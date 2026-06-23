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Находките продължават: Откриха торс на Херакъл в античния град Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Находките продължават: Откриха торс на Херакъл в античния град Хераклея Синтика (ВИДЕО)

23 Юни, 2026 11:31 634 6

  • хераклея синтика-
  • херакъл-
  • торс-
  • археология

По-рано археолозите откриха и други торсове, за които се предполага, че са на гръцки богове

Находките продължават: Откриха торс на Херакъл в античния град Хераклея Синтика (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Торс на Херакъл беше открит при археологическите разкопки в античния град Хераклея Синтика. Находката има ключово значение и се очертава като едно от най-важните открития в настоящия археологически сезон, каза за БТА ръководителят на разкопките професор д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН). Откритият артефакт дава нови и убедителни доказателства за съществуването на по-ранен храм под разкрития в момента храм на Херакъл.

По думите на професора при разкопките са установени останки от по-ранна сграда, която вероятно също е била посветена на Херакъл. Откритите архитектурни елементи, включително мраморни фрагменти, са характерни за култови постройки и допълнително подкрепят тази хипотеза.

„Очевидно по-ранният храм е пострадал сериозно, най-вероятно вследствие на пожар. След това върху същото място е изграден нов храм, който е по-голям и по-богато украсен, какъвто разкриваме в момента“, посочи Вагалински.

Според него все още е рано да се прави категорична датировка на находката. По първоначални наблюдения обаче датировката на торса вероятно е синхронна с вече разкритите зидове, които се датират от III–II век пр. Хр.

Археолозите подчертават, че храмът не е съществувал изолирано, а е бил част от по-широк архитектурен ансамбъл. Около него се очертават структури като порти и допълнителни постройки, чието проучване тепърва предстои.

Основна задача на екипа на този етап е да изясни точната хронология на строителните етапи, както и да възстанови цялостния план на комплекса. Това е ключово условие както за научния анализ, така и за бъдещи дейности по консервация и реставрация на обекта. Паралелно с разкопките се извършват и дейности по опазване на откритите находки. Специалисти почистват и обработват намерените предмети, а експерти извършват първична консервация на по-малки артефакти, открити на място.

В проучванията участват и външни специалисти, включително проф. Филип Мачев, както и реставратори. Очаква се събраната информация да допринесе за по-прецизно изграждане на хронологията и по-доброто разбиране на развитието на Хераклея Синтика като значим античен център. Археологическите дейности на обекта продължават.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 6 Отговор
    Дето и да копнеш изкача гръцко и римско, следа от Ганчо и Ханчо няма никаква.

    Коментиран от #2

    11:32 23.06.2026

  • 2 чезвай

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    През комина

    11:34 23.06.2026

  • 3 доц. д-р, стнс | ст. Кина Хоюва

    2 2 Отговор
    За съжаление, торса е с отчупен фалос, но обещавам, че няма да си тръгна докато не намеря О Я на Херакъл!

    11:40 23.06.2026

  • 4 Един

    3 0 Отговор
    Събке, де го видеото ?

    Коментиран от #6

    11:41 23.06.2026

  • 5 Асен Милев

    2 0 Отговор
    Тракийската култура е пред гръцка. Хераклея Синтика е тракийски град.
    Доказано е, че повечето гръцки богове, всъщност са тракийски с старобългарско обяснение на имената.

    От названието Херос произлиза думата герой, сроден е и теонима Хера – съпругата на Зевс. С Тракийския Херос е свързано и името на древния герой Херакъл. За повечето хора Зевс, Хера и Херакъл са персонажи от гръцката митология. Това обаче не ги прави автоматично гръцки.

    12:12 23.06.2026

  • 6 Събка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Кьорав ли си, най-отдолу в статията.

    12:17 23.06.2026