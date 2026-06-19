Дара е най-младият български посланик на културата за 2025 година

Българското национално радио (БНР) отличи „Българските посланици на културата“ за 2025 година в едноименната кампания. Наградите бяха раздадени на церемония в Националния археологически музей тази вечер, като събитието се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова, предаде БТА.

Генералният директор на БНР Милен Митев отбеляза, че инициативата е създадена през 2021 г. по предложение на журналиста Нина Цанева. По думите му културата има особено значение за изграждането на образа на България по света.

„Когато човек прочете една българска книга, в него се събужда интерес да потърси и други български автори. Когато чуе една българска песен, започва да търси и други български изпълнители. Това разширяване на културната територия на България е част от обществения ангажимент на националното радио към българската култура“, каза Митев.

Той подчерта, че културата е свързана с позитивни послания и помага България да бъде възприемана чрез добри емоции и трайни впечатления.

Сред отличените тази година е д-р Надежда Джакова – комисар на българското участие във Венецианското биенале. Наградата ѝ беше връчена от министъра на външните работи Велислава Петрова.

„Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца“, каза Петрова. Според нея културните връзки са тези, които устояват във времето и преодоляват кризи и предизвикателства. Тя определи отличените като „едни от най-важните посланици, които страната ни може да има“.

За принос към музикалната култура беше отличен главният диригент на Българската армия и ръководител на Гвардейския представителен духов оркестър подполковник Ради Радев. Той прие наградата като признание за всички поколения военни музиканти и капелмайстори.

„Мога спокойно да кажа, че благодарение на армията и военните оркестри е изградена голяма част от музикалната ни култура“, посочи Радев. Той получи отличието си от Катерина Граматикова, зам.-министър на отбраната.

Сред носителите на отличието е и д-р Мимоза Хасани Плана от Прищинския университет, която работи за популяризирането на българския език и култура в Косово. Тя определи наградата като признание за „една искрена и устойчива връзка“ с България. Статуетката ѝ бе връчена от акад. Николай Витанов, заместник-министър на образованието и науката.

Награда получи и скулпторът Иван Кънчев, който представя България на престижни международни форуми за съвременно изкуство. „Понеже причината е духовна, първо искам да благодаря на Бога. Второ – да благодаря на всички хора, замесени в това прекрасно събитие. Отново благодаря на всички“, каза той. Даниел Спасов от Управителния съвет на БНР му връчи наградата и посочи, че „Българските посланици на културата“ е една чудесна инициатива на Българското национално радио, която има широка аудитория, много номинации, радва се на широк интерес, но все пак отличените са няколко и да бъдеш сред тях е щастлива привилегия.

Най-младият български посланик на културата тази вечер бе Дарина Йотова - Dara заради успеха ѝ на тазгодишното издание на „Евровизия“. Певицата е на гости в съседна Гърция, където беше част от наградите на музикалната телевизия MAD TV, заради което се включи с видеообръщение.

„Вярвам, че културата и музиката са едни от най-силните мостове между хората. През последната година имах щастието да усетя как една песен може да докосне хора в различни държави и да ги накара да произнесат името на България“, каза Дара при приемането на приза.

От нейно име статуетката получи Борис Николов от „Вирджиния рекърдс“. Тя бе връчена от директора на дирекция „ЛИК“ в Българската телеграфна агенция (БТА) Антоанета Маркова. Тя определи инициативата като „най-демократичния избор на български посланици“, тъй като номинациите идват от слушателите на БНР.

„Културата и културната дипломация успяват там, където традиционната дипломация често се препъва“, посочи Маркова.

Отличие получи и проф. Антон Андонов – хореограф и преподавател, който популяризира българския фолклор сред българските общности в чужбина. Поради ангажименти в чужбина той не присъстваше в залата, затова председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) д-р Габриела Наплатанова даде наградата на Лютвие Генчева от международната фолклорна формация „Младост на мегдана“.

„Тази награда е не само за професор Андонов, а и за всеки българин, който живее в чужбина и танцува български народни танци“, каза Генчева. По думите ѝ именно фолклорът съхранява връзката на българите зад граница с родината.

За първи път журито връчи и специална награда. Тя беше присъдена на музиканта и преподавател Цветина Грамова за принос към съхраняването и популяризирането на българския фолклор. При връчването ѝ Милен Митев подчерта, че народното творчество е съществена част от националната културна идентичност.

„Още в първите години на Българското национално радио Сирак Скитник е поставил особен акцент върху фолклорната музика. И до днес се опитваме да следваме тази мисия“, каза генералният директор на БНР.

Цветина Грамова благодари за отличието и отбеляза, че подобни инициативи помагат на обществото да открива и популяризира хората, които работят за българската култура.

Носителите на отличията бяха избрани от седемчленно жури от различни институции. В журито на кампанията „Българските посланици на културата“ през тази година са заместник-министърът на културата Марина Василева, секретарят по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на републиката Милена Димитрова, директорът на Държавния културен институт към Министъра на външните работи Явор Койнаков, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, водещият на предаването на БНТ „Култура.бг“ Димитър Стоянович и Даниел Спасов, член на Управителния съвет на БНР. Наградените получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов.