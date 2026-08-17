Новини
България »
Бургас »
Проектантът на "Арена Бургас" уверява: Покривът ще издържи необходимата техника за "Евровизия"

Проектантът на "Арена Бургас" уверява: Покривът ще издържи необходимата техника за "Евровизия"

17 Август, 2026 20:18 733 22

  • арена бургас-
  • бургас-
  • евровизия

Екипът на "Евровизия" вече е разгледал обстойно възможностите на залата

Проектантът на "Арена Бургас" уверява: Покривът ще издържи необходимата техника за "Евровизия" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Покривът на "Арена Бургас" е проектиран да поеме натоварване от около 300 тона, а акустиката в залата вероятно ще бъде изпълнена в черен цвят заради изискванията на екипа на "Евровизия". Това заяви архитект Ивайло Петков - основател на архитектурно бюро DESET architects и един от основните автори и проектиращи архитекти на мултифункционалната спортна зала, съобщава БТА.

Той уточни, че залата по документи е проектирана за 60 килограма на квадратен метър. Т.е. върху 5400 квадратни метра товароносимостта на покрива е от около 300 тона". Думите на Петков бяха в отговор на въпрос за появили се в публичното пространство твърдения, че покривът няма да издържи необходимата за "Евровизия" техника.

Архитектът подчерта, че данните за товароносимостта са част от проектната документация, която е публично достъпна за всички, заради което спекулациите са излишни. По повод предстоящите промени, свързани с акустиката на залата, той заяви, че проектът з е готов и остойностен и предстои да бъде изпълнен. Разликата спрямо първоначалното изпълнение е, че акустичните елементи най-вероятно ще бъдат в черен цвят.

"Първото нещо, което казаха, когато "Евровизия" влязоха в залата, беше: "Може ли таванът да е черен?", разказа архитектът. Той обясни, че ако акустиката е била изпълнена по-рано, тя е щяла да бъде бяла и впоследствие е щяло да се налага пребоядисване.

Архитектът посочи, че залата е проектирана като многофункционално пространство, което може да приема както спортни, така и извънспортни събития. "Вложили сме всички удобства и всички възможности тази зала да бъде мултифункционална", изтъкна той.

Относно "Евровизия" Петков уточни, че окончателната конфигурация на залата ще зависи от сценария, който организаторът ще предложи, и от начина на разполагане на публиката. По негови думи залата позволява както правостоящи, така и седящи зрители.

Арената, проектирана за състезания по лека атлетика, разполага с 5400 кв. метра свободна площ. Петков съобщи, че съвместно с Община Бургас са предложени два сценария за разполагане на сцените, но окончателният вариант ще бъде изработен с екипа на "Евровизия".

"Възможностите са много. Входовете са симетрични отвсякъде, може да се влиза и излиза от различни нива и в различни посоки", подчерта архитектът.

Той заяви, екипът на "Евровизия" вече е разгледал обстойно възможностите на залата. Петков отбеляза, че капацитетът и функционалността ѝ са сред факторите, които позволяват на Бургас да разполага с подходящо място за мащабно събитие, включително за работен екип от около 15 000 души, който би могъл да бъде ангажиран в продължение на около пет седмици.

Той отбеляза и че при проектирането на залата е заложена възможност тя да се адаптира към различни събития. "Неслучайно казах, че ние създаваме хардуера, а софтуерът се създава с всяко следващо събитие", поясни той.

Архитектът допълни, че се занимава с проектиране на публични пространства от 25 години и според него всяко такова пространство се адаптира и обновява с времето.

"Като проектант на тази зала, за мен това е най-модерната зала. Разбира се, аз съм пристрастен към нея", завърши Петков.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И с какво

    12 1 Отговор
    и как гарантира проектанта ? На думи !

    Коментиран от #7

    20:20 17.08.2026

  • 2 Феникс

    8 5 Отговор
    Дано да се срути, бая джендъря ще затрие за благото на света!

    20:22 17.08.2026

  • 3 Муткурова , Пазарджик

    6 1 Отговор
    Аз съм проктанка ..колегата не беше сигурен в себе си

    20:24 17.08.2026

  • 4 Факт

    7 2 Отговор
    Пак питам:
    При леглова база от 12 298 места, къде ще настаните 400 000 гости, които очаквате?

    20:24 17.08.2026

  • 5 Софето

    6 2 Отговор
    Смех

    20:24 17.08.2026

  • 6 за по сигурно

    3 0 Отговор
    не ходете мантинелите...

    20:25 17.08.2026

  • 7 Факт

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "И с какво":

    Проектантите, дори да проектират като по дебелите книги, като дойде ред на изпълнителя винаги има съкращения на материали и разходи, както и съпътстващите ги изменения по проекта.

    20:26 17.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Този физкултурен салон за нищо не става .

    20:26 17.08.2026

  • 9 Срам

    8 1 Отговор
    Ако покривът падне по време на Евровизията ще влезем в Галактическите новини.

