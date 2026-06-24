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Археолози откриха прецизна подова мозайка в храма на Херакъл в Хераклея Синтика (СНИМКИ)

Археолози откриха прецизна подова мозайка в храма на Херакъл в Хераклея Синтика (СНИМКИ)

24 Юни, 2026 11:01 1 095 6

  • хераклея синтика-
  • археология-
  • мозайка-
  • херакъл

Специалистите изтъкват, че мозайката е изработена с необичайни цветове за региона

Археолози откриха прецизна подова мозайка в храма на Херакъл в Хераклея Синтика (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook/ Archaeologia Bulgarica
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Археолози, ръководени от проф. Людмил Вагалински (НАИМ-БАН), откриха подова мозайка в храма на Херакъл в античния град Хераклея Синтика край Петрич. Те попаднали на находката при тазгодишните разкопки в района на храма на Херакъл, съобщи за БТА проф. Вагалински.

По думите му откритието е сред най-интересните от началото на сезона, тъй като допълва значително информацията за устройството и развитието на сградата през различните етапи от нейното съществуване. Мозайката носи допълнителна информация за храма на Херакъл, който е бил богато украсен. Разкрита е малка част от мозайката, която е покривала целия храм. Проф. Вагалински поясни, че на терен е реставраторът Ренета Караманова от НАИМ-БАН, която работи по втората скулптура открита при разкопките в античния град.

Откритата в храма на Херакъл мозайка привлича вниманието не само с декоративната си стойност, но и с изключително прецизната си изработка, уточни за БТА проф. Людмил Вагалински. Според археолозите качеството на изпълнение и използваните материали показват, че светилището е било добре поддържано и е заемало важно място в религиозния живот на античния град.

Мозайката е изпълнена в техниката opus tessellatum и е с необичайна за региона цветова гама - тъмновиолетово, охра, синьо и бяло. Подобна комбинация изисква добре подбрани суровини и опитни майстори, което я нарежда сред по-луксозните декоративни решения в римската епоха, обясни експертът.

„Самото изпълнение говори за висока култура на строителство и за храм, който е бил представителен, а не второстепенен“, коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински. По думите му запазените фрагменти с бръшлянови листа и геометрични мотиви вероятно са оформяли рамка около централна сцена, която не е оцеляла.

Археолозите смятат, че именно тази централна композиция може да е била посветена на някой от подвизите на Херакъл. Макар хипотезата засега да не е доказана, тя се вписва добре в контекста на храма и в начина, по който са били украсявани важните култови пространства в римските градове.

Новата находка е ценна и с това, че допълва представата за развитието на Хераклея Синтика като заможен и добре организиран градски център. Подобни декоративни решения обикновено се срещат в сгради, свързани с елита или с особено значими обществени функции, което подсказва, че храмът на Херакъл е бил сред ключовите обекти в античния град, обясни археологът.

В момента върху мозайката се извършва аварийна консервация от Ренета Караманова, реставратор в Националния археологически институт с музей при БАН. След приключване на работата специалистите ще решат дали подът може да остане на място като част от бъдеща експозиция, или ще бъде преместен за по-добра защита и представяне в Историческия музей в Петрич.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    А Баце навремето ремонтира Плиска със стиропор и гипскартон за 4млн лв,

    Коментиран от #3

    11:05 24.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    На такива не трябва да им се позволява да ремотнират нещо, което е повече от зайчарник.🐇

    Коментиран от #4

    11:27 24.06.2026

  • 4 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "хмм":

    Румбата ще ремонтира с телена ограда и най много плац.

    11:34 24.06.2026

  • 5 Bg дракон 🐉

    2 0 Отговор
    Чакам удбашите от Вардарска, да си сакат града! Щото, градът бил част от идентитето им. От тази нахалници, отърване нема! Ти им даваш пръст, те ръката, сакат да изядът! Хем крадът история, хем нагли! Тоест, ние ги крадем!

    11:41 24.06.2026

  • 6 Галина Колева

    1 0 Отговор
    За този град се е знаело.Баба Ванга светла и памет говореше за него .Ето сега излиза в останалия си непреходен блясък.Дано успеем да го опазим .

    12:41 24.06.2026