Археолозите на Хераклея Синтика откриха рядък древен медицински инструмент

Изключтелно рядък античен медицински инструмент откриха археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински в помещение, долепено до храма на Херакъл в Хераклея Синтика, съобщи специализираната онлайн платформа Archaeologia Bulgarica. В древността са наричали този урологичен инструмент литулкос и са го използвали при литотомия – операция за премахване на камъни от пикочния мехур.

Плиний определя това заболяване като най-болезненото, а Амоний от Александрия (III в. пр. Хр. ) се смята за изобретател на хирургичния метод за лечение и на инструментите за него. „Затова нарекли Амоний „Литотомос“, тоест "Резача на камъни" – пояснява проф. Вагалински. – Единственият познат паралел на нашия литулкос е инструмент, намерен в Италия. Фактът, че го открихме в помещение до храма на Херакъл, ни подсказва, че може би там са лекували болни хора, търсещи помощта на митичния герой – син на самия Зевс“. От двойната бронзова кука с дръжка, украсена с релефни пръстени, липсват само извитите връхчета. Стратиграфската датировка, базираща се на проучване на скалните пластове и наслоявания, сочи към ІІІ век сл. Хр.

По думите на проф. Вагалински инструментът е изключително рядка находка не само за България, но и в световен мащаб. От наличната научна литература е известно само още едно аналогично откритие. „Това е набор от медицински инструменти, които древните лекари са използвали в практиката си за извършване на операции за вадене на камъни от пикочния мехур. Това е била много деликатна, опасна, но наложителна хирургическа намеса“, обяснява Вагалински пред БТА.

Археологът разказва, че античната медицина е разполагала с разнообразен хирургически инструментариум – скалпели, игли, кюрети, лъжички и други специализирани пособия, но подобни находки се откриват рядко. Намереният инструмент е силно специализиран и е можел да бъде използван единствено от добре обучен лекар. „Това показва високо ниво на медицинско обслужване в Хераклея Синтика през първите три века на Римската империя, когато градът преживява икономически разцвет“, подчертава той.

Екипът на проф. Людмил Вагалински продължава проучването на помещението, като след обработката на всички находки ще могат да се направят по-категорични изводи за неговата функция. В разкопките участват 34-ма работници и седем археолози. В районите извън храма и непосредствено до него се използва механизирана техника за отстраняване на дебели речни наноси, след което процесът продължава ръчно, за да бъде изяснена архитектурата около храма на Херакъл.