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Жената зад „Франкенщайн“: Необичайните факти от живота на Мери Шели

Жената зад „Франкенщайн“: Необичайните факти от живота на Мери Шели

30 Август, 2026 13:45 333 1

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На 30 август се навършват 229 години от рождението й

Жената зад „Франкенщайн“: Необичайните факти от живота на Мери Шели - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 30 август се навършват 229 години от рождението на Мери Шели – британската писателка, създала „Франкенщайн, или новият Прометей“ и останала в историята като една от пионерките на научната фантастика.

Мери Уолстънкрафт Годуин е родена през 1797 г. в Лондон. Майка ѝ е известната защитничка на правата на жените Мери Уолстънкрафт, а баща ѝ – философът Уилям Годуин. Само 11 дни след раждането ѝ майка ѝ умира от усложнения.

Още като тийнейджърка Мери започва връзка с поета Пърси Биш Шели, който по това време е женен. През 1814 г., когато тя е едва на 16 години, двамата напускат Англия и пътуват из Европа. Женят се през 1816 г.

Именно същата година се ражда идеята за „Франкенщайн“. По време на престой край Женевското езеро в компанията на лорд Байрон и други приятели всеки от тях получава задачата да напише история за призраци. Мери започва разказ за учен, който създава живо същество.

Романът е публикуван анонимно през 1818 г., когато Шели е само на 20 години. Името ѝ като автор се появява при следващо издание.

Една от най-разпространените заблуди е, че Франкенщайн е името на чудовището. В книгата това е фамилията на учения Виктор Франкенщайн, а неговото създание остава без име.

Личният живот на писателката е белязан от множество трагедии. Три от децата ѝ умират в ранна възраст, а през 1822 г. Пърси Шели загива при корабокрушение. Според архивите Мери запазва останка, смятана за сърцето на съпруга ѝ, увита в коприна.

Освен „Франкенщайн“, тя пише още няколко романа. Сред тях е „The Last Man“ от 1826 г. – история за свят, опустошен от глобална пандемия, която днес се смята за ранен пример за постапокалиптична литература.

Мери Шели умира през 1851 г. на 53-годишна възраст. Повече от два века по-късно „Франкенщайн“ остава едно от най-влиятелните произведения в световната литература и продължава да поставя актуални въпроси за науката, човешката амбиция и отговорността на създателя към собственото му творение.


Великобритания
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