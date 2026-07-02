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Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев

Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев

2 Юли, 2026 15:35 8 393 157

  • йосиф сърчаджиев-
  • кончина-
  • смърт-
  • актьор-
  • опело

По изрично настояване на самия творец, опелото му е било отслужено днес в съвсем тесен кръг

Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската култура загуби една от най-ярките си, артистични и магнетични фигури. Големият актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли 2026 г., съобщи за БТА неговата дъщеря Ана Сърчаджиева. По изрично настояване на самия творец, опелото му е било отслужено днес в съвсем тесен кръг. Неговото последно желание бе да бъде запомнен не с кончината си, а с живото си присъствие, устрема и следата, която оставя в българския културен живот.

Приживе, по повод премиерата на филма „Януари“ (2023 г.), Сърчаджиев сподели думи, които днес звучат като негово духовно завещание: „Нашият живот е такъв. С любов да се срещаш към смъртта и да отиваш към онзи свят, който е най-красивото нещо. Оня свят. Не бойте се! Няма страшно. И това не е тъжно. Тъжното е реалността. А над реалността е красотата“.

Театърът като семейна съдба

Роден на 2 май 1945 г. в София, Йосиф Сърчаджиев израства в семейство, дълбоко свързано с изкуството и обществения живот. Негов баща е проф. Стефан Сърчаджиев – дългогодишен режисьор в Народния театър „Иван Вазов“, а майка му е Анна Фаденхехт, дъщеря на известния юрист и политик Йосиф Фаденхехт.

Заедно с братята си Богдан и Николай, бъдещият актьор прави първите си стъпки в импровизирания домашен театър „101 дупки“ – наречен така заради прокъсаното перде, служещо за официална завеса. Момчетата организират и куклено шоу с кукли, донесени от баща им от Чехия. Йосиф се оказва сред първите деца, участвали в предавания „на живо“ по новопоявилата се тогава българска телевизия. Официалният му филмов дебют е едва 7-годишен във филма на баща му „Наша земя“ (1952 г.), а на 15 години стъпва за първи път на сцената на Народния театър в постановката „Сирано дьо Бержерак“.

Въпреки че младежките му интереси се лутат между историята, археологията, геологията и кинооператорското майсторство, театърът се оказва негова съдба. По време на военната си служба в Ямбол той се увлича по самодейността и именно там среща своята бъдеща съпруга Райна Томова. По-късно тя се утвърждава като успешен сценарист на емблематични филми като „Адаптация“ и „Дубльорът“. За нея Сърчаджиев винаги е говорил с огромно преклонение, наричайки я „енергийния двигател и режисьора зад кадър на тяхното семейство“.

Пътят през сцените: От Сливен до Синеморец и обратно

След като завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1969 г. в класа на проф. Моис Бениеш, Елка Михайлова и Апостол Карамитев, Сърчаджиев започва професионалния си път в Сливенския драматичен театър. Изключително силен и продуктивен период прекарва на сцената на Театър „Българска армия“ (1973–1993 г.).

През 1994 г. обаче той взема радикално решение – уморен от столичната суета, се оттегля в Синеморец и започва работа в Бургаския театър „Адриана Будевска“, където има щастието да си партнира на сцената със своята дъщеря Ана. Междувременно общественият му ангажимент го отвежда и в Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), където е член от квотата на парламента в периода 1997–2001 г., защитавайки свободата и спокойствието на журналистите. През 2002 г. се завръща в София с постановката „Поручик Бенц“ и става част от трупата на Малък градски театър „Зад канала“.

„Различният свят“ след инсулта и над 100 роли

През 2004 г. актьорът претърпява тежък инсулт, но проявява невероятна воля и характер. Самият той описва това състояние по неподражаем начин: „След инсулта влязох в един свят, различен от по-раншния и много любопитен. Голямо удоволствие е за мен да съм в този свят... А това, че едната част от тялото ми не работи... това е весело“. Година по-късно той триумфално се завръща на сцена в образа на „лелята“ в комедията „Опечалена фамилия“. В следващите години се посвещава предимно на театралната режисура, поставяйки успешни спектакли в Сатирата, Народния театър, Театър 199 и Бургас.

Творческата биография на Йосиф Сърчаджиев е внушителна – тя включва над 60 театрални роли, над 50 участия в игралното кино, десетки телевизионни и радио постановки. Публиката завинаги ще го помни с превъплъщенията му в пиеси на Шекспир, Чехов, Шилер, Ибсен и Бекет. В паметта на българските киномани обаче той остава безсмъртен със сложния и разтърсващ образ на злодея Караибрахим във филмовия шедьовър „Време разделно“ (1988 г.), както и с ролите си в „Черните ангели“, „Хан Аспарух“, „Бон шанс, инспекторе!“ и последното му участие в „Януари“.

Признание и награди

За огромния си принос към българската култура Йосиф Сърчаджиев получава най-високите държавни и професионални отличия:

Званието „Народен артист“ (1984 г.).

Престижната награда „Аскеер“ за най-добра мъжка роля в „Кралят умира“ (1997 г.) и „Аскеер“ за цялостно творчество (2010 г.).

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ (огърлие) за изключителни заслуги в развитието на културата (2006 г.).

Националната награда „Любимец 13“ за изключителен принос към актьорското изкуство (2016 г.).

„Наградата на София“ на Столична община за своя забележителен принос към киното, връчена му миналата година (13 март 2025 г.).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 миш

    136 48 Отговор
    И,тоя ревеше ,че е репресиран от комунистите.Бил е син цел живот и демократ.При ,Тато е бил цел живот общ работник ,живел е на село и е гладувал ,като куче.

    Коментиран от #18, #125

    15:42 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А аз си мислех,

    78 30 Отговор
    че отдавна е умрял.

    Коментиран от #10, #46, #118

    15:45 02.07.2026

  • 7 От левият в десният

    136 45 Отговор
    рядко противен беше този
    Правещ се на морален стожер ,назидавайки от екрана
    А в живота мижитурка пияница

    Коментиран от #34

    15:46 02.07.2026

  • 8 Някой

    48 53 Отговор
    Много го харесвах

    15:47 02.07.2026

  • 9 Данаил Стефанов

    43 35 Отговор
    Збогом, другарю.

    Коментиран от #113, #123

    15:48 02.07.2026

  • 10 Ъхъъъъ

    72 8 Отговор

    До коментар #6 от "А аз си мислех,":

    А аз така си мислех за Ицко Финци но веднъж попаднах на статия и прочетох,че той е на 93 а жена му на 47

    Коментиран от #120

    15:48 02.07.2026

  • 11 Роза

    144 24 Отговор
    Беше добър актьор,а като човек го познават само най-близките му хора.Всеки от нас си има и светла, и тъмна страна.В ролята на Караибрахим беше злодей,но играеше ролята си перфектно и много ме кефеше.Бог да го прости!

    Коментиран от #150

    15:50 02.07.2026

  • 12 Така перфектно изигра...

    153 6 Отговор
    ...ролята си на еничар във ,,Време - разделно",че хората по улиците го псуваха и ненавиждаха,а той се радваше,че си е свършил работата на актьор,както трябва...!
    Светла му памет!

    Коментиран от #110

    15:52 02.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цвете

    89 14 Отговор
    НЕ САМО АНА МУ Е ДЪЩЕРЯ, ЗАБРАВИХА ЛИ АЛЕКССАНДРА ? БРАТ МУ НИКОЛАЙ, Е ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДАРЕН ХУДОЖНИК И ЗАЕДНО СЪС СЪПРУГАТА СИ РУМИ И ДЪЩРРЯ ИМ ЖИВЕЯТ ОТ МНОГО ГОДИНИ В ГЕРМАНИЯ. ТОВА Е МАЛКА ПОДРОБНОСТ.МИР НА ДУШАТА МУ.И ВОЕННИЯТ ТЕАТЪР Е БИЛ НЕГОВ ВТОРИ ДОМ.

    Коментиран от #36

    15:57 02.07.2026

  • 15 реалистъ

    116 10 Отговор
    Дъщеря му разправяше, че когато бил болен, тя му се обадила, а на въпрос кой се обажда - отвърнала "дъщеря ти Александра". Той измрънкал троснато "Аз такава дъщеря нямам" и затворил.

    Коментиран от #26, #121

    15:58 02.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Когато изгря СДС...

    111 11 Отговор
    ...малко попрекали с антикомунистическите си изхвъргации,още малко като го слуша човек и да си помисли,че е лежал в Белене...?!
    Ама какво да правиш,всеки си шета на акъла,всеки е строго-индивидуален...?!

    Коментиран от #30

    15:58 02.07.2026

  • 18 хъхъ

    144 11 Отговор

    До коментар #4 от "миш":

    Всички галеници на комунизма после се изкараха репресирани. Разбраха накъде духа вятъра и искаха да са добре и в новото време.

    Коментиран от #21, #69, #151

    16:00 02.07.2026

  • 19 ами че как

    91 7 Отговор
    Официалният му филмов дебют е едва 7-годишен във филма на баща му „Наша земя“ (1952 г.), ВРЪЗКИ И ПАК ВРЪЗКИ.

    Коментиран от #20

    16:03 02.07.2026

  • 20 Не е само връзки

    45 43 Отговор

    До коментар #19 от "ами че как":

    Истината е че таланта се унаследява.

    Коментиран от #23, #116

    16:05 02.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 амиии

    86 4 Отговор

    До коментар #20 от "Не е само връзки":

    Не винаги. Но наследниците на талантливите винаги са с предимство, за разлика от талантливите без връзки. Пример: дъщерята на Апостол Карамитев, по-грозна жена човек трудно може да си представи, те артистка я бутаха, същото и с Марта Вачкова.

    Коментиран от #65, #152

    16:08 02.07.2026

  • 24 Децата са на Бог!!!

    65 4 Отговор
    Голям талант! Но едва ли ще има значение пред Страшния съд. Той не призна детето си. Да, беше крадено. Но Бог е искал то да се роди.

    16:09 02.07.2026

  • 25 Мнение

    84 9 Отговор
    Бог да го прости, обаче защо пишете сам за дъщеря му Анна и нито дума за Алекс Сърчаджиева? Все едно тя не съществува нито дума о за голямата актриса, майка й Пепа Николова.

    Коментиран от #32

    16:10 02.07.2026

  • 26 Гробар

    89 4 Отговор

    До коментар #15 от "реалистъ":

    Защо така мразеше симпатичното момиче? Вярно че тя залитна по чаровния алкохолик Ласкин, но всеки прави грешки. А ако майка и се е възползвала от някой негов запой да зачене, Александра какво е виновна?

    16:11 02.07.2026

  • 27 Бог да го прости!

    37 33 Отговор
    Страхотен актьор беше!

    16:11 02.07.2026

  • 28 Марион

    34 28 Отговор
    Голям актьор, поклон.

    16:13 02.07.2026

  • 29 Усещате ли в някои коментари

    26 58 Отговор
    гнева и злобата на червената селска интелигенция към извисения и успял човек?!

    Биг да го прости, голям актьор беше и добър режисьор. Наскоро гледахме негова постановка- Капан за самотен мъж.

    На Малък градски театър.

    16:14 02.07.2026

  • 30 не може да бъде

    54 4 Отговор

    До коментар #17 от "Когато изгря СДС...":

    Йосиф Сърчаджиев е прекалил не само с това ...прекалил е с много неща в т.ч и с алкохола!?Аз бих го нарекъл човекът на прекалените неща - прекалено добър артист... на моменти велик ...прекалено импулсивен и непостоянен ....а някои негови прекалености от личния живот и намесите му в политически събития просто не са за описване особено сега !?Дано намери покой в другия свят /....е ако има такъв!?/

    Коментиран от #39

    16:14 02.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ми защото

    37 2 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    Дъщеря му Ана не експлоатира името му въпреки че майка и е съпруга на актьора цял човешки живот. Напуснала е живота миналата година но не си спомням никой от семейството да експлоатира това известно име. Жена му е била пет години по голяма. Това обяснява доста неща. Тя си е премълча. Той също.

