Проектантът на "Арена Бургас" уверява: Покривът ще издържи необходимата техника за "Евровизия"

Покривът на "Арена Бургас" е проектиран да поеме натоварване от около 300 тона, а акустиката в залата вероятно ще бъде изпълнена в черен цвят заради изискванията на екипа на "Евровизия". Това заяви архитект Ивайло Петков - основател на архитектурно бюро DESET architects и един от основните автори и проектиращи архитекти на мултифункционалната спортна зала, съобщава БТА.
Той уточни, че залата по документи е проектирана за 60 килограма на квадратен метър. Т.е. върху 5400 квадратни метра товароносимостта на покрива е от около 300 тона". Думите на Петков бяха в отговор на въпрос за появили се в публичното пространство твърдения, че покривът няма да издържи необходимата за "Евровизия" техника.
Архитектът подчерта, че данните за товароносимостта са част от проектната документация, която е публично достъпна за всички, заради което спекулациите са излишни. По повод предстоящите промени, свързани с акустиката на залата, той заяви, че проектът з е готов и остойностен и предстои да бъде изпълнен. Разликата спрямо първоначалното изпълнение е, че акустичните елементи най-вероятно ще бъдат в черен цвят.
"Първото нещо, което казаха, когато "Евровизия" влязоха в залата, беше: "Може ли таванът да е черен?", разказа архитектът. Той обясни, че ако акустиката е била изпълнена по-рано, тя е щяла да бъде бяла и впоследствие е щяло да се налага пребоядисване.
Архитектът посочи, че залата е проектирана като многофункционално пространство, което може да приема както спортни, така и извънспортни събития. "Вложили сме всички удобства и всички възможности тази зала да бъде мултифункционална", изтъкна той.
Относно "Евровизия" Петков уточни, че окончателната конфигурация на залата ще зависи от сценария, който организаторът ще предложи, и от начина на разполагане на публиката. По негови думи залата позволява както правостоящи, така и седящи зрители.
Арената, проектирана за състезания по лека атлетика, разполага с 5400 кв. метра свободна площ. Петков съобщи, че съвместно с Община Бургас са предложени два сценария за разполагане на сцените, но окончателният вариант ще бъде изработен с екипа на "Евровизия".
"Възможностите са много. Входовете са симетрични отвсякъде, може да се влиза и излиза от различни нива и в различни посоки", подчерта архитектът.
Той заяви, екипът на "Евровизия" вече е разгледал обстойно възможностите на залата. Петков отбеляза, че капацитетът и функционалността ѝ са сред факторите, които позволяват на Бургас да разполага с подходящо място за мащабно събитие, включително за работен екип от около 15 000 души, който би могъл да бъде ангажиран в продължение на около пет седмици.
Той отбеляза и че при проектирането на залата е заложена възможност тя да се адаптира към различни събития. "Неслучайно казах, че ние създаваме хардуера, а софтуерът се създава с всяко следващо събитие", поясни той.
Архитектът допълни, че се занимава с проектиране на публични пространства от 25 години и според него всяко такова пространство се адаптира и обновява с времето.
"Като проектант на тази зала, за мен това е най-модерната зала. Разбира се, аз съм пристрастен към нея", завърши Петков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И с какво
Коментиран от #7
20:20 17.08.2026
2 Феникс
20:22 17.08.2026
3 Муткурова , Пазарджик
20:24 17.08.2026
4 Факт
При леглова база от 12 298 места, къде ще настаните 400 000 гости, които очаквате?
20:24 17.08.2026
5 Софето
20:24 17.08.2026
6 за по сигурно
20:25 17.08.2026
7 Факт
До коментар #1 от "И с какво":Проектантите, дори да проектират като по дебелите книги, като дойде ред на изпълнителя винаги има съкращения на материали и разходи, както и съпътстващите ги изменения по проекта.
20:26 17.08.2026
8 Последния Софиянец
20:26 17.08.2026
9 Срам
Коментиран от #15
20:29 17.08.2026
10 Гле
20:29 17.08.2026
11 евала
20:33 17.08.2026
12 Като гледам на
Явно ги избират политически, защото си личи по недоносчето му, че е най-големия некадърник.
Тея калинки - копринки от ПБ и гроб, знаят ли какъв таралеж си вкарват.
Бил съм на БГ изложения в Берлин, Мадрид и мога да ви кажа, че отговрниците по конструкции, взимат проектите от държавите, изчисляват ги наново и ако има съмнение, събарят щанда или държавата наново преизчислява и коригира, а тея тъпани от гробнн-пб, смятат, че цяла зала без сметки ще я престроят и ония западняци трева ще пасат, чакайте, белите хора мислят за хората си за разлика от комунягите из тея земи.
Гледайте само какъв скандал и излагация ще стане.
20:34 17.08.2026
13 батвесо
Коментиран от #14
20:35 17.08.2026
14 не ти
До коментар #13 от "батвесо":е верно
20:42 17.08.2026
15 ние вече почти влязохме
До коментар #9 от "Срам":имаме си първия в света НЕЗАКОНЕН ГРАД...
20:43 17.08.2026
16 Изчислител
20:44 17.08.2026
17 оня с коня
20:45 17.08.2026
18 Гюро Михайлов
20:48 17.08.2026
19 мдам
20:55 17.08.2026
20 Анонимен
20:59 17.08.2026
21 дядо дръмпир с желание да ви помогне,бг!
21:06 17.08.2026
22 мнение
21:19 17.08.2026