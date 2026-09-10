Фестивалът "Франкофоли" със специално издание в София на 18 септември

На 18 септември (петък) София ще стане домакин на специално издание на Francofolies de Bulgarie. Една фестивална вечер ще срещне на една сцена четири различни лица на съвременната европейска музика - DJ Feder, ENELI, Valentina VoX и Rila, пише woman.bg.



Сцената в Южен парк II, зад музея „Земята и хората“ ще посрещне една музикална вечер, която ще премине през модерния поп, dance-pop, за да стигне до своята кулминация с DJ Feder, едно от най-разпознаваемите имена на френската електронна и клубна сцена.



Френският DJ и продуцент Feder е автор на международни хитове като „Goodbye“, „Lordly“ и „Breathe“. С над 1,5 милиарда стрийма и повече от 300 милиона гледания в YouTube, той се утвърждава като един от артистите, които успешно пренасят френската електронна музика далеч отвъд границите на страната.



На сцената ще се качи и ENELI. Определяна за една от най-разпознаваемите румънски изпълнителки в съвременната dance-pop сцена. Нейният каталог вече има близо 400 милиона стрийма и гледания, а сред международните ѝ колаборации са тези с Mahmut Orhan и Vanotek. Песента „Mhm Mhm“ с Manuel Riva достига до №3 в американската класация Billboard Dance Club, а ENELI е номинирана и за MTV Europe Music Award в категорията Best Romanian Act.

Българската изпълнителка Rila ще представи своята модерна и емоционална интерпретация на съвременния поп и електронния звук. Артистичният ѝ почерк съчетава френско-българските ѝ корени с кинематографичен поп, емоционално звучене и фини влияния от българския фолклор. Участието на Rila ще бъде естественият мост между българската музикална сцена и международните артисти на Francofolies de Bulgarie.



Valentina Vox ще открие фестивалната програма със силно сценично присъствие и характерна енергия, поставяйки началото на една вечер, създадена за музика, танци и срещи.



Една сцена. Една вечер. Специално издание на Francofolies de Bulgarie в София.



Програма на Francofolies 2026:

18:20 – Valentina VoX

19:15 – Rila

20:00 – ENELI

21:10 – DJ FEDER



Фестивалната програма ще продължи до 22:30 ч.



Франкофоли София е мястото, където френската музикална култура среща съвременния европейски звук. Тази година фестивалът пренася тази идея на сцената в Южен парк II, за да предложи на софийската публика една вечер с международни артисти, хитове и много танци.

Източник: woman.bg