    16:16 02.07.2026

  • 33 тинти минти

    49 19 Отговор
    един евреин по-малко голяма работа

    Коментиран от #40

    16:18 02.07.2026

  • 34 такъв

    14 9 Отговор

    До коментар #7 от "От левият в десният":

    го направи филма Черните ангели ,иначе си беше добър актьор...

    Коментиран от #50

    16:19 02.07.2026

  • 35 Галина Колева

    35 16 Отговор
    Изключителен артист и творец.Аз ,лично ще го помня с ролята му на Ксраибрахим от ,,Време разделно".Една помачена ,светла и памет ,каза ,че филма е точно кскто е било....ПОКЛОН МАЕСТРО.

    Коментиран от #41

    16:19 02.07.2026

  • 36 яяяя

    44 18 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Той така и не я призна. В крайна сметка, имал е това право. Личен избор. А тя не спря да говори по темата! Вероятно не е искал да се ражда, а Пепа Николова го е направила напук. Това трудно се прощава.

    Коментиран от #91, #94

    16:20 02.07.2026

  • 37 ИВАН ХАДЖЙЙСКИ

    19 30 Отговор
    ВЕЛИК АКТЬОР.

    Коментиран от #87

    16:20 02.07.2026

  • 38 А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА

    87 16 Отговор

    До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":

    ДЕТ СИЦИАЛИЗМА ГО НАПРАЙ ЧОВЕК И ЯДЕ СИЦ. ХЛЯБ ЯДЕ ЧЕ И КЮФТЕТА А ПОСЛЕ ПЛЮЕ........АБЕ МЪЛЧИИИСИ БЕЕ

    Коментиран от #45, #48

    16:20 02.07.2026

  • 39 Типично

    31 11 Отговор

    До коментар #30 от "не може да бъде":

    за добрия артист.

    Импулсивността, експресивността, непостоянството вървят с таланта!
    Тежкият характер - също!

    Така е решил Господ - от всичко по много!

    16:20 02.07.2026

  • 40 ти па

    10 15 Отговор

    До коментар #33 от "тинти минти":

    де всички евреи да бяха такива

    16:21 02.07.2026

  • 41 Брилянтно изиграно

    20 12 Отговор

    До коментар #35 от "Галина Колева":

    Това е роля за Оскар!

    Коментиран от #47, #115

    16:22 02.07.2026

  • 42 Добър дееен

    30 1 Отговор

    До коментар #31 от "мнооого":

    Роденa: 20 май 1983 г. (възраст 43 години), София
    Родители: Пепа Николова, Йосиф Сърчаджиев

    Коментиран от #55

    16:22 02.07.2026

  • 43 Румен

    46 10 Отговор
    Аз го определям кат надут еврейн. Нищо повече.

    16:23 02.07.2026

  • 44 Цял живот

    62 9 Отговор
    Номенклатурен боклук ,цял живот и при цЪрвени ,и при сини е цоцал. Господ го наказа с инсулта да мъЦа. Да създадеш дете и цял живот да се правиш,че не съществува.

    16:23 02.07.2026

  • 45 Какъв социализъм

    19 68 Отговор

    До коментар #38 от "А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА":

    намесваш бе, мозък?
    Говорим за талантлив актьор!

    Искаш да не беше играл, само защото е имал нещастието да се роди по време на тъпия соц?!
    Както всички нас, между другото.
    Но оцеляхме и успяхме!
    Познавах го лично и съм благодарен за това!

    16:23 02.07.2026

  • 46 Перо

    73 7 Отговор

    До коментар #6 от "А аз си мислех,":

    Умря, още като имитираше плач за демокрация, през 1991-92 г.

    16:24 02.07.2026

  • 47 Галина Колева

    11 24 Отговор

    До коментар #41 от "Брилянтно изиграно":

    Изключителен артист и творец.Аз ,лично ще го помня с ролята му на Ксраибрахим от ,,Време разделно".Една помачена ,светла и памет ,каза ,че филма е точно кскто е било....ПОКЛОН МАЕСТРО.
    ДА ,ТАКА Е.

    16:25 02.07.2026

  • 48 А на...ОчилищИ...

    8 22 Отговор

    До коментар #38 от "А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА":

    ...,ходил ли си...?!
    Щото нещо,не ти личи...?!

    16:25 02.07.2026

  • 49 Хохо Бохо

    48 12 Отговор

    До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":

    Типичен евреин ако се чудите защо е противен

    16:25 02.07.2026

  • 50 Дано телевизията да излъчи филма

    44 4 Отговор

    До коментар #34 от "такъв":

    Черните ангели в памет на плеяда много добри актьори освен Йосиф Сърчаджиев и Стефан Данаилов и Виолета Гиндева и Доротея Тончева също ако не греша. Дано го излъчат !!!

    Коментиран от #52, #57

    16:27 02.07.2026

  • 51 една жена

    35 5 Отговор
    Старостта е тъжна. Видях го точно преди три години в ИСУЛ, влезе за преглед, а аз чаках доктора пред отделението, в което лежеш баща ми, повален от инсулт. Видях един възрастен човек, скромно облечен, с бастун, възпитан. Баща ми си отиде миналата година, но така и не проходи. Светла им памет.

    Коментиран от #153

    16:28 02.07.2026

  • 52 Някои са живи

    25 1 Отговор

    До коментар #50 от "Дано телевизията да излъчи филма":

    Но повечето вече не за съжаление а филма ги направи известни.

    16:29 02.07.2026

  • 53 Тити на Кака

    15 18 Отговор
    Голям!
    Нека почива в мир!

    16:30 02.07.2026

  • 54 Единия минус

    3 1 Отговор
    За къде сме без теб. Ти ни седиш на врата.

    16:32 02.07.2026

  • 55 Знаете ли коя е Пепа Николова?!

    62 4 Отговор

    До коментар #42 от "Добър дееен":

    За по-младите,които не я знаят...!
    Актриса,станала известна,в ролята на ,,Циганката",от едноименната серия на серийният филм-,,На всеки километър"...!
    Една перфектно- изиграна роля на Пепа Николова...!
    Адмирации!

    Коментиран от #56, #92

    16:32 02.07.2026

  • 56 Мисля че не е тя

    0 29 Отговор

    До коментар #55 от "Знаете ли коя е Пепа Николова?!":

    Трябва да се провери това.

    Коментиран от #62

    16:34 02.07.2026

  • 57 Бъди сигурен!

    50 3 Отговор

    До коментар #50 от "Дано телевизията да излъчи филма":

    Няма да го излъчат!
    Не,че филма е лош?!Напротив-прекрасен е!
    Но,ще бъде анатемосан,като ,,комунистически" и тем подобни глупости...!

    Коментиран от #83, #96

    16:35 02.07.2026

  • 58 Попай Моряка

    54 3 Отговор
    Бог да го прости!Защо вече не дават филми като Време разделно,а само Ергенът и блудкави сериали за ФБР!

    16:36 02.07.2026

  • 59 НИЩО МУ НЯМА

    23 0 Отговор
    А ЩО НИКОЙ НЕ СПОМЕНАВА
    ДРУГИЯ „АКТЬОР ”С НАДПИС
    „БОСС” На ПОТНИКА...😀
    ТОГАВА В ТВ СТУДИОТО
    ЗА ПРЪВ ПЪТ .К...ЯН НЕ ЗНАЕШЕ
    КО СТАВА И КО ДА КАЖЕ...😬

    Коментиран от #66, #88

    16:36 02.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 афиш

    22 1 Отговор
    Черен ангел!
    Завесата падна,да видим сега многострадалната водеща

    16:40 02.07.2026

  • 62 Грешно мислиш,а и не чуваш!

    41 4 Отговор

    До коментар #56 от "Мисля че не е тя":

    Пепа Николова изигра перфектно култовата роля на циганката-Джалма в ,,На всеки километър"...!

    Коментиран от #76, #122

    16:41 02.07.2026

  • 63 Те са хора като нас

    29 2 Отговор
    Никой не е идеален и всеки греши. За това се казва Бог да го прости.

    16:42 02.07.2026

  • 64 Тръц

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "пръц":

    Говориш за Александра,дъщерята от Пепа Николова.Тук май пишат за Ана.Не я знам дали е негова,или от друг брак на втората му жена.

    Коментиран от #67

    16:43 02.07.2026

  • 65 Това че някой

    14 6 Отговор

    До коментар #23 от "амиии":

    Според теб е грозен, не гоморави непременно лош актьор...

    Коментиран от #71

    16:43 02.07.2026

  • 66 Мдаа...!

    20 3 Отговор

    До коментар #59 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Това го помним по-старата гвардия...!
    Ами какво да кажем...?!
    Изложи се тогава много...!

    16:44 02.07.2026

  • 67 Тя не му е втора жена бе

    25 3 Отговор

    До коментар #64 от "Тръц":

    Тя е жена му неговата единствена жена. По миналата година ни напусна . Пет години е по голяма от него. Имат и син , освен дъщеря. Колко са скромни. Те не са експлоатирали името му. ...

    16:47 02.07.2026

  • 68 Физиомутра

    21 9 Отговор
    Физиомутра на Старозаветен СатанА.

    16:49 02.07.2026

  • 69 Моряка

    43 1 Отговор

    До коментар #18 от "хъхъ":

    Мисля,че най репресирани се изкараха онези чеда на АБПФК,които поради некадърност не успяха да се вредят на престижни места.Зависта е характерна за нас,българите.Освен това бяха разделени на 7 - 8 категории,с различни благинки,което също е катализирало зависта и умразата помежду им.И развяха сините знамена.Това го имаше само в нашата мила България.А ние,дето бяхме без звезден произход,си налягахме парцалите,учехме здравата и вратите ни се отваряха.И не развяхме сини знамена.

    Коментиран от #77, #80, #103

    16:50 02.07.2026

  • 70 Софето

    8 35 Отговор
    Един от малкото читави българи

    Коментиран от #81

    16:50 02.07.2026

  • 71 Ми не е грозен но преживя инсулт !

    30 10 Отговор

    До коментар #65 от "Това че някой":

    Беше даже много красив в Черните ангели , филма който го направи известен а филма Време разделно го направи звезда. Това е истината.

    16:50 02.07.2026

  • 72 баба Меца

    12 24 Отговор
    Един от върховете в БГ актьорското майсторство ! Да е простен !

    16:51 02.07.2026

  • 73 Моля ви

    9 13 Отговор
    Спрете се само глупости пишете.

    16:51 02.07.2026

  • 74 Съставна част

    51 2 Отговор
    Съставна част на дундурканата от бай Тошо културтрЕгерщина. Първи се нахвърлиха на бай Тошо да го ръфат като хиени след 10.11. 1989г.

    16:53 02.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Не е тя

    4 6 Отговор

    До коментар #62 от "Грешно мислиш,а и не чуваш!":

    Защо не провериш в нета ?!?

    Коментиран от #138

    16:54 02.07.2026

  • 77 Столичанин

    30 6 Отговор

    До коментар #69 от "Моряка":

    Да като патериците на герб Москов и вили Лилков, а сега пишат книги, десни са ;)
    Сега ще правят нова партия пак да излъжат народа, да върнат комунето боко на бял кон, ама то всичко в държавата ни е наопаки. Щом и народеца си мисли че фърчилков ще съумее да управлява, заслужава ме си съдбата.

    16:56 02.07.2026

  • 78 пръски от Световното

    24 3 Отговор
    Ако беше футболист,всеки мач щяха да го гонят за симулации.

    17:02 02.07.2026

  • 79 Истината

    11 4 Отговор
    Както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят, но всеки на реда си.Христос е първия плод на възкресението, а когато когато дойде отново, ще оживеят тия, които са Негови, да царуват заедно на земята.(Блажени кротките, защото те ще наследят земята). Всички оставали ще оживеят по-късно за Съд(след 1000 г.). И спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, други за срам и вечно презрение. Скандинавският футболист, който получава два пъти сърдечен арест на терена, казва, че първия път, когато му спира сърцетоу след идване в съзнание, се чувствал като събуден от сън.

