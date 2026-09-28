Режисьорът на "Мамник" бойкотира филмовия фестивал "Златна роза"

Сериозен скандал разтърси 44-ото издание на фестивала на българския игрален филм „Златна роза“ във Варна. Режисьорът на хитовия сериал „Мамник“ Виктор Божинов обяви бойкот, отправяйки тежки обвинения за процесите в родното кино. Същевременно организаторите не останаха безучастни, а отговориха категорично, че няма за какво да се оправдават, предава Шоу Блиц.

В центъра на напрежението се оказа специалното представяне на финалния 10-и епизод на „Мамник“.

Епизодът действително фигурира в официалната програма на фестивала, като „Мамник“ е част от селекцията за сериали. Версиите за случилото се обаче се разминават.

Виктор Божинов съобщи, че екипът, пристигнал да представи „Мамник“, е бойкотирал прожекцията и заяви: „Не можем да бъдем параван“. В първоначалните публикации по темата дори беше съобщено, че самата прожекция не се е състояла.

От „Златна роза“ обаче дават различна версия.

„Излъчихме сериала, само актьорите не бяха на пресконференцията. Всичко ни е по правилата и нямаме повод да се оправдаваме за нищо спрямо г-н Божинов. Имаме си международно жури, което решава кой сериал и филм да награди. Не е взел награда, но това е положението“, заяви пиарът на фестивала Кремена Димитрова пред „България днес“.

Режисьорът отправи сериозни обвинения за начина, по който според него функционират определени процеси в българското кино. По думите му още при старта на работата по „Мамник“ е бил направен опит проектът да бъде изваден от сесията на Националния филмов център за сериали, въпреки че според Божинов продукцията е получила най-висока оценка от художествената комисия. Това е твърдение на режисьора, изложено в публичната му позиция.

Божинов направи паралел и с друг свой успешен сериал – „Вина“. Той твърди, че и тази продукция преди време е станала обект на опит за изваждане от „Златна роза“, като свързва случилото се с „предварителни уговорки“.

„Ние няма да служим за „параван“ на подобни процеси“, е позицията на режисьора, който отправи и остри критики към състоянието на българското кино.

От фестивала оспориха и тази част от твърденията му.

„И сериалът „Вина“ също е бил излъчван на „Златната роза“, нямам представа защо се получават тези твърдения на г-н Божинов“, коментира Кремена Димитрова.

Още преди бойкота напрежение около представянето на „Мамник“ предизвика и рекламната визия за прожекцията. Авторът на романа Васил Попов публично изрази недоумението си защо за постера е използван изкуствен интелект, при положение че сериалът разполага с достатъчно професионално заснет материал.

„Не разбирам защо е било нужно да се ползва изкуствен интелект за постера, имайки предвид, че си има достатъчно страхотни кадри от сериала“, коментира писателят. Попов обаче даде да се разбере, че не желае името му да бъде въвличано в по-големия конфликт.

„Мен ме интересуват основно книгите ми и как ги представям, другото е работа на продуцентите и режисьора на сериала“, обясни той.

В крайна сметка „Мамник“ не получи основното отличие за сериал на 44-ата „Златна роза“. Официалният победител в категорията е „Дъждът оставя следи“ с главен сценарист Александър Чобанов и режисьори Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Според мотивите на журито отличието е за оригиналната концепция и внимателното изграждане на света на събитията.