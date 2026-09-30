Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал оставка

Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорт за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от министерството на отбраната за bTV.
Мотивите му не се огласяват от министерството на отбраната.
В документа се посочва, че адмиралът ще има 3-месечно предизвестие за напускане, което означава, че до края на годината ще изпълнява задълженията си. По закон след това с указ на президента би трябвало да бъде назначен следващият началник на отбраната.
Адмирал Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г., пише на сайта на Министерството на отбраната. Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги", пише БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Тъпотия Мунчовска не се търпи!!!
Коментиран от #22, #51
17:27 30.09.2026
4 Митко Петков
Коментиран от #10, #17
17:28 30.09.2026
5 Тагаренко ще
17:29 30.09.2026
6 Радевия кораб потъва
Коментиран от #52
17:30 30.09.2026
7 Герги
17:31 30.09.2026
8 ПРИЧИНАТА МОЖЕ ДА Е САМО ЕДНА !
17:31 30.09.2026
9 Подсетиха го
17:32 30.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Разгеле
17:34 30.09.2026
12 Ами сега
Коментиран от #55
17:34 30.09.2026
13 Кина
17:35 30.09.2026
14 Значи, така
Тоя каква работа е свършил изоъщо?
Нито имаме армия, нито имаме флот, ама си имаме ПИЛОТ да дърпа свирката на локумотива!
Тутуууу.
Коментиран от #64, #65
17:35 30.09.2026
15 адмирал Бен Боу
17:35 30.09.2026
16 Независимо от Причините !
Да Гледаш Цялата Тази Гнъс !
Която става В Страната !
Чийто Отбрана Трябва Да Организираш !
Не Е Лесна Работа !
Коментиран от #63
17:35 30.09.2026
17 Напротив
До коментар #4 от "Митко Петков":Открития тоталитарен фашизъм на НАТО и ЕС вече не се търпи от мислещите хора ...
Коментиран от #20
17:35 30.09.2026
18 Емо
17:36 30.09.2026
19 Перо
Коментиран от #29
17:38 30.09.2026
20 Брежнев
До коментар #17 от "Напротив":Като за начало,Русия не трябваше да нахлува в Украйна...не трябваше да анексира Крим...после са тези неща които пишеш,недей да плещиш фашизъм..нацизъм,неща които не са ти ясни,даваш го папагал...
17:39 30.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Перо
До коментар #3 от "Пич":Най-малко тая паркетна шушумига и адмирал, без флот, може да е достоен офицер!
17:41 30.09.2026
23 Явно
17:43 30.09.2026
24 Механик
Служба под кои знамена? Верен на кого? М?
Тоя адмирал, какъв флот командва?
Надуваемите лодки не са флот за адмирал.
Само в нашия блок рибарите имат повече гумени лодки от тоя.
17:44 30.09.2026
25 Моряка
Коментиран от #46
17:44 30.09.2026
26 Горски
Какво НАТО, какви чудеса бе? Разтурихте армията, щото било отживелица да имаш наборна армия. Казахте, че НАТО ще ни брани. Е, хубаво, ама за какво тогава имаме генерали и най-вече адмирали? Къде е завършил военното си образование тоя именит натовец? Коя армия му е дала първото войнско звание? Как па всички завършили "партйна школа" изведнъж станаха най-върли ястреби и предани натовци? Евтимов да каже кога България ще си върне Македония?
Коментиран от #32, #42, #50
17:48 30.09.2026
27 Адмирал без лодка
17:49 30.09.2026
28 Гатьо Гатев
17:49 30.09.2026
29 Да ама
До коментар #19 от "Перо":ВМС реално участват в много мисии за разлика от сухопътните и ВВС
Коментиран от #43
17:49 30.09.2026
30 Абсурдистан
17:49 30.09.2026
31 Когато
17:50 30.09.2026
32 Повече
До коментар #26 от "Горски":Отколкото самолети има Мунчо. Иначе си прав, че малка армия, а е пэлна с генерали и адмирали. Заплатаджии!
