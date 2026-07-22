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Виртуозът Ал Ди Меола посреща 72 г. на сцената

Виртуозът Ал Ди Меола посреща 72 г. на сцената

22 Юли, 2026 14:36 430 0

  • ал ди меола-
  • джаз-
  • рожден ден

Музикантът e признат за един от най-влиятелните китаристи на последните пет десетилетия

Виртуозът Ал Ди Меола посреща 72 г. на сцената - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестният джаз фюжън пионер Ал Ди Меола отбелязва своя рожден ден днес, 22 юли 2026 г., в разгара на лятното си турне „The Guitarchitect Tour“.

Вместо почивка, виртуозът избира да сподели празника с феновете си, като тази вечер ще изнесе концерт в Манерба дел Гарда, Италия.

Музикантът, признат за един от най-влиятелните китаристи на последните пет десетилетия, наскоро развълнува публиката в Лондон и Франция с паметни акустични изпълнения.


През септември 2026 г. той ще се качи и на сцената на престижния Curaçao North Sea Jazz Festival. Програмата му доказва, че страстта му към импровизацията и смесването на рок, джаз и латино ритми остава неограничена от времето.


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