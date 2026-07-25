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Археолози откриха оловен печат на цар Симеон при разкопки във Велики Преслав

Археолози откриха оловен печат на цар Симеон при разкопки във Велики Преслав

25 Юли, 2026 14:18 917 11

  • археология-
  • велики преслав-
  • цар симеон-
  • печат-
  • откритие-
  • находка

В разкопките активно участват студенти от специалност "Археология" във Великотърновския университет

Археолози откриха оловен печат на цар Симеон при разкопки във Велики Преслав - 1
Снимка: Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

По време на разкопки във Велики Преслав, при проучване на манастира на Георги Синкел (известен като Манастир на чъргубиля Мостич), дясна ръка на патриарха на старата българска столица от X век, е открит оловен печат на цар Симеон, съобщи за БТА проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов.

По думите му това е рядък артефакт и откритието е значимо в навечерието на 1100 годишнината от кончината на цар Симеон, която трябва да се отбележи подобаващо през 2027 г.

На открития оловен печат има надпис на лицевата страна на гръцки език: "на миротворния василевс многая лета". На лицевата страна има изображение на Божията майка с нимб, която държи медальон с образа на Младенеца. От двете страни на изображението е изписано на гръцки: "Майка Божия". На обратната страна има кръгов надпис, който в превод гласи: "На Симеон василевс многая лета". В средата на печата е изображение на владетеля със стема и със владетелски одежди. Представен е анфас. В дясната си ръка държи кълбо, върху което е изобразен кръст. С лявата ръка владетелят държи царския знак на лабарум, който е опрян на лявото му рамо, обяснява проф. Попконстантинов.

"Откритието е значимо, тъй като свидетелства за връзката на манастира, който проучвамe, и царския двор. Фактът, че намираме този печат свидетелства за кореспонденция от страна на цар Симеон с някого в манастира", каза за БТА доц. Росина Костова, ръководител на разкопките на манастира на Георги Синкел.

Досега на науката са познати 19 такива оловни печата. От тях само три са открити в археологически обекти. Останалите са случайни находки. Разкопките са финансирани по проект на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в рамките на редовната програма на Министерство на културата за финансиране на теренни археологически проучвания за 2025 г., коментира тя.

"Работим с работници от Велики Преслав и студенти от специалност "Археология" във Великотърновския университет, които провеждат тук своята задължителна практика по средновековна археология. Археологическите разкопки ще продължат до 5 август" каза още доц. Костова.

Както БТА съобщи, проф. Казимир Попконстантинов каза на откриващата конференция "Европа на Балканите. Заедно чрез знание" през 2024 г., че Златната църква в Преслав впечатлява със своя купол, архитектура и украса.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре, ама

    4 1 Отговор
    Какво ли би казал цар Симеон за сегашната фалирала територия…

    14:38 25.07.2026

  • 2 Иманяр

    7 0 Отговор
    Това НЕ е печат на цар Симеон а административен печат с който е разполагал всеки областен бирник и си е написано на старогръцки, тоест на финикийски. Поне 16 такива има в Пловдивският музей

    Коментиран от #3

    14:48 25.07.2026

  • 3 Ученик

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иманяр":

    Печат на цар Симеон е по-скоро златен пръстен.

    14:50 25.07.2026

  • 4 Къв ви Симеон бре

    2 1 Отговор
    И изписано на гръцки: "Майка Божия"....

    14:50 25.07.2026

  • 5 Тера инкогнита и балкански маймуни

    1 4 Отговор
    Нищо на тази територия не впечатлява нито с архитектура нито с украса. Само надрънканите глупости от пишман експерти на държавна хранилка са впечатляващи

    14:54 25.07.2026

  • 6 Очевидно Симеон

    3 1 Отговор
    е отхапал другата половина докато е бил пиян нали?

    14:56 25.07.2026

  • 7 Да попитам

    3 0 Отговор
    А,златните обеци на баба Лили Иванова ,кога ?

    15:29 25.07.2026

  • 8 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор
    Известната снимка на ичергубоила Мостич, с която плашат македонците, е по възстановката направена през 1955г. от съветския проф. Герасимов. Държавната комисия, за приемане на работата му и съответното изплащане на хонорара, е задала въпрос за обективните причини по които Мостич е с епикантос. Герасимов не е могъл да отговори нищо смислено и се е базирал на "общоприетата истина, че българите са с азиатски произход". Комисията ни не приема това обяснение. Разразява се неприятен скандал и в резултат не се приема и възстановката, и на професорът не му е изплатен хонорара. Това обаче не пречи на заинтересованите да публикуват и широко популяризират снимка на фалшивата възстановка (има дори и пощенски марки с нея).

    15:50 25.07.2026

  • 9 Спецназ

    1 0 Отговор
    Печат на Симеон не значи че той го е държал в ръка.

    Това е печат за администрацията и търговските сдеки! ФАКТ!

    16:02 25.07.2026

  • 10 Спецназ

    1 0 Отговор
    Цар Симеон е бил нещо средно между сегашните Путин и Тръмп!

    Едно че завладявал територии, после налагал мита на всеки колкото си поиска!

    ФАКТ!

    16:05 25.07.2026

  • 11 Добре де.

    0 0 Отговор
    "От двете страни на изображението е изписано на гръцки: На обратната страна има кръгов надпис, който в превод гласи: "На Симеон василевс многая лета".
    А как се пише на гръцки "многая лета"?
    В много случаи в текстове обявени за "български, написани с гръцки букви" са налични букви като големия и малкия юс, които никога не са били чст от гръцката азбука. Не е ли крайно време да се говори истината и да се обяви, че буквите които незаслужено бяха обявени за "гръцки" всъщност са букви от предгръцка писменост или така наречените линеар "А", линеар"Б", а също и фригийска писменост? С други думи "гръцките букви" съвсем не са гръцки, а заемки от предгръцка балканска писменост, откъдето е разработена и българската азбука. Заблудата макар и повтаряна вече векове излезе наяве, че даже така познатата в цял свят "Гръцка митология" изобщо не е гръцка, а реално е заимствана от предгръцкото население на Балканите - Траките (или по скоро открадната защото най официално се твърди, че е създадена от гърците)

    16:16 25.07.2026