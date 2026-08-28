42-рото издание на „Аполония“ започва днес в Созопол. Фестивалът ще продължи до 6 септември с богата концертна програма, литературни, театрални и филмови събития, пише marica.bg.
Откриването вече започна. „Кръстопът на култури“ се нарича откриващият концерт-спектакъл, който публиката ще види тази вечер. Ще бъде обявен и носителят на наградата „Аполон Токсофорос“ – наградата на Фондация „Аполония“ за изключителен принос към българската култура и представянето ѝ зад граница.
Евтим Милошев, министър на културата, сподели пред БНТ: "Общуването с изкуството и с творчеството безспорно е най-силният порив на човешкия дух. Свободата на човешкия дух. И какво по-добро място за българската култура от Созопол в края на лятото. Това е емблематично място. Това е фестивал, който се случва за 42-и път. И съм щастлив, че Министерството на културата стои твърдо зад фестивала на изкуствата „Аполония“.
„Аполония“ започва с над 70 събития. Фестивалът продължава до 6 септември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въй
08:58 28.08.2026
2 Афродита
09:10 28.08.2026
3 Специалист
Коментиран от #5
09:40 28.08.2026
4 ееее
09:43 28.08.2026
5 сборище
До коментар #3 от "Специалист":на снобари с всякакви опортюнисти и системни тарикат-лапачи от халтурата още от живково време, представяни като културтрегери и елит за народа.....
Коментиран от #6, #10
09:56 28.08.2026
6 Специалист
До коментар #5 от "сборище":Перфектно казано
09:59 28.08.2026
7 От Каваците до Созопол
10:03 28.08.2026
8 Култура ми Янко
10:39 28.08.2026
9 Дзак
12:46 28.08.2026
10 Анонимен
До коментар #5 от "сборище":Тогава какво правите там?
Коментиран от #12
15:42 28.08.2026
11 ден
Ама ти май си от редовните ?!.....
16:17 28.08.2026
12 ден
До коментар #10 от "Анонимен":и нощ рекламират по медиите тая "аполония", с претенциозно име, а доста ниско качество и от екрана. Затова веднъж на живо всеки трябва да види ежегодния парад на пошлостта от морето ни, за който редовно се отделят доста грешни държавни пари.
Ама ти май си от редовните ?!.....
16:18 28.08.2026