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Два града останаха в надпреварата за домакинството на "Евровизия" догодина

Два града останаха в надпреварата за домакинството на "Евровизия" догодина

13 Юли, 2026 23:11 2 686 56

  • домакинство-
  • евровизия

От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив

Два града останаха в надпреварата за домакинството на "Евровизия" догодина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин (Host City Selection Process) Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив.

Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и продукционните стандарти на конкурса.

В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милотинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатурите на градовете за домакинство на Конкурса за песен „Евровизия 2027“.

„Бихме искали да подчертаем, че това решение е резултат единствено от оценката по предварително определените технически и инфраструктурни критерии, приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под съмнение безспорните качества на отпадналите градове и техните утвърдени традиции в областта на музиката, културата и международните фестивални прояви, което отваря възможности за тяхно участие в съпътстваща програма“, казва в официалното писмо до кметовете Милена Милотинова.

Към градовете, които преустановяват участието си в конкурса, се обърна и директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн: „Благодаря на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към Конкурса за песен на „Евровизия“ и за амбицията им да бъдат домакин на събитие, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството на конкурса. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за провеждането на следващото издание на конкурса в България. Надяваме се, че и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с „Евровизия 2027“, през месец май следващата година.“

Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    16 15 Отговор
    Дано да спечели Бургас!

    Коментиран от #10

    23:21 13.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    27 4 Отговор
    Вземайте си гейовизията в София, даже ако искате съчетайте я с прайда, само моля ви се - далеч от Бургас!

    23:27 13.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 17 БЕЗдара

    17 1 Отговор
    докпгас този откровен тра вестит ?

    23:34 13.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 бат Данчо

    20 8 Отговор
    Варна - морска столица , Бургас гей столица...

    Коментиран от #28

    23:37 13.07.2026

  • 20 Няма да е същата €пед...

    13 2 Отговор
    ...еращина без Кончита Вурст и Дана Интернешънъл!

    23:37 13.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А50

    9 1 Отговор
    Ще спечели Факултето

    Коментиран от #24, #25

    23:40 13.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кой туй нящу дара

    12 2 Отговор
    няма такоз нящу....

    23:50 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ми тъй

    3 2 Отговор
    Сам си пиша.... Писна ми, лека нощ!

    23:53 13.07.2026

  • 30 Коста

    8 2 Отговор
    Мъглиж е най-добрият избор!

    00:28 14.07.2026

  • 31 Мисит

    6 1 Отговор
    Еврохомящина,,,,,!

    00:42 14.07.2026

  • 32 Име

    11 1 Отговор
    Каспичан. Това е!

    00:42 14.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Нонаме

    4 2 Отговор
    Абе кога ще в3риваме билене че да се уничтози тва болни племе

    02:31 14.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ХИТ ГРЕК СРЪБСКО ИТАЛИАНО

    11 4 Отговор
    ТАЯ ПЕСЕН Б.РАНГА ЕДИНСТВЕНО МОГАТ ДА Я ХАРЕСВАТ ХОРА С УВРЕДЕНИ МОЗЪЦИ.

    02:53 14.07.2026

  • 37 Слава Богу!

    9 1 Отговор
    Слава Богу, че е този маскарад на пошлостта и лгбтито няма да опозори Варна!

    Коментиран от #39

    04:22 14.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 инвестутор и строител Невзоров

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Слава Богу!":

    Скоро Варна ще се прекръсти на Нова Алиновка.

    04:37 14.07.2026

  • 40 Мнение

    6 2 Отговор
    В София тарапаната е достатъчна, няма нужда от още повече

    04:48 14.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    1 3 Отговор
    Това е точното място
    Залата в бургас

    06:26 14.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ало - Ало.....

    4 2 Отговор
    И накрая да не се окаже , че победител е......БАНКЯ ?
    И че гост-звезда на конКУРса ще бъде дуета Бойко-Делян под името Двамата Шишковци !

    06:54 14.07.2026

  • 47 Тити

    5 3 Отговор
    Излиза че държавата ще даде 100 милиона евра за да грачат а за детска болница няма пари проста на Ив сме.

    Коментиран от #49

    07:13 14.07.2026

  • 48 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    2 0 Отговор
    Да са търкалят дрогирани, пияни закани по плажа.

    07:52 14.07.2026

  • 49 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Тити":

    Държавата ша даде 100 милиона за Евровизия.
    Само от стрийм платформи ша изкара двойно повече.

    Коментиран от #52

    07:56 14.07.2026

  • 50 Мнение

    2 3 Отговор
    БУРГАС е мястото за Евровизия!!!
    Нова огромна Арена Бургас!
    Над 400 хотела в Слънчев бряг...

    Коментиран от #53

    08:01 14.07.2026

  • 51 Трол

    1 0 Отговор
    Васко Маслото срещу Митко Момата.

    08:31 14.07.2026

  • 52 тц тц

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    Ти колко от печалбата ще получиш по банковата си сметка наивнико?
    Първо тези 100 милиона няма да ги даде държавата, а данъкоплатеца, печалбата ще я вземат шепа избрани, които даже не плащат данъци! Същото е и с еврофондовете - 3.5 милиона работещи плащаме всяка година 3 милиарда евро членски внос, после Урсула връща милиард от тези пари, които се пробират от десетина човека.
    Но ти дерзай и щом мине Гейвизията ходи през час до банкомата да видиш дали са ти превели нещичко:)

    09:13 14.07.2026

  • 53 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мнение":

    и най важното - много пе....си.

    09:15 14.07.2026

  • 54 123

    1 0 Отговор
    На финала на надпреварата ще се проведат два прайда - в Бургас и София и в който град е по масов той ще спечели.
    П.П. Двата прайда ще в различни дни за да може BezDARA да води и двата.

    09:20 14.07.2026

  • 55 Софиянче

    1 0 Отговор
    Аз гейюви не ща да гледам, така че нека спечели Бургас и неговите трудови хора и там каквото друго има.

    10:36 14.07.2026

  • 56 Столичанин

    1 0 Отговор
    В България има само София и провинцията. В провинцията има само села и селяни 😆

    10:49 14.07.2026