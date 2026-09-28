Акрам Бурас попадна в идеалния отбор на сезона

Полузащитникът на Левски Акрам Бурас попадна в идеалния отбор на сезон 2025-2026 в класацията „Футболист на футболистите“. Признанието идва за представянето му с екипа на столичния клуб.

Левски има най-много представители в идеалната 11-ка – петима. Освен Бурас, в състава са вратарят Светослав Вуцов, защитниците Кристиан Димитров и Майкон, както и нападателят Евертон Бала. Лудогорец е с трима играчи, ЦСКА има двама, а ЦСКА 1948 – един.

Бурас е избран сред тримата полузащитници в идеалния отбор заедно с Петър Станич и Ивайло Чочев от Лудогорец.

„Много съм горд, че получавам тази награда. Благодаря на моите съотборници, на треньорския щаб и на нашите фенове. Най-доброто предстои, ако е рекъл Бог“, заяви Бурас.

Идеалната 11-ка беше определена по време на церемонията „Футболист на футболистите“.

Източници: Спортал