Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев

Българската култура загуби една от най-ярките си, артистични и магнетични фигури. Големият актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли 2026 г., съобщи за БТА неговата дъщеря Ана Сърчаджиева. По изрично настояване на самия творец, опелото му е било отслужено днес в съвсем тесен кръг. Неговото последно желание бе да бъде запомнен не с кончината си, а с живото си присъствие, устрема и следата, която оставя в българския културен живот.
Приживе, по повод премиерата на филма „Януари“ (2023 г.), Сърчаджиев сподели думи, които днес звучат като негово духовно завещание: „Нашият живот е такъв. С любов да се срещаш към смъртта и да отиваш към онзи свят, който е най-красивото нещо. Оня свят. Не бойте се! Няма страшно. И това не е тъжно. Тъжното е реалността. А над реалността е красотата“.
Театърът като семейна съдба
Роден на 2 май 1945 г. в София, Йосиф Сърчаджиев израства в семейство, дълбоко свързано с изкуството и обществения живот. Негов баща е проф. Стефан Сърчаджиев – дългогодишен режисьор в Народния театър „Иван Вазов“, а майка му е Анна Фаденхехт, дъщеря на известния юрист и политик Йосиф Фаденхехт.
Заедно с братята си Богдан и Николай, бъдещият актьор прави първите си стъпки в импровизирания домашен театър „101 дупки“ – наречен така заради прокъсаното перде, служещо за официална завеса. Момчетата организират и куклено шоу с кукли, донесени от баща им от Чехия. Йосиф се оказва сред първите деца, участвали в предавания „на живо“ по новопоявилата се тогава българска телевизия. Официалният му филмов дебют е едва 7-годишен във филма на баща му „Наша земя“ (1952 г.), а на 15 години стъпва за първи път на сцената на Народния театър в постановката „Сирано дьо Бержерак“.
Въпреки че младежките му интереси се лутат между историята, археологията, геологията и кинооператорското майсторство, театърът се оказва негова съдба. По време на военната си служба в Ямбол той се увлича по самодейността и именно там среща своята бъдеща съпруга Райна Томова. По-късно тя се утвърждава като успешен сценарист на емблематични филми като „Адаптация“ и „Дубльорът“. За нея Сърчаджиев винаги е говорил с огромно преклонение, наричайки я „енергийния двигател и режисьора зад кадър на тяхното семейство“.
Пътят през сцените: От Сливен до Синеморец и обратно
След като завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1969 г. в класа на проф. Моис Бениеш, Елка Михайлова и Апостол Карамитев, Сърчаджиев започва професионалния си път в Сливенския драматичен театър. Изключително силен и продуктивен период прекарва на сцената на Театър „Българска армия“ (1973–1993 г.).
През 1994 г. обаче той взема радикално решение – уморен от столичната суета, се оттегля в Синеморец и започва работа в Бургаския театър „Адриана Будевска“, където има щастието да си партнира на сцената със своята дъщеря Ана. Междувременно общественият му ангажимент го отвежда и в Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), където е член от квотата на парламента в периода 1997–2001 г., защитавайки свободата и спокойствието на журналистите. През 2002 г. се завръща в София с постановката „Поручик Бенц“ и става част от трупата на Малък градски театър „Зад канала“.
„Различният свят“ след инсулта и над 100 роли
През 2004 г. актьорът претърпява тежък инсулт, но проявява невероятна воля и характер. Самият той описва това състояние по неподражаем начин: „След инсулта влязох в един свят, различен от по-раншния и много любопитен. Голямо удоволствие е за мен да съм в този свят... А това, че едната част от тялото ми не работи... това е весело“. Година по-късно той триумфално се завръща на сцена в образа на „лелята“ в комедията „Опечалена фамилия“. В следващите години се посвещава предимно на театралната режисура, поставяйки успешни спектакли в Сатирата, Народния театър, Театър 199 и Бургас.
