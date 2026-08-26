Тейлър Суифт и Бионсе с емоционални думи за Доли Партън

Музикалният свят преживява една от най-големите си загуби. Легендарната Доли Партън почина на 80-годишна възраст след кратка битка с рака. Новината бе потвърдена официално от нейния племенник и дългогодишен ръководител на охраната Брайън Сийвър. Веднага след трагичната вест, Тейлър Суифт и Бионсе – две изпълнителки, които имаха дълбока лична и професионална връзка с Партън – публикуваха своите пълни и официални изявления, за да почетат паметта на своята менторка и вдъхновителка.

Пълното изявление на Тейлър Суифт

Тейлър Суифт, която наскоро направи огромно дарение за грамотност към фондацията на Доли Партън, изпрати официално писмо до водещи медии, разпространено от списание Peoplе:

„Свят без Доли не изглежда възможен, реален или правилен. Но заради вечно щедрия начин, по който тя прекара времето си на тази земя, и безбройните животи, които промени към по-добро, нейното наследство ще бъде вечно. Тя беше наистина дарът, който продължава да дава.

Доли ни даде някой, на когото да се възхищаваме, като същевременно ни насърчаваше да бъдем такива, каквито сме като личности. Някак си тя успяваше да ни предава своите уроци за света нежно и честно, едновременно с това, и изключително често по забавен начин. Успяваше да даде на света абсолютна мистерия и фантазия в някои кътчета от живота си, но и да осигури пълна прозрачност в начините, които наистина имаха значение.

Някак си тя беше истинска благодат и истинска дързост, събрани в един зашеметяващ човек. Тя притежаваше най-мекото сърце, когато ставаше дума за борбите на другите, и стоманен гръбнак, за да защити собственото си достойнство като творец. Благодарна съм за въжетата, по които тя вървеше, за да могат млади момичета като мен да пораснат, мечтаейки също да се присъединят към цирка. Доли, ще мисля за теб на всяка крачка от пътя.“

Пълното изявление на Бионсе

Бионсе, която си сътрудничи с кънтри иконата в своя албум „Cowboy Carter“ от 2024 г. чрез преработката на хита „Jolene“, публикува официалното си обръщение на своя личен уебсайт:

„Доли, ти беше барометърът. Полярната звезда. Дръзка и блестяща. Талантлива и упорита. Ти ни научи на толкова много уроци за това как да бъдем уникално себе си. Благодарна съм за твоето изкуство, твоето сърце, твоята щедрост, твоя хумор и твоето предприемачество.

За мен е чест, че имах привилегията да работя с теб. Ще пазя това завинаги. Благодаря ти за твоето дълбоко въздействие върху света. Ти си ангел, който направи този свят по-щастливо място заради твоето радостно изкуство. Ти наистина си единствена по рода си. Почивай в мир.“

Двете емоционални изявления подчертават огромната празнота, която поп и кънтри музиката усещат днес, като същевременно затвърждават Доли Партън като вечния мост между поколенията творци.