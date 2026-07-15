Световната рок сцена празнува: Джо Сатриани на 70 години!

Днес, 15 юли 2026 г., един от най-влиятелните и технически съвършени музиканти в историята на съвременната музика — Джо Сатриани (Joe Satriani) — навършва 70 години. Наричан от фенове и критици „професорът на шестте струни“, роденият в Ню Йорк през 1956 г. китарист посреща своя забележителен юбилей в невероятна творческа форма, доказвайки, че за истинския рок няма възраст.

Само преди броени часове Сатриани приключи поредния суперуспешен етап от световното си турне "Best of All Worlds" в Обединеното кралство. Заедно с бившите членове на Van Halen — Сами Хагар и Майкъл Антъни, и барабаниста Кени Ароноф, той продължава да пълни стадиони и зали по целия свят, демонстрирайки защо остава най-продаваният инструментален рок китарист на всички времена.

От момчето, вдъхновено от Джими Хендрикс, до учителя на боговете

Историята на Сатриани започва с преломен момент. Той решава да хване китарата на 14-годишна възраст, точно в деня, в който разбира за смъртта на своя идол Джими Хендрикс (18 септември 1970 г.). Това решение променя съдбата на рок музиката.

Преди да се превърне в световна суперзвезда, Сатриани се утвърждава като изключителен преподавател в Калифорния. Негови ученици са някои от най-големите имена, които по-късно пренаписват историята на тежката музика:

Кирк Хамет (Metallica), Стив Вай, Алекс Сколник (Testament), Лари Лалонд (Primus)

Албумите, които промениха правилата на играта

През 1987 г. Джо Сатриани издава своя втори солов албум — култовия "Surfing with the Alien". Този проект прави истинска революция, ставайки първият изцяло инструментален рок албум, достигнал платинен статус по продажби.

През годините творчеството му носи цели 15 номинации за наградите „Грами“ и над 10 милиона продадени копия в цял свят. Шедьоври като "Always with Me, Always with You", "Flying in a Blue Dream" и "Summer Song" остават ненадминати стандарти за мелодичност, бързина и емоция в китарното изкуство.

Ключови моменти в кариерата на "Satch":

Турнето с Мик Джагър (1988 г.): Сатриани е избран лично от фронтмена на Rolling Stones за неговото първо солово турне.

Част от Deep Purple (1993–1994 г.): Заменя легендарния Ричи Блекмор по време на ключови световни турнета.

Проектът G3 (от 1996 г. насам): Създава уникалния формат, в който събира най-великите китаристи на планетата на една сцена.

Супергрупата Chickenfoot: Заедно със Сами Хагар, Майкъл Антъни и Чад Смит (Red Hot Chili Peppers) превзема класациите в края на първото десетилетие на XXI век.

Бъдещето пред легендата през 2026 година

Седемдесетгодишният юбилей не е повод за почивка за Сатриани. През пролетта на 2026 г. той и неговият дългогодишен приятел и ученик Стив Вай пожънаха огромен успех в Северна Америка с общия си проект SATCHVAI Band и турнето "Surfing with the Hydra". Музикантите вече обявиха, че работят по съвместен албум, а през есента на тази година Сатриани се завръща в Лас Вегас за поредица от концерти.

С неподражаемия си стил, включващ уникалната легато техника и двуръчен тапинг, Джо Сатриани остава вдъхновение за милиони млади таланти по света. Честит 70-и рожден ден на "музиканта на музикантите"!