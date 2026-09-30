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Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал оставка

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал оставка

30 Септември, 2026 17:22, обновена 30 Септември, 2026 17:24 2 645 73

  • адмирал ефтимов-
  • оставка-
  • армия-
  • пенсия

Към момента причините за решението на адмирал Ефтимов не са съобщени

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорт за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от министерството на отбраната за bTV.

Мотивите му не се огласяват от министерството на отбраната.

В документа се посочва, че адмиралът ще има 3-месечно предизвестие за напускане, което означава, че до края на годината ще изпълнява задълженията си. По закон след това с указ на президента би трябвало да бъде назначен следващият началник на отбраната.

Адмирал Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г., пише на сайта на Министерството на отбраната. Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги", пише БТА.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    31 47 Отговор
    Много офицери станаха шушумиги, но той явно си е останал офицер!!!
    Тъпотия Мунчовска не се търпи!!!

    Коментиран от #22, #51

    17:27 30.09.2026

  • 4 Митко Петков

    21 45 Отговор
    Сигурно рундьо се кани да извади страната от нато и ес. Адмиралът не е издържал на натиска.

    Коментиран от #10, #17

    17:28 30.09.2026

  • 5 Тагаренко ще

    32 24 Отговор
    го замести достойно на поста...

    17:29 30.09.2026

  • 6 Радевия кораб потъва

    29 32 Отговор
    Щом военните вече се евакуират, краят на Мунчо на гълъбарника му е близо !

    Коментиран от #52

    17:30 30.09.2026

  • 7 Герги

    47 3 Отговор
    И защо мълчат като рибоци ами не кажат защо напуска...нали трябва прозрачност...

    17:31 30.09.2026

  • 8 ПРИЧИНАТА МОЖЕ ДА Е САМО ЕДНА !

    52 9 Отговор
    РАЗБРАЛ Е ЧЕ Е ПЪЛЕН ИДЬОТ ЩОМ Е АДМИРАЛ НА ВОДОПАД !

    17:31 30.09.2026

  • 9 Подсетиха го

    42 5 Отговор
    Ще намалят тези 67 години, че е недоразумение. Ще служи повече от Добри Джуров.

    17:32 30.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Разгеле

    15 5 Отговор
    Всичко беше само да не стане Мишо Попов, че им е неудобен.

    17:34 30.09.2026

  • 12 Ами сега

    37 7 Отговор
    Чака го огромна пенсия и обезщетение колкото поне един апартамент да си купи горкия.

    Коментиран от #55

    17:34 30.09.2026

  • 13 Кина

    42 2 Отговор
    Ако се направи справка колко е военната администрация и ръководния състав и какво и къде командват ще стане голям смях..!

    17:35 30.09.2026

  • 14 Значи, така

    41 11 Отговор
    Получил е встчко и понеже нищо повече не може да получи, взима си 20- те брутни месечни заплати обезщетение и шапката в гардероба!
    Тоя каква работа е свършил изоъщо?
    Нито имаме армия, нито имаме флот, ама си имаме ПИЛОТ да дърпа свирката на локумотива!
    Тутуууу.

    Коментиран от #64, #65

    17:35 30.09.2026

  • 15 адмирал Бен Боу

    18 22 Отговор
    Рундьо му завидя, че има повече звезди на пагона от него и го принуди да напусне.

    17:35 30.09.2026

  • 16 Независимо от Причините !

    13 7 Отговор
    Това Изглежда Нормално !

    Да Гледаш Цялата Тази Гнъс !

    Която става В Страната !

    Чийто Отбрана Трябва Да Организираш !

    Не Е Лесна Работа !

    Коментиран от #63

    17:35 30.09.2026

  • 17 Напротив

    25 14 Отговор

    До коментар #4 от "Митко Петков":

    Открития тоталитарен фашизъм на НАТО и ЕС вече не се търпи от мислещите хора ...

    Коментиран от #20

    17:35 30.09.2026

  • 18 Емо

    20 10 Отговор
    Николай Русев, пудела на Льотчика и мъж на Габриела Наплатанова го гласят за началник, така че трябва да се освободи мястото.

    17:36 30.09.2026

  • 19 Перо

    42 6 Отговор
    Неговото назначение на този пост е пълно недоразумение! ВМС е поддържащ род войска с три лодки, трета ръка, 10 адмирали и един куп вицеадмирали! Главният и основен род войска са сухопътните сили, от където е редно от там да се излъчват висшите командни длъжности, съгл. нашата специфика и доктрина!

    Коментиран от #29

    17:38 30.09.2026

  • 20 Брежнев

    13 19 Отговор

    До коментар #17 от "Напротив":

    Като за начало,Русия не трябваше да нахлува в Украйна...не трябваше да анексира Крим...после са тези неща които пишеш,недей да плещиш фашизъм..нацизъм,неща които не са ти ясни,даваш го папагал...

    17:39 30.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Перо

    29 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Най-малко тая паркетна шушумига и адмирал, без флот, може да е достоен офицер!

