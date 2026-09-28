Белами: Уелс ще се подобри въпреки шест мача без победа

Селекционерът на Уелс Крейг Белами вярва, че националният отбор ще се подобри, въпреки че загубата от Дания с 0:2 като гост удължи серията без победа на шест мача. Поражението остави тима без спечелена точка в Лигата на нациите на УЕФА.

„Наистина ме боли. Когато видиш толкова атлетичен отбор да те премаже... но тогава няма ли да се подобрим? Мисля, че ще се. Този отбор ще стане по-добър, тези играчи ще продължат да се подобряват“, заяви Белами след срещата, цитиран от Би Би Си.

Той подчерта, че за развитието на състава е важно да се изправя редовно срещу най-силните отбори в Европа. Белами добави, че в тима има млади футболисти, които ще продължат да се развиват и след края на неговия период начело.

Дания контролира мача

Домакините започнаха по-активно и имаха възможност да открият резултата още в началото, когато Микел Дамсгор уцели гредата. Гол на Густав Исаксен беше отменен, преди Дания да стигне до победата с 2:0.

„Казах на играчите преди мача: това ще бъде по-трудно от двубоя с Португалия. Това беше различно предизвикателство, но и много трудно. По-добрият отбор спечели в крайна сметка. Колкото и да съм разочарован, мисля, че резултатът е справедлив“, каза Белами.

Селекционерът определи оставащите два мача като важни за отбора. Уелс ще приеме Норвегия на 1 октомври, а три дни по-късно ще бъде домакин на Дания. И двата двубоя ще се играят на уелска земя.

Източници: БТА, Би Би Си