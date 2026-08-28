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"Аполония" започва днес

"Аполония" започва днес

28 Август, 2026 08:52 1 461 12

  • аполония-
  • фестивал-
  • созопол

„Кръстопът на култури“ се нарича откриващият концерт-спектакъл

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

42-рото издание на „Аполония“ започва днес в Созопол. Фестивалът ще продължи до 6 септември с богата концертна програма, литературни, театрални и филмови събития, пише marica.bg.

Откриването вече започна. „Кръстопът на култури“ се нарича откриващият концерт-спектакъл, който публиката ще види тази вечер. Ще бъде обявен и носителят на наградата „Аполон Токсофорос“ – наградата на Фондация „Аполония“ за изключителен принос към българската култура и представянето ѝ зад граница.

Евтим Милошев, министър на културата, сподели пред БНТ: "Общуването с изкуството и с творчеството безспорно е най-силният порив на човешкия дух. Свободата на човешкия дух. И какво по-добро място за българската култура от Созопол в края на лятото. Това е емблематично място. Това е фестивал, който се случва за 42-и път. И съм щастлив, че Министерството на културата стои твърдо зад фестивала на изкуствата „Аполония“.

„Аполония“ започва с над 70 събития. Фестивалът продължава до 6 септември.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    9 2 Отговор
    Трала-ла-ла-ла! Лайф ис лайф!

    08:58 28.08.2026

  • 2 Афродита

    10 2 Отговор
    Пoдмилa съм се и чакам!

    09:10 28.08.2026

  • 3 Специалист

    8 2 Отговор
    Кой го интересува аполонията.Шепа хора са си направили празник.Народа бедства на минимална.Въобще Хляб и зрелища

    Коментиран от #5

    09:40 28.08.2026

  • 4 ееее

    13 0 Отговор
    То хубаво, че има Аполония, но такива цени са напраскали на концертите и другите прояви, направо безсрамни. Така че пас.

    09:43 28.08.2026

  • 5 сборище

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Специалист":

    на снобари с всякакви опортюнисти и системни тарикат-лапачи от халтурата още от живково време, представяни като културтрегери и елит за народа.....

    Коментиран от #6, #10

    09:56 28.08.2026

  • 6 Специалист

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "сборище":

    Перфектно казано

    09:59 28.08.2026

  • 7 От Каваците до Созопол

    5 1 Отговор
    Аз ще ходя на безплатната Аполония на плажа под чадъра с готина компания и спиртни напитки и мезе.Дзак! 300€ няма да ви стигнат ако сте двама аре нема нужда.

    10:03 28.08.2026

  • 8 Култура ми Янко

    4 2 Отговор
    Само си търсят повод да си изкарат по-евтино моренце.

    10:39 28.08.2026

  • 9 Дзак

    5 1 Отговор
    Само скалите са си същите. Ако не са вече приватизирани

    12:46 28.08.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "сборище":

    Тогава какво правите там?

    Коментиран от #12

    15:42 28.08.2026

  • 11 ден

    0 0 Отговор
    и нощ рекламират по медиите тая "аполония", с претенциозно име, а доста ниско качество и от екрана. Затова веднъж на живо всеки трябва да види ежегодния парад на пошлостта от морето ни, за който редовно се отделят доста грешни държавни пари.
    Ама ти май си от редовните ?!.....

    16:17 28.08.2026

  • 12 ден

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    и нощ рекламират по медиите тая "аполония", с претенциозно име, а доста ниско качество и от екрана. Затова веднъж на живо всеки трябва да види ежегодния парад на пошлостта от морето ни, за който редовно се отделят доста грешни държавни пари.
    Ама ти май си от редовните ?!.....

    16:18 28.08.2026