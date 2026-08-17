Бойко Борисов: Дадоха „Евровизия“ на Бургас, за да отстранят Димитър Николов от президентската надпревара

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи новият областен координатор на партията за Варна. Не е ясно дали архитект Стоян Петков ще бъде и кандидат за кмет на партията на местните избори. Като разбраха, че кметът на Бургас Димитър Николов ще ги бие на президентските избори, те дадоха "Евровизия" на града, каза той.
По думите му по този начин Николов е бил изваден от играта за президент. „И София, и Пловдив, и Варна са готови за „Евровизия“. Да, Николов направи много, но това е главната причина да му я дадат. Спокоен съм за "Евровизия", обяви Борисов и призова колегите да не се дразнят. Детската беше в София. Сега взеха потенциалния победител там. Затова президентът Илияна Йотова първа го поздрави“, посочи той.“.
На пресконференцията бяха показани и инфраструктурните проекти, които ще бъдат реализирани от ГЕРБ.
Борисов изтъкна, че те нямат неизпълнено обещание във Варна. Той благодари на Иван Портних за дългогодишната му работа. "Обединяваме длъжността Варна-град и Варна-област".
„Ние искаме да покажем какво ще направим, ако хората гласуват за нас. Санирани блокове, стадиони - всичко се е случвало по наше време. Това е човекът, който може да направи сплав между общински съвет, кметовете и т.н.", обясни лидерът на ГЕРБ.
Той коментира и казуса "Баба Алино": "Има цял град, който е уж незаконен, но са направили пътищата към него“, посочи той.
Борисов не скри недоволството си от пътуването си до Варна. „11 часа средна скорост от София до Варна“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
20:06 17.08.2026
2 ТуТуу
20:07 17.08.2026
3 Потресен
Е, винаги можете да върнете домакинството на София, щом положението е толкова тежко.
20:07 17.08.2026
4 Джоко
20:07 17.08.2026
5 ГЕРП ДЪНО
Коментиран от #32
20:08 17.08.2026
6 ГЕРБ
Коментиран от #69, #91
20:09 17.08.2026
7 Съдията
Коментиран от #12
20:09 17.08.2026
8 11 часа средна скорост ?!?
Коментиран от #34
20:10 17.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 гошо
Коментиран от #18
20:10 17.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Янко
20:11 17.08.2026
14 1488
тиквата биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
и
политиката на чорапа за свиване на дьлга като увеличи винетки, цигари и удари майките с деца с по ниско майчинство
вас питам
20:11 17.08.2026
15 Мерки и теглилки 🤭
Коментиран от #22
20:11 17.08.2026
16 Зрител
Коментиран от #24
20:11 17.08.2026
17 Гост
Ей, мисирощината край няма, ей!
20:12 17.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 УВАЖАЕМИ БАРБА ГАНЮС
Коментиран от #27, #74
20:12 17.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Симо
20:12 17.08.2026
22 Тиквен премиер
До коментар #15 от "Мерки и теглилки 🤭":Във Винету не е обяснено подробно.
20:12 17.08.2026
23 РУМЕН ВЪРНА БОКО И ШИШИ
20:13 17.08.2026
24 да му монтират
До коментар #16 от "Зрител":по мощен тогава?
20:15 17.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Яшар
20:16 17.08.2026
27 Анонимен
До коментар #19 от "УВАЖАЕМИ БАРБА ГАНЮС":Е да счупените мадуровки вече са назначили Йотова нали Цялата власт институции е червена и рр нали
20:16 17.08.2026
28 който краде
До коментар #18 от "Анонимен":той да влиза в затвора бе??
Коментиран от #33
20:16 17.08.2026
29 ГОШО ТЪПОТО ОТ ВИДИН
20:17 17.08.2026
30 НАЙ ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
20:17 17.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анонимен
До коментар #5 от "ГЕРП ДЪНО":5 що Радев да не цъфнал хахахаха освен лъжи прибиране инфлация лични интереси излагация друго няма от Радев България има нужда от политици а не от хора с его и служебници Да не говорим че защитава руските интереси Боташ и концесия Черно море и още излагации все едно държавата ни е негова собственост
Коментиран от #41, #45
20:20 17.08.2026
33 Анонимен
До коментар #28 от "който краде":28 ти виждам че крадеш тук и си за затвора нали 28
20:21 17.08.2026
34 Отговор на уравнението
До коментар #8 от "11 часа средна скорост ?!?":11 часа средна скорост = тръгваш от София и в 11 ч си във Варна.
