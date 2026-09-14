Вечните песни на Уитни Хюстън в световен мюзикъл - „Бодигард“

„Бодигард“ е най-продаваният филмов саундтрак в историята

Вечните песни на Уитни Хюстън в световен мюзикъл, гледан от 4 млн. души по света, идва в София от 2 до 4 октомври

Има филми, които продължават да живеят дълго след финалните надписи. „Бодигард“ e именно такъв. Романтичният трилър с Уитни Хюстън и Кевин Костнър се превръща в световен феномен през 1992 г., а две десетилетия по-късно получава нов живот на театралната сцена в едноименния мюзикъл, поставен на Уест Енд.

От 2 до 4 октомври българската публика ще преживее отново тази любовна история в зала 1 на НДК – този път като мащабен мюзикъл, в който напрежението на трилъра и силата на любовта се срещат в един впечатляващ спектакъл, гледан от 4 милиона души по цял свят.

Уитни Хюстън дебютира в киното с „Бодигард“

Когато „Бодигард“ излиза на екран през ноември 1992 г., успехът му е зашеметяващ, включително номиниран за „Оскар“. Филмът разказва историята на световноизвестната певица Рейчъл Марън, която получава заплашителни писма от неизвестен преследвач. За нейната сигурност е нает бившият агент от ЦРУ Франк Фармър. Между двамата възниква остър сблъсък, но постепенно недоверието отстъпва място на привличането и на любовта.

Филмът е режисиран от Мик Джаксън по сценарий на Лорънс Касдан. За Уитни Хюстън ролята на Рейчъл Марън е дебют в киното, а Кевин Костнър вече е сред най-големите холивудски звезди. С бюджет от около 25 милиона долара продукцията печели над 411 милиона долара в световния боксофис.

„Бодигард“ е най-продаваният филмов саундтрак в историята

Истинското безсмъртие на „Бодигард“ идва с музиката. Емблематичната „I Will Always Love You“ е написана от Доли Партън през 1973г. Но версията ѝ на Уитни Хюстън, изпълнена като поп балади в нов аранжимент, специално за филма, се превръща в една от най-разпознаваемите песни в историята. Парчето оглавява класацията Billboard в продължение на цели 14 седмици.

Саундтракът на филма включва още „I Have Nothing“, „Run to You“, „Queen of the Night“ и „I’m Every Woman“ и се утвърждава като най-продавания филмов саундтрак в историята, с над 45 милиона копия по света. Този му статут е признат и от Книгата на рекордите „Гинес“.

От големия екран към Уест Енд

Идеята „Бодигард“ да се превърне в мюзикъл се развива в продължение на шест години. Важно било познатата история да не бъде пренесена механично от екрана на сцената, а да получи нов ритъм и драматургия.

Сценичната адаптация е поверена на носителя на „Оскар“ Александър Динеларис, който работи върху оригиналния сценарий на филма. Той запазва основния конфликт и любовната история, но поставя по-силен акцент върху образа на Рейчъл Марън – жената зад славата и публичния блясък. Разширена е и ролята на сестра ѝ Ники, което добавя и ново напрежение към сюжета.

Световната премиера е на 5 декември 2012 г. в лондонския театър „Аделфи“. Режисьор е Теа Шарок, а ролята на Рейчъл Марън изпълнява носителката на „Грами“ и „Тони“ Хедър Хедли.

Премиерата идва само месеци след смъртта на Уитни Хюстън и неизбежно носи усещането за почит към една от най-великите певици на всички времена. Създателите обаче не се опитват да изградят нейна имитация. Всяка изпълнителка на Рейчъл трябва да открие собствен път към героинята и песните – без задължително копира неповторимия глас и присъствие на Уитни.

Мюзикълът като почит към Уитни Хюстън

Мюзикълът разширява музикалния свят на филма, като към песните от оригиналния саундтрак прибавя още големи хитове на Уитни Хюстън. Така „Бодигард“ отдава почит към огромния ѝ талант и музикално наследство.

В спектакъла звучат „Queen of the Night“, „So Emotional“, „One Moment in Time“, „Saving All My Love for You“, „Greatest Love of All“, „I Have Nothing“, „Run to You“, „I Wanna Dance with Somebody“ и, разбира се, „I Will Always Love You“.

Сценичната версия съчетава драматични сцени, концертни изпълнения, впечатляваща хореография, бляскави костюми и кинематографична динамика. Публиката се озовава ту зад кулисите на музикалната индустрия, ту в опасния свят на Франк Фармър, а в следващия момент – на грандиозен концерт на Рейчъл Марън.

Световната звезда Адам Гарсия в ролята на Франк Фармър идва в София

В София образа на Франк Фармър ще пресъздаде двукратно номинираният за награда „Оливие“ актьор, певец и танцьор Адам Гарсия. Познат от филма „Грозна като смъртта“ и от големи продукции на Уест Енд като „Треска в събота вечер“ и „Злосторница“, Гарсия притежава харизмата, физическото присъствие и сценичната дисциплина, необходими за ролята на легендарния бодигард.

Като Рейчъл Марън на сцената излиза звездата Сидони Смит, участвала в постановки като „Чикаго“, „Уестсайдска история“ и „Исус Христос Суперзвезда“.

История, която продължава да вълнува

Повече от три десетилетия след появата на филма „Бодигард“ продължава да вълнува публиката, защото зад блясъка, опасността и музиката стои една универсална история – за двама силни хора, които не са подготвени за любовта.

Напрежението между трилъра и невъзможната любовна история превръща „Бодигард“ в нещо повече от филмова класика или сбор от велики песни. А когато прозвучат първите ноти на „I Will Always Love You“, актьори и публика като че отдават чест на една от най-великите изпълнители от съвременната сцена – Уитни Хюстън.

„The Bodyguard The Musical” гостува в София от 2 до 4 октомври, в зала 1 на НДК.