Новини
Спорт »
Бг футбол »
Акрам Бурас попадна в идеалния отбор на сезона

Акрам Бурас попадна в идеалния отбор на сезона

28 Септември, 2026 11:45 360 0

  • акрам бурас-
  • левски-
  • футболист на футболистите-
  • български футбол

Полузащитникът на Левски получи признание в класацията „Футболист на футболистите“. В идеалната 11-ка има общо петима играчи на „сините“

Акрам Бурас попадна в идеалния отбор на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полузащитникът на Левски Акрам Бурас попадна в идеалния отбор на сезон 2025-2026 в класацията „Футболист на футболистите“. Признанието идва за представянето му с екипа на столичния клуб.

Левски има най-много представители в идеалната 11-ка – петима. Освен Бурас, в състава са вратарят Светослав Вуцов, защитниците Кристиан Димитров и Майкон, както и нападателят Евертон Бала. Лудогорец е с трима играчи, ЦСКА има двама, а ЦСКА 1948 – един.

Бурас е избран сред тримата полузащитници в идеалния отбор заедно с Петър Станич и Ивайло Чочев от Лудогорец.

„Много съм горд, че получавам тази награда. Благодаря на моите съотборници, на треньорския щаб и на нашите фенове. Най-доброто предстои, ако е рекъл Бог“, заяви Бурас.

Идеалната 11-ка беше определена по време на церемонията „Футболист на футболистите“.

Източници: Спортал


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове