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Бойко Борисов: Дадоха „Евровизия“ на Бургас, за да отстранят Димитър Николов от президентската надпревара

Бойко Борисов: Дадоха „Евровизия“ на Бургас, за да отстранят Димитър Николов от президентската надпревара

17 Август, 2026 20:04 1 766 93

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  • димитър николов-
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  • избори-
  • българия

11 часа средна скорост от София до Варна, гневен е лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: Дадоха „Евровизия“ на Бургас, за да отстранят Димитър Николов от президентската надпревара - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи новият областен координатор на партията за Варна. Не е ясно дали архитект Стоян Петков ще бъде и кандидат за кмет на партията на местните избори. Като разбраха, че кметът на Бургас Димитър Николов ще ги бие на президентските избори, те дадоха "Евровизия" на града, каза той.

По думите му по този начин Николов е бил изваден от играта за президент. „И София, и Пловдив, и Варна са готови за „Евровизия“. Да, Николов направи много, но това е главната причина да му я дадат. Спокоен съм за "Евровизия", обяви Борисов и призова колегите да не се дразнят. Детската беше в София. Сега взеха потенциалния победител там. Затова президентът Илияна Йотова първа го поздрави“, посочи той.“.

На пресконференцията бяха показани и инфраструктурните проекти, които ще бъдат реализирани от ГЕРБ.

Борисов изтъкна, че те нямат неизпълнено обещание във Варна. Той благодари на Иван Портних за дългогодишната му работа. "Обединяваме длъжността Варна-град и Варна-област".

„Ние искаме да покажем какво ще направим, ако хората гласуват за нас. Санирани блокове, стадиони - всичко се е случвало по наше време. Това е човекът, който може да направи сплав между общински съвет, кметовете и т.н.", обясни лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и казуса "Баба Алино": "Има цял град, който е уж незаконен, но са направили пътищата към него“, посочи той.

Борисов не скри недоволството си от пътуването си до Варна. „11 часа средна скорост от София до Варна“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    32 1 Отговор
    Наскоро пътувах към Варна няма никакъв път през села и паланки е неорентирано без табели без нищо просто следваш навигацията

    20:06 17.08.2026

  • 2 ТуТуу

    26 2 Отговор
    ЕБУ ли е дал Евровизийката ?!

    20:07 17.08.2026

  • 3 Потресен

    46 2 Отговор
    "Като разбраха, че кметът на Бургас ще ги бие на президентските избори, дадоха "Евровизия" на града. По този начин извадиха Митко Николов от играта за президент."

    Е, винаги можете да върнете домакинството на София, щом положението е толкова тежко.

    20:07 17.08.2026

  • 4 Джоко

    39 3 Отговор
    Не, Барба. Отстраниха още един от теб. Все по- беден и политически изолиран!

    20:07 17.08.2026

  • 5 ГЕРП ДЪНО

    53 5 Отговор
    Вечи никой не му вярва на глупостите цели структури отиват при Радев !!

    Коментиран от #32

    20:08 17.08.2026

  • 6 ГЕРБ

    4 46 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #69, #91

    20:09 17.08.2026

  • 7 Съдията

    49 4 Отговор
    Къща бе, корумпе. Никой не те брои вече за слива. В небитието си заедно с ОПГ ГРОБ. И цял народ стиска палци след няколко месеца да си "на топло".😂

    Коментиран от #12

    20:09 17.08.2026

  • 8 11 часа средна скорост ?!?

    22 1 Отговор
    питам Чата какво значи това - той блокира и не отговаря. Отварям си една бира и мисля да прочета книгата на Киро Брейка.

    Коментиран от #34

    20:10 17.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гошо

    35 3 Отговор
    В затвора за престъпленията и конфискация на откраднатото.