Творческата биография на Йосиф Сърчаджиев е внушителна – тя включва над 60 театрални роли, над 50 участия в игралното кино, десетки телевизионни и радио постановки. Публиката завинаги ще го помни с превъплъщенията му в пиеси на Шекспир, Чехов, Шилер, Ибсен и Бекет. В паметта на българските киномани обаче той остава безсмъртен със сложния и разтърсващ образ на злодея Караибрахим във филмовия шедьовър „Време разделно“ (1988 г.), както и с ролите си в „Черните ангели“, „Хан Аспарух“, „Бон шанс, инспекторе!“ и последното му участие в „Януари“.
Признание и награди
За огромния си принос към българската култура Йосиф Сърчаджиев получава най-високите държавни и професионални отличия:
Званието „Народен артист“ (1984 г.).
Престижната награда „Аскеер“ за най-добра мъжка роля в „Кралят умира“ (1997 г.) и „Аскеер“ за цялостно творчество (2010 г.).
Орден „Св. св. Кирил и Методий“ (огърлие) за изключителни заслуги в развитието на културата (2006 г.).
Националната награда „Любимец 13“ за изключителен принос към актьорското изкуство (2016 г.).
„Наградата на София“ на Столична община за своя забележителен принос към киното, връчена му миналата година (13 март 2025 г.).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 миш
Коментиран от #18, #125
15:42 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А аз си мислех,
Коментиран от #10, #46, #118
15:45 02.07.2026
7 От левият в десният
Правещ се на морален стожер ,назидавайки от екрана
А в живота мижитурка пияница
Коментиран от #34
15:46 02.07.2026
8 Някой
15:47 02.07.2026
9 Данаил Стефанов
Коментиран от #113, #123
15:48 02.07.2026
10 Ъхъъъъ
До коментар #6 от "А аз си мислех,":А аз така си мислех за Ицко Финци но веднъж попаднах на статия и прочетох,че той е на 93 а жена му на 47
Коментиран от #120
15:48 02.07.2026
11 Роза
Коментиран от #150
15:50 02.07.2026
12 Така перфектно изигра...
Светла му памет!
Коментиран от #110
15:52 02.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цвете
Коментиран от #36
15:57 02.07.2026
15 реалистъ
Коментиран от #26, #121
15:58 02.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Когато изгря СДС...
Ама какво да правиш,всеки си шета на акъла,всеки е строго-индивидуален...?!
Коментиран от #30
15:58 02.07.2026
18 хъхъ
До коментар #4 от "миш":Всички галеници на комунизма после се изкараха репресирани. Разбраха накъде духа вятъра и искаха да са добре и в новото време.
Коментиран от #21, #69, #151
16:00 02.07.2026
19 ами че как
Коментиран от #20
16:03 02.07.2026
20 Не е само връзки
До коментар #19 от "ами че как":Истината е че таланта се унаследява.
Коментиран от #23, #116
16:05 02.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 амиии
До коментар #20 от "Не е само връзки":Не винаги. Но наследниците на талантливите винаги са с предимство, за разлика от талантливите без връзки. Пример: дъщерята на Апостол Карамитев, по-грозна жена човек трудно може да си представи, те артистка я бутаха, същото и с Марта Вачкова.
Коментиран от #65, #152
16:08 02.07.2026
24 Децата са на Бог!!!
16:09 02.07.2026
25 Мнение
Коментиран от #32
16:10 02.07.2026
26 Гробар
До коментар #15 от "реалистъ":Защо така мразеше симпатичното момиче? Вярно че тя залитна по чаровния алкохолик Ласкин, но всеки прави грешки. А ако майка и се е възползвала от някой негов запой да зачене, Александра какво е виновна?
16:11 02.07.2026
27 Бог да го прости!
16:11 02.07.2026
28 Марион
16:13 02.07.2026
29 Усещате ли в някои коментари
Биг да го прости, голям актьор беше и добър режисьор. Наскоро гледахме негова постановка- Капан за самотен мъж.
На Малък градски театър.
