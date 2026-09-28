Риана сподели невиждани СНИМКИ на дъщеря си за първия ѝ рожден ден

Поп звездата Риана открехна завесата към семейния си живот, като показа нови снимки и видеоклипове на дъщеря си Роки, най-малкото от трите ѝ деца с американския рапър A$AP Rocky.

38-годишната изпълнителка публикува поредица от кадри в Instagram с шеговитото послание: „Кой ми позволи да имам дъщеря, брат?“.

В едно от видеата Риана поставя дълга черна перука на малката Роки и се смее зад камерата. На друга снимка момиченцето носи характерната перука с розови ролки, превърнала се в една от разпознаваемите модни визии на баща ѝ A$AP Rocky. Друг клип показва майка и дъщеря по време на импровизирана разкрасителна сесия, докато Роки си играе с козметика от марката Fenty Beauty на Риана.

Публикацията събра над 4 милиона харесвания. Сред кадрите има снимки на детето в различни дизайнерски тоалети, по бански и дори момент, в който малката докосва змия.

Риана и 37-годишният рапър A$AP Rocky, чието истинско име е Раким Майерс, са родители на двама синове и една дъщеря. Най-големият им син RZA е на четири години, а Riot е на три.

Роки Айриш Майерс се ради на 13 септември 2025 г. Риана обяви появата ѝ със снимка, на която държи новороденото, облечено в розово.

Певицата разкри третата си бременност по време на Met Gala през 2025 г. Втората ѝ бременност стана публично известна по особено запомнящ се начин, когато Риана показа наедрялото си коремче по време на шоуто на полувремето на Super Bowl през февруари 2023 г. Първата бременност на звездата беше обявена през януари 2022 г. със снимки на двойката по улиците на Харлем.

A$AP Rocky наскоро говори и за начина, по който двамата с Риана възпитават трите си деца. Рапърът заяви пред Vibe, че за него е важно като баща да бъде „емоционално присъстващ, достъпен, възприемчив и любящ“. Музикантът подчерта, че двамата с Риана не са израснали в огромно богатство и искат децата им да останат скромни въпреки привилегирования живот, който имат.

„Искам да науча момчетата си на дисциплина, да останат здраво стъпили на земята и възможно най-скромни“, казва A$AP Rocky.

Рапърът разказва и за появата на дъщеря им Роки, като признава, че третото раждане е било почти толкова вълнуващо, колкото първото. По думите му двамата с Риана дори се шегували и смеели по време на раждането.

Риана и A$AP Rocky започнаха романтичната си връзка през 2020 г. след дългогодишно приятелство. Въпреки огромния интерес към семейството им, двамата сравнително рядко показват трите си деца публично, което превърна новите кадри на малката Роки в един от най-личните семейни постове на певицата досега.