    Коментиран от #18

    20:10 17.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Янко

    23 8 Отговор
    Аз харесвам бати Бойко тиквата защото си признава п.рост съм брат ми и ми е лесно

    20:11 17.08.2026

  • 14 1488

    9 21 Отговор
    каква е разликата между

    тиквата биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
    и
    политиката на чорапа за свиване на дьлга като увеличи винетки, цигари и удари майките с деца с по ниско майчинство

    вас питам

    20:11 17.08.2026

  • 15 Мерки и теглилки 🤭

    20 2 Отговор
    Скоростта, била тя и средна, НЕ се измерва с мерна единица за време - часове. Измерва се в км/ч или в м/сек.

    Коментиран от #22

    20:11 17.08.2026

  • 16 Зрител

    35 2 Отговор
    След брифинга на Тулупа детектора на лъжата прегря и се чупи хихи

    Коментиран от #24

    20:11 17.08.2026

  • 17 Гост

    16 0 Отговор
    11 часа като как е сренда скорост?
    Ей, мисирощината край няма, ей!

    20:12 17.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 УВАЖАЕМИ БАРБА ГАНЮС

    27 8 Отговор
    И МИТКО НИКОЛОВ ЧОВЕКА ДА ИЗЛЕЗЕ СРЕЩУ ЙОТОВА МАЧА Е СВИРЕН ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ Е ЖЕНА МНОГО ДАЛЕЧ ОТ ГРОБ

    Коментиран от #27, #74

    20:12 17.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Симо

    33 2 Отговор
    Съдбата на ГЕРБ ще е като тази на СДС точно 0,00013% на следващите избори !

    20:12 17.08.2026

  • 22 Тиквен премиер

    17 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мерки и теглилки 🤭":

    Във Винету не е обяснено подробно.

    20:12 17.08.2026

  • 23 РУМЕН ВЪРНА БОКО И ШИШИ

    8 18 Отговор
    На бял кон. Така е при мафията.

    20:13 17.08.2026

  • 24 да му монтират

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Зрител":

    по мощен тогава?

    20:15 17.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Яшар

    13 2 Отговор
    Радев те копира , купува наред врагове ...този ще се окаже мн ниска топка

    20:16 17.08.2026

  • 27 Анонимен

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "УВАЖАЕМИ БАРБА ГАНЮС":

    Е да счупените мадуровки вече са назначили Йотова нали Цялата власт институции е червена и рр нали

    20:16 17.08.2026

  • 28 който краде

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    той да влиза в затвора бе??

    Коментиран от #33

    20:16 17.08.2026

  • 29 ГОШО ТЪПОТО ОТ ВИДИН

    11 1 Отговор
    БАРБА ГАНЮС ИЗДИГНИ РОСА ЦИЦКАТА ОТ ВИДИН ЗА ПРЕЗИДЕНТ .

    20:17 17.08.2026

  • 30 НАЙ ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕЗИДЕНТ

    8 5 Отговор
    Е Боко. И той като Радев "ще се бори с мафията"

    20:17 17.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "ГЕРП ДЪНО":

    5 що Радев да не цъфнал хахахаха освен лъжи прибиране инфлация лични интереси излагация друго няма от Радев България има нужда от политици а не от хора с его и служебници Да не говорим че защитава руските интереси Боташ и концесия Черно море и още излагации все едно държавата ни е негова собственост

    Коментиран от #41, #45

    20:20 17.08.2026

  • 33 Анонимен

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "който краде":

    28 ти виждам че крадеш тук и си за затвора нали 28

    20:21 17.08.2026

  • 34 Отговор на уравнението

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "11 часа средна скорост ?!?":

    11 часа средна скорост = тръгваш от София и в 11 ч си във Варна.

    20:22 17.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Перо

    18 1 Отговор
    Кой е Димитър Николов? Ще гласуват за него един файтон селски тарикати с обществени поръчки!

    Коментиран от #44

    20:23 17.08.2026

  • 37 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 3 Отговор
    "11 часа средна скорост" - Тоя наистина е т@п, скоростта не се измерва в часове...