    17:05 02.07.2026

  • 80 абе

    8 6 Отговор

    До коментар #69 от "Моряка":

    не развяхте, щото бехте с многоцветната дъга.......

    17:10 02.07.2026

  • 81 Атина Паднала

    30 6 Отговор

    До коментар #70 от "Софето":

    Не е българин а евреин.

    17:10 02.07.2026

  • 82 Щерев

    28 7 Отговор

    До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":

    Като всички евреи.

    17:10 02.07.2026

  • 83 На всеки километър го излъчваха

    23 1 Отговор

    До коментар #57 от "Бъди сигурен!":

    Даже миналата година. Защо да не излъчат и Черните ангели !?!

    17:16 02.07.2026

  • 84 Партийно любила

    34 3 Отговор
    Като актьор голям, но като човек, като се оплескаш до ушите няма връщане.

    17:18 02.07.2026

  • 85 Не е починал

    9 0 Отговор
    Той тепърва ще почива от делата си.

    17:20 02.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Такива

    13 32 Отговор

    До коментар #37 от "ИВАН ХАДЖЙЙСКИ":

    като Й. Сърчаджиев и Г. Черкелов бяха истинските творци в нашето кино, не такива с протекции от партията като Калоянчев и Ст. Данаилов.....

    17:22 02.07.2026

  • 88 За кого говориш

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Че не се сещам.

    Коментиран от #95

    17:26 02.07.2026

  • 89 Неблагодарник

    54 2 Отговор
    Като Георги Марков и Йосиф Сърчаджиев е "дундуркано дете" от партията. Родителите му и цялото му семейство жъне през комунизма, а след това реве срещу партията. Ако имаше поне малко чест, никога нямаше да се прави на репресиран и да влиза в политиката в СДС.

    17:27 02.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 хитлер

    28 8 Отговор

    До коментар #55 от "Знаете ли коя е Пепа Николова?!":

    Тя играеше себе си. Тя си е харманлииска циганка вярно тлантлива но си е цигане.

    Коментиран от #137

    17:43 02.07.2026

  • 93 тънък датолог

    10 1 Отговор
    Роден на 2 май 1945 г. Значи е правен месец преди Девети септември. Тука има застраховка-а.

    Коментиран от #102

    18:04 02.07.2026

  • 94 разбор

    15 9 Отговор

    До коментар #36 от "яяяя":

    Циганката го е напила,забременяла е целенасочено.Помним каква и беше борбата и да признае детето.Но да се определя като голяма артистка и пресилено.Пепа играеше себе си.Това е.Чудното е в цялата работа е,че щом е велик артист защо го погребаха тайно.От вчера за днес.Всичките му награди са от Живково време.Не оспорвам работата му.Това е учил,това е работил.Не виждам в това чудо.

    Коментиран от #100, #104

    18:06 02.07.2026

  • 95 Слагаш ми минус ОК , но

    5 0 Отговор

    До коментар #88 от "За кого говориш":

    Защо просто не ми отговориш. Аз не се сещам честно..

    18:09 02.07.2026

  • 96 Нищо лично

    17 12 Отговор

    До коментар #57 от "Бъди сигурен!":

    Вие май сте забравили за какво става въпрос в комунистическия двусериен филм, пропагандно излъчен по българската телевизия през 70-те години. Това е пропаганден филм за младежкото партизанско и подривно-терористично комунистическо движение, което се е занимавало с политически убийства, икономически саботажи и други подривни дейности около Втората световна война. Филмът е направен по произведението на Гръбчева "В името на народа". В този филм актрисата Виолета Гиндева играе ролята на Искра, която е адаптация на реална личност и събития, и олицетворява сефарадската българска еврейка Виолета Якова, станала комсомолка, включена в подривна комунистическа терористична група, която е убила с два куршума генерал Христо Николов Луков, който е бил царски генерал, националсоциалист, защото се опасявали комунистите, че може да вкара страната във войната срещу Русия. После тази Виолета Якова става партизанка, заловена и убита. Във филма "Черните ангели" нещата бяха представени така пропагандно романтично, за да предизвикат симпатии по комунистическа линия. Бяха симпатично представени героите на Виолета Гиндева, Йосиф Сърчаджиев като Андро, имаше романтична връзка между техните герои. Част от групата беше представена също от Стефан Данаилов и Доротея Тончева. На мен също тогава ми станаха симпатични романтично представените млади герои от Виолета Гиндева и Йосиф Сърчаджиев, така, както бяха представени във филма.

    Коментиран от #157

    18:16 02.07.2026

  • 97 Каквито и да са били възгледите му

    15 5 Отговор
    Той си остана в България и си понесе отговорността. Бог да го прости.
    Но с Г. Марков въпроса не седи така и не може да се сравнява.
    Тези които избягаха или напуснаха България без причина са предатели.
    Мнозина останахме въпреки всичко и си носим кръста.

    Коментиран от #154

    18:21 02.07.2026

  • 98 Интересно...

    33 4 Отговор
    И нито дума за другата му дъщеря - Александра. Интересно защо? Тя е част от живота му, все пак. И изобщо не заслужава това той никога да не я брои за човек. Тъжно! Блестящ актьор, но човешкото в него липсва.

    18:25 02.07.2026

  • 99 Това е той

    30 2 Отговор
    И преди смъртта си не пропусна да оплюе мъртвата Пепа и дъщеря си Александра. Искал е на погребението си да не присъства Сашка и за това обявяват по късно смъртта му.
    Бог да му прости.

