Археолози откриха прецизна подова мозайка в храма на Херакъл в Хераклея Синтика (СНИМКИ)

Археолози, ръководени от проф. Людмил Вагалински (НАИМ-БАН), откриха подова мозайка в храма на Херакъл в античния град Хераклея Синтика край Петрич. Те попаднали на находката при тазгодишните разкопки в района на храма на Херакъл, съобщи за БТА проф. Вагалински.

По думите му откритието е сред най-интересните от началото на сезона, тъй като допълва значително информацията за устройството и развитието на сградата през различните етапи от нейното съществуване. Мозайката носи допълнителна информация за храма на Херакъл, който е бил богато украсен. Разкрита е малка част от мозайката, която е покривала целия храм. Проф. Вагалински поясни, че на терен е реставраторът Ренета Караманова от НАИМ-БАН, която работи по втората скулптура открита при разкопките в античния град.

Откритата в храма на Херакъл мозайка привлича вниманието не само с декоративната си стойност, но и с изключително прецизната си изработка, уточни за БТА проф. Людмил Вагалински. Според археолозите качеството на изпълнение и използваните материали показват, че светилището е било добре поддържано и е заемало важно място в религиозния живот на античния град.

Мозайката е изпълнена в техниката opus tessellatum и е с необичайна за региона цветова гама - тъмновиолетово, охра, синьо и бяло. Подобна комбинация изисква добре подбрани суровини и опитни майстори, което я нарежда сред по-луксозните декоративни решения в римската епоха, обясни експертът.

„Самото изпълнение говори за висока култура на строителство и за храм, който е бил представителен, а не второстепенен“, коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински. По думите му запазените фрагменти с бръшлянови листа и геометрични мотиви вероятно са оформяли рамка около централна сцена, която не е оцеляла.

Археолозите смятат, че именно тази централна композиция може да е била посветена на някой от подвизите на Херакъл. Макар хипотезата засега да не е доказана, тя се вписва добре в контекста на храма и в начина, по който са били украсявани важните култови пространства в римските градове.

Новата находка е ценна и с това, че допълва представата за развитието на Хераклея Синтика като заможен и добре организиран градски център. Подобни декоративни решения обикновено се срещат в сгради, свързани с елита или с особено значими обществени функции, което подсказва, че храмът на Херакъл е бил сред ключовите обекти в античния град, обясни археологът.

В момента върху мозайката се извършва аварийна консервация от Ренета Караманова, реставратор в Националния археологически институт с музей при БАН. След приключване на работата специалистите ще решат дали подът може да остане на място като част от бъдеща експозиция, или ще бъде преместен за по-добра защита и представяне в Историческия музей в Петрич.