16:14 02.07.2026
30 не може да бъде
До коментар #17 от "Когато изгря СДС...":Йосиф Сърчаджиев е прекалил не само с това ...прекалил е с много неща в т.ч и с алкохола!?Аз бих го нарекъл човекът на прекалените неща - прекалено добър артист... на моменти велик ...прекалено импулсивен и непостоянен ....а някои негови прекалености от личния живот и намесите му в политически събития просто не са за описване особено сега !?Дано намери покой в другия свят /....е ако има такъв!?/
Коментиран от #39
16:14 02.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ми защото
До коментар #25 от "Мнение":Дъщеря му Ана не експлоатира името му въпреки че майка и е съпруга на актьора цял човешки живот. Напуснала е живота миналата година но не си спомням никой от семейството да експлоатира това известно име. Жена му е била пет години по голяма. Това обяснява доста неща. Тя си е премълча. Той също.
16:16 02.07.2026
33 тинти минти
Коментиран от #40
16:18 02.07.2026
34 такъв
До коментар #7 от "От левият в десният":го направи филма Черните ангели ,иначе си беше добър актьор...
Коментиран от #50
16:19 02.07.2026
35 Галина Колева
Коментиран от #41
16:19 02.07.2026
36 яяяя
До коментар #14 от "Цвете":Той така и не я призна. В крайна сметка, имал е това право. Личен избор. А тя не спря да говори по темата! Вероятно не е искал да се ражда, а Пепа Николова го е направила напук. Това трудно се прощава.
Коментиран от #91, #94
16:20 02.07.2026
37 ИВАН ХАДЖЙЙСКИ
Коментиран от #87
16:20 02.07.2026
38 А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА
До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":ДЕТ СИЦИАЛИЗМА ГО НАПРАЙ ЧОВЕК И ЯДЕ СИЦ. ХЛЯБ ЯДЕ ЧЕ И КЮФТЕТА А ПОСЛЕ ПЛЮЕ........АБЕ МЪЛЧИИИСИ БЕЕ
Коментиран от #45, #48
16:20 02.07.2026
39 Типично
До коментар #30 от "не може да бъде":за добрия артист.
Импулсивността, експресивността, непостоянството вървят с таланта!
Тежкият характер - също!
Така е решил Господ - от всичко по много!
16:20 02.07.2026
40 ти па
До коментар #33 от "тинти минти":де всички евреи да бяха такива
16:21 02.07.2026
41 Брилянтно изиграно
До коментар #35 от "Галина Колева":Това е роля за Оскар!
Коментиран от #47, #115
16:22 02.07.2026
42 Добър дееен
До коментар #31 от "мнооого":Роденa: 20 май 1983 г. (възраст 43 години), София
Родители: Пепа Николова, Йосиф Сърчаджиев
Коментиран от #55
16:22 02.07.2026
43 Румен
16:23 02.07.2026
44 Цял живот
16:23 02.07.2026
45 Какъв социализъм
До коментар #38 от "А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА":намесваш бе, мозък?
Говорим за талантлив актьор!
Искаш да не беше играл, само защото е имал нещастието да се роди по време на тъпия соц?!
Както всички нас, между другото.
Но оцеляхме и успяхме!
Познавах го лично и съм благодарен за това!
16:23 02.07.2026
46 Перо
До коментар #6 от "А аз си мислех,":Умря, още като имитираше плач за демокрация, през 1991-92 г.
16:24 02.07.2026
47 Галина Колева
До коментар #41 от "Брилянтно изиграно":Изключителен артист и творец.Аз ,лично ще го помня с ролята му на Ксраибрахим от ,,Време разделно".Една помачена ,светла и памет ,каза ,че филма е точно кскто е било....ПОКЛОН МАЕСТРО.
ДА ,ТАКА Е.
16:25 02.07.2026
48 А на...ОчилищИ...
До коментар #38 от "А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА":...,ходил ли си...?!
Щото нещо,не ти личи...?!
16:25 02.07.2026
49 Хохо Бохо
До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":Типичен евреин ако се чудите защо е противен
16:25 02.07.2026
50 Дано телевизията да излъчи филма
До коментар #34 от "такъв":Черните ангели в памет на плеяда много добри актьори освен Йосиф Сърчаджиев и Стефан Данаилов и Виолета Гиндева и Доротея Тончева също ако не греша. Дано го излъчат !!!
Коментиран от #52, #57
16:27 02.07.2026
51 една жена
Коментиран от #153
16:28 02.07.2026
52 Някои са живи
До коментар #50 от "Дано телевизията да излъчи филма":Но повечето вече не за съжаление а филма ги направи известни.