    18:31 02.07.2026

  • 100 Нищо лично

    33 1 Отговор

    До коментар #94 от "разбор":

    Щом се казва Александра Сърчаджиева, носи неговата фамилия, значи е призната, предполага се официално, вероятно с тест. Хайде да не се лъжем, че някоя жена може и би напила насилствено и насилствено да се оплоди от женен мъж, който няма сериозни отношения с нея. Напротив, точно обратното стават нещата с несериозни и безотговорни мъже, осеменяващи жени, пък после няма достойството да признае роденото дете. Откъде накъде той ще разрешава на жената, която е заплодил дали ще роди детето си. Ами това си е негов грях, че се е отнесъл по този недостоен, безотговорен начин към Пепа Николова и талантливата хубавелка Александра Сърчаджиева, ако е вярно. От децата му само Алекс е известна на широката публика като талантлива симпатяга. Да е жива и здрава, и успешна в личен и служебен план. Йоско, ще даваш обяснения пред Свети Петър!

    18:32 02.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Защо триете, тъпаци? Хванете спин!

    15 3 Отговор

    До коментар #93 от "тънък датолог":

    Йоско мишока е роден малко след смъртта на Адолф Хитлер.

    18:34 02.07.2026

  • 103 Пилотът Гошу

    30 2 Отговор

    До коментар #69 от "Моряка":

    Е то Лили Иванова се изкара репресирана след 89-та, та останалите ли…

    18:42 02.07.2026

  • 104 Пилотът Гошу

    21 3 Отговор

    До коментар #94 от "разбор":

    Еххеее викаш напила пияницата и го изн@силила даже, а? Такива небивалици ли си разказвате на масата?

    18:44 02.07.2026

  • 105 Павел Пенев

    32 7 Отговор
    Един еврейски гад по малко. Преди 1989 год. блюдолизач на БКП,многократно награждаван за посредствения си талант, а след това злостен седесар. Всички помнят просташката му проява при К.Кеворкян.

    18:46 02.07.2026

  • 106 Бах

    23 6 Отговор
    Най после. Откога го чакам да ритне канчето.
    Голям мръсни към Държавата която го отгледа. Неблагодарник.
    Да гние в ада!

    18:46 02.07.2026

  • 107 А цар Симеон Две кога?!

    14 7 Отговор
    А Боко кога?! Кога ще ходи при Тато?

    18:46 02.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Анонимен

    16 6 Отговор
    ЧУДЕСНА НОВИНА! ЙОСКО СЕ ОКАЗА ЧЕРВЕНА СТРАХЛИВА МИШКА!

    18:48 02.07.2026

  • 110 Истината

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Така перфектно изигра...":

    Той е джудасин, затова.

    18:51 02.07.2026

  • 111 Нищо лично

    18 4 Отговор
    Беше талантлив артист и много роли е изиграл. Малко преди смъртта си е дал писмено интервю, загатнал е и за ролята на терористичния герой във филма "Време разделно" на еничара Караибрахим, който насилствено сменял вярата на хората в Родопите. Вживявал се в ролите и после му трябвало около два месеца с подкрепата на съпругата му, също артистична, творческа личност да се върне в собствената си личност. Толкова много роли е изиграл, а не знам защо му трябваше да се занимава и с политика. Политиката му беше временно занимание и го запомнихме по време на едно следизборно студио, когато той произнесе знаменитата фраза "Не е ли ви срам..." към други негови колеги от политическия бранш. Тогава предаването беше спряно и не се разбра какво точно е имал предвид Йосиф Сърчаджиев. Имаш някои публикации, че е критикувал изборни манипулации? После той се беше отдръпнал от политиката и от артистичния живот, и беше станал кръчмар в близко до плажа на Синеморец заведение. Тогава май се е пропил, добре че после беше се посъвзел и се беше върнал към артистичната професия, която никак не е лесна, а доста много натоварва психически, емоционално. За съжаление, скоро след завръщането си, е получил инсулт. Така или иначе, той е бил борбен, талантлив човек с голямо чувство за хумор, включително самоирония до последно. Нека да се запомнят хубавите неща. За всичко Бог да съди.

    Коментиран от #114

    19:09 02.07.2026

  • 112 Баце

    8 2 Отговор
    Бог да го прости.

    19:10 02.07.2026

  • 113 Прокопи

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Данаил Стефанов":

    Да,да.Збогом.Разбрахме намека майор Деянов.Помним.

    19:32 02.07.2026

  • 114 Оперирана съвест

    24 3 Отговор

    До коментар #111 от "Нищо лично":

    Нищо лично , ама да създадеш дете и яростно да отричаш бащинство ? Само човек опериран от съвест е способен на това.

    Коментиран от #134

    19:35 02.07.2026

  • 115 1.618

    18 5 Отговор

    До коментар #41 от "Брилянтно изиграно":

    Как пък не го усетиха великия артист в Холивуд ,че да го вземат?Как не е избягал,нали бил демократ?Климент Денчев навремето нали побегна.Какво стана от него?Ами нищо.Те са велики тук.Защото ни дават само тях.Други не пускаха.Само определен кръг.

    Коментиран от #132

    19:40 02.07.2026

  • 116 грешка

    20 2 Отговор

    До коментар #20 от "Не е само връзки":

    Посочи един наследник на талант тук и в световен мащаб.В миналото и днес.Наследяваше се само по време на социализЪма."Миньор е моят татко,миньор ще сам и аз.Ах,само да порасна пък вижте ме тогаз".Светлин Русев кого го наследи?Цигуларя Минчев?А Райна Кабаиванска?Доню Донев има четири деца.Рисуват ли?От великите художници никой няма наследник в занаята.От учените също.С писателите е същото.Никой не наследи Виктор Юго или Балзак.Или Джек Лондон.Да не говорим за уникалния Пушкин,но тай пък не се превежда и не звучи на друг език.Таланта е дар от Космоса.Кой,как,не знаем.

    19:56 02.07.2026

  • 117 Кикo

    5 6 Отговор
    сега сашка ще почерпи 😋

    19:58 02.07.2026

  • 118 Пепо

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "А аз си мислех,":

    То е чудо,че след такива количества погълнат алкохол изкара толкова години до вчера.Медицинско чудо.Но защо опелото беше тайно като на Г.Димитров когато го изкараха от мавзолея?В синагогата ли го опяха?Тайна.

    20:04 02.07.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Сузан

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъъъъ":

    А,тя,младата еврейка заради апартамента,че нямаше къде да живее,а и стана артистка.Да и водят стажа за пенсия.Брак по сметка.Типично по еврейски.

    20:08 02.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Да, Пепа изигра

    7 5 Отговор

    До коментар #62 от "Грешно мислиш,а и не чуваш!":

    ролята и комай с нея остана. Няма лошо. Не може всички да са изпълнители на десетки роли. Така е и правещата се на интересна и днес със сина си и сама Катерина Евро.

    Но много мисля, че Пепа нещо не е била коректна, за да е толкова отрицателен Йосиф към Александра. НЕ ЗНАЕМ.

    Според мене Йосиф е много емоционален и експресивен. На всички представите ни в началото на 90-те години беше, че отиваме към нещо по-добро. Кой знае какво точно си е представял, та плачеше. Не успяхме да ЗАПАЗИМ доброто и надградим още по-добро за в бъдеще. Тук можете да ми каежете: много искаш от действителността.

    Коментиран от #126

    21:07 02.07.2026

  • 123 ти не си Стефан,

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Данаил Стефанов":

    а си някакво просто и примитивно същество. Когато направиш колкото Стефан Данаилов направи за българското кино и хората, които ИСКРЕНО го обичаха, тогава можеш да говориш. Но тогава точно няма да говориш, защото ще поумнееш.
    Защо ли нашенската простотия държи непременно да се изяви в медиите? Има обяснение, но не е ласкателно.

    Коментиран от #136

    21:11 02.07.2026

  • 124 Анонимен

    2 5 Отговор
    Поне е починал спокойно. Не го жалете толкова, едва ли повечето тук ще достигнат годините му. Починал е под щастливи звезди, вчера планетата на красотата и любовта - Венера е била (на територията на) в съзвездието Лъв. Починал е в еврейския месец Тамуз, под зодиакалния знак на майчинството, грижата, емоцията, водата, силния родителски инстинкт,грижовността, състраданието, и домашния уют - Рак.

    21:36 02.07.2026

  • 125 Реалист

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "миш":

    А малко или много алколик:)

    21:37 02.07.2026

  • 126 Боже, боже!

    12 5 Отговор

    До коментар #122 от "Да, Пепа изигра":

    Дрън-дрън, та пляс! Пепа Николова беше талантлива артистка, която е била забелязана и наемана още от детската си възраст и е изиграла много десетки роли във филми и сериали, и в театрални постановки. Била е и достойна майка на извънбрачното си дете, биологичният баща на което е отказал отговорност и грижи за детето и за майката. Сигурно с право публично го е критикувала за неговото лицемерие, когато като изявен активист на СДС е тичал да угажда на Иван Костов, а не е давал издръжка, нито морална подкрепа за детето и за нея. Тя е работила и сама е отгледала детето си, и е починала само на 59-годишна възраст. Та сега прочетох, че Йосиф Сърчаджиев бил казал на законните си деца, че не иска Александра Сърчаджиева да присъства на погребението му, заради което те са го погребали инкогнито, а дъщерята Алекс е разбрала от медиите по време на нейно турне с постановка в Кюстендил. Пишат, че Йосиф Сърчаджиев е бил толкова коравосърдечен, та дори когато Пепа Николова е починала само на 59 годишна възраст, той не е подал дори тогава ръка на 22-годишната Александра в този тежък за нея момент. Алекс, съболезнования, че получаваш такива удари от този недостоен за твой баща човек! Не се вживявай много. А него Господ Бог го е наказал още приживе.

    Коментиран от #128, #155

    21:43 02.07.2026

  • 127 Анонимен

    9 5 Отговор
    Хора, достатъчно, досатъчно хабихте сили и енергия, за да напишете каквито и коментари за този мъртъв биологичен отпадък.

    21:47 02.07.2026

  • 128 Анонимен

    4 10 Отговор

    До коментар #126 от "Боже, боже!":

    какъвто и да го играе като родител - бил е до александра цял живот, няма да я дундурка до старчески памперс, нали? 81 години стигат!

    21:50 02.07.2026

  • 129 Ами,

    8 11 Отговор
    Всеки човек има добри и лоши страни в характера,Сърчаджиев също.Никой не е само бял и добър.Правил е грешки като влизане в политиката но се осъзна колко е мерзка и напусна.За разлика от Данаилов който вися до последно като емблема на БСП/БКП с всичките облаги като такъв.Колкото до дъщеря му Александра ако не я беше признал нямаше да носи неговата фамилия а щеше да е Николова,Някои плюят Ирен Кривошиева,че родила син на Данаилов с измама докато бил женен.Ами Пепа Николова е направила същото.Но я жалеят.И защо?Не я харесвах нито като актриса нито като поведение/лека и пръст/ но с дъщеря и имат махленски манталитет.Александра също се пъхна в семейство и роди от женен мъж с дете но орева ортълъка с историята си и я осребри със спектакли възползвайки се от фамилията си и тази на Ласкин.Сърчаджиев беше човек като всички нас но беше и великолепен актьор с харизма.Мир на душата му.

    Коментиран от #141

    21:55 02.07.2026

  • 130 Гост

    12 7 Отговор
    Голям актьор, голям.
    Никой не може да изиграе като него Караибрахим.
    И Г-н Велизар от Бон шанс инспектор, беше уникално превъплъщение.
    Бог да го прости! Отиват си великите ни актьори. След тях остават само жалки протежета.

    22:05 02.07.2026

  • 131 Всички в СДС са талаш

    15 4 Отговор
    Още един отпадък отиде при Любен Дилов-син

    Коментиран от #140

    22:19 02.07.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Сега

    2 3 Отговор
    Разбрах че има друга дъщеря,освен Александра,за мен тя е неговата дъщеря,но добре че прилича на майка си а не на него

    Коментиран от #135

    23:13 02.07.2026

  • 134 Престанете

    3 4 Отговор

    До коментар #114 от "Оперирана съвест":

    За да реши така,значи е имало причина!Престанете!

    23:18 02.07.2026

  • 135 Карма

    5 4 Отговор

    До коментар #133 от "Сега":

    Пепа беше грозновата, а Сашка все повече заприличва на нея.

    23:36 02.07.2026

  • 136 Остави го!

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "ти не си Стефан,":

    Тия е... ,,обратен"!
    Нали виждаш-и ника му подсказва,че е...,,обратен"...!

    23:46 02.07.2026

  • 137 РЕАЛИСТ!

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "хитлер":

    ,,Цигане"...,ама талантлива!

    23:51 02.07.2026

  • 138 Тупана,си е тупан!

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Не е тя":

    Колкото и да го биеш-той все тупан ще си остане ...😆😂🤣👍!

    23:55 02.07.2026

  • 139 Смърфиета

    5 2 Отговор
    Кой го е опял, свещеник на свободна практика ли? Този евреин беше спал с дъщеря си в продължителен период от време. Кой го е кръстил, о. Сионий ли? Или под опело се има предвид някакви религиозни обреди в синагогата?

    01:10 03.07.2026

  • 140 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #131 от "Всички в СДС са талаш":

    Амин дай Боже, още може!

    01:11 03.07.2026

  • 141 Смърфиета

    4 2 Отговор

    До коментар #129 от "Ами,":

    Отговорът на всичко това е песента "Караибрахиме бесни эбал съм те в заника тесни" на "Черно фередже". Александра Сърчаджиева със сигурност се е напила от радост, че мъжът, който я е насилвал да спи с него като тийнейджърка е напуснал този свят.

    01:18 03.07.2026

  • 142 Ирония

    4 0 Отговор
    И Йосиф Сърчаджиев, и Стефан Данаилов, и други разхайтени артисти от миналото, яко са купонясвали и са плющяли колежките си, докато жените им са стойли вкъщи, после са се правили на "жертви", напили ги и ги изна..лили ...жени...хахаха

    07:45 03.07.2026

  • 143 Кривак

    3 0 Отговор
    Александра носи фамилията Сърчаджиева, а майка ѝ Пепа Николова е водила дело за установяване на бащинството. Стоянка Мутафова е разказвала, че първоначално Йосиф Сърчаджиев е признавал детето, но впоследствие отношенията са се влошили.
    В продължение на години Сърчаджиев публично е отказвал да говори за Александра или е казвал, че не желае да има отношения с нея. По-късно в някои интервюта е изразявал съжаление за начина, по който се е отнесъл към нея.
    Разривът и конфликтът с Пепа Николова са довели до отчуждение и отказ да участва в живота на Александра.

    07:51 03.07.2026

  • 144 Парадокс

    1 0 Отговор
    Репликата „Изведнъж го навиха“, защото тя намеква, че според Стоянка Мутафова някой е повлиял на решението на Сърчаджиев да се дистанцира от Александра. Но тя никога не посочва конкретно кой е този „някой“, нито представя доказателства.

    07:54 03.07.2026

  • 145 Наследството на Ферамонти

    2 0 Отговор
    Има и много медийни публикации с по-сензационни версии – че законната му съпруга му е поставила ултиматум, че семейството му го е принудило да се дистанцира, че е имало борба за наследство и др. Но за тези твърдения няма надеждни доказателства и не могат да бъдат представяни като факти.

    07:56 03.07.2026

  • 146 Версия

    3 0 Отговор
    „Той първо бил много привързан, после рязко се отдръпнал“
    В стари интервюта и спомени на колеги (включително Стоянка Мутафова) се повтаря версията, че Йосиф Сърчаджиев първоначално е бил много емоционален към бебето Александра – дори я наричал „на татко момиченцето“, но после изведнъж прекъсва връзката и спира да говори за нея.

    07:57 03.07.2026

  • 147 „Изведнъж го навиха.“

    3 0 Отговор
    И това в медиите се тълкува като:
    влияние от семейството му / съпругата му
    натиск да се дистанцира
    или „семеен ултиматум“
    Но важното е: тя никога не казва кой, нито има доказателства.

    07:58 03.07.2026

  • 148 Разликата

    2 2 Отговор
    И в двата случая, на Йосиф Сърчаджиев и Стефан Данаилов, става дума за извънбрачни деца, но разликата е, че при Йосиф Сърчаджиев връзката е била по-скоро болезнено прекъсната и отчуждена, докато при Стефан Данаилов е имало по-видимо приемане и частичен контакт.

    08:02 03.07.2026

  • 149 Гледайте турски сериали

    2 0 Отговор
    На хубавите телевизори и електронни медии
    Няма телевизионен театър,радио театър,филми и сериали

    09:02 03.07.2026

  • 150 Кокиче

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Роза":

    Що един път не кажете :добър шлосер,добър заварчик,велик фаянсаджия?Защо бе?Ами учил е за актьор,това е работил.Спомен от Силистра.Ресторанта пълен,места няма.Така беше на времето.Той,Йосив,седи на една маса сам.Келнера отговори,че не пускал други.

    09:08 03.07.2026

  • 151 Наско

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "хъхъ":

    Той и Кирил Маричков се правеше на демократ,но се оказа доносник на ДС.Донасял е за колегите си от Щурците дори.Представяте ли си?Дори за Петър Гюзелев.Та и този кой знае какво ще излезе.

    09:17 03.07.2026

  • 152 божествената

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "амиии":

    А,Марта я наградиха с народна пенсия дори.Представяте ли си каква гавра с трудовия народ.

    09:21 03.07.2026

  • 153 неразбрал

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "една жена":

    А ти какво очакваше?Да псува и да бие хората с бастона по коридора ли?Защо го споменаваш това?Аз доколкото съм посещавал болници всички са възпитани и си чакат реда.Ти по кой показател разбра,че е възпитан?И как очакваше да е облечен във фрак и цилиндър ли?

    09:34 03.07.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 милост

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Боже, боже!":

    Ох,просълзих се.

    10:04 03.07.2026

  • 156 новината

    0 0 Отговор
    Днес е трети ден,приключвайте.Пуснете нова тема.Тази втръсна.

    10:16 03.07.2026

  • 157 детето

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Нищо лично":

    Ами те само това даваха.Нямаше нищо с което да сравним.Едни и същи лица.До втръсване.

    10:43 03.07.2026