20:22 17.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Перо
Коментиран от #44
20:23 17.08.2026
37 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:23 17.08.2026
38 🤣🤣🤣
20:24 17.08.2026
39 По голям виц от този
20:24 17.08.2026
40 Оффф
20:24 17.08.2026
41 така така
До коментар #32 от "Анонимен":но говори че ликвидирал мафията???
Коментиран от #47
20:24 17.08.2026
42 койдазнай
20:25 17.08.2026
43 Спокоен съм за "Евровизия", обяви Бою
20:25 17.08.2026
44 Анонимен
До коментар #36 от "Перо":А за Радев кой гласува хахахаха Йотова счупените мадуровки вече са я назначили Радев имаше луксозната кампания от червените олигарси без тях няма власт
Коментиран от #79
20:25 17.08.2026
45 я ни осветли
До коментар #32 от "Анонимен":кои са политиците от които имаме нужда?!? Само моля те, не посочвай кокорчо и сапунджията, че ще се напикам от смях!
Коментиран от #49
20:26 17.08.2026
46 Всичко ви е прекрасно и за това
ту-туууу
20:27 17.08.2026
47 Анонимен
До коментар #41 от "така така":Че това да не са хлебарки хахахаха и тях трябва доста да ръсиш докато ги унищожиш и след това да си внимателен Хахахаха Рр единствено се ръководи от егото си
20:27 17.08.2026
48 Яви се ти бре шииибек на
Коментиран от #58
20:29 17.08.2026
49 Анонимен
До коментар #45 от "я ни осветли":Например човек като Стиляна Николова Истинска отговорна работеща почтена Ето от такива политици има нужда България
20:30 17.08.2026
50 Бутни тогава
20:30 17.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 1678
20:33 17.08.2026
54 Дебил
20:34 17.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Мисля, че баце
20:36 17.08.2026
57 В други медии има и по-обширно изказване
... „За този интелигентен град е ясно, че всичко добро е направено от ГЕРБ. Зали, булеварди, цветя, катедрали. Всичко. И за 3 години - нищо. Това да го повтаряме е безсмислено, ако не кажем на варненци защо искаме да управляваме този град отново“
20:36 17.08.2026
58 Отговор
До коментар #48 от "Яви се ти бре шииибек на":Борисов ще се моли да е кандидат президентът на герББ, защото иначе ще бъде разследван. Дойде ли новият ВСС след месец започва активно делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите. Борисов и Желязков могат малко да забавят присъдите си
20:36 17.08.2026
59 Пиара на Радев-Бареков е публикувал
За разлика от ПП и ДБ, които все пак имат някакъв партиен живот, макар и в плиткоумните им социални балони под стъклените похлупаци на мрежите, населени с плоскоземци, в ГЕРБ нямат партиен проблем, защото са една бутафория на партия.
Бойко Борисов има за цел само да измисли някоя постановка или дебела лъжа, за да скрие себе си и партията си за изборите и да спести клетата истина за нейното нищожно влияние след суровия сблъсък с реалността. След краха след два месеца Борисов ще има само една цел – да продължи своето бутафорно уан мен шоу до следващата есен, когато ще лъсне цялата истина на местните избори – че ГЕРБ вече не съществува, изпада от местната власт и от пенсионера Бойко Борисов вече абсолютно нищо не зависи. Всичко това само под условие, че Бойко Борисов не е изправен междувременно на подсъдимата скамейка от новия главен прокурор.