16:29 02.07.2026
53 Тити на Кака
Нека почива в мир!
16:30 02.07.2026
54 Единия минус
16:32 02.07.2026
55 Знаете ли коя е Пепа Николова?!
До коментар #42 от "Добър дееен":За по-младите,които не я знаят...!
Актриса,станала известна,в ролята на ,,Циганката",от едноименната серия на серийният филм-,,На всеки километър"...!
Една перфектно- изиграна роля на Пепа Николова...!
Адмирации!
Коментиран от #56, #92
16:32 02.07.2026
56 Мисля че не е тя
До коментар #55 от "Знаете ли коя е Пепа Николова?!":Трябва да се провери това.
Коментиран от #62
16:34 02.07.2026
57 Бъди сигурен!
До коментар #50 от "Дано телевизията да излъчи филма":Няма да го излъчат!
Не,че филма е лош?!Напротив-прекрасен е!
Но,ще бъде анатемосан,като ,,комунистически" и тем подобни глупости...!
Коментиран от #83, #96
16:35 02.07.2026
58 Попай Моряка
16:36 02.07.2026
59 НИЩО МУ НЯМА
ДРУГИЯ „АКТЬОР ”С НАДПИС
„БОСС” На ПОТНИКА...😀
ТОГАВА В ТВ СТУДИОТО
ЗА ПРЪВ ПЪТ .К...ЯН НЕ ЗНАЕШЕ
КО СТАВА И КО ДА КАЖЕ...😬
Коментиран от #66, #88
16:36 02.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 афиш
Завесата падна,да видим сега многострадалната водеща
16:40 02.07.2026
62 Грешно мислиш,а и не чуваш!
До коментар #56 от "Мисля че не е тя":Пепа Николова изигра перфектно култовата роля на циганката-Джалма в ,,На всеки километър"...!
Коментиран от #76, #122
16:41 02.07.2026
63 Те са хора като нас
16:42 02.07.2026
64 Тръц
До коментар #3 от "пръц":Говориш за Александра,дъщерята от Пепа Николова.Тук май пишат за Ана.Не я знам дали е негова,или от друг брак на втората му жена.
Коментиран от #67
16:43 02.07.2026
65 Това че някой
До коментар #23 от "амиии":Според теб е грозен, не гоморави непременно лош актьор...
Коментиран от #71
16:43 02.07.2026
66 Мдаа...!
До коментар #59 от "НИЩО МУ НЯМА":Това го помним по-старата гвардия...!
Ами какво да кажем...?!
Изложи се тогава много...!
16:44 02.07.2026
67 Тя не му е втора жена бе
До коментар #64 от "Тръц":Тя е жена му неговата единствена жена. По миналата година ни напусна . Пет години е по голяма от него. Имат и син , освен дъщеря. Колко са скромни. Те не са експлоатирали името му. ...
16:47 02.07.2026
68 Физиомутра
16:49 02.07.2026
69 Моряка
До коментар #18 от "хъхъ":Мисля,че най репресирани се изкараха онези чеда на АБПФК,които поради некадърност не успяха да се вредят на престижни места.Зависта е характерна за нас,българите.Освен това бяха разделени на 7 - 8 категории,с различни благинки,което също е катализирало зависта и умразата помежду им.И развяха сините знамена.Това го имаше само в нашата мила България.А ние,дето бяхме без звезден произход,си налягахме парцалите,учехме здравата и вратите ни се отваряха.И не развяхме сини знамена.
Коментиран от #77, #80, #103
16:50 02.07.2026
70 Софето
Коментиран от #81
16:50 02.07.2026
71 Ми не е грозен но преживя инсулт !
До коментар #65 от "Това че някой":Беше даже много красив в Черните ангели , филма който го направи известен а филма Време разделно го направи звезда. Това е истината.
16:50 02.07.2026
72 баба Меца
16:51 02.07.2026
73 Моля ви
16:51 02.07.2026
74 Съставна част
16:53 02.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Не е тя
До коментар #62 от "Грешно мислиш,а и не чуваш!":Защо не провериш в нета ?!?
Коментиран от #138
16:54 02.07.2026
77 Столичанин
До коментар #69 от "Моряка":Да като патериците на герб Москов и вили Лилков, а сега пишат книги, десни са ;)
Сега ще правят нова партия пак да излъжат народа, да върнат комунето боко на бял кон, ама то всичко в държавата ни е наопаки. Щом и народеца си мисли че фърчилков ще съумее да управлява, заслужава ме си съдбата.
16:56 02.07.2026
78 пръски от Световното
17:02 02.07.2026
79 Истината
17:05 02.07.2026
80 абе
До коментар #69 от "Моряка":не развяхте, щото бехте с многоцветната дъга.......
17:10 02.07.2026
81 Атина Паднала
До коментар #70 от "Софето":Не е българин а евреин.
17:10 02.07.2026
82 Щерев
До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":Като всички евреи.
17:10 02.07.2026
83 На всеки километър го излъчваха
До коментар #57 от "Бъди сигурен!":Даже миналата година. Защо да не излъчат и Черните ангели !?!
17:16 02.07.2026
84 Партийно любила
17:18 02.07.2026
85 Не е починал
17:20 02.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Такива
До коментар #37 от "ИВАН ХАДЖЙЙСКИ":като Й. Сърчаджиев и Г. Черкелов бяха истинските творци в нашето кино, не такива с протекции от партията като Калоянчев и Ст. Данаилов.....
17:22 02.07.2026
88 За кого говориш
До коментар #59 от "НИЩО МУ НЯМА":Че не се сещам.
Коментиран от #95
17:26 02.07.2026
89 Неблагодарник
17:27 02.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 хитлер
До коментар #55 от "Знаете ли коя е Пепа Николова?!":Тя играеше себе си. Тя си е харманлииска циганка вярно тлантлива но си е цигане.
Коментиран от #137
17:43 02.07.2026
93 тънък датолог
Коментиран от #102
18:04 02.07.2026
94 разбор
До коментар #36 от "яяяя":Циганката го е напила,забременяла е целенасочено.Помним каква и беше борбата и да признае детето.Но да се определя като голяма артистка и пресилено.Пепа играеше себе си.Това е.Чудното е в цялата работа е,че щом е велик артист защо го погребаха тайно.От вчера за днес.Всичките му награди са от Живково време.Не оспорвам работата му.Това е учил,това е работил.Не виждам в това чудо.
Коментиран от #100, #104
18:06 02.07.2026
95 Слагаш ми минус ОК , но
До коментар #88 от "За кого говориш":Защо просто не ми отговориш. Аз не се сещам честно..
18:09 02.07.2026
96 Нищо лично
До коментар #57 от "Бъди сигурен!":Вие май сте забравили за какво става въпрос в комунистическия двусериен филм, пропагандно излъчен по българската телевизия през 70-те години. Това е пропаганден филм за младежкото партизанско и подривно-терористично комунистическо движение, което се е занимавало с политически убийства, икономически саботажи и други подривни дейности около Втората световна война. Филмът е направен по произведението на Гръбчева "В името на народа". В този филм актрисата Виолета Гиндева играе ролята на Искра, която е адаптация на реална личност и събития, и олицетворява сефарадската българска еврейка Виолета Якова, станала комсомолка, включена в подривна комунистическа терористична група, която е убила с два куршума генерал Христо Николов Луков, който е бил царски генерал, националсоциалист, защото се опасявали комунистите, че може да вкара страната във войната срещу Русия. После тази Виолета Якова става партизанка, заловена и убита. Във филма "Черните ангели" нещата бяха представени така пропагандно романтично, за да предизвикат симпатии по комунистическа линия. Бяха симпатично представени героите на Виолета Гиндева, Йосиф Сърчаджиев като Андро, имаше романтична връзка между техните герои. Част от групата беше представена също от Стефан Данаилов и Доротея Тончева. На мен също тогава ми станаха симпатични романтично представените млади герои от Виолета Гиндева и Йосиф Сърчаджиев, така, както бяха представени във филма.
Коментиран от #157
18:16 02.07.2026
97 Каквито и да са били възгледите му
Но с Г. Марков въпроса не седи така и не може да се сравнява.
Тези които избягаха или напуснаха България без причина са предатели.
Мнозина останахме въпреки всичко и си носим кръста.
Коментиран от #154
18:21 02.07.2026
98 Интересно...
18:25 02.07.2026
99 Това е той
Бог да му прости.
18:31 02.07.2026
100 Нищо лично
До коментар #94 от "разбор":Щом се казва Александра Сърчаджиева, носи неговата фамилия, значи е призната, предполага се официално, вероятно с тест. Хайде да не се лъжем, че някоя жена може и би напила насилствено и насилствено да се оплоди от женен мъж, който няма сериозни отношения с нея. Напротив, точно обратното стават нещата с несериозни и безотговорни мъже, осеменяващи жени, пък после няма достойството да признае роденото дете. Откъде накъде той ще разрешава на жената, която е заплодил дали ще роди детето си. Ами това си е негов грях, че се е отнесъл по този недостоен, безотговорен начин към Пепа Николова и талантливата хубавелка Александра Сърчаджиева, ако е вярно. От децата му само Алекс е известна на широката публика като талантлива симпатяга. Да е жива и здрава, и успешна в личен и служебен план. Йоско, ще даваш обяснения пред Свети Петър!
18:32 02.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Защо триете, тъпаци? Хванете спин!
До коментар #93 от "тънък датолог":Йоско мишока е роден малко след смъртта на Адолф Хитлер.
18:34 02.07.2026
103 Пилотът Гошу
До коментар #69 от "Моряка":Е то Лили Иванова се изкара репресирана след 89-та, та останалите ли…
18:42 02.07.2026
104 Пилотът Гошу
До коментар #94 от "разбор":Еххеее викаш напила пияницата и го изн@силила даже, а? Такива небивалици ли си разказвате на масата?
18:44 02.07.2026
105 Павел Пенев
18:46 02.07.2026
106 Бах
Голям мръсни към Държавата която го отгледа. Неблагодарник.
Да гние в ада!
18:46 02.07.2026
107 А цар Симеон Две кога?!
18:46 02.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Анонимен
18:48 02.07.2026
110 Истината
До коментар #12 от "Така перфектно изигра...":Той е джудасин, затова.
18:51 02.07.2026
111 Нищо лично
Коментиран от #114
19:09 02.07.2026
112 Баце
19:10 02.07.2026
113 Прокопи
До коментар #9 от "Данаил Стефанов":Да,да.Збогом.Разбрахме намека майор Деянов.Помним.
19:32 02.07.2026
114 Оперирана съвест
До коментар #111 от "Нищо лично":Нищо лично , ама да създадеш дете и яростно да отричаш бащинство ? Само човек опериран от съвест е способен на това.
Коментиран от #134
19:35 02.07.2026
115 1.618
До коментар #41 от "Брилянтно изиграно":Как пък не го усетиха великия артист в Холивуд ,че да го вземат?Как не е избягал,нали бил демократ?Климент Денчев навремето нали побегна.Какво стана от него?Ами нищо.Те са велики тук.Защото ни дават само тях.Други не пускаха.Само определен кръг.
Коментиран от #132
19:40 02.07.2026
116 грешка
До коментар #20 от "Не е само връзки":Посочи един наследник на талант тук и в световен мащаб.В миналото и днес.Наследяваше се само по време на социализЪма."Миньор е моят татко,миньор ще сам и аз.Ах,само да порасна пък вижте ме тогаз".Светлин Русев кого го наследи?Цигуларя Минчев?А Райна Кабаиванска?Доню Донев има четири деца.Рисуват ли?От великите художници никой няма наследник в занаята.От учените също.С писателите е същото.Никой не наследи Виктор Юго или Балзак.Или Джек Лондон.Да не говорим за уникалния Пушкин,но тай пък не се превежда и не звучи на друг език.Таланта е дар от Космоса.Кой,как,не знаем.
19:56 02.07.2026
117 Кикo
19:58 02.07.2026
118 Пепо
До коментар #6 от "А аз си мислех,":То е чудо,че след такива количества погълнат алкохол изкара толкова години до вчера.Медицинско чудо.Но защо опелото беше тайно като на Г.Димитров когато го изкараха от мавзолея?В синагогата ли го опяха?Тайна.
20:04 02.07.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Сузан
До коментар #10 от "Ъхъъъъ":А,тя,младата еврейка заради апартамента,че нямаше къде да живее,а и стана артистка.Да и водят стажа за пенсия.Брак по сметка.Типично по еврейски.
20:08 02.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Да, Пепа изигра
До коментар #62 от "Грешно мислиш,а и не чуваш!":ролята и комай с нея остана. Няма лошо. Не може всички да са изпълнители на десетки роли. Така е и правещата се на интересна и днес със сина си и сама Катерина Евро.
Но много мисля, че Пепа нещо не е била коректна, за да е толкова отрицателен Йосиф към Александра. НЕ ЗНАЕМ.
Според мене Йосиф е много емоционален и експресивен. На всички представите ни в началото на 90-те години беше, че отиваме към нещо по-добро. Кой знае какво точно си е представял, та плачеше. Не успяхме да ЗАПАЗИМ доброто и надградим още по-добро за в бъдеще. Тук можете да ми каежете: много искаш от действителността.
Коментиран от #126
21:07 02.07.2026
123 ти не си Стефан,
До коментар #9 от "Данаил Стефанов":а си някакво просто и примитивно същество. Когато направиш колкото Стефан Данаилов направи за българското кино и хората, които ИСКРЕНО го обичаха, тогава можеш да говориш. Но тогава точно няма да говориш, защото ще поумнееш.
Защо ли нашенската простотия държи непременно да се изяви в медиите? Има обяснение, но не е ласкателно.
Коментиран от #136
21:11 02.07.2026
124 Анонимен
21:36 02.07.2026
125 Реалист
До коментар #4 от "миш":А малко или много алколик:)
21:37 02.07.2026
126 Боже, боже!
До коментар #122 от "Да, Пепа изигра":Дрън-дрън, та пляс! Пепа Николова беше талантлива артистка, която е била забелязана и наемана още от детската си възраст и е изиграла много десетки роли във филми и сериали, и в театрални постановки. Била е и достойна майка на извънбрачното си дете, биологичният баща на което е отказал отговорност и грижи за детето и за майката. Сигурно с право публично го е критикувала за неговото лицемерие, когато като изявен активист на СДС е тичал да угажда на Иван Костов, а не е давал издръжка, нито морална подкрепа за детето и за нея. Тя е работила и сама е отгледала детето си, и е починала само на 59-годишна възраст. Та сега прочетох, че Йосиф Сърчаджиев бил казал на законните си деца, че не иска Александра Сърчаджиева да присъства на погребението му, заради което те са го погребали инкогнито, а дъщерята Алекс е разбрала от медиите по време на нейно турне с постановка в Кюстендил. Пишат, че Йосиф Сърчаджиев е бил толкова коравосърдечен, та дори когато Пепа Николова е починала само на 59 годишна възраст, той не е подал дори тогава ръка на 22-годишната Александра в този тежък за нея момент. Алекс, съболезнования, че получаваш такива удари от този недостоен за твой баща човек! Не се вживявай много. А него Господ Бог го е наказал още приживе.
Коментиран от #128, #155
21:43 02.07.2026
127 Анонимен
21:47 02.07.2026
128 Анонимен
До коментар #126 от "Боже, боже!":какъвто и да го играе като родител - бил е до александра цял живот, няма да я дундурка до старчески памперс, нали? 81 години стигат!
21:50 02.07.2026
129 Ами,
Коментиран от #141
21:55 02.07.2026
130 Гост
Никой не може да изиграе като него Караибрахим.
И Г-н Велизар от Бон шанс инспектор, беше уникално превъплъщение.
Бог да го прости! Отиват си великите ни актьори. След тях остават само жалки протежета.
22:05 02.07.2026
131 Всички в СДС са талаш
Коментиран от #140
22:19 02.07.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Сега
Коментиран от #135
23:13 02.07.2026
134 Престанете
До коментар #114 от "Оперирана съвест":За да реши така,значи е имало причина!Престанете!
23:18 02.07.2026
135 Карма
До коментар #133 от "Сега":Пепа беше грозновата, а Сашка все повече заприличва на нея.
23:36 02.07.2026
136 Остави го!
До коментар #123 от "ти не си Стефан,":Тия е... ,,обратен"!
Нали виждаш-и ника му подсказва,че е...,,обратен"...!
23:46 02.07.2026
137 РЕАЛИСТ!
До коментар #92 от "хитлер":,,Цигане"...,ама талантлива!
23:51 02.07.2026
138 Тупана,си е тупан!
До коментар #76 от "Не е тя":Колкото и да го биеш-той все тупан ще си остане ...😆😂🤣👍!
23:55 02.07.2026
139 Смърфиета
01:10 03.07.2026
140 Смърфиета
До коментар #131 от "Всички в СДС са талаш":Амин дай Боже, още може!
01:11 03.07.2026
141 Смърфиета
До коментар #129 от "Ами,":Отговорът на всичко това е песента "Караибрахиме бесни эбал съм те в заника тесни" на "Черно фередже". Александра Сърчаджиева със сигурност се е напила от радост, че мъжът, който я е насилвал да спи с него като тийнейджърка е напуснал този свят.
01:18 03.07.2026
142 Ирония
07:45 03.07.2026
143 Кривак
В продължение на години Сърчаджиев публично е отказвал да говори за Александра или е казвал, че не желае да има отношения с нея. По-късно в някои интервюта е изразявал съжаление за начина, по който се е отнесъл към нея.
Разривът и конфликтът с Пепа Николова са довели до отчуждение и отказ да участва в живота на Александра.
07:51 03.07.2026
144 Парадокс
07:54 03.07.2026
145 Наследството на Ферамонти
07:56 03.07.2026
146 Версия
В стари интервюта и спомени на колеги (включително Стоянка Мутафова) се повтаря версията, че Йосиф Сърчаджиев първоначално е бил много емоционален към бебето Александра – дори я наричал „на татко момиченцето“, но после изведнъж прекъсва връзката и спира да говори за нея.
07:57 03.07.2026
147 „Изведнъж го навиха.“
влияние от семейството му / съпругата му
натиск да се дистанцира
или „семеен ултиматум“
Но важното е: тя никога не казва кой, нито има доказателства.
07:58 03.07.2026
148 Разликата
08:02 03.07.2026
149 Гледайте турски сериали
Няма телевизионен театър,радио театър,филми и сериали
09:02 03.07.2026
150 Кокиче
До коментар #11 от "Роза":Що един път не кажете :добър шлосер,добър заварчик,велик фаянсаджия?Защо бе?Ами учил е за актьор,това е работил.Спомен от Силистра.Ресторанта пълен,места няма.Така беше на времето.Той,Йосив,седи на една маса сам.Келнера отговори,че не пускал други.
09:08 03.07.2026
151 Наско
До коментар #18 от "хъхъ":Той и Кирил Маричков се правеше на демократ,но се оказа доносник на ДС.Донасял е за колегите си от Щурците дори.Представяте ли си?Дори за Петър Гюзелев.Та и този кой знае какво ще излезе.
09:17 03.07.2026
152 божествената
До коментар #23 от "амиии":А,Марта я наградиха с народна пенсия дори.Представяте ли си каква гавра с трудовия народ.
09:21 03.07.2026
153 неразбрал
До коментар #51 от "една жена":А ти какво очакваше?Да псува и да бие хората с бастона по коридора ли?Защо го споменаваш това?Аз доколкото съм посещавал болници всички са възпитани и си чакат реда.Ти по кой показател разбра,че е възпитан?И как очакваше да е облечен във фрак и цилиндър ли?
09:34 03.07.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 милост
До коментар #126 от "Боже, боже!":Ох,просълзих се.
10:04 03.07.2026
156 новината
10:16 03.07.2026
157 детето
До коментар #96 от "Нищо лично":Ами те само това даваха.Нямаше нищо с което да сравним.Едни и същи лица.До втръсване.
10:43 03.07.2026