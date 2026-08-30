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Синът на Майкъл Джексън почете баща си на рождения му ден

Синът на Майкъл Джексън почете баща си на рождения му ден

30 Август, 2026 23:11 533 2

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Принс Джексън отбеляза датата, на която Краля на попа щеше да навърши 68 години, със специално събитие в Лас Вегас

Синът на Майкъл Джексън почете баща си на рождения му ден - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Принс Джексън, най-големият син на Майкъл Джексън, почете паметта на баща си на 29 август – деня, в който поп звездата щеше да навърши 68 години. 29-годишният Принс присъства на специално събитие в Лас Вегас, организирано около спектакъла Michael Jackson ONE на Cirque du Soleil в Mandalay Bay.

По време на събитието той говори за наследството на баща си и за начина, по който новият биографичен филм „Michael“ представя музиката и посланията му пред по-младата публика. Принс заяви пред People, че за него е било особено важно да види как филмът достига до ново поколение почитатели.

В биографичната продукция ролята на Майкъл Джексън е поверена на племенника му Джаафар Джексън. В актьорския състав участват още Колман Доминго като Джо Джексън, Ниа Лонг като Катрин Джексън и Джулиано Крю Валди като младия Майкъл. Принс е един от продуцентите на филма.

Синът на певеца признава, че първата му среща с Джаафар в пълния сценичен образ на Майкъл Джексън е била силно емоционална. По думите му приликата и поведението на братовчед му са го накарали за момент да почувства, че отново вижда баща си.

Принс допълва, че реакцията на семейство Джексън към филма е била изключително положителна. Според него изпълнението на Джаафар е надминало очакванията им, а много членове на фамилията са присъствали на снимачната площадка по време на продукцията.

Майкъл Джексън почина на 25 юни 2009 г. на 50-годишна възраст. Той има три деца – Принс, Парис и Биги Джексън. Принс е бил на 12 години, когато баща му умира.


САЩ
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