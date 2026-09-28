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Вулканичната пепел от Етна спря полетите в Катания за трети ден

Вулканичната пепел от Етна спря полетите в Катания за трети ден

28 Септември, 2026 11:55 532 2

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Всички полети от и до петото най-натоварено летище в Италия остават преустановени до края на деня заради изхвърлената пепел

Вулканичната пепел от Етна спря полетите в Катания за трети ден - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полетите на летището в италианския град Катания остават преустановени за трети пореден ден заради вулканична пепел от Етна, съобщи операторът на аеропорта, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Според последната актуализация всички полети са отменени до 23:59 ч. българско време днес. Катания е петото най-натоварено летище в Италия по брой обслужени пътници.

Пътниците са призовани да проверят актуалния статус на полетите си с авиокомпаниите, преди да предприемат пътуване до летището. Операторът посочва, че при промяна на ситуацията ще бъдат публикувани допълнителни съобщения.

Етна е най-високият и един от най-активните вулкани в Европа, като изригванията и изхвърлянето на пепел редовно създават проблеми за въздушния трафик в района на Катания.

Това лято вулканичната активност е довела до сериозни нарушения на полетите, засягайки хиляди пътници в разгара на туристическия сезон.


Италия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядото

    3 0 Отговор
    Путин е виновен

    Коментиран от #2

    12:04 28.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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