17:52 30.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 оня с коня
17:53 30.09.2026
35 Иванич
Коментиран от #60
17:54 30.09.2026
36 стефанов
17:58 30.09.2026
37 Троян
17:58 30.09.2026
38 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
17:59 30.09.2026
39 Ами
Коментиран от #61
18:01 30.09.2026
40 Ффффф
18:03 30.09.2026
41 ШЕФА
18:03 30.09.2026
42 Моряка
До коментар #26 от "Горски":Човекът си завършил Военноморското училище въ Варна.Какво чудно има?Да не искате да е завършил за детска учителка в Шумен,като дебелия Ал?
Коментиран от #58, #71
18:04 30.09.2026
43 Нато
До коментар #29 от "Да ама":Какъв офицер бре. Най-дъртият началник на отбраната. На 65 години и няколко месеца. Не го ли гледаш едвам стой на краката си. А за отдаването на чест нямам думи. Пълна пародия. Пъяният дрт моряк. Интересно колко дни е скатал за пенсия.
18:05 30.09.2026
44 Ефтимов
Не иска да им става съучастник.
18:06 30.09.2026
45 Варна
18:06 30.09.2026
46 Нато
До коментар #25 от "Моряка":Пияният моряк. Смях. Все пак има читалище хора в Армията, които са му подшушнали, че е време да си харчи адмиралската пенсия. Сигурно имо 500 дни неизползвана отпуска
18:07 30.09.2026
47 @@@
да се кандидатира за Президент, или заместник,
по примера на картофа КрандеФ
Коментиран от #54, #56, #57
18:10 30.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Радев
18:14 30.09.2026
50 Троян
До коментар #26 от "Горски":Мога да ти отговоря горски. Никога. С Македония можем да бъдем добри съседи но ония там Българи са сърбизирани. гошо тарабата е виновен.
Коментиран от #59
18:14 30.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Радев
До коментар #6 от "Радевия кораб потъва":Вашият гербав кораб потъва 😉 тоя беше назначен от бойко българоубиеца
18:15 30.09.2026
53 Моряка
18:17 30.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 моралния
До коментар #12 от "Ами сега":да, и една добра сума от неизползван отпуск.
18:18 30.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Град Козлодуй
До коментар #42 от "Моряка":Той и Гуцана е завършил там доколкото помня.Това не значи,че е капацитет в тази област.
18:20 30.09.2026
59 Троянец
До коментар #50 от "Троян":Я! Присадката от Шумен в с.Шипково пак се изказа неподготвен.Нерде Шумен-нерде Скопие?!
18:21 30.09.2026
60 Моряка
До коментар #35 от "Иванич":Атлантици ги направи агент Пасито.Друга част се уволниха или бяха уволнени.
18:21 30.09.2026
61 моралния
До коментар #39 от "Ами":достоен офицер? Честен ли сте? заради такива като тоя не харесвам "каруцарите" от мокрите
18:21 30.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Още миналия парламент предаде
До коментар #16 от "Независимо от Причините !":военното командване на подчинение на НАТО !
18:22 30.09.2026
64 Бай Марко
До коментар #14 от "Значи, така":СмотАл е поне три апартамента във Варна и София.Къща в родното село и кокетна "Виличка"край Созопол.
18:23 30.09.2026
65 Любопитко
До коментар #14 от "Значи, така":Оставил ти е територия на която да затъпяваш.
18:25 30.09.2026
66 Сега му е времето
18:25 30.09.2026
67 гочето
18:28 30.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Плъховете първи напускат
18:33 30.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Механик
До коментар #42 от "Моряка":И по кое време е завършил морското у-ще във Варна? На коя държава и партия е давал клетва? Коя държава ПЛАЩАШЕ обучението му? Как се наричаше тая държава?
А кой бе пратен във Военноморската академия на Русия в Санкт Петербург? А татко му на коя партия служеше и на коя държава? М? Как се ставаше по о нова време "отговорен кадър" ? М?
Тоя от к ъде есе пръкна такъв натовски ЯСТРЕБ, като го изучи БКП и КПСС? М?
Къде му достоинството на тоя ВОИН? Какви са тия фурнаджийски лопати от него? Ккаъв пример е за редовите бойци, като днес с тия а утре с ония? Какво м и го защитаваш? От ПП-то ли е и той като тебе?
18:35 30.09.2026
72 Оня
18:38 30.09.2026
73 Троянец
А сега са най-големите Атлантета!
18:40 30.09.2026