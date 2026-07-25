Археолози откриха оловен печат на цар Симеон при разкопки във Велики Преслав

По време на разкопки във Велики Преслав, при проучване на манастира на Георги Синкел (известен като Манастир на чъргубиля Мостич), дясна ръка на патриарха на старата българска столица от X век, е открит оловен печат на цар Симеон, съобщи за БТА проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов.
По думите му това е рядък артефакт и откритието е значимо в навечерието на 1100 годишнината от кончината на цар Симеон, която трябва да се отбележи подобаващо през 2027 г.
На открития оловен печат има надпис на лицевата страна на гръцки език: "на миротворния василевс многая лета". На лицевата страна има изображение на Божията майка с нимб, която държи медальон с образа на Младенеца. От двете страни на изображението е изписано на гръцки: "Майка Божия". На обратната страна има кръгов надпис, който в превод гласи: "На Симеон василевс многая лета". В средата на печата е изображение на владетеля със стема и със владетелски одежди. Представен е анфас. В дясната си ръка държи кълбо, върху което е изобразен кръст. С лявата ръка владетелят държи царския знак на лабарум, който е опрян на лявото му рамо, обяснява проф. Попконстантинов.
"Откритието е значимо, тъй като свидетелства за връзката на манастира, който проучвамe, и царския двор. Фактът, че намираме този печат свидетелства за кореспонденция от страна на цар Симеон с някого в манастира", каза за БТА доц. Росина Костова, ръководител на разкопките на манастира на Георги Синкел.
Досега на науката са познати 19 такива оловни печата. От тях само три са открити в археологически обекти. Останалите са случайни находки. Разкопките са финансирани по проект на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в рамките на редовната програма на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания за 2025 г., коментира тя.
"Работим с работници от Велики Преслав и студенти от специалност "Археология" във Великотърновския университет, които провеждат тук своята задължителна практика по средновековна археология. Археологическите разкопки ще продължат до 5 август" каза още доц. Костова.
Както БТА съобщи, проф. Казимир Попконстантинов каза на откриващата конференция "Европа на Балканите. Заедно чрез знание" през 2024 г., че Златната църква в Преслав впечатлява със своя купол, архитектура и украса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре, ама
14:38 25.07.2026
2 Иманяр
Коментиран от #3
14:48 25.07.2026
3 Ученик
До коментар #2 от "Иманяр":Печат на цар Симеон е по-скоро златен пръстен.
14:50 25.07.2026
4 Къв ви Симеон бре
14:50 25.07.2026
5 Тера инкогнита и балкански маймуни
14:54 25.07.2026
6 Очевидно Симеон
14:56 25.07.2026
7 Да попитам
15:29 25.07.2026
8 ПРИПОМНЯНЕ
15:50 25.07.2026
9 Спецназ
Това е печат за администрацията и търговските сдеки! ФАКТ!
16:02 25.07.2026
10 Спецназ
Едно че завладявал територии, после налагал мита на всеки колкото си поиска!
ФАКТ!
16:05 25.07.2026
11 Добре де.
А как се пише на гръцки "многая лета"?
В много случаи в текстове обявени за "български, написани с гръцки букви" са налични букви като големия и малкия юс, които никога не са били чст от гръцката азбука. Не е ли крайно време да се говори истината и да се обяви, че буквите които незаслужено бяха обявени за "гръцки" всъщност са букви от предгръцка писменост или така наречените линеар "А", линеар"Б", а също и фригийска писменост? С други думи "гръцките букви" съвсем не са гръцки, а заемки от предгръцка балканска писменост, откъдето е разработена и българската азбука. Заблудата макар и повтаряна вече векове излезе наяве, че даже така познатата в цял свят "Гръцка митология" изобщо не е гръцка, а реално е заимствана от предгръцкото население на Балканите - Траките (или по скоро открадната защото най официално се твърди, че е създадена от гърците)
16:16 25.07.2026