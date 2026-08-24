Седем училища ще бъдат отличени като „Пазители на Драгоманското блато“ по време на "Фестивала на Жерава"

Седем училища ще получат специалното отличие „Пазител на Драгоманското блато“ по време на второто издание на Фестивала на Жерава, който ще се проведе на 27 септември 2026 г. в град Драгоман.

Отличията ще бъдат връчени на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София, 51. СУ „Елисавета Багряна“ – София, ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ – Сливница, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Сливница, Частно училище „Куест“, ЧПГСИ „Акатамус“ и СУ „Христо Ботев“ – Драгоман.

Причината за отличията е активното участие на учениците от седемте училища в първото издание на фестивала през 2025 г. Те се включиха в музикалната програма, творческите и образователните работилници и подкрепиха каузата за опазване на Драгоманското блато.

Идеята за Фестивала на Жерава е предложена още през 2024 г. от общественика и журналист Антоанета Титянова, а през 2025 г. се състоя първото му издание.

Тази година организаторите поставят още по-амбициозна цел – постепенно Фестивалът на Жерава да се превърне в международен фестивал на културното единство, природата и света.

В основата на идеята е символът на жерава, който свързва различни култури по своя миграционен път – от Европа към Азия. Птицата не познава държавните граници и именно това я превръща в естествен символ на връзката между хората, културите и природата.

Тази година фестивалът е част от Дните на японската култура в България и се провежда под патронажа на Посолството на Япония в България и на инж. София Торолова, областен управител на Софийска област.

Международният интерес към инициативата също нараства. Организаторите вече поддържат комуникация с представители на научните и образователните среди в Ирландия, където завръщането на сивия жерав привлича внимание към вида и неговото разпространение в Европа.

Това дава допълнителна надежда, че Драгоманското блато може да се превърне не само в център на местна природозащитна инициатива, а и в място, което свързва хора и култури от различни краища на света.

На 27 септември Драгоман отново ще посрещне деца, младежи, учители, творци и любители на природата. А седем училища ще получат своето символично признание – „Пазител на Драгоманското блато“.

Официален сайт на Фестивала на Жерава: https://zheravfestival.wordpress.com