Коментиран от #66
20:37 17.08.2026
60 Въпрос
Коментиран от #63
20:37 17.08.2026
61 Мдааа
20:38 17.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 щото
До коментар #60 от "Въпрос":това е мутроландия
Коментиран от #70
20:39 17.08.2026
64 Някой
20:39 17.08.2026
65 Милицията
20:40 17.08.2026
66 Анонимен
До коментар #59 от "Пиара на Радев-Бареков е публикувал":59 УБИТИ АМА ТОВА Е НЕВИЖДАНА АГРЕСИЯ 59 КОГО УБИВАТЕ ВИЕ КОИ СТЕ КОЙ ВИ ДАВА ТЕЗИ ПРАВА ДА РАЗДАВАТЕ ПРАВОСЪДИЕ И ДА СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ КОГО ЩЕ УБИВАТЕ 59 ВИЕ КОИ СТЕ
Коментиран от #80
20:40 17.08.2026
67 Ний ша Ва упрайм
20:40 17.08.2026
68 Мнение
Коментиран от #73
20:40 17.08.2026
69 Перо
До коментар #6 от "ГЕРБ":Слава Украина и президент Зеленски
20:41 17.08.2026
70 Анонимен
До коментар #63 от "щото":63 да я виж тук колко мутренски писаници има прочети тук е пълно
20:41 17.08.2026
71 Все му пречат
20:42 17.08.2026
72 Коментар
20:44 17.08.2026
73 Анонимен
До коментар #68 от "Мнение":68 айде и този болен мозък А После защо онези малките садисти гаврили се с онзи човечец Ами вижте тук Прочетете колко агресия има
Коментиран от #78
20:45 17.08.2026
74 Весело
До коментар #19 от "УВАЖАЕМИ БАРБА ГАНЮС":Йотова червената мисирка, ще стане призидевт, когато Нинова стане премиер.
Коментиран от #86
20:45 17.08.2026
75 Гласове от зайчарника в Банкя
20:45 17.08.2026
76 непротестиращ
20:50 17.08.2026
77 От друга страна, обаче,
20:50 17.08.2026
78 Коментар
До коментар #73 от "Анонимен":Точно за това говорим. Борисов, Константинов и Фандъкова превърнаха България в ромски резерват и починали избиратели. А сегашната агресия може да се проследи спокойно по трафичните данни на заподозрените.
20:50 17.08.2026
79 Факт
До коментар #44 от "Анонимен":Така беше.
20:51 17.08.2026
80 Гонзо
До коментар #66 от "Анонимен":Питай Барека това написал. Пиар е на Радев и има 7 профила във фейсбук и Радев му плаща новинарския сайт Би нюз ,който е като факти. Означава "Бареков нюз". Убили били Борисов пише и ще се приготвят да убиели и ПП/ДБ. С тях ще бъдело по трудно защото имали около 100 хиляди ортодоксални привърженици готови винаги да излязат по улици и площади. Пише само срещу ГЕРБ и ПП/ДБ ,от 2 месеца нищо срещу Пеевски и ДПС които вече са коалиция с Радев.
Коментиран от #90
20:53 17.08.2026
81 Жорж
Коментиран от #87
20:55 17.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 БОЦ - ко
45 г комунисти на власт и съсипия,
После 36 години наново лъжи,
Пак от "другарите", а народа търпи...
20:58 17.08.2026
85 Никой
20:59 17.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Анонимен
До коментар #81 от "Жорж":81 хахахахаха 81 ама това което пишеш е невиждана лъжа Ти ли си добрият хахаха или тези които завладяха държавата ни сега хахахахаха ТЕЗИ червените другари дълги години рушаха сееха омраза разделение докато овладяха всичко тук
21:04 17.08.2026
88 мисирка от Банкя
21:06 17.08.2026
89 Гост
Колко години беше на власт. Що не довърши Хемус? Не че щеше да е магистрала като магистрала!!!!!!!
21:06 17.08.2026
90 Анонимен
До коментар #80 от "Гонзо":Ето кой дава пример на децата садисти Радев какво ли не направи с държавата ни докато не завладя всичко тук Но никога няма да е държавник като БОРИСОВ НИ КО ГА ако ще каквото ще да лъже да плаща да сее омраза БЪЛГАРИЯ се управлява от ДЪРЖАВНИЦИ а не от хахахахаха И Радев без божковите нямаше да е сега на това
21:12 17.08.2026
91 Герп
До коментар #6 от "ГЕРБ":Тисерекучевустата
21:14 17.08.2026
92 за кандидат
21:16 17.08.2026
93 Хмм
21:28 17.08.2026