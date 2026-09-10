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Джон Малкович се обиди заради сгрешен цитат и отмени участие в Израел

Джон Малкович се обиди заради сгрешен цитат и отмени участие в Израел

10 Септември, 2026 15:58 700 4

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  • израел-
  • отменено участие-
  • турне-
  • тел авив

Актьорът и режисьор трябваше да включи Тел Авив в турнето си „Музикалният критик“

Джон Малкович се обиди заради сгрешен цитат и отмени участие в Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джон Малкович отмени планираното си участие в Тел Авив, след като организаторите на спектакъла разпространиха от негово име изявление, което той твърди, че никога не е правил и не е одобрявал.

72-годишният актьор трябваше да представи „Музикалният критик“ на 13 април 2027 г. в Charles Bronfman Auditorium в Тел Авив като част от международно турне в Европа и Близкия изток.

Повод за оттеглянето му стана прессъобщение, в което на Джон Малкович беше приписан цитат, че е „развълнуван да се върне в Израел“ и изпитва „силна близост и солидарност“ с израелската публика. Текстът впоследствие беше публикуван от няколко израелски и американски медии. В изявление пред „Холивуд рипортър“ Джон Малкович категорично отрече да е произнасял тези думи.

„Никога не съм правил цитираните изявления, нито бях консултиран, преди те да бъдат отпечатани“, заяви актьорът. По думите му фразите не са били одобрени от него и не отразяват позицията му.

„Фактът, че са публикувани като мои директни цитати, е неприемлив. Поради тази причина реших, че не мога да участвам в представлението в Тел Авив“, посочи Джон Малкович.

Израелският продуцент Алон Юрик призна, че цитатът е бил погрешно приписан на актьора, като определи случилото се като „човешка грешка“. Организаторите са се свързали с медиите с искане информацията да бъде коригирана и са поднесли извинение. Юрик заяви, че съжалява, че случаят е довел до отмяната на спектакъла.

„Музикалният критик“ е създаден от цигуларя и композитор Алексей Игудесман и съчетава класическа музика със сатирични текстове, базирани на унищожителни рецензии, писани през годините за композитори като Лудвиг ван Бетовен, Фредерик Шопен, Йоханес Брамс, Клод Дебюси и Сергей Прокофиев. Малкович влиза в ролята на язвителен музикален критик, а спектакълът завършва с иронична критика, насочена към самия актьор.

Джон Малкович уточни, че работи по международни театрални и музикални проекти от близо две десетилетия и към момента е представял подобни продукции в около 47 държави. Той подчерта също, че участието му в дадена страна не означава подкрепа за нейните управляващи или политиката им.

Актьорът вече е посещавал Израел. През 2008 г. той беше сред международните гости на Филмовия фестивал в Йерусалим, а впоследствие отново е участвал в културни събития в страната.

Отмяната идва в период, в който Израел среща все повече затруднения да привлича международни изпълнители заради войната в Газа и продължаващото напрежение около израелската политика в палестинските територии. Израелският фестивал в Йерусалим през 2026 г. премина без международни артисти, което организаторите свързаха с неофициален културен бойкот и нежеланието на чуждестранни изпълнители да пътуват до страната.

Междувременно Джон Малкович остава активен и в киното. През септември 2026 г. той представи на кинофестивала във Венеция новия филм на режисьора Мартин Макдона „Wild Horse Nine“, в който си партнира със Сам Рокуел. Историята проследява двама служители на ЦРУ на фона на събитията около военния преврат в Чили през 1973 г.


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  • 1 Перо

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    Нали унтерменша е на зоб към Тел Авив, какви са тия изпълнения!

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  • 2 Режисьор

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    По принцип, самите евреи си се считат за "божия народ", та определението "човешка грешка" ще да е за някой от гоите...

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    Капризи.

    16:38 10.09.2026

  • 4 6135

    2 0 Отговор
    Чудел се е как да откаже участие и те са му дали подходящ повод.

    16:48 10.09.2026