Суринам иска нападателя на ЦСКА Жоел Цварц

Националният отбор на Суринам е проявил интерес към нападателя на ЦСКА Жоел Цварц. Футболистът е бил потърсен от Футболната асоциация на Суринам преди домакинския мач на „червените“ срещу Арда, съобщава нидерландското издание „Воетбал Интернешънъл“.

От суринамската федерация са обяснили на Цварц, че той има право да играе за националния тим, тъй като майка му е от Суринам. Нападателят премина в ЦСКА от Локомотив (Пловдив) през лятото и с головете си бързо привлече внимание. Към момента той е водещият голмайстор в първенството.

Цварц не иска да се отказва от нидерландското си гражданство

Бившият футболист на Екселсиор и АДО Ден Хааг е отворен към възможността да играе за Суринам, но все още е предпазлив. Причината е свързана с неяснотата около последиците от избора на национален отбор.

„Чух, че редица суринамци са получили писма за отказване от нидерландското си гражданство. Разбира се, аз не искам това. Да се надяваме, че ще се намери решение“, казва Цварц, цитиран от „Воетбал Интернешънъл“.

Заедно със своя агент нападателят се е свързал с различни институции, за да изясни възможностите и последиците от евентуалното му решение. Засега няма потвърждение, че Цварц е приел поканата или че е получил повиквателна за официален мач на Суринам.

Източници: БТА, Воетбал Интернешънъл