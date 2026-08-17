Бойко Борисов: Дадоха „Евровизия“ на Бургас, за да отстранят Димитър Николов от президентската надпревара

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи новият областен координатор на партията за Варна. Не е ясно дали архитект Стоян Петков ще бъде и кандидат за кмет на партията на местните избори. Като разбраха, че кметът на Бургас Димитър Николов ще ги бие на президентските избори, те дадоха "Евровизия" на града, каза той.

По думите му по този начин Николов е бил изваден от играта за президент. „И София, и Пловдив, и Варна са готови за „Евровизия“. Да, Николов направи много, но това е главната причина да му я дадат. Спокоен съм за "Евровизия", обяви Борисов и призова колегите да не се дразнят. Детската беше в София. Сега взеха потенциалния победител там. Затова президентът Илияна Йотова първа го поздрави“, посочи той.“.

На пресконференцията бяха показани и инфраструктурните проекти, които ще бъдат реализирани от ГЕРБ.

Борисов изтъкна, че те нямат неизпълнено обещание във Варна. Той благодари на Иван Портних за дългогодишната му работа. "Обединяваме длъжността Варна-град и Варна-област".

„Ние искаме да покажем какво ще направим, ако хората гласуват за нас. Санирани блокове, стадиони - всичко се е случвало по наше време. Това е човекът, който може да направи сплав между общински съвет, кметовете и т.н.", обясни лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и казуса "Баба Алино": "Има цял град, който е уж незаконен, но са направили пътищата към него“, посочи той.

Борисов не скри недоволството си от пътуването си до Варна. „11 часа средна скорост от София до Варна“, каза той.