    17:41 30.09.2026

  • 23 Явно

    27 6 Отговор
    Ами явно се е уморил да командва 3 гумени лодки. А може и да го е досрамЯло ако е бил АПЗ?

    17:43 30.09.2026

  • 24 Механик

    28 7 Отговор
    "За вярна служба под знамената"
    Служба под кои знамена? Верен на кого? М?
    Тоя адмирал, какъв флот командва?
    Надуваемите лодки не са флот за адмирал.
    Само в нашия блок рибарите имат повече гумени лодки от тоя.

    17:44 30.09.2026

  • 25 Моряка

    21 5 Отговор
    Все пак не забравяйте,че пронатовско правителство му увеличи мандата с няколко години,нещо ,което се случи за първи път след контрареволюцията преди 37 години.

    Коментиран от #46

    17:44 30.09.2026

  • 26 Горски

    27 7 Отговор
    Tоя адмирал, колко бойни кораба има та е адмирал?
    Какво НАТО, какви чудеса бе? Разтурихте армията, щото било отживелица да имаш наборна армия. Казахте, че НАТО ще ни брани. Е, хубаво, ама за какво тогава имаме генерали и най-вече адмирали? Къде е завършил военното си образование тоя именит натовец? Коя армия му е дала първото войнско звание? Как па всички завършили "партйна школа" изведнъж станаха най-върли ястреби и предани натовци? Евтимов да каже кога България ще си върне Македония?

    Коментиран от #32, #42, #50

    17:48 30.09.2026

  • 27 Адмирал без лодка

    23 7 Отговор
    Този глупаk да не би най-накрая да се е събудил и да е осъзнал, че е единствения адмирал в света без флот? Или факта (проверим лесно в интернет), че дори Камерун има по-мощен и голям морски флот?

    17:49 30.09.2026

  • 28 Гатьо Гатев

    10 13 Отговор
    Браво,закъсня льотчика е тотално дезертирал,Илияна ментално срината........такова падение никога не сме има ли .........

    17:49 30.09.2026

  • 29 Да ама

    5 15 Отговор

    До коментар #19 от "Перо":

    ВМС реално участват в много мисии за разлика от сухопътните и ВВС

    Коментиран от #43

    17:49 30.09.2026

  • 30 Абсурдистан

    19 5 Отговор
    Непоносимо е да имаш началник, който е много по-глупав от теб!

    17:49 30.09.2026

  • 31 Когато

    23 5 Отговор
    кораба потъва първо бягат................... !

    17:50 30.09.2026

  • 32 Повече

    21 2 Отговор

    До коментар #26 от "Горски":

    Отколкото самолети има Мунчо. Иначе си прав, че малка армия, а е пэлна с генерали и адмирали. Заплатаджии!

    17:52 30.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оня с коня

    20 6 Отговор
    Крайно време беше тая гербава фуражка-да я смените.

    17:53 30.09.2026

  • 35 Иванич

    17 5 Отговор
    Всички наши генерали, адмирали и други подобни, са получили военното си образование в СССР, а сега са върли русофоби и евроатлантици.

    Коментиран от #60

    17:54 30.09.2026

  • 36 стефанов

    7 14 Отговор
    не е ясно мотива но евала явно е достоен офицер

    17:58 30.09.2026

  • 37 Троян

    5 7 Отговор
    Човека явно има някакво достойнсво. Не може да си адмирал без флот. Адмирал на гумени лодки? Това е унижение. Със право си е подал оставката.

    17:58 30.09.2026

  • 38 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    16 3 Отговор
    Този беше подлога на тези двамата боклука горе 🎃🐖

    17:59 30.09.2026

  • 39 Ами

    7 9 Отговор
    Може да му е дошло в повече, върховният му главнокомандващ да е коленичил да целува ръка на агент на КГБ пред целия свят. Тежки времена са за достойните офицери!

    Коментиран от #61

    18:01 30.09.2026

  • 40 Ффффф

    9 2 Отговор
    На 65 и нещо е, айде стига, пенсионерите вън.

    18:03 30.09.2026

  • 41 ШЕФА

    12 3 Отговор
    Пиявицата която смучеше толкова години народни пари през армията,която извърши стотици престъпления и предателства подал оставка ??? Насмукал се е до пръсване и предполагам или го е закъсал здравословно,или са го хванали в поредното огромно престъпление срещу България !

    18:03 30.09.2026

  • 42 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Горски":

    Човекът си завършил Военноморското училище въ Варна.Какво чудно има?Да не искате да е завършил за детска учителка в Шумен,като дебелия Ал?

    Коментиран от #58, #71

    18:04 30.09.2026

  • 43 Нато

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Да ама":

    Какъв офицер бре. Най-дъртият началник на отбраната. На 65 години и няколко месеца. Не го ли гледаш едвам стой на краката си. А за отдаването на чест нямам думи. Пълна пародия. Пъяният дрт моряк. Интересно колко дни е скатал за пенсия.

