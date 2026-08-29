Доли Партън с посмъртен рекорд

Интересът към музиката на Доли Партън отбеляза огромен скок непосредствено след смъртта на кънтри легендата. Само за ден стриймингът на песните ѝ в САЩ се е увеличил с над 2000%, а в световен мащаб - с повече от 1000%.

Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след кратка битка с рака. Новината предизвика вълна от реакции по света, а милиони почитатели се върнаха към музиката, която тя създаваше в продължение на десетилетия, уточнява БТА.

Данните на компанията за анализи в музикалната индустрия Luminate показват, че само в САЩ аудио- и видеостриймингът на дискографията на Партън е нараснал с 2109% в деня на смъртта ѝ спрямо предходния ден. Броят на слушанията е скочил от 1,2 милиона на 26,3 милиона.

Подобна тенденция се наблюдава и в останалата част от света. Глобалният стрийминг на музиката ѝ е нараснал с 1280% - от около 2,5 милиона слушания в понеделник до 35 милиона във вторник. Най-слушаната песен на Партън в САЩ след смъртта ѝ е един от най-разпознаваемите ѝ хитове – „Jolene“. След нея се нареждат „9 to 5“ и „Islands in the Stream“ – прочутият ѝ дует с Кени Роджърс.

Сред песните, към които слушателите масово се връщат, е и „I Will Always Love You“. Партън пише и записва композицията през 70-те години, много преди тя да придобие нова световна популярност чрез изпълнението на Уитни Хюстън за филма „Бодигард“.

В десетката на най-стриймваните песни на Партън попадат още „Here You Come Again“, „Coat of Many Colors“, дуетът със Зак Уилямс „There Was Jesus“, „Why'd You Come In Here Lookin' Like That?“, „Tyrant“ с Бионсе и „My Tennessee Mountain Home“.

Макар през десетилетията Партън да се превърна в много повече от музикална звезда – актриса, предприемач и филантроп - реакцията след смъртта ѝ отново насочи вниманието към основата на нейното наследство: песните.

Родена през 1946 г. в бедно многодетно семейство в Тенеси, Партън израства до една от най-влиятелните фигури в американската популярна култура. Кариерата ѝ продължава повече от шест десетилетия, а песните ѝ прекрачват далеч отвъд границите на кънтри музиката.

„Jolene“, издадена през 1973 г., се превръща в една от емблематичните композиции в кариерата ѝ и през годините е изпълнявана от артисти от различни поколения и жанрове. „9 to 5“, написана за едноименния филм от 1980 г., в който Партън играе една от главните роли, се утвърждава като друг от най-големите ѝ хитове.

Особено място в авторското ѝ наследство заема „I Will Always Love You“. Партън пише песента като сбогуване с дългогодишния си музикален партньор Портър Уагонър. Нейният собствен запис достига върха на кънтри класациите, а близо две десетилетия по-късно версията на Уитни Хюстън я превръща в един от най-разпознаваемите поп хитове в света.

Освен музикалната си кариера Партън беше известна и с мащабната си благотворителна дейност. Чрез програмата Imagination Library, създадена през 1995 г., милиони книги бяха предоставени безплатно на деца. Тя подкрепяше и редица образователни, здравни и социални инициативи.