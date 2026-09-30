Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал оставка

Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорт за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от министерството на отбраната за bTV.

Мотивите му не се огласяват от министерството на отбраната.

В документа се посочва, че адмиралът ще има 3-месечно предизвестие за напускане, което означава, че до края на годината ще изпълнява задълженията си. По закон след това с указ на президента би трябвало да бъде назначен следващият началник на отбраната.

Адмирал Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г., пише на сайта на Министерството на отбраната. Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги", пише БТА.