    20:23 17.08.2026

  • 38 🤣🤣🤣

    4 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:24 17.08.2026

  • 39 По голям виц от този

    14 1 Отговор
    Скоро не бяхме слушали

    20:24 17.08.2026

  • 40 Оффф

    12 0 Отговор
    Тоя се разбърза с блъф , че не е в играта .

    20:24 17.08.2026

  • 41 така така

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    но говори че ликвидирал мафията???

    Коментиран от #47

    20:24 17.08.2026

  • 42 койдазнай

    0 9 Отговор
    До сега всички президенти са били от ДПС. Така че Димитър Николов и тук беше фаворит!

    20:25 17.08.2026

  • 43 Спокоен съм за "Евровизия", обяви Бою

    10 1 Отговор
    Еврочалгата и олигофренията са безсмъртни

    20:25 17.08.2026

  • 44 Анонимен

    6 8 Отговор

    До коментар #36 от "Перо":

    А за Радев кой гласува хахахаха Йотова счупените мадуровки вече са я назначили Радев имаше луксозната кампания от червените олигарси без тях няма власт

    Коментиран от #79

    20:25 17.08.2026

  • 45 я ни осветли

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    кои са политиците от които имаме нужда?!? Само моля те, не посочвай кокорчо и сапунджията, че ще се напикам от смях!

    Коментиран от #49

    20:26 17.08.2026

  • 46 Всичко ви е прекрасно и за това

    9 0 Отговор
    „11 часа средна скорост от София до Варна“......
    ту-туууу

    20:27 17.08.2026

  • 47 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "така така":

    Че това да не са хлебарки хахахаха и тях трябва доста да ръсиш докато ги унищожиш и след това да си внимателен Хахахаха Рр единствено се ръководи от егото си

    20:27 17.08.2026

  • 48 Яви се ти бре шииибек на

    10 1 Отговор
    президентската надпревара

    Коментиран от #58

    20:29 17.08.2026

  • 49 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "я ни осветли":

    Например човек като Стиляна Николова Истинска отговорна работеща почтена Ето от такива политици има нужда България

    20:30 17.08.2026

  • 50 Бутни тогава

    4 2 Отговор
    Иван Портних бре олигофрен. Нали е супер

    20:30 17.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 1678

    6 1 Отговор
    Нагъл та нагъл

    20:33 17.08.2026

  • 54 Дебил

    5 1 Отговор
    От тъп индид, тъпи приказки. Некой се е затърчал да гласува за слугата на Цветелина 🤣

    20:34 17.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Мисля, че баце

    6 0 Отговор
    Е пълна откачалка като дедо Дончо…

    20:36 17.08.2026

  • 57 В други медии има и по-обширно изказване

    2 1 Отговор
    Борисов показа новия шеф на ГЕРБ във Варна:
    ... „За този интелигентен град е ясно, че всичко добро е направено от ГЕРБ. Зали, булеварди, цветя, катедрали. Всичко. И за 3 години - нищо. Това да го повтаряме е безсмислено, ако не кажем на варненци защо искаме да управляваме този град отново“

    20:36 17.08.2026

  • 58 Отговор

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Яви се ти бре шииибек на":

    Борисов ще се моли да е кандидат президентът на герББ, защото иначе ще бъде разследван. Дойде ли новият ВСС след месец започва активно делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите. Борисов и Желязков могат малко да забавят присъдите си

    20:36 17.08.2026

  • 59 Пиара на Радев-Бареков е публикувал

    4 1 Отговор
    Че ГЕРБ вече са убити а след тях щели да бъдат ПП/ДБ...Написал още по надолу че зимата единствено жълтопаветниците имали потенциал да изкарат хора на протести срещу радев -
    За разлика от ПП и ДБ, които все пак имат някакъв партиен живот, макар и в плиткоумните им социални балони под стъклените похлупаци на мрежите, населени с плоскоземци, в ГЕРБ нямат партиен проблем, защото са една бутафория на партия.
    Бойко Борисов има за цел само да измисли някоя постановка или дебела лъжа, за да скрие себе си и партията си за изборите и да спести клетата истина за нейното нищожно влияние след суровия сблъсък с реалността. След краха след два месеца Борисов ще има само една цел – да продължи своето бутафорно уан мен шоу до следващата есен, когато ще лъсне цялата истина на местните избори – че ГЕРБ вече не съществува, изпада от местната власт и от пенсионера Бойко Борисов вече абсолютно нищо не зависи. Всичко това само под условие, че Бойко Борисов не е изправен междувременно на подсъдимата скамейка от новия главен прокурор.

    Коментиран от #66

    20:37 17.08.2026

  • 60 Въпрос

    6 1 Отговор
    Тоя боклук що не е в затвора?

    Коментиран от #63

    20:37 17.08.2026

  • 61 Мдааа

    3 1 Отговор
    Школата на АОНСУ и ГРУ знаят какво правят. Жална й Майка на България. Блатаристан пак посяг към суверенната ни територия.

    20:38 17.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 щото

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Въпрос":

    това е мутроландия

    Коментиран от #70

    20:39 17.08.2026

  • 64 Някой

    2 2 Отговор
    Кмета Димитър Николов, като иска да става презизент, защо се кандиданира за Евровизия?

    20:39 17.08.2026

  • 65 Милицията

    2 1 Отговор
    е изтървала положението, фентанилът е стигнал до Банкя! Горко им на всички гербери, герберки и .... Да почват да купуват четен брой гербери, скоро ще им затрябват при такива яки дози! Вожд, вожд, ама фентанилът иска жертви!

    20:40 17.08.2026

  • 66 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Пиара на Радев-Бареков е публикувал":

    59 УБИТИ АМА ТОВА Е НЕВИЖДАНА АГРЕСИЯ 59 КОГО УБИВАТЕ ВИЕ КОИ СТЕ КОЙ ВИ ДАВА ТЕЗИ ПРАВА ДА РАЗДАВАТЕ ПРАВОСЪДИЕ И ДА СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ КОГО ЩЕ УБИВАТЕ 59 ВИЕ КОИ СТЕ

    Коментиран от #80

    20:40 17.08.2026

  • 67 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    мушмуроци напафкани

    20:40 17.08.2026

  • 68 Мнение

    3 2 Отговор
    Методиев да каже за Портних,а не за Николов. Всеки един гражданин на България е в правото да извърши граждански арест на Борисов и да предаде конррабадиста с 3000 страници досие на МВР. Кога започва копането на двора му и разбиването на стените в Банкя? Там се крият два милиарда под формата на кюпюри, злато и флашки с криптовалути.

    Коментиран от #73

    20:40 17.08.2026

  • 69 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ":

    Слава Украина и президент Зеленски

    20:41 17.08.2026

  • 70 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "щото":

    63 да я виж тук колко мутренски писаници има прочети тук е пълно

    20:41 17.08.2026

  • 71 Все му пречат

    3 1 Отговор
    Този чак е вдлъбнат !

    20:42 17.08.2026

  • 72 Коментар

    2 0 Отговор
    Аз ако съм на мястото на Борисов, няма да си позволявам да съм на една снимка с Владислав Горанов

    20:44 17.08.2026

  • 73 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Мнение":

    68 айде и този болен мозък А После защо онези малките садисти гаврили се с онзи човечец Ами вижте тук Прочетете колко агресия има

    Коментиран от #78

    20:45 17.08.2026

  • 74 Весело

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "УВАЖАЕМИ БАРБА ГАНЮС":

    Йотова червената мисирка, ще стане призидевт, когато Нинова стане премиер.

    Коментиран от #86

    20:45 17.08.2026

  • 75 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 3 Отговор
    Какъв световен заговор драги зрители, Бацо обвини международната комисия във вмешателство и изборни манипулации😉

    20:45 17.08.2026

  • 76 непротестиращ

    4 1 Отговор
    ББ се прави на умряла лисица, обаче септември може да извади някоя кандидатура за президент, или да се обедини с други партии и да бият червената тетка Йотова!

