор
    отиде за Франция да си гасят пожарите... Покрай техните пожари, започнаха и сушите.. Да искаме обезщетение от Макарона!!

    Коментиран от #27

    13:42 16.08.2026

  • 23 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    Е-е-е-е-е-е-е и тоя откри топлата вода!Браво!Още един се е научил.че две и две прави четири.Абе от къде и вадите тия?

    13:44 16.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аман вече

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    С тоя Путин. Стана банално.

    13:54 16.08.2026

  • 26 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Руската армия ще мине Дунава пеша вместо да я чакате на Дунав мост

    13:55 16.08.2026

  • 27 Влез във

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Водата":

    Френските сайтове и чети имат ли. По зле са.

    13:56 16.08.2026

  • 28 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Изкуственото създаване и управление на дъждовни облаци се постига чрез метод, наречен „засяване на облаци“ (cloud seeding). Чрез него се стимулират съществуващи облаци да отделят валежи, като се използват химикали като сребърен йодид или сух лед.Приложение и методиЗасяване с химикали: В облаците се разпръскват вещества, които спомагат за образуването на водни капки или ледени кристали.Цели: Методът се прилага за подпомагане на земеделието при суша, намаляване на градушките и гасене на горски пожари.Географски обхват: Практикува се от десетилетия в страни като България, Русия, ОАЕ (Дубай) и Мексико.
    В България явно някой краде парите за да няма облаци

    14:00 16.08.2026

  • 29 Геро

    0 0 Отговор
    Ние винаги сме по-специфични! Дошлите
    през Дунав, сме от трън та на глог, ама по-
    висок! Зощо ли Господ ни държи още?!

    14:19 16.08.2026

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