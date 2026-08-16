Безводието в Дунав: Необходими са изключително много валежи, за да се попълни тази водна вълна

„За съжаление, спадът на Дунав продължава, въпреки че с по-бавни темпове. Имаше по нашия участък една-две такива вълнички, така да го кажем, с по един сантиметър да се покачи нивото и след това пак надолу. За съжаление, ето и вчера пак имахме рекордно ниско ниво. При Русе беше минус 123.
Проблемът, от една страна, е, че водосборът е голям. Той е над 800 хиляди квадратни километра от Централна и Източна Европа. И при това безводие е необходимо изключително много валежи, за да се попълни тази водна вълна“.
Това коментира в „Тази неделя“ по бТВ проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.
„Не са чак интензивни, но има някакви валежи в Алпите започнаха. Очаква се в някои от следващите дни да бъдат по-силни. Тук за следващите 5 дни примерно някъде на някои места до към 75 литра на квадратен метър ще има“, коментира той и допулни, че това в никакъв случай няма да достатъчно.
„Все пак ще даде някаква глътка въздух. Като към фронт, до края на месеца също ще има там валежи. Като някъде около 21-22-ри ще видим как ще бъде ситуацията. Те ще обхванат и централните части на водосбора. Но не се очаква да бъде някакво изключително екстремно събитие. Просто ще бъдат обаче някакви валежи. Няма да е тази суша, която беше досега“, обясни специалистът.
„Има и песимистична прогноза, защото не можем да кажем точно колко и кога ще вали. Когато се прогнозира време за повече от 10 дни напред, всичко е условно. И винаги може да се промени. Прогнозите нямат тази точност и моделите, защото атмосферата е турбулентна среда, в която нещата варират в много широки граници. Затова е прогноза, защото няма как да е 100% сигурна“, коментира проф. Гачев.
„Нашият участък на реката има друга своя специфика. Ние се намираме под стените на комплексите „Железни врата 1 и 2“, което означава, че нашият ток така или иначе не е директна функция на това, което се случва отгоре. Тук вече и географията си казва думата и начинът, по който са построен и централите.
Така например румънската атомна централа е построена в един участък, в който реката се разделя на ръкави. Още след Силистра се разделя на три ръкава, от които два са по-големи. И централата не само че не е на главния ръкав, но и е встрани – тя е на канала Дунав-Черно море“, коментира експертът.
„В него обаче не може да поведе директно вода от Черно море, да се повдигне нивото, и като има шлюзове, той е на различни нива. Така че общо взето се получава там нещо като един такъв задънен ръкав, който затруднява до известна степен потока на вода, но най-вече това е самият малък обем – както на канала, който е с малка дълбочина, така и на самия ръкав като вода.
Докато при нас каналът е изведен на място, където реката е събрана. Тя е цялата вода, която минава“, посочи проф. Гачев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #24
13:10 16.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:10 16.08.2026
3 Чако
13:11 16.08.2026
4 Много
13:11 16.08.2026
5 бушприт
13:12 16.08.2026
6 Чако
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И ще затворят бюфета и скарата на паркинга а теб ще те натирят!
Коментиран от #11
13:12 16.08.2026
7 ЖикТак
Коментиран от #17
13:22 16.08.2026
8 На мама
13:22 16.08.2026
9 Kaлпазанин
13:22 16.08.2026
10 Въй
13:22 16.08.2026
11 изход
До коментар #6 от "Чако":Като го натирят, ще се върне на село !!!!!!
13:24 16.08.2026
12 Ехааааааа
13:25 16.08.2026
13 Екотерорист
13:26 16.08.2026
14 Мимч
13:27 16.08.2026
15 Феникс
13:27 16.08.2026
16 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #18, #25
13:27 16.08.2026
17 Мимч
До коментар #7 от "ЖикТак":То железни врата си е отворена с обема който постъпва в него,толкова и отстъпва...Важно е от извори и притоци какво количество постъпва...
13:29 16.08.2026
18 Урсулите от ФЕСА
До коментар #16 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Ще наложим хилядния пакет на тоя Путин белким завали в европата мой верен приятелю НАДРУСАНЯК НАРКОМАН !
Коментиран от #19
13:30 16.08.2026
19 Най голямата Марсула съм
До коментар #18 от "Урсулите от ФЕСА":И ще направя още по мръсни номера на Путин , ама ще се усетят във европа много по силно и лошо !!!! Да живеят санкциите и будалите които ни избират !
13:33 16.08.2026
20 аааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":България е свръхпроизводител на ток и без АЕЦ Козлодуй. През повечето време сме принудени да го изнасяме на загуба. АЕЦ е важен по други причини, а не че ще останем без ток.
13:36 16.08.2026
21 Хаха
13:42 16.08.2026
22 Водата
Коментиран от #27
13:42 16.08.2026
23 Боруна Лом
13:44 16.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Аман вече
До коментар #16 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":С тоя Путин. Стана банално.
13:54 16.08.2026
26 Сатана Z
13:55 16.08.2026
27 Влез във
До коментар #22 от "Водата":Френските сайтове и чети имат ли. По зле са.
13:56 16.08.2026
28 Сатана Z
В България явно някой краде парите за да няма облаци
14:00 16.08.2026
29 Геро
през Дунав, сме от трън та на глог, ама по-
висок! Зощо ли Господ ни държи още?!
14:19 16.08.2026