    Коментиран от #15

    20:29 17.08.2026

  • 10 Гле

    2 1 Отговор
    Да видиш, как че се сипурдише сичко, защо кога проектантите са сметали, не са знаяли, от общината що са украински!

    20:29 17.08.2026

  • 11 евала

    4 1 Отговор
    Архитектът проектирал товароносимостта, строителния инженер изготвил счетоводните отчети, а счетоводителят програмирал софтуеъра, защото през това време програмистът на фирмата е правил трансплантация на бъбрек.

    20:33 17.08.2026

  • 12 Като гледам на

    1 1 Отговор
    Проектанта какъв хангар за паяжини е "Арена Бургас" и си мисля, че за еколог е най-добрия, ама за проектант да си хвърля дипломата.
    Явно ги избират политически, защото си личи по недоносчето му, че е най-големия некадърник.
    Тея калинки - копринки от ПБ и гроб, знаят ли какъв таралеж си вкарват.
    Бил съм на БГ изложения в Берлин, Мадрид и мога да ви кажа, че отговрниците по конструкции, взимат проектите от държавите, изчисляват ги наново и ако има съмнение, събарят щанда или държавата наново преизчислява и коригира, а тея тъпани от гробнн-пб, смятат, че цяла зала без сметки ще я престроят и ония западняци трева ще пасат, чакайте, белите хора мислят за хората си за разлика от комунягите из тея земи.
    Гледайте само какъв скандал и излагация ще стане.

    20:34 17.08.2026

  • 13 батвесо

    5 1 Отговор
    Да ти имам и проектанта! Тежестта на оборудването няма да се носи от целия покрив, а само от централната му част. Т. е. ако се носи не от 5400 кв. м, а от примерно 1000х60 кг, може да понесе 60 тона, което е доста по-малко от това, което мислят да сложат.

    Коментиран от #14

    20:35 17.08.2026

  • 14 не ти

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "батвесо":

    е верно

    20:42 17.08.2026

  • 15 ние вече почти влязохме

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Срам":

    имаме си първия в света НЕЗАКОНЕН ГРАД...

    20:43 17.08.2026

  • 16 Изчислител

    4 0 Отговор
    60кг/м2 - ами да се молят да няма люта зима, че това са три педи сняг бе! Достатъчно е да вали три пъти по 20см и първите два да не се стопят. И после?

    20:44 17.08.2026

  • 17 оня с коня

    5 0 Отговор
    Светът и ПРЕСИТЕН от разни досадни Мероприятия и иска настоятелно Шоу с цената на всичко!Затова и ни връчиха Първото място за Дивата "Банга-Ранга" гласувайки ни Доверие че като дойдат НА ТАЛАЗИ приз май в Сърцето на Дивотията Купонът ще бъде Неподражаем,което влючва и Срутване на покрива... ПОНЕ:)

    20:45 17.08.2026

  • 18 Гюро Михайлов

    1 0 Отговор
    Тия да ги светна отсега - когато се слуша музика, има явление наречено резонанс!

    20:48 17.08.2026

  • 19 мдам

    4 0 Отговор
    На хартия и проект е едно, най-вероятно е сметнато, както си трябва, НО има едно голямо НО, важно е как е изпълнена, а най-вероятно е изпълнена от някоя гербераска фирма, а "качеството" герб е известно, така че не мога да приема твърденията ей тъй на доверие? Най-вероятно Борисов затова е притеснен и се сърди, че са избрали Бургас уж, че са му прецакали кандидата за президент?

    20:55 17.08.2026

  • 20 Анонимен

    3 0 Отговор
    Черна? Да правим ли асоциации с черните тениски сега?

    20:59 17.08.2026

  • 21 дядо дръмпир с желание да ви помогне,бг!

    0 1 Отговор
    Без да ви плаша...най важно е да организирате БЕЗОПАСТНОСТ на гости и зрители!Това е много трудно осъществимо и е редно да почерпите опита на Израел и други като поканите и говорите с техните ченгета.антитерористичното ниво на бг не е на нужната висота....За мен там ви е слабата точка и е редно да се организирате от сега като евреите...на летището в бургас и на постъпите към града се спира всеки и се "Води разговор"!

    21:06 17.08.2026

  • 22 мнение

    1 0 Отговор
    навремето един познат работеше в строежа на първия мол в България докато правеха основите и слагаха арматурата, ходеше нощна смяна, вечер се връзваше арматура и се изливаше, на сутринта иди проверявай колко е желязото вътре, отделно вечер влиза камиона с арматура, записва се доставка, ама излиза наполовина пълен, проверяващият и да е ранобуден, сутринта само документи може да види, много след това Баце взе властта и започна да строи магистрали по подобна схема с шлака от мините отдолу вместо твърд слой и с асфалт тънък като вафлени кори.

    21:19 17.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове