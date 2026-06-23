Находките продължават: Откриха торс на Херакъл в античния град Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Торс на Херакъл беше открит при археологическите разкопки в античния град Хераклея Синтика. Находката има ключово значение и се очертава като едно от най-важните открития в настоящия археологически сезон, каза за БТА ръководителят на разкопките професор д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН). Откритият артефакт дава нови и убедителни доказателства за съществуването на по-ранен храм под разкрития в момента храм на Херакъл.

По думите на професора при разкопките са установени останки от по-ранна сграда, която вероятно също е била посветена на Херакъл. Откритите архитектурни елементи, включително мраморни фрагменти, са характерни за култови постройки и допълнително подкрепят тази хипотеза.

„Очевидно по-ранният храм е пострадал сериозно, най-вероятно вследствие на пожар. След това върху същото място е изграден нов храм, който е по-голям и по-богато украсен, какъвто разкриваме в момента“, посочи Вагалински.

Според него все още е рано да се прави категорична датировка на находката. По първоначални наблюдения обаче датировката на торса вероятно е синхронна с вече разкритите зидове, които се датират от III–II век пр. Хр.

Археолозите подчертават, че храмът не е съществувал изолирано, а е бил част от по-широк архитектурен ансамбъл. Около него се очертават структури като порти и допълнителни постройки, чието проучване тепърва предстои.

Основна задача на екипа на този етап е да изясни точната хронология на строителните етапи, както и да възстанови цялостния план на комплекса. Това е ключово условие както за научния анализ, така и за бъдещи дейности по консервация и реставрация на обекта. Паралелно с разкопките се извършват и дейности по опазване на откритите находки. Специалисти почистват и обработват намерените предмети, а експерти извършват първична консервация на по-малки артефакти, открити на място.

В проучванията участват и външни специалисти, включително проф. Филип Мачев, както и реставратори. Очаква се събраната информация да допринесе за по-прецизно изграждане на хронологията и по-доброто разбиране на развитието на Хераклея Синтика като значим античен център. Археологическите дейности на обекта продължават.