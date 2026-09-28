Вулканичната пепел от Етна спря полетите в Катания за трети ден

Полетите на летището в италианския град Катания остават преустановени за трети пореден ден заради вулканична пепел от Етна, съобщи операторът на аеропорта, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Според последната актуализация всички полети са отменени до 23:59 ч. българско време днес. Катания е петото най-натоварено летище в Италия по брой обслужени пътници.

Пътниците са призовани да проверят актуалния статус на полетите си с авиокомпаниите, преди да предприемат пътуване до летището. Операторът посочва, че при промяна на ситуацията ще бъдат публикувани допълнителни съобщения.

Етна е най-високият и един от най-активните вулкани в Европа, като изригванията и изхвърлянето на пепел редовно създават проблеми за въздушния трафик в района на Катания.

Това лято вулканичната активност е довела до сериозни нарушения на полетите, засягайки хиляди пътници в разгара на туристическия сезон.