    18:05 30.09.2026

  • 44 Ефтимов

    4 7 Отговор
    видя, че Радев и Стоянов спират всички програми за армията и флота.
    Не иска да им става съучастник.

    18:06 30.09.2026

  • 45 Варна

    10 1 Отговор
    Един бок.... и продажник по малко,но лошото е че на негово място ще сложат следващият нац.предател,по гладен от тоя,по жалък,по послушен,но по алчен и ще е от Пагубни за България.Това ще стане,нищо друго .

    18:06 30.09.2026

  • 46 Нато

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Моряка":

    Пияният моряк. Смях. Все пак има читалище хора в Армията, които са му подшушнали, че е време да си харчи адмиралската пенсия. Сигурно имо 500 дни неизползвана отпуска

    18:07 30.09.2026

  • 47 @@@

    7 0 Отговор
    Сега следва този МоркоФ Емил Ефтимов
    да се кандидатира за Президент, или заместник,
    по примера на картофа КрандеФ

    Коментиран от #54, #56, #57

    18:10 30.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Радев

    5 1 Отговор
    Гербарите се изнасят 😏

    18:14 30.09.2026

  • 50 Троян

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Горски":

    Мога да ти отговоря горски. Никога. С Македония можем да бъдем добри съседи но ония там Българи са сърбизирани. гошо тарабата е виновен.

    Коментиран от #59

    18:14 30.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Радев

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Радевия кораб потъва":

    Вашият гербав кораб потъва 😉 тоя беше назначен от бойко българоубиеца

    18:15 30.09.2026

  • 53 Моряка

    4 0 Отговор
    За сведение на морските ливади,дето се лигавят тука,ВМС си запазиха примерно около 60% корабите,след погрома от новите големи братя.Докато Сухопътните войски, ПВО и ВВС,поголовно бяха разгромени.А Гранични,Строителни и Транспортни войски бяха разпуснати.Без война.

    18:17 30.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 моралния

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами сега":

    да, и една добра сума от неизползван отпуск.

    18:18 30.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Моряка":

    Той и Гуцана е завършил там доколкото помня.Това не значи,че е капацитет в тази област.

    18:20 30.09.2026

  • 59 Троянец

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Троян":

    Я! Присадката от Шумен в с.Шипково пак се изказа неподготвен.Нерде Шумен-нерде Скопие?!

    18:21 30.09.2026

  • 60 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Иванич":

    Атлантици ги направи агент Пасито.Друга част се уволниха или бяха уволнени.

    18:21 30.09.2026

  • 61 моралния

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    достоен офицер? Честен ли сте? заради такива като тоя не харесвам "каруцарите" от мокрите

    18:21 30.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Още миналия парламент предаде

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Независимо от Причините !":

    военното командване на подчинение на НАТО !

    18:22 30.09.2026

  • 64 Бай Марко

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Значи, така":

    СмотАл е поне три апартамента във Варна и София.Къща в родното село и кокетна "Виличка"край Созопол.

    18:23 30.09.2026

  • 65 Любопитко

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Значи, така":

    Оставил ти е територия на която да затъпяваш.

    18:25 30.09.2026

  • 66 Сега му е времето

    1 1 Отговор
    Ихаа. Отваря се вратичка за Златан СтойкOFF. Той ще се натисне да е новия началник на отбраната.

    18:25 30.09.2026

  • 67 гочето

    2 1 Отговор
    Готвят Шмиргела за мястото на водолаза и явно бързат.

    18:28 30.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Плъховете първи напускат

    0 1 Отговор
    натовският пробит кораб. Няма да ви кажат, че тоя се усети и рано бяга. Урсата ще мъчи да вкара всички страни от ЕС във война с новият 4 чл. Тогава в редица страни ще има безредици и даже гражданска война и виновниците във властта пострадат.

    18:33 30.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Моряка":

    И по кое време е завършил морското у-ще във Варна? На коя държава и партия е давал клетва? Коя държава ПЛАЩАШЕ обучението му? Как се наричаше тая държава?
    А кой бе пратен във Военноморската академия на Русия в Санкт Петербург? А татко му на коя партия служеше и на коя държава? М? Как се ставаше по о нова време "отговорен кадър" ? М?
    Тоя от к ъде есе пръкна такъв натовски ЯСТРЕБ, като го изучи БКП и КПСС? М?
    Къде му достоинството на тоя ВОИН? Какви са тия фурнаджийски лопати от него? Ккаъв пример е за редовите бойци, като днес с тия а утре с ония? Какво м и го защитаваш? От ПП-то ли е и той като тебе?

    18:35 30.09.2026

  • 72 Оня

    0 1 Отговор
    Комедиант на ВВС трябва да си подаде оставката. Не този достоен човек.

    18:38 30.09.2026

  • 73 Троянец

    1 0 Отговор
    И кой от тия "висши" офицери не е кадър на ВВУ в БГ преди 1989 или на Руските Академии?
    А сега са най-големите Атлантета!

    18:40 30.09.2026

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