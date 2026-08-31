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От Виена до София: магията на виенския балет ще заблести в Зала 1 на НДК

От Виена до София: магията на виенския балет ще заблести в Зала 1 на НДК

31 Август, 2026 10:27 293 0

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Балетната асоциация на Виенската държавна опера гостува в България на 15 февруари 2027 г., по покана на „Кантус Фирмус"

От Виена до София: магията на виенския балет ще заблести в Зала 1 на НДК - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Валс. Виена. Балет. Усещането за красота и изящество, с което светът посреща всяка нова година. Малко повече от месец след традиционния Новогодишен концерт в прочутата Златна зала на Музикферайн във Виена, магията пристига в България.

По покана на „Кантус Фирмус", на 15 февруари 2027 г. Зала 1 на НДК ще посрещне Балетната асоциация на Виенската държавна опера/Vereinigung Wiener Staatsopernballett за една изключителна „Виенска балетна вечер". Легендарният спектакъл, който събира танца, музиката и вековната традиция на австрийската столица, за пръв път ще се представи пред българска публика.

София ще посрещне великолепните артисти за среща с изкуството, превърнало Виена в една от световните столици на балета.

„Виенска балетна вечер" е създадена като истинско пътешествие през многоликото изкуство на танца - от класическия и неокласическия балет през съвременния танцов театър до характерните танци на австрийския фолклор и страстта на балетното танго. Кулминацията е запазена за танца, превърнал се в символ на самата Виена: Виенския валс.

Спектакълът в София ще бъде с участието и на оперни певци, превръщайки вечерта в много повече от танцов театър и гарантирайки среща с изкуството, превърнало Виена в една от световните столици на балета. Хореографиите, представени през цялата вечер, ще са от международно признати и обичани класически произведения, както и оригинални хореографски произведения, създадени от Михаил Сосновски, президент на Балетната асоциация на Виенската държавна опера.

Костюмите, музиката и танцът ще се слеят в цялостна сценична картина, а големият финал ще донесе в София блясъка на прочутия Виенски оперен бал. И ако всяка Нова година милиони зрители по света наблюдават тази магия от екрана, на 15 февруари българската публика ще има възможност да я почувства на живо, само на метри от сцената.

На 15 февруари 2027 г. Виена идва в София, чрез Балетната асоциация на Виенската държавна опера по покана на „Кантус Фирмус".

Билети: на касата на НДК и онлайн на eventim.bg.


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