    20:50 17.08.2026

  • 77 От друга страна, обаче,

    4 1 Отговор
    Това си е перфектното оправдение при евентуална загуба на ГЕРБ или въобще ако не издигнат кандидат. Щяхме да спечелим, ама нА, дадоха "ни" Евровизията и вече няма как. Има един виц от зората на "димукрасията". Две жени си говорят. Едната, Абе, вярно ли, че тая години не сте ходили на Бахамите? Другата, не-ма, тая не ходихме на Бермудите, а на Бахамите не ходихме миналата.

    20:50 17.08.2026

  • 78 Коментар

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "Анонимен":

    Точно за това говорим. Борисов, Константинов и Фандъкова превърнаха България в ромски резерват и починали избиратели. А сегашната агресия може да се проследи спокойно по трафичните данни на заподозрените.

    20:50 17.08.2026

  • 79 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Анонимен":

    Така беше.

    20:51 17.08.2026

  • 80 Гонзо

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Анонимен":

    Питай Барека това написал. Пиар е на Радев и има 7 профила във фейсбук и Радев му плаща новинарския сайт Би нюз ,който е като факти. Означава "Бареков нюз". Убили били Борисов пише и ще се приготвят да убиели и ПП/ДБ. С тях ще бъдело по трудно защото имали около 100 хиляди ортодоксални привърженици готови винаги да излязат по улици и площади. Пише само срещу ГЕРБ и ПП/ДБ ,от 2 месеца нищо срещу Пеевски и ДПС които вече са коалиция с Радев.

    Коментиран от #90

    20:53 17.08.2026

  • 81 Жорж

    7 1 Отговор
    Прекрасно е, ча Борисов и Пеевски не ги виждаме често. Ако изчезнат въобще, ще е победа на добрия дух и възпитание.

    Коментиран от #87

    20:55 17.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 БОЦ - ко

    2 3 Отговор
    Зайчара - доказан комунист с тапия,
    45 г комунисти на власт и съсипия,
    После 36 години наново лъжи,
    Пак от "другарите", а народа търпи...

    20:58 17.08.2026

  • 85 Никой

    2 1 Отговор
    Има проблеми. Мене ми премина костенурка на пътя Ловеч към селото - три пъти се връща и пак идва - но това е положението.

    20:59 17.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Жорж":

    81 хахахахаха 81 ама това което пишеш е невиждана лъжа Ти ли си добрият хахаха или тези които завладяха държавата ни сега хахахахаха ТЕЗИ червените другари дълги години рушаха сееха омраза разделение докато овладяха всичко тук

    21:04 17.08.2026

  • 88 мисирка от Банкя

    2 0 Отговор
    На крива ракета, космосът й пречи!

    21:06 17.08.2026

  • 89 Гост

    3 1 Отговор
    Абе, на тоя все друг му е виновен
    Колко години беше на власт. Що не довърши Хемус? Не че щеше да е магистрала като магистрала!!!!!!!

    21:06 17.08.2026

  • 90 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "Гонзо":

    Ето кой дава пример на децата садисти Радев какво ли не направи с държавата ни докато не завладя всичко тук Но никога няма да е държавник като БОРИСОВ НИ КО ГА ако ще каквото ще да лъже да плаща да сее омраза БЪЛГАРИЯ се управлява от ДЪРЖАВНИЦИ а не от хахахахаха И Радев без божковите нямаше да е сега на това

    21:12 17.08.2026

  • 91 Герп

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ":

    Тисерекучевустата

    21:14 17.08.2026

  • 92 за кандидат

    1 0 Отговор
    Да вземе и да придума Живко Тодоров или в Стара Загора ще има също евровизия.

    21:16 17.08.2026

  • 93 Хмм

    1 1 Отговор
    елементарен човек, елементарно мислене - кадър на ГЕРБ няма шанс за президент, да си гледа Евровизията, президент ще стане този, зад когото застане Радев, неприятната Йотова

    21:28 17.08.2026

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