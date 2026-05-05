13 години без Чочо Попйорданов

5 Май, 2026 07:36 4 169 23

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 5 май 2026 г. се навършват 13 години от внезапната смърт на един от най-ярките и обичани български актьори – Чочо Попйорданов. Известен със своята емоционална дълбочина, сценично присъствие и човечност, той остави незаличима следа в театъра, киното и сърцата на зрителите.

Роден на 4 юни 1964 г. в София с името Петър Попйорданов, той още от ранна възраст показва артистичен усет и чувствителност. Баща му, Иван Попйорданов, дълги години е директор на БНТ и фигура с важна роля в културния живот на страната. Но Чочо гради своя път в изкуството сам – с талант, труд и пълно отдаване.

След като завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ в класа на проф. Крикор Азарян, Чочо Попйорданов започва кариерата си в Пловдивския драматичен театър, където за кратко време се утвърждава като име с огромен потенциал. В началото на 90-те се присъединява към трупата на Народния театър „Иван Вазов“ – домът, в който оставя едни от най-незабравимите си роли. През годините се превръща в неизменна част от спектакли като „Хъшове“, „Полет над кукувиче гнездо“, „Декамерон“ и още много други, в които изпъкват неговата несравнима страст и човешкото присъствие, които внася в образите си.

Освен в театъра Чочо има и стабилно присъствие на големия и малкия екран. Мнозина помнят играта му във „Вчера“, „Адио Рио“, „Любовното лято на един льохман“, „Сезонът на канарчетата“, „Граница“, „Испанска муха“, както и в паметните „Дунав мост“ и „Хайка за вълци“.

Номиниран е за награда "Аскеер" през 1996 и 1997 години, а през 1995 година печели "Златен Баяр" за "Най-добър актьор" от кинофестивала в Белгия за участието си във филма "Граница".

Личният живот на Чочо също винаги е бил обект на засилен обществен интерес. Той е бил свързван не с една и две жени заради обаянието и мъжествеността си. Актьорът беше женен за голямата българска певица Хилда Казасян в пердиода 1993-2000 година, а година след развода се жени за актрисата Йоана Буковска, с която си партнират и пред камера и в живота. Има една осиновена дъщеричка – Екатерина Димитрова Попйорданова.

Някои от най-известните му цитати са:

  • „На сцената не трябва да лъжеш. Публиката усеща всичко. Тя идва, за да види истината, не театър.“
    — интервю за „Капитал LIGHT“
  • „Не обичам да играя герои, които не страдат. Болката е двигател на изкуството.“
    — след премиерата на „Полет над кукувиче гнездо“
  • „Ако не се изложиш напълно, не си актьор.“
    — пред БНТ
  • „Животът не е прав сценарий. Изкуството е в кривините.
    — споделено пред приятел и колега

Смърт, която остави сцена в мълчание

На 5 май 2013 г. Чочо Попйорданов загива трагично при инцидент в Бояна, след падане от висока каменна стена в гробищния парк. Новината шокира страната, а културната общност остава безмълвна. Народният театър спира спектакли в негова памет. Колеги и публика остават дълго с усещането, че не просто е загубен голям актьор, а душа, която не може да бъде заменена.

Днес, 13 години по-късно, сцените, в които играеше, все още се повтарят – не на сцената, а в паметта на публиката. Неговото присъствие остава живо чрез филмите, записите, ролите – и най-вече чрез усещането, че някой наистина е обичал това, което прави.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 навремето всички бяха кат васил илиев

    23 9 Отговор
    тъмни очила, мерцедес , дълга коса . той беше с йоана буковска . но трагедия спря кариерата му .

    10:47 05.05.2025

  • 3 Наскърен

    25 31 Отговор
    12 ГОДИНИ без пияндето. Ауууу ... ми ко шъ прайм сига ?

    10:57 05.05.2025

  • 4 Този приживе

    30 26 Отговор
    Раздаваше го мутре и свърш като мутре.

    10:58 05.05.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Снимката

    30 14 Отговор
    Подпухнал от пиене.

    10:59 05.05.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    11 20 Отговор
    Значи, някви търговци, меринджеи, шефчета, дето бачка яко ги разбирам да смучат, да ходят по проститутки, да смъpкат и т.н. Напрежението все някак трябва да се изпуска. Обаче актьор като Чочо Попйорданов защо? От къде напрежение и отговорноcти, че да му се пие толкова? Или нещо славата му е завъртяла главато повече, или не е виждал смисъл в живота щото много смуче.

    11:37 05.05.2025

  • 9 Пияница

    31 11 Отговор
    Пак беше пиян на кирка. Иначе нямаше да се излюска на плочките от високо. Пиенето бая хора затри. Още щеше да е жив.

    Коментиран от #21

    11:46 05.05.2025

  • 10 ШЕФА

    31 14 Отговор
    Следващата статия ще е за горката Сърчаджиева която е известна само и единствено с името на баща си и кончината на съпруга си.

    12:42 05.05.2025

  • 11 За мен,

    31 23 Отговор
    беше слаб актьор и силен пияница!
    Нищо забележително!

    12:44 05.05.2025

  • 12 Евгени от Алфапласт

    13 12 Отговор
    Ега ти, аз сега разбирам, че е умрял. Даже и не помня да съм го гледал в някой филм.

    16:02 05.05.2025

  • 13 Почивай в мир

    12 5 Отговор
    Харесвах го,но мъката не прощава......

    17:00 08.05.2025

  • 14 ТОЯ БИЛ

    13 7 Отговор
    Секссимвол...???? хахахаха.....смех....колкото аз съм папата и това пиянде е символ някакъв си....то и тия мадами ,които са го харесвали,сигурно са си намразили ,най-милото. за да го боготворят толкова......хахахаха

    12:40 03.05.2026

  • 15 ЕМИ....СТАРА ИСТИНА

    9 4 Отговор
    Който пие вино и ракия,той не остарява....щото.....МЛАД УМИРА....!!!

    12:43 03.05.2026

  • 16 Aлфа Вълкът

    4 2 Отговор
    След оная Йоана Буковска тоя заби хептен.

    07:46 05.05.2026

  • 17 Госあ

    3 4 Отговор
    Един от малкото бг актьори, които харесвах.

    07:47 05.05.2026

  • 18 Трол

    4 4 Отговор
    От тестото на бат ви Волен. Сутрин вместо кафенце - изопропилов алкохол.

    07:50 05.05.2026

  • 19 хер ФЛИК

    7 4 Отговор
    Това , което се каза тогава , като причина за смъртта му беше , че е бил прекалил с алкохола /пиян/ и е паднал от ръба на стена в гробищата !
    Явно алкохола не прощава !

    07:51 05.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Явор Божанков Оригинал

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пияница":

    И соросоида Кирил Маричков си замина от същото като и този. Здрави и прави хора, но стъпили накриво. Господ си ги събира.

    08:40 05.05.2026

  • 22 Е ,то какво ще излезе

    0 0 Отговор
    Само мутафа, мамала, и пр. Слуги са ,, звезди"

    08:59 05.05.2026

  • 23 Ами

    0 0 Отговор
    Беше си татово момче с връзки,тикаха го колкото можеха,ама той си толкова можеше.Халтураджия и класически пияница.Ечастник във велики български филми-халтури

    09:12 05.05.2026