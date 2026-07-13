Два града останаха в надпреварата за домакинството на "Евровизия" догодина

След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин (Host City Selection Process) Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив.
Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и продукционните стандарти на конкурса.
В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милотинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатурите на градовете за домакинство на Конкурса за песен „Евровизия 2027“.
„Бихме искали да подчертаем, че това решение е резултат единствено от оценката по предварително определените технически и инфраструктурни критерии, приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под съмнение безспорните качества на отпадналите градове и техните утвърдени традиции в областта на музиката, културата и международните фестивални прояви, което отваря възможности за тяхно участие в съпътстваща програма“, казва в официалното писмо до кметовете Милена Милотинова.
Към градовете, които преустановяват участието си в конкурса, се обърна и директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн: „Благодаря на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към Конкурса за песен на „Евровизия“ и за амбицията им да бъдат домакин на събитие, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството на конкурса. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за провеждането на следващото издание на конкурса в България. Надяваме се, че и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с „Евровизия 2027“, през месец май следващата година.“
Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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7 Последния Софиянец
Коментиран от #10
23:21 13.07.2026
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11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
23:27 13.07.2026
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17 БЕЗдара
23:34 13.07.2026
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19 бат Данчо
Коментиран от #28
23:37 13.07.2026
20 Няма да е същата €пед...
23:37 13.07.2026
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22 А50
Коментиран от #24, #25
23:40 13.07.2026
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27 Кой туй нящу дара
23:50 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ми тъй
23:53 13.07.2026
30 Коста
00:28 14.07.2026
31 Мисит
00:42 14.07.2026
32 Име
00:42 14.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Нонаме
02:31 14.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ХИТ ГРЕК СРЪБСКО ИТАЛИАНО
02:53 14.07.2026
37 Слава Богу!
Коментиран от #39
04:22 14.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 инвестутор и строител Невзоров
До коментар #37 от "Слава Богу!":Скоро Варна ще се прекръсти на Нова Алиновка.
04:37 14.07.2026
40 Мнение
04:48 14.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Залата в бургас
06:26 14.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ало - Ало.....
И че гост-звезда на конКУРса ще бъде дуета Бойко-Делян под името Двамата Шишковци !
06:54 14.07.2026
47 Тити
Коментиран от #49
07:13 14.07.2026
48 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
07:52 14.07.2026
49 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #47 от "Тити":Държавата ша даде 100 милиона за Евровизия.
Само от стрийм платформи ша изкара двойно повече.
Коментиран от #52
07:56 14.07.2026
50 Мнение
Нова огромна Арена Бургас!
Над 400 хотела в Слънчев бряг...
Коментиран от #53
08:01 14.07.2026
51 Трол
08:31 14.07.2026
52 тц тц
До коментар #49 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":Ти колко от печалбата ще получиш по банковата си сметка наивнико?
Първо тези 100 милиона няма да ги даде държавата, а данъкоплатеца, печалбата ще я вземат шепа избрани, които даже не плащат данъци! Същото е и с еврофондовете - 3.5 милиона работещи плащаме всяка година 3 милиарда евро членски внос, после Урсула връща милиард от тези пари, които се пробират от десетина човека.
Но ти дерзай и щом мине Гейвизията ходи през час до банкомата да видиш дали са ти превели нещичко:)
09:13 14.07.2026
53 Мнение
До коментар #50 от "Мнение":и най важното - много пе....си.
09:15 14.07.2026
54 123
П.П. Двата прайда ще в различни дни за да може BezDARA да води и двата.
09:20 14.07.2026
55 Софиянче
10:36 14.07.2026
56 Столичанин